'45+1

Перерыв! 1:0 в пользу «Динамо» после 45 минут. Первый гол нового сезона забил Кардозу. Москвичи владели инициативой — они больше владели мячом и создавали моменты, а вот хозяевам нужно прибавлять в атаке.