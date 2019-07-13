- 449002 просмотра «Стала задирать нос»: за что в Москве расправились с 23-летней стюардессой
- 299811 просмотров 46-летнюю Наташу Королеву разнесли за раздевание назло Лободе
- 293338 просмотров Зеленскому предъявили первую жертву ВСУ в Донбассе при его правлении
- 247287 просмотров БДСМ и платные секс-услуги: за что убили стюардессу
- 143696 просмотров Грозила тюрьмой: Малахов осадил Малышеву за «танец матки»
- 142409 просмотров «Такой позор»: поклонники испугались за сына Меган Маркл
- 138194 просмотра Путин и Зеленский впервые переговорили по телефону
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'67
'64
Маляров навесил со штрафного с правого фланга атаки в центр владений Песьякова, где первым на мяче был один из соперников.
'63
Деспотович взял игру на себя на правом фланге атаки и заработал штрафной.
'61
'61
'61
Терехов исполнил слишком сильную и неточную передачу вперед по левому флангу атаки. Мяч улетел за боковую линию поля.
'59
А теперь уже Еременко вывел один на один по центру Байрамяна, но тот забрался во вне игры.
'58
Еременко исполнил классную передачу внешней стороной стопы с правого фланга атаки в чужую штрафную, где Ионов в выгодной позиции обработать мяч не сумел.
'56
Мишкич приблизился к чужой штрафной по центру и на силу попытался пробить, но отправил мяч значительно выше створа ворот Песьякова.
'54
'52
'51
Желтую карточку получил Валерий Федотов за лишние споры с бровки поля.
'49
Гол! 2:1! Малых навесил с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, где Деспотович опередил соперника и ударом головой с рикошетом от штанги отправил мяч точно в цель.
'49
Байрамян отпасовал низом у чужой штрафной на Шомуродова и тот нанес удар, но отправил мяч слабо и прямо в руки голкиперу.
'48
Сиваков получил повреждение. Пауза у нас в игре.
'46
Начался второй тайм!
'45+1
Перерыв! 2:0 по итогам первого тайма нашего матча. За «Ростов» голами отметились Шомуродов и Ионов, что обеспечило хозяевам комфортное преимущество в счете. Пока не видно предпосылок для изменения хода матча.
'45
Момент у «Ростова»! Норманн получил пас в центральной зоне у чужой штрафной и на силу пробил, но отправил мяч рядом с девяткой ворот Довбни.
'44
'42
'40
Доминирует «Ростов» в эти минуты матча. Непросто приходится «Оренбургу», а ведь нужно еще забивать в ответ.
'38
Маляров грубо сыграл против Чернова на бровке поля. Досталось защитнику «Ростова», но обошлось пока устным предупреждением от арбитра.
'36
Чернов получил пас от Ионова на левом фланге атаки и исполнил подачу во вратарскую, где уверенно на выходе сыграл Довбня.
'34
Маляров получил мяч у чужой штрафной и мощно пробил, но принял этот выстрел на себя в падении Сигурдссон.
'32
Маляров навесил со штрафного с правого фланга атаки на ближнюю штангу, где головой попытался пробить Афонин, но отправил мяч мимо дальнего угла ворот.
'30
Мишкич получил повреждение в жестком столкновении с Ивелином Поповым. Пауза у нас в игре.
'28
Момент у «Оренбурга»! Рикарду Алвеш навесил со штрафного с правого фланга атаки в центр владений Песьякова, где нанес удар головой Шахов, но отправил мяч мимо створа ворот.
'26
'24
Матиас Норманн выиграл борьбу в центре поля, приблизился к чужой штрафной и низом попытался пробить, но отправил мяч далеко от створа ворот.
'22
Ивелин Попов навесил с углового с левого фланга на ближнюю штангу, где уверенно на перехвате сыграл защитник «Оренбурга».
'21
Чернов отпасовал вперед по левому флангу атаки на Байрамяна, а тот в борьбе с Шаховым сумел заработать для своей команды угловой.
'19
Чернов подключился к атаке своей команды по левому флангу, но исполнил затем неудачную подачу в центр мимо всех партнеров по команде.
'17
Рикарду Алвеш попытался активно сыграть в прессинге у чужой штрафной, но в итоге лишь выбил мяч за боковую линию поля.
'15
Байрамян выиграл борьбу на левом фланге атаки и отпасовал вперед на Чернова, а тот попытался прострелить в центр чужой штрафной, где первым на мяче был соперник.
'13
В сложной ситуации оказались футболисты «Оренбурга». Пока только отсиживаются они в обороне, а уже необходимо раскрываться и идти вперед.
'11
'10
Еременко навесил с правого фланга атаки во вратарскую на Шомуродова, но тот точно пробить головой не сумел.
'9
Афонин отдал передачу низом вперед по левому флангу атаки на Терехова, но тот неудачно мяч обработал, выпустив его в аут.
'7
Еременко отпасовал у чужой штрафной правее на Шомуродова, а тот навесил в центр в направлении Байрамяна, но на опережение сыграл защитник «Оренбурга».
'5
Прошла передача от центра поля на правый край штрафной «Оренбурга» на Ионова, но тот под прессингом со стороны защитника пробил слишком слабо и в руки Довбне.
'3
Терехов получил передачу на левом краю чужой штрафной и слета нанес удар по воротам, но отправил мяч значительно выше створа ворот.
'1
Матч начался!
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Ростов» — «Оренбург» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура РПЛ: «Ростов» — «Оренбург». Начало встречи запланировано на 21:30 по московскому времени.