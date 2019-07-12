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Трансляция
С конца
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'45+1
Перерыв! 1:0 в пользу «Динамо» после 45 минут. Первый гол нового сезона забил Кардозу. Москвичи владели инициативой — они больше владели мячом и создавали моменты, а вот хозяевам нужно прибавлять в атаке.
'45
Одну минуту компенсировал арбитр к первому тайму.
'44
Плиев и Беляев столкнулись в верховой борьбе за мяч. Пауза — нужна помощь футболистам.
'43
Горбатенко навесил с углового, Беляев выиграл позицию и пробил головой — мяч улетел в сторону.
'41
'39
Туляки действуют в основном за счёт длинных забросов, но динамовцы уверенно справляются с атаками соперника. Почти нет моментов у ворот Шунина.
'37
Лесовой рванул по левому флангу и вынудил сфолить Юсупова. Подача у Комбарова получилась крайне неудачной — мяч перелетел через всех и ушёл за лицевую.
'35
Жоаозиньо активно пошёл вперёд и заработал стандарт. Прошла подача в штрафную, но Левашов без проблем забрал мяч.
'33
Шейдаев сделал передачу на левый край, но Плиев поторопился и залез в офсайд.
'31
Банда сместился к центру и пробил с дальней дистанции, но динамовцы заблокировали.
'29
Кардозу с левого края ворвался в штрафную и прострелил, а мяч попал в руку Комбарову. Но арбитр показал, что нужно продолжать игру — рука была в естественном положении.
'27
Банда на фланге затолкал Плиева. Штрафной для бело-голубых.
'25
Немного успокоилась игра, но инициатива по-прежнему на стороне «Динамо». Активно действует команда Дмитрия Хохлова.
'23
Плиев подключился к атаке и пробил с дальней дистанции! Мяч аккуратно прикатился в руки Левашову.
'21
Момент у «Арсенала»! Банда на рывке ушёл от Плиева и прострелил в штрафную, Ткачёв сделал скидку пяткой, а Кангва не попал по воротам с близкого расстояния.
'20
Морозов! Подобрал отскок возле штрафной и хлёстко приложился в дальний угол — мяч ушёл в сторону.
'18
Кангва рванул по флангу и заработал штрафной. Прошла подача со стандарта, Григалава пробил, но мяч ушёл выше цели.
'16
'15
Ответ «Динамо»! Жоаозиньо получил передачу на ход, вошёл в штрафную, пробил низом, но попал в защитника.
'14
Туляки ответили атакой, Ткачёв приложился с дальней дистанции — получилось слишком высоко.
'12
Горбатенко на фланге сбил Кардозу. Шиманьски со штрафного навесил во вратарскую — Левашов кулаками выбил мяч.
'10
Москвичи заработали стандарт. Морозов навесил на 11-метровую отметку, но Беляев в высоком прыжке разрядил обстановку.
'8
Много владеют мячом динамовцы, первые минуты проходят с преимуществом бело-голубых. Игра идёт на половине поля хозяев.
'6
Кардозу убежал по правому флангу и прострелил во вратарскую — Григалава выиграл позицию и выбил мяч в сторону.
'4
Евгеньев откликнулся на подачу с углового и пробил головой! Левашов забрал мяч в руки.
'2
Момент! Жоаозиньо сделал передачу к штрафной, Шейдаев принял мяч, продвинулся вперёд и пробил в ближний угол — Левашов выручил!
'1
Поехали, стартовал новый сезон РПЛ! Динамовцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Арсенал» — «Динамо» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура РПЛ: «Арсенал» — «Динамо». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.