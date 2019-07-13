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Трансляция
С конца
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'14
'11
Постепенно наладили контроль над мячом уральцы. Игра переместилась на половину поля «Уфы».
'9
Бикфалви из центрального круга сделал заброс к штрафной, Панюкову не удалось зацепиться за мяч.
'7
Йокич с углового навесил в штрафную, Аликин поборолся и пробил головой — промах!
'5
Бумаль выиграл подбор и пробил с радиуса штрафной — мяч улетел на трибуну.
'3
Уральцы отбились после подачи со штрафного. Сысуев подкараулил отскок, но пробил слишком высоко.
'1
Матч начался! Уфимцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Урал» — «Уфа» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура РПЛ: «Урал» — «Уфа». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.