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Арсенал Динамо М

Возвращение РПЛ: «Арсенал» проигрывает «Динамо». LIVE

Онлайн-трансляция матча 1-го тура РПЛ «Арсенал» — «Динамо»

Тульский «Арсенал» встречается с московским «Динамо» в матче 1-го тура Российской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовая онлайн-трансляцию игры.
1-й тур  |   12 июля 20:00   |  перерыв
Арсенал
0:1
Динамо М
Стадион «Арсенал», Тула | Главный судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Кардозу 16'
Кардозу 41'
Подробная статистика матча
Основные составы
36 (в)   Михаил Левашов
6 (з)   Максим Беляев
21 (з)   Виктор Альварес
8 (з)   Гиа Григалава
9 (з)   Кирилл Комбаров
70 (п)   Георги Костадинов
23 (п)   Игорь Горбатенко
11 (п)   Сергей Ткачёв
22 (п)   Даниил Лесовой
29 (н)   Ламек Банда
10 (н)   Эванс Кангва
1 (в)   Антон Шунин
24 (з)   Роман Евгеньев
44 (з)   Тони Шуньич
3 (з)   Заурбек Плиев
2 (з)   Григорий Морозов
6 (п)   Артур Юсупов
5 (п)   Абдул Теттех
7 (п)   Мигел Кардозу 16' 41'
22 (п)    Жоаозиньо
11 (п)   Себастьян Шиманьски
99 (н)   Рамиль Шейдаев
Запасной состав
1 (в)   Артур Нигматуллин
50 (в)   Егор Шамов
14 (з)   Анри Хагуш
13 (з)   Максим Володько
71 (з)   Александр Денисов
26 (з)   Бакари Коне
25 (п)   Кингз Кангва
20 (п)   Горан Чаушич
28 (п)   Владислав Пантелеев
17 (н)   Гурам Аджоев
48 (н)   Евгений Луценко
30 (н)   Александру Тудорие
31 (в)   Игорь Лещук
34 (з)   Константин Рауш
4 (з)   Владимир Рыков
13 (з)   Игорь Калинин
18 (з)   Иван Ордец
27 (п)   Самба Соу
19 (п)   Владимир Москвичев
10 (п)   Фёдор Черных
12 (п)   Данил Липовой
20 (п)   Вячеслав Грулёв
8 (н)   Кирилл Панченко
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Владение мячом
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'45+1
Перерыв! 1:0 в пользу «Динамо» после 45 минут. Первый гол нового сезона забил Кардозу. Москвичи владели инициативой — они больше владели мячом и создавали моменты, а вот хозяевам нужно прибавлять в атаке.
'45
Одну минуту компенсировал арбитр к первому тайму.
'44
Плиев и Беляев столкнулись в верховой борьбе за мяч. Пауза — нужна помощь футболистам.
'43
Горбатенко навесил с углового, Беляев выиграл позицию и пробил головой — мяч улетел в сторону.
'41
Кардозу сфолил на карточку, прихватив Альвареса.
'39
Туляки действуют в основном за счёт длинных забросов, но динамовцы уверенно справляются с атаками соперника. Почти нет моментов у ворот Шунина.
'37
Лесовой рванул по левому флангу и вынудил сфолить Юсупова. Подача у Комбарова получилась крайне неудачной — мяч перелетел через всех и ушёл за лицевую.
'35
Жоаозиньо активно пошёл вперёд и заработал стандарт. Прошла подача в штрафную, но Левашов без проблем забрал мяч.
'33
Шейдаев сделал передачу на левый край, но Плиев поторопился и залез в офсайд.
'31
Банда сместился к центру и пробил с дальней дистанции, но динамовцы заблокировали.
'29
Кардозу с левого края ворвался в штрафную и прострелил, а мяч попал в руку Комбарову. Но арбитр показал, что нужно продолжать игру — рука была в естественном положении.
'27
Банда на фланге затолкал Плиева. Штрафной для бело-голубых.
'25
Немного успокоилась игра, но инициатива по-прежнему на стороне «Динамо». Активно действует команда Дмитрия Хохлова.
'23
Плиев подключился к атаке и пробил с дальней дистанции! Мяч аккуратно прикатился в руки Левашову.
'21
Момент у «Арсенала»! Банда на рывке ушёл от Плиева и прострелил в штрафную, Ткачёв сделал скидку пяткой, а Кангва не попал по воротам с близкого расстояния.
'20
Морозов! Подобрал отскок возле штрафной и хлёстко приложился в дальний угол — мяч ушёл в сторону.
'18
Кангва рванул по флангу и заработал штрафной. Прошла подача со стандарта, Григалава пробил, но мяч ушёл выше цели.
'16
ГОЛ! Москвичи провели атаку левым флангом, Плиев прострелил в штрафную, мяч от ноги Горбатенко отскочил к Кардозу, который нанёс ювелирный по точности удар в верхний угол ворот! Левашов не дотянулся.
'15
Ответ «Динамо»! Жоаозиньо получил передачу на ход, вошёл в штрафную, пробил низом, но попал в защитника.
'14
Туляки ответили атакой, Ткачёв приложился с дальней дистанции — получилось слишком высоко.
'12
Горбатенко на фланге сбил Кардозу. Шиманьски со штрафного навесил во вратарскую — Левашов кулаками выбил мяч.
'10
Москвичи заработали стандарт. Морозов навесил на 11-метровую отметку, но Беляев в высоком прыжке разрядил обстановку.
'8
Много владеют мячом динамовцы, первые минуты проходят с преимуществом бело-голубых. Игра идёт на половине поля хозяев.
'6
Кардозу убежал по правому флангу и прострелил во вратарскую — Григалава выиграл позицию и выбил мяч в сторону.
'4
Евгеньев откликнулся на подачу с углового и пробил головой! Левашов забрал мяч в руки.
'2
Момент! Жоаозиньо сделал передачу к штрафной, Шейдаев принял мяч, продвинулся вперёд и пробил в ближний угол — Левашов выручил!
'1
Поехали, стартовал новый сезон РПЛ! Динамовцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Арсенал» — «Динамо» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура РПЛ: «Арсенал» — «Динамо». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.