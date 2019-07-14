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Трансляция
С конца
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'22
В целом равная игра идет у нас в эти минуты матча. Ни одной из команд не удается завладеть серьезным преимуществом.
'20
Через прессинг удалось «Ахмату» выиграть борьбу у чужой штрафной. Исмаэл Силва навесил с правого фланга атаки в чужую штрафную, но там против Мбенге на опережение сыграл соперник.
'18
Бериша прошел вперед от центра поля, но отдал затем неточную передачу к чужой штрафной на Олега Иванова.
'16
Стоцкий отдал рискованную поперечную передачу в центре поля и едва не перехватил соперник мяч. вовремя на опережение сыграл Вильена.
'14
Больше контролируют сейчас мяч футболисты «Краснодара», но пока без создания опасных моментов у чужих ворот.
'12
Бериша взял игру на себя на левом фланге атаки, смело пошел в обводку на троих соперников, но быстро лишился мяча.
'10
'9
'8
После классного заброса от центра поля прорвался в штрафную «Ахмата» Юнес Намли, но с выгодной позиции пробил уж очень неточно.
'6
Исмаэл Лима слишком сильно и неточно пробил со штрафного с выгодной позиции. Мяч полетел заметно выше створа ворот.
'5
Мбенге на скорости устремился к чужой штрафной по центру и был остановлен откровенным фолом со стороны Спаича.
'3
Пока спокойно развивается у нас игра и мяч в основном находится в центре поля.
'1
Матч начался!
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Ахмат» — «Краснодар» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура РПЛ: «Ахмат» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 21:30 по московскому времени.