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Ахмат Краснодар

Коррида Глушакова: «Ахмат» сражается с «Краснодаром». LIVE

РПЛ. 1-й тур. «Ахмат» — «Краснодар». ОНЛАЙН

В матче первого тура Российской премьер-лиги грозненский «Ахмат», который этим летом подписал контракт с Денисом Глушаковым, принимает «Краснодар» по прозвищу «быки». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
1-й тур  |   14 июля 21:30   |  1 тайм
Ахмат
0:0
Краснодар
Стадион «Ахмат-Арена», Грозный | Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
Петров 9'
Подробная статистика матча
Основные составы
16 (в)   Евгений Городов
15 (з)   Андрей Семёнов
40 (з)   Ризван Уциев
20 (з)   Зоран Нижич
4 (з)   Уилкер Анхель
19 (п)   Олег Иванов
11 (п)    Исмаэл
59 (п)   Евгений Харин
23 (п)   Антон Швец
77 (п)   Бернард Бериша
17 (н)   Аблайе Мбенге
39 (в)   Матвей Сафонов
5 (з)   Урош 
98 (з)   Сергей Петров 9'
4 (з)   Александр Мартынович
89 (п)   Дмитрий Стоцкий
21 (п)   Юнес Намли
52 (п)   Тонни де
14 (п)   Кристофер Ольссон
77 (п)   Руслан Камболов
10 (н)    Вандерсон
9 (н)    Ари
Запасной состав
33 (в)   Виталий Гудиев
5 (з)   Магомед Мусалов
9 (п)   Конрад Михаляк
22 (п)   Лечи Садулаев
21 (п)   Одисе Роши
10 (п)   Халид Кадыров
8 (п)   Дамиан Шиманьски
6 (п)   Михаил Гащенков
18 (н)   Андрес Понсе
88 (в)   Андрей Синицын
6 (з)   Кристиан Рамирес
3 (з)   Йон Гудни
47 (п)   Даниил Уткин
93 (н)   Магомед-Шапи Сулейманов
17 (н)   Иван Игнатьев
Удары
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Удары
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Владение мячом
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Самоечитаемое
Трансляция
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'22
В целом равная игра идет у нас в эти минуты матча. Ни одной из команд не удается завладеть серьезным преимуществом.
'20
Через прессинг удалось «Ахмату» выиграть борьбу у чужой штрафной. Исмаэл Силва навесил с правого фланга атаки в чужую штрафную, но там против Мбенге на опережение сыграл соперник.
'18
Бериша прошел вперед от центра поля, но отдал затем неточную передачу к чужой штрафной на Олега Иванова.
'16
Стоцкий отдал рискованную поперечную передачу в центре поля и едва не перехватил соперник мяч. вовремя на опережение сыграл Вильена.
'14
Больше контролируют сейчас мяч футболисты «Краснодара», но пока без создания опасных моментов у чужих ворот.
'12
Бериша взял игру на себя на левом фланге атаки, смело пошел в обводку на троих соперников, но быстро лишился мяча.
'10
Нереализованный пенальти! Бернард Бериша пробил с точки по центру ворот и Сафонов уверенно парировал этот мяч!
'9
Пенальти! Бернард Бериша на скорости прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и был остановлен фолом со стороны Сергея Петрова!
'8
После классного заброса от центра поля прорвался в штрафную «Ахмата» Юнес Намли, но с выгодной позиции пробил уж очень неточно.
'6
Исмаэл Лима слишком сильно и неточно пробил со штрафного с выгодной позиции. Мяч полетел заметно выше створа ворот.
'5
Мбенге на скорости устремился к чужой штрафной по центру и был остановлен откровенным фолом со стороны Спаича.
'3
Пока спокойно развивается у нас игра и мяч в основном находится в центре поля.
'1
Матч начался!
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Ахмат» — «Краснодар» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура РПЛ: «Ахмат» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 21:30 по московскому времени.