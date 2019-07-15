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Трансляция
С конца
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'45+1
Ничего не стал добавлять к первому тайму арбитр и отправил футболистов отдыхать.
'45
Напоследок ещё один угловой заработал «Рубин», «Локомотив» легко отбился.
'43
Дюпин хорошо занял позицию и в прыжке поймал мяч после навеса с углового.
'41
Опять Девиташвили в центре внимания. Обыграл он соперника и вышел один на один с Гилерме, но тому удалось угадать направление удара и поймать мяч!
'39
Жемалетдинов набрал скорость на правом фланге и навесил в штрафную, где Живоглядов оторвался от опекуна и нанёс удар в касание чуть выше перекладины!
'37
Могилевец пробил головой из вратарской после навеса справа, сетка заколыхалась, но гола нет — с внешней стороны попал в неё мяч!
'35
'34
Коновалов выполнил точный навес к границе штрафной, Могилевец принял мяч и точным ударом уложил его в левый угол ворот, но боковой арбитр поднял флажок — офсайд.
'32
С углового казанцы ничего опасного не создали.
'31
Давиташвили технично ушёл от двух соперников на подступах к штрафной и нанёс хлёсткий удар низом — мяч пролетел рядом со штангой, но при этом задел ногу Крыховяка! Угловой будет.
'29
Обменялись команды угловыми, ничего опасного с них не создав.
'27
Алексей Миранчук пробил по воротам из-за пределов штрафной — Дюпин спокойно поймал мяч.
'25
Денисов старается исправиться за пенальти. Вырезал он отличную передачу на ход Могилевцу, тот пробил низом под левую штангу — Гилерме накрыл мяч в падении!
'23
'22
Пенальти в ворота «Рубина»! Жемалетдинов легко ушёл от Денисова, который, пытаясь остановить соперника, заехал ему сзади по ноге на линии штрафной.
'20
Крыховяк нанёс плотный удар из-за пределов штрафной — левее ворот полетел мяч.
'18
'15
Неточным получился навес Антона Миранчука в штрафную с правого фланга.
'13
Казанцы разыграли заработанный на левом фланге угловой. Неплохой прострел к дальней штанге получился, но там Данченко не добрался до мяча.
'11
Опасно! Антон Миранчук получил мяч от Крыховяка, обыгрался с братом и резко пробил из штрафной, но не попал в пустой угол ворот!
'9
Алексей Миранчук ушёл от соперника рядом со штрафной и попробовал закрутить мяч в ближнюю девятку, но вращение его подвело — правее ворот получилось.
'7
Удар Антона Миранчука со стандарта пришёлся в «стенку».
'6
Жемалетдинов получил по ногам на правом фланге. Штрафной назначен.
'5
Гилерме легко забирает мяч в руки после подачи в штрафную.
'3
Спокойное начало матча. Команды присматриваются друг к другу.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Локомотив» — «Рубин» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура РПЛ: «Локомотив» — «Рубин». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.