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Крылья Советов ЦСКА

Подрезать «Крылья»: ЦСКА сражается в Самаре. LIVE

РПЛ. 1-й тур. «Крылья Советов» — ЦСКА. ОНЛАЙН

Московский ЦСКА в первом туре чемпионата России играет в Самаре против «Крыльев Советов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
1-й тур  |   14 июля 16:30   |  1 тайм
Крылья Советов
0:0
ЦСКА
Стадион «Самара Арена», Самара | Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Комбаров 38'
Васин 31'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Сергей Рыжиков
90 (з)   Тарас Бурлак
22 (з)   Александр Анюков
50 (з)   Максим Карпов
23 (з)   Дмитрий Комбаров 38'
20 (п)   Срджан Мияйлович
28 (п)   Паул Антон
14 (п)   Раду Гынсарь
77 (п)   Дмитрий Кабутов
17 (п)   Антон Зиньковский
7 (н)   Александр Соболев
35 (в)   Игорь Акинфеев
23 (з)   Хёрдур Магнуссон
31 (з)   Звонимир Шарлия
5 (з)   Виктор Васин 31'
2 (з)   Марио Фернандес
98 (п)   Иван Обляков
7 (п)   Ильзат Ахметов
8 (п)   Никола Влашич
25 (п)   Кристиян Бистрович
17 (п)   Арнор Сигурдссон
9 (н)   Фёдор Чалов
Запасной состав
81 (в)   Богдан Овсянников
33 (в)   Евгений Конюхов
44 (з)   Никита Чичерин
2 (з)   Владимир Полуяхтов
15 (з)   Георгий Зотов
18 (з)   Агустин Рохель
40 (п)   Артём Тимофеев
10 (п)   Антон Терехов
52 (п)   Danila Smirnov
9 (н)   Деян Радоньич
69 (н)   Егор Голенков
1 (в)   Илья Помазун
22 (в)   Георгий Кырнац
78 (з)   Игорь Дивеев
14 (з)   Кирилл Набабкин
3 (з)   Никита Чернов
15 (п)   Дмитрий Ефремов
29 (п)   Яка Бийол
71 (п)   Наяир Тикнизян
20 (п)   Константин Кучаев
87 (п)   Константин Марадишвили
19 (н)   Такума Нисимура
18 (н)   Лассана Н'Диайе
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Удары
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В створ:
Владение мячом
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  • Офсайды
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Трансляция
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'45
Две минуты компенсировал арбитр к первому тайму.
'42
Кабутов с фланга прострелил в штрафную, а Гынсарь подыграл себе рукой. Арбитр всё видел.
'40
Чалов откликнулся на подачу с фланга и пробил головой — мяч улетел намного выше створа.
'38
Комбаров на фланге снёс Чалова и получил «горчичник».
'36
Влашич навесил с углового, Магнуссон выиграл борьбу и пробил головой — получилось высоковато.
'34
Медики привели Акинфеева в чувства. Игорь тут же вступил в игру, сняв подачу в штрафную.
'33
Антон зарядил по воротам — Акинфеев бросился в угол и отразил мяч! И травму получил Игорь, врезавшись в штангу. Медики выбежали на поле.
'31
Васин сбил Зиньковского и получил карточку за срыв атаки.
'28
И не идут подачи у «армейцев» — самарцы выигрывают всю борьбу в воздухе.
'26
По владению мячом преимущество у «армейцев» — 67% на 33%. Территория за москвичами, хозяева действуют вторым номером.
'24
Фернандес с правого края дошёл до лицевой, прострелил и заработал очередной угловой.
'22
Анюков на скорости промчался по правому флангу, обыграл двух соперников и прострелил на ближнюю штангу! Акинфеев забрал мяч.
'20
«Армейцы» забрали мяч и перевели игру на чужую половину поля. Но пока без ударов.
'18
Фернандес верхом сделал заброс, Бурлак выиграл борьбу и не пустил Чалова к мячу.
'16
Момент у «Крыльев»! Гынсарь здорово поборолся и доставил мяч в штрафную, Кабутов под углом выскочил на ворота, но Обляков в падении принял удар на себя!
'14
Кабутов сфолил на Бистровиче, помешав «армейцам» организовать атаку.
'12
Фернандес рванул по правому флангу и сделал передачу к штрафной, Сигурдссон в касание пробил, но мяч прошёл рядом со штангой!
'10
Марио Фернандес подключился к атаке и заработал угловой. Хозяева справились с подачей Облякова.
'8
Самарцы провели атаку левым флангом, Комбаров ускорился и выполнил подачу, но партнёры не успели к мячу.
'6
В невысоком темпе проходят первые минуты, мяч переходит от одной команды к другой.
'4
Шарлия получил повреждение и покинул поле. Медики оказывают помощь «армейцу».
'3
Москвичи провели позиционную атаку. Чалов вошёл в штрафную и прострелил, но мяч улетел в сторону.
'1
Матч начался! «Армейцы» разыграли мяч с центра поля.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Крылья Советов» — ЦСКА можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура РПЛ: «Крылья Советов» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.