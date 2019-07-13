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Трансляция
С конца
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'45
Одну минуту компенсировал арбитр к первому тайму.
'45
Спартаковцы в касание разыграли комбинацию перед штрафной, Зобнин целил в угол — Заболотный кончиками пальцев зацепил мяч!
'43
Луис Адриано сделал скидку пяткой, Джано получил мяч, продвинулся вперёд и пробил низом — Заболотный среагировал!
'42
'41
Фернандо с углового вырезал подачу во вратарскую, но арбитр усмотрел фол в атаке. Не удалось спартаковцам затолкать мяч в ворота.
'40
Казаев на фланге прихватил Бакаева. Фернандо навесил в штрафную, но не дошёл мяч до партнёров.
'38
Сочинцы выигрывают много подборов и единоборств. Приятное впечатление оставляет команда Александа Точилина по первому тайму.
'36
Песегов подобрал отскок возле штрафной и зарядил в угол — Максименко в падении отразил мяч в сторону!
'34
Сочинцы совершили перехват, тут же прошёл длинный заброс вперёд, но Джикия не дал Полозу разбежаться.
'32
«Спартак» постепенно наладил контроль над мячом, но не удаётся москвичам взломать оборону соперника.
'30
Айртон ускорился по левому флангу, дошёл до лицевой и навесил на дальнюю штангу — Адриано немного не дотянулся!
'29
Рассказов со своей половины поля сделал длинный заброс к чужой штрафной, мяч прилетел в руки Заболотному.
'27
Бакаев с правого края сделал передачу в штрафную, Новосельцев поставил корпус и не пустил Ломовицкого к мячу.
'25
Жиго на фланге сбил Казаева. Песегов вырезал подачу во вратарскую — Джикия оказался первым на мяче.
'23
По владению мячом преимущество у «Сочи» — 58% на 42%. Активнее выглядит команда Александа Точилина.
'21
Ещё момент у «Сочи»! Бурмистров спокойно прошёл по центру и пальнул в нижний угол — Максименко отразил мяч перед собой, а Рассказов помешал Казаеву сыграть на добивании!
'19
Бакаев совершил перехват и тут же сделал длинную передачу к штрафной, но Новосельцев опередил Ломовицкого.
'18
Рассказов прервал прострел Набиуллина — угловой для «Сочи». Песегов навесил на ближнюю штангу, Фернандо головой вынес мяч.
'17
Совсем не держится мяч у «Спартака», гости неспешно комбинируют на чужой половине поля.
'15
Цаллагов рванул по центру и мощно приложился из-за пределов штрафной! Мяч просвистел над перекладиной.
'14
'13
Айртон здорово поборолся в центре поля, Ломовицкий протолкнул мяч на ход Ананидзе — Джано дошёл до штрафной, но ошибся в передаче.
'12
Песегов со штрафного пытался закрутить мяч в дальнюю девятку! Получилось высоковато.
'11
Бакаев в метре от штрафной наступил ногу Песегову. Перспективный стандарт для сочинцев.
'10
Смело действуют сочинцы на стартовых минутах. Гости стараются навязать свою игру.
'8
Фернандо из центрального круга сделал длинную передачу к штрафной, Новосельцев в подкате выбил мяч, опередив Адриано.
'6
Момент у «Сочи»! Маргасов навесил в штрафную, Набиуллин сделал скидку во вратарскую, но Джикия помешал Бурмистрову расстрелять ворота с нескольких метров!
'4
Сочинцы провели атаку левым флангом. Калугин прострелил в штрафную, а Рассказов аккуратно скинул мяч на Максименко.
'2
Бакаев на фланге накрутил двух соперников и навесил в штрафную — сочинцы вынесли мяч в сторону.
'1
Матч стартовал! Спартаковцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Спартак» — «Сочи» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура РПЛ: «Спартак» — «Сочи». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.