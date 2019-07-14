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Зенит Тамбов

Исправиться за Суперкубок: «Зенит» обыгрывает «Тамбов». LIVE

РПЛ. 1-й тур. «Зенит» — «Тамбов». ОНЛАЙН

Чемпион России «Зенит» в матче первого тура Премьер-лиги принимает победителя Футбольной национальной лиги — «Тамбов».«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
1-й тур  |   14 июля 19:00   |  2 тайм
Зенит
2:0
Тамбов
Стадион «Газпром Арена (Санкт-Петербург)», Санкт-Петербург | Главный судья: Алексей Еськов (Москва, Россия)
Ерохин 46'
Дзюба 48'
Ракицкий 60'
Подробная статистика матча
Основные составы
99 (в)   Андрей Лунёв
44 (з)   Ярослав Ракицкий 60'
3 (з)   Дуглас дос
6 (з)   Бранислав Иванович
19 (з)   Игорь Смольников
18 (п)   Юрий Жирков
21 (п)   Александр Ерохин 66' 46'
27 (п)   Магомед Оздоев
11 (н)   Себастьян Дриусси
7 (н)   Сердар Азмун
22 (н)   Артём Дзюба 48'
88 (в)   Гиорги Шелия
58 (з)   Адесойе Ойеволе
3 (з)   Гурам Тетрашвили
30 (з)   Сослан Таказов
55 (з)   Максим Осипенко
8 (п)   Антон Килин 56'
25 (п)   Павел Карасев
92 (п)   Валерий Чуперка
99 (п)   Иван Маркелов
9 (н)   Хасан Мамтов 53'
14 (н)   Хызыр Аппаев
Запасной состав
41 (в)   Михаил Кержаков
86 (в)   Николай Рыбиков
49 (з)   Денис Терентьев
24 (з)   Эмануэль Маммана
23 (з)   Миха Мевля
91 (п)   Алексей Сутормин 66'
38 (п)   Леон Мусаев
5 (п)   Вильмар Барриос
20 (п)   Роберт Мак
10 (п)   Эмилиано Ригони
16 (п)   Кристиан Нобоа
77 (н)   Лука Джорджевич
50 (в)   Владимир Сугробов
2 (з)   Алексей Рыбин
11 (п)   Олабиран Муйва 56'
7 (п)   Олег Чернышов
6 (п)   Владислав Кулик
23 (п)   Данил Клёнкин
15 (п)   Усман Мухаммед
77 (н)   Михаил Костюков 53'
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Удары
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Владение мячом
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Трансляция
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'65
Сутормин на поле.
'65
Ерохин заменён.
'64
46231 — число зрителей на «Газпром-Арене»!
'63
Сутормин на бровке. Готовится новичок «Зенита» к выходу на поле.
'62
Шелия справился с подачей во вратарскую — мяч в руках вратаря «Тамбова».
'60
Ракицкий за фол на Костюкове получил жёлтую карточку.
'59
Появилась, конечно, уверенность в игре «Зенита» после двух забитых мячей.
'58
Дзюба не дотянулся до мяча головой после паса из глубины в штрафную гостей.
'56
Муйва появился на поле в составе «Тамбова».
'56
Килин покинул поле.
'55
Таказов решил с дальнего стандарта зарядить по воротам — выше ворот.
'55
Дриусси развернул атаку хозяев на левый фланг, Сантос загрузил мяч в штрафную, а Дзюба сыграл на опережение и нанёс удар головой в падении — промах!
'53
Костюков вышел вместо Мамтова.
'53
На первую замену пошёл «Тамбов».
'52
Судья зафиксировал тамбовский фол в атаке.
'50
Могло стать 3:0! Дриусси отвоевал мяч, по центру вывалился на ворота, но пробил откровенно плохо — прямо во вратаря!
'48
ГОЛ! Дриусси от правого края исполнил зрячую подачу к линии вратарской, откуда всеми забытый Дзюба головой направил мяч в цель!
'46
ГОЛ! Жирков получил передачу на левом фланге, далее выполнил передачу в центр штрафной, куда набежал Ерохин и головой пробил точно в дальний угол ворот!
'46
Второй тайм игры начался! Без замен в перерыве.
'45+1
Прозвучал свисток на перерыв! Первый тайм игры между чемпионом и дебютантом РПЛ прошёл без забитых мячей — 0:0 на табло. «Зенит» пока не знает, что делать с организованной обороной «Тамбова».
'45
Засвистели питерские болельщики, так реагируя на длительную атаку тамбовчан.
'43
Чуперка подготовил удар с линии штрафной и исполнил его — Лунёв на месте!
'42
Опасно! Провели тамбовчане атаку через центр, Мамтов классным пасом вывел Аппаева к воротам, удар под острым углом завершился попаданием в ближнюю штангу!
'40
Дриусси с правого края низом прострелил в центр штрафной, но до Азмуна мяч не дошёл.
'39
Сантос со стандарта навесил мяч в штрафную гостей, Ерохин выиграл верх и пробил несильно головой — Шелия справился.
'38
Тетрашвили опередил Жиркова и выбил мяч за лицевую линию — угловой в пользу «Зенита».
'36
Жирков очередной кросс с левого фланга выполнил в штрафную, но там мяч ждал Таказов.
'34
Дзюба изловчился пробить головой из пределов штрафной, но мяч полетел выше ворот.
'32
«Тамбов» провёл позиционную атаку, но без удара по воротам.
'30
Дзюба подработал мяч себе грудью и пробил из центра штрафной — рядышком с ближним углом ворот!
'28
Жирков с левого края выполнил кросс в штрафную, мяч заметался по штрафной, а затем нашёл руки голкипера.
'27
Иванович начал атаку «Зенита» длинным пасом под чужую штрафную, но Дзюбе не удалось зацепиться за мяч.
'26
«Тамбов» провёл атаку большими силами, Мамтов проник в штрафную, но мяч у него из-под ног всё-таки выбили.
'24
Прошла передача верхом в штрафную «Зенита», Лунёв не стал щадить мяч, пройдясь по нему кулаками.
'22
Дриусси от углового флажка выполнил удобную подачу для вратаря.
'21
Сантос выполнил навес в штрафную, но оборона гостей надёжно сработала. А уже атака хозяев вторым темпом завершилась назначением углового.
'20
Дриусси получил по ногам от Маркелова — хороший стандарт для «Зенита».
'18
Освоился «Тамбов» на чужом поле. Гости теперь стараются чуть выше встречать соперника.
'16
Смольников после своего прохода прострелил во вратарскую, но там мяч ждал Шелия.
'15
Провели тамбовчане атаку с ходу, Мамтов отметился дальним ударом, но мяч в створ не полетел.
'13
Дзюба принял мяч на грудь на линии чужой штрафной, но большего Артёму не позволили.
'11
Азмун пришёл помочь своей обороне, выбив мяч из питерской штрафной после подачи от угла поля.
'10
«Тамбов» из своей атаки выжал угловой.
'9
Жирков своим пасом к лицевой линии подключил Сантоса в атаку, прострел Дугласа в центр штрафной не привёл к обострению у гостевых ворот.
'8
«Зенит» переходит на затяжное позиционное нападение. Впрочем, «Тамбов» готов держать оборону.
'6
Опасный прострел с левого края последовал в штрафную гостей, но в итоге мяч достался голкиперу.
'5
Дзюба хитроумно пропустил мяч себе за спину, но Азмуну не дали развернуться для удара из центра штрафной «Тамбова»!
'3
Перехватил Дриусси мяч на фланге, могла у хозяев получиться быстрая контратака, но передачу в центр аргентинец выполнил неточную.
'1
Матч начался! Мяч с центра поля разыграли питерцы.
'0
Команды уже на поле. Звучит гимн Российской Федерации!
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Зенит» — «Тамбов» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура РПЛ: «Зенит» — «Тамбов». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.