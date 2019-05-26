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Оренбург Спартак

Остаться выше ЦСКА: «Спартак» пропустил в Оренбурге. LIVE

Онлайн-трансляция матча 30-го тура РПЛ «Оренбург» - «Спартак»

«Оренбург» принимает московский «Спартак» в матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
30-й тур  |   26 мая 14:00   |  перерыв
Оренбург
1:0
Спартак
Стадион «Газовик», Оренбург | Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Алвеш 8'
Попович 11'
Деспотович 12'
Гулиев 27'
Подробная статистика матча
Основные составы
56 (в)   Александр Довбня
3 (з)   Михаил Сиваков
12 (з)   Андрей Малых
60 (з)   Савелий Козлов
13 (з)   Сергей Терехов
31 (з)   Виталий Шахов
8 (п)   Даниэль Мишкич
19 (п)   Алексей Сутормин
10 (п)   Денис Попович 11'
16 (п)   Рикарду Алвеш 8'
7 (н)   Джордже Деспотович 12'
98 (в)   Александр Максименко
38 (з)   Андрей Ещенко
14 (з)   Георгий Джикия
6 (з)    Айртон
56 (з)   Илья Гапонов
7 (п)   Аяз Гулиев 27'
47 (п)   Роман Зобнин
25 (п)   Лоренсо Мельгарехо
88 (п)   Александр Ташаев
54 (п)   Наиль Умяров
9 (н)    Зе
Запасной состав
1 (в)   Александр Руденко
91 (в)   Евгений Фролов
15 (з)   Дмитрий Андреев
29 (п)   Вадим Афонин
86 (п)   Григорий Чиркин
77 (п)   Никита Маляров
32 (п)   Артём Кулишев
9 (н)   Андрей Козлов
88 (н)   Артём Галаджан
11 (н)   Андреа Чуканов
57 (в)   Александр Селихов
95 (в)   Владислав Терёшкин
16 (з)   Сальваторе Боккетти
23 (з)   Дмитрий Комбаров
15 (п)   Максим Глушенков
22 (п)   Михаил Игнатов
27 (п)   Александр Ломовицкий
37 (н)   Георгий Мелкадзе
79 (н)   Александр Руденко
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Перерыв

«Спартаку» надо побеждать, чтобы закончить сезон на четвертом месте, выше ЦСКА, но быстрый гол «Оренбурга» со штрафного пока определяет перевес хозяев. И подопечные Кононова ничего особенного у ворот Довбни не создают. Ждем второй половины игры, а пока отдыхаем.

'45+5

Ну вот и все. Перерыв.

'45+4

Деспотович после заброса из глубины легко опередил Джикию, но выходу один на один не дал случиться подстраховавший Гапонов!

'45+3

В компенсированное время была долгая пауза из-за лежавшего на газоне футболиста «Оренбурга». Еще минутку наверняка накинет Левников.

'45+2

Ташаев смещался с мячом с фланга в центр и искал момент для удара, но решил пробить еще до того, как нашел. Логично, что защитник легко заблокировал.

'45+1

Три минуты добавил Кирилл Левников к первому тайму.

'45

«Спартак» атаковал, атаковал, а в итоге получил в контратаке выход два в одного защитника, но пас Деспотовичу как следует не удалось обработать!

'43

Атака «Спартака» заканчивается ударом Айртона из штрафной между ног защитнику, но рикошет заметно погасил скорость, и Довбня спокойно поймал мяч в падении.

'42

Все в порядке с обоими, игра продолжается. «Спартак» контролирует мяч.

'40

Зе Луиш и Козлов столкнулись головами в штрафной «Оренбурга» после подачи Айртона с игры. Обоим нужна помощь.

'39

Зобнин заработал штрафной на левом фланге, Айртон подал в штрафную, где Роман опередил Зе Луиша и пробил головой в руки Довбне.

'38

Четвертый угловой «Оренбурга». Опять куча народа на ближней штанге, а Попович крутит с угла в створ, не попадая совсем немного. Но там еще фол на Максименко зафиксирован.

'37

Максименко! Тащит красивый обводящий удар под штангу от Деспотовича с линии штрафной.

'36

Умяров решился на дальний удар, но даже с рикошетом в руки Довбне мяч прилетел.

'34

Давит «Спартак». Гулиев собрал половину «Оренбурга» перед штрафной и скинул пяткой на линии на Мельгарехо. Тот ударил в касание, но прямо в руки Довбне.

'32

Отличный проход Мельгарехо, но в итоге сил не хватило, и удар не получился.

'31

Максименко! Спасает «Спартак», бросившись в ноги и опередив Деспотовича после крайне неудачной скидки головой назад от Гапонова!

'30

Очередной фол в центре поля — от Алвеша на Мельгарехо.

'28

Подача хозяев в спартаковскую штрафную с левого фланга, но Айртон снимает верх.

'27

Гулиев отобрал мяч в центре поля через ногу соперника, и дело могло закончиться очень опасной атакой, но Левников остановил игру, зафиксировав фол. Гулиев был очень недоволен и отбросил мяч, за что получил желтую карточку.

'26

Перехватил инициативу «Спартак», теперь он проводит хороший отрезок, с оговоркой, что до штрафной «Оренбурга». Последний пас страдает.

'24

Мельгарехо сместился в центр, получил мяч, на скорости протащил его к штрафной и выстрелил издали — рикошет от защитника привел к угловому. А вот сам корнер не привел ни к чему.

'23

Еще один проникающий пас на Зе Луиша, но на этот раз слишком сильный.

'21

Довбня! Опережает Зе Луиша и выносит мяч, который на него закинул из глубины Гулиев.

'20

Давненько «Спартак» не атаковал. Вот хитрый пас от Мельгарехо подкидкой в штрафную, но никто из партнеров его не ждал.

'18

«Оренбург» в тренде этого сезона выставил пять человек на ближнюю штангу, но подача получилась совсем неудачной и улетела куда-то за лицевую на большой высоте.

'17

Явный отрезок преимущества «Оренбурга». Очередная классная атака, и завершал ее получивший мяч в центре перед штрафной Алвеш. На этот раз вытянувшийся в струнку Максименко потянул сложнейший удар, но снаряд от его рук ударился В ШТАНГУ и ушел на угловой.

'15

Опасный навес в штрафную «Спартака», но Джикия снял воздух.

'14

Много фолов. Теперь вот Мельгарехо фолит в центре в борьбе на своем фланге.

'13

А теперь «горчичником» награжден Деспотович. Потолкался с Джикией, когда Максименко уже забрал мяч в руки, а потом отказался подходить к Левникову, чего арбитр не простил.

'12

Опасно! Максименко выбегает за штрафную и головой в прыжке выбивает мяч, опережая Деспотовича. Мяч подбирает Попович, перед которым 35 метров и пустой створ. Звучит свисток Кирилла Левникова об офсайде, но Попович все равно бьет. Желтая карточка от Левникова.

'11

То ли подача, то ли опять удар, но Максименко на этот раз был готов и выбил кулаками.

'10

«Оренбург», конечно же, сразу осмелел, а «Спартак» приходит в себя. Максименко делает неудачный пас направо, Сутормин отбирает мяч и на нем фолят. Штрафной на левом фланге.

'8

Фантастика! Шикарный удар по классной траектории от Алвеша в самую девятку! А Максименко был к нему абсолютно не готов. Да и в стенке были только два человека.

'8

ГООООООООООООООООООООООООООЛ! Рикарду Алвеш — 1:0!

'7

А вот первая вылазка «Оренбурга» к чужой штрафной и спартаковский фол. Будет подача.

'6

Зе Луиш столкнулся головами с Козловым в центре поля и считает, что защитник «Оренбурга» на нем фолил. Судья не усмотрел нарушения, да и игрок «Оренбурга» сначала сыграл в мяч. Спартаковский форвард какое-то время посидел на газоне, держась за висок.

'5

«Спартак» пока очень уверенно контролирует мяч и территорию. Хозяева только обороняются. Центр поля вообще не переходят.

'4

Первый спартаковский угловой. Подача в центр штрафной, но воздух снимает Деспотович.

'3

Нет, все-таки подача, но приводит она только к ауту, а тот не заканчивается ничем опасным.

'2

Первый в матче фол. В середине половины поля «Оренбурга» завалили Романа Зобнина. Точка для опасной подачи. У мяча Гулиев. Может, даже пробьет?

'1

Поеееехали! Матч начался.

13:55

У «Оренбурга» сегодняшний матч посвящен уходящему из клуба капитану Андрееву, который при этом остался в запасе. «Спартак» тоже без капитана — Глушаков остался в Москве из-за травмы. Кроме него не сыграют и Луис Адриано с Фернандо, перебравшие карточек, да и вообще много кто еще не в составе. Зато интересно будет посмотреть на молодежь.

13:50

«Оренбург» является чуть ли не единственной командой чемпионата, которая уже вообще ни за что не борется — вылететь не может даже через стыки, в еврокубки тоже не попала. «Спартак» же уже не надеется на место в Лиге чемпионов — «Локомотив» и «Краснодар» недосягаемы, — но остается в борьбе. Красно-белым нужно защищать четвертую строчку от посягательств ЦСКА и тульского «Арсенала», хотя их итоговая расстановка лишь определит, кто с какой стадии Лиги Европы начнет второй по значимости еврокубок.

13:45

А вот состав московского «Спартака», которым Олег Кононов собирается набирать сегодня три очка:

Максименко — Ещенко, Гапонов, Джикия, Айртон — Зобнин, Умяров, Гулиев — Мельгарехо, Ташаев, Зе Луиш.

13:40

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого выставил с первых минут наставник «Оренбурга» Владимир Федотов:

Довбня — Малых, Шахов, Сиваков, С.Козлов, Терехов — Мишкич, Попович, Алвеш — Деспотович, Сутормин.

13:35

Начало встречи в 14.00 мск.

13:30

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию матч заключительного тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором «Оренбург» принимает московский «Спартак».