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Трансляция
С конца
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'65
'65
'64
46231 — число зрителей на «Газпром-Арене»!
'63
Сутормин на бровке. Готовится новичок «Зенита» к выходу на поле.
'62
Шелия справился с подачей во вратарскую — мяч в руках вратаря «Тамбова».
'60
'59
Появилась, конечно, уверенность в игре «Зенита» после двух забитых мячей.
'58
Дзюба не дотянулся до мяча головой после паса из глубины в штрафную гостей.
'56
'56
'55
Таказов решил с дальнего стандарта зарядить по воротам — выше ворот.
'55
Дриусси развернул атаку хозяев на левый фланг, Сантос загрузил мяч в штрафную, а Дзюба сыграл на опережение и нанёс удар головой в падении — промах!
'53
'53
'52
Судья зафиксировал тамбовский фол в атаке.
'50
Могло стать 3:0! Дриусси отвоевал мяч, по центру вывалился на ворота, но пробил откровенно плохо — прямо во вратаря!
'48
'46
'46
Второй тайм игры начался! Без замен в перерыве.
'45+1
Прозвучал свисток на перерыв! Первый тайм игры между чемпионом и дебютантом РПЛ прошёл без забитых мячей — 0:0 на табло. «Зенит» пока не знает, что делать с организованной обороной «Тамбова».
'45
Засвистели питерские болельщики, так реагируя на длительную атаку тамбовчан.
'43
Чуперка подготовил удар с линии штрафной и исполнил его — Лунёв на месте!
'42
Опасно! Провели тамбовчане атаку через центр, Мамтов классным пасом вывел Аппаева к воротам, удар под острым углом завершился попаданием в ближнюю штангу!
'40
Дриусси с правого края низом прострелил в центр штрафной, но до Азмуна мяч не дошёл.
'39
Сантос со стандарта навесил мяч в штрафную гостей, Ерохин выиграл верх и пробил несильно головой — Шелия справился.
'38
Тетрашвили опередил Жиркова и выбил мяч за лицевую линию — угловой в пользу «Зенита».
'36
Жирков очередной кросс с левого фланга выполнил в штрафную, но там мяч ждал Таказов.
'34
Дзюба изловчился пробить головой из пределов штрафной, но мяч полетел выше ворот.
'32
«Тамбов» провёл позиционную атаку, но без удара по воротам.
'30
Дзюба подработал мяч себе грудью и пробил из центра штрафной — рядышком с ближним углом ворот!
'28
Жирков с левого края выполнил кросс в штрафную, мяч заметался по штрафной, а затем нашёл руки голкипера.
'27
Иванович начал атаку «Зенита» длинным пасом под чужую штрафную, но Дзюбе не удалось зацепиться за мяч.
'26
«Тамбов» провёл атаку большими силами, Мамтов проник в штрафную, но мяч у него из-под ног всё-таки выбили.
'24
Прошла передача верхом в штрафную «Зенита», Лунёв не стал щадить мяч, пройдясь по нему кулаками.
'22
Дриусси от углового флажка выполнил удобную подачу для вратаря.
'21
Сантос выполнил навес в штрафную, но оборона гостей надёжно сработала. А уже атака хозяев вторым темпом завершилась назначением углового.
'20
Дриусси получил по ногам от Маркелова — хороший стандарт для «Зенита».
'18
Освоился «Тамбов» на чужом поле. Гости теперь стараются чуть выше встречать соперника.
'16
Смольников после своего прохода прострелил во вратарскую, но там мяч ждал Шелия.
'15
Провели тамбовчане атаку с ходу, Мамтов отметился дальним ударом, но мяч в створ не полетел.
'13
Дзюба принял мяч на грудь на линии чужой штрафной, но большего Артёму не позволили.
'11
Азмун пришёл помочь своей обороне, выбив мяч из питерской штрафной после подачи от угла поля.
'10
«Тамбов» из своей атаки выжал угловой.
'9
Жирков своим пасом к лицевой линии подключил Сантоса в атаку, прострел Дугласа в центр штрафной не привёл к обострению у гостевых ворот.
'8
«Зенит» переходит на затяжное позиционное нападение. Впрочем, «Тамбов» готов держать оборону.
'6
Опасный прострел с левого края последовал в штрафную гостей, но в итоге мяч достался голкиперу.
'5
Дзюба хитроумно пропустил мяч себе за спину, но Азмуну не дали развернуться для удара из центра штрафной «Тамбова»!
'3
Перехватил Дриусси мяч на фланге, могла у хозяев получиться быстрая контратака, но передачу в центр аргентинец выполнил неточную.
'1
Матч начался! Мяч с центра поля разыграли питерцы.
'0
Команды уже на поле. Звучит гимн Российской Федерации!
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Зенит» — «Тамбов» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура РПЛ: «Зенит» — «Тамбов». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.