онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Урал Уфа

Отомстить за разгром: «Урал» забил «Уфе». LIVE

Онлайн-трансляция матча 1-го тура РПЛ «Урал» - «Уфа»

Екатеринбургский «Урал» принимает «Уфу» в матче 1-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
1-й тур  |   13 июля 16:30   |  1 тайм
Урал
1:0
Уфа
Стадион «Екатеринбург Арена», Екатеринбург | Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия)
Бикфалви 14'
Подробная статистика матча
Основные составы
31 (в)   Ярослав Годзюр
3 (з)   Вараздат Ароян
27 (з)   Михаил Меркулов
15 (п)   Денис Кулаков
6 (п)   Рафал Аугустыняк
13 (п)   Петрюс Бумаль
8 (п)   Роман Емельянов
44 (п)   Андрей Егорычев
58 (п)   Отман Эль-Кабир
10 (н)   Эрик Бикфалви 14'
20 (н)   Андрей Панюков
1 (в)   Алексей Чернов
3 (з)   Павел Аликин
5 (з)   Боян Йокич
33 (з)   Александр Сухов
55 (з)   Джемал Табидзе
7 (п)   Дмитрий Сысуев
8 (п)   Кэтэлин Карп
77 (п)   Азер Алиев
74 (п)   Даниил Фомин
44 (н)   Сильвестр Игбун
99 (н)   Андрей Козлов
Запасной состав
77 (в)   Олег Баклов
19 (з)   Денис Поляков
50 (з)   Никита Чистяков
14 (п)   Юрий Бавин
57 (п)   Артём Фидлер
69 (п)   Артём Шаболин
80 (п)   Чингиз Магомадов
90 (п)   Александр Щербаков
11 (н)   Владимир Ильин
16 (в)   Юрий Шафинский
15 (з)   Александр Пуцко
34 (з)   Тургай Мохбалиев
10 (п)   Оливье Тилл
13 (п)   Азамат Засеев
9 (п)   Ондржей Ванек
17 (н)   Николай Гиоргобиани
23 (н)   Данила Емельянов
11 (н)   Ловро Бизяк
57 (н)   Вячеслав Кротов
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'14
ГОЛ!
'11
Постепенно наладили контроль над мячом уральцы. Игра переместилась на половину поля «Уфы».
'9
Бикфалви из центрального круга сделал заброс к штрафной, Панюкову не удалось зацепиться за мяч.
'7
Йокич с углового навесил в штрафную, Аликин поборолся и пробил головой — промах!
'5
Бумаль выиграл подбор и пробил с радиуса штрафной — мяч улетел на трибуну.
'3
Уральцы отбились после подачи со штрафного. Сысуев подкараулил отскок, но пробил слишком высоко.
'1
Матч начался! Уфимцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Урал» — «Уфа» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура РПЛ: «Урал» — «Уфа». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.