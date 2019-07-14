Крылья Советов

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Трансляция
С конца
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'45
Две минуты компенсировал арбитр к первому тайму.
'42
Кабутов с фланга прострелил в штрафную, а Гынсарь подыграл себе рукой. Арбитр всё видел.
'40
Чалов откликнулся на подачу с фланга и пробил головой — мяч улетел намного выше створа.
'38
'36
Влашич навесил с углового, Магнуссон выиграл борьбу и пробил головой — получилось высоковато.
'34
Медики привели Акинфеева в чувства. Игорь тут же вступил в игру, сняв подачу в штрафную.
'33
Антон зарядил по воротам — Акинфеев бросился в угол и отразил мяч! И травму получил Игорь, врезавшись в штангу. Медики выбежали на поле.
'31
'28
И не идут подачи у «армейцев» — самарцы выигрывают всю борьбу в воздухе.
'26
По владению мячом преимущество у «армейцев» — 67% на 33%. Территория за москвичами, хозяева действуют вторым номером.
'24
Фернандес с правого края дошёл до лицевой, прострелил и заработал очередной угловой.
'22
Анюков на скорости промчался по правому флангу, обыграл двух соперников и прострелил на ближнюю штангу! Акинфеев забрал мяч.
'20
«Армейцы» забрали мяч и перевели игру на чужую половину поля. Но пока без ударов.
'18
Фернандес верхом сделал заброс, Бурлак выиграл борьбу и не пустил Чалова к мячу.
'16
Момент у «Крыльев»! Гынсарь здорово поборолся и доставил мяч в штрафную, Кабутов под углом выскочил на ворота, но Обляков в падении принял удар на себя!
'14
Кабутов сфолил на Бистровиче, помешав «армейцам» организовать атаку.
'12
Фернандес рванул по правому флангу и сделал передачу к штрафной, Сигурдссон в касание пробил, но мяч прошёл рядом со штангой!
'10
Марио Фернандес подключился к атаке и заработал угловой. Хозяева справились с подачей Облякова.
'8
Самарцы провели атаку левым флангом, Комбаров ускорился и выполнил подачу, но партнёры не успели к мячу.
'6
В невысоком темпе проходят первые минуты, мяч переходит от одной команды к другой.
'4
Шарлия получил повреждение и покинул поле. Медики оказывают помощь «армейцу».
'3
Москвичи провели позиционную атаку. Чалов вошёл в штрафную и прострелил, но мяч улетел в сторону.
'1
Матч начался! «Армейцы» разыграли мяч с центра поля.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Крылья Советов» — ЦСКА можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура РПЛ: «Крылья Советов» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.