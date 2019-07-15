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Локомотив Рубин

Смолов не нужен: «Локомотив» бьется с «Рубином». LIVE

РПЛ. 1-й тур. «Локомотив» — «Рубин». ОНЛАЙН

Московский «Локомотив» принимает казанский «Рубин» в матче 1-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Нападающий «железнодорожников» Федор Смолов не попал в заявку на игру из-за небольшого повреждения. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
1-й тур  |   15 июля 20:00   |  перерыв
Локомотив
0:0
Рубин
Стадион «РЖД Арена (Локомотив)», Москва | Главный судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Миранчук 23' (незабитый пенальти)
Миранчук 35'
Уремович 18'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Маринато Гилерме
14 (з)   Ведран Чорлука
27 (з)    Мурило
2 (з)   Дмитрий Живоглядов
31 (п)   Мацей Рыбусь
7 (п)   Гжегож Крыховяк
11 (п)   Антон Миранчук 23' 35'
6 (п)   Дмитрий Баринов
59 (п)   Алексей Миранчук
17 (п)   Рифат Жемалетдинов
19 (н)   Антонио Эдер
22 (в)   Юрий Дюпин
29 (з)   Виталий Денисов
5 (з)   Филип Уремович 18'
33 (з)   Олег Данченко
80 (з)   Егор Сорокин
18 (п)   Павел Могилевец
6 (п)   Евгений Башкиров
7 (п)   Вячеслав Подберёзкин
10 (п)   Игорь Коновалов
11 (п)   Зурико Давиташвили
20 (н)   Евгений Марков
Запасной состав
30 (в)   Никита Медведев
77 (в)   Антон Коченков
33 (з)   Соломон Кверквелия
37 (з)   Станислав Магкеев
42 (з)   Иван Лапшов
3 (з)   Брайан Идову
84 (з)   Михаил Лысов
94 (п)   Дмитрий Рыбчинский
69 (п)   Даниил Куликов
89 (п)   Никита Дорофеев
18 (п)   Александр Коломейцев
67 (п)   Роман Тугарев
1 (в)   Давид Волк
23 (в)   Иван Коновалов
2 (з)   Карл Старфельт
69 (з)   Данил Степанов
41 (з)   Владислав Микушин
99 (п)   Камиль Закиров
21 (п)   Хвича Кварацхелия
77 (п)   Роман Акбашев
26 (н)   Бека Микелтадзе
Удары
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По воротам:
В створ:
Владение мячом
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Удары
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По воротам:
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Владение мячом
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  • Офсайды
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Трансляция
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'45+1
Ничего не стал добавлять к первому тайму арбитр и отправил футболистов отдыхать.
'45
Напоследок ещё один угловой заработал «Рубин», «Локомотив» легко отбился.
'43
Дюпин хорошо занял позицию и в прыжке поймал мяч после навеса с углового.
'41
Опять Девиташвили в центре внимания. Обыграл он соперника и вышел один на один с Гилерме, но тому удалось угадать направление удара и поймать мяч!
'39
Жемалетдинов набрал скорость на правом фланге и навесил в штрафную, где Живоглядов оторвался от опекуна и нанёс удар в касание чуть выше перекладины!
'37
Могилевец пробил головой из вратарской после навеса справа, сетка заколыхалась, но гола нет — с внешней стороны попал в неё мяч!
'35
Антон Миранчук жёстко врезался в Давиташвили. Жёлтая карточка.
'34
Коновалов выполнил точный навес к границе штрафной, Могилевец принял мяч и точным ударом уложил его в левый угол ворот, но боковой арбитр поднял флажок — офсайд.
'32
С углового казанцы ничего опасного не создали.
'31
Давиташвили технично ушёл от двух соперников на подступах к штрафной и нанёс хлёсткий удар низом — мяч пролетел рядом со штангой, но при этом задел ногу Крыховяка! Угловой будет.
'29
Обменялись команды угловыми, ничего опасного с них не создав.
'27
Алексей Миранчук пробил по воротам из-за пределов штрафной — Дюпин спокойно поймал мяч.
'25
Денисов старается исправиться за пенальти. Вырезал он отличную передачу на ход Могилевцу, тот пробил низом под левую штангу — Гилерме накрыл мяч в падении!
'23
А гола нет! Колыхнулась сетка после мощного удара Антона Миранчука, так что создалось ощущение, что он достиг цели — но на деле мяч отскочил от перекладины обратно в центр штрафной, где борьбу за него выиграли защитники «Рубина».
'22
Пенальти в ворота «Рубина»! Жемалетдинов легко ушёл от Денисова, который, пытаясь остановить соперника, заехал ему сзади по ноге на линии штрафной.
'20
Крыховяк нанёс плотный удар из-за пределов штрафной — левее ворот полетел мяч.
'18
Уремович прихватил соперника руками и получил «горчичник».
'15
Неточным получился навес Антона Миранчука в штрафную с правого фланга.
'13
Казанцы разыграли заработанный на левом фланге угловой. Неплохой прострел к дальней штанге получился, но там Данченко не добрался до мяча.
'11
Опасно! Антон Миранчук получил мяч от Крыховяка, обыгрался с братом и резко пробил из штрафной, но не попал в пустой угол ворот!
'9
Алексей Миранчук ушёл от соперника рядом со штрафной и попробовал закрутить мяч в ближнюю девятку, но вращение его подвело — правее ворот получилось.
'7
Удар Антона Миранчука со стандарта пришёлся в «стенку».
'6
Жемалетдинов получил по ногам на правом фланге. Штрафной назначен.
'5
Гилерме легко забирает мяч в руки после подачи в штрафную.
'3
Спокойное начало матча. Команды присматриваются друг к другу.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Локомотив» — «Рубин» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура РПЛ: «Локомотив» — «Рубин». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.