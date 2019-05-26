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«Спартаку» надо побеждать, чтобы закончить сезон на четвертом месте, выше ЦСКА, но быстрый гол «Оренбурга» со штрафного пока определяет перевес хозяев. И подопечные Кононова ничего особенного у ворот Довбни не создают. Ждем второй половины игры, а пока отдыхаем.
В компенсированное время была долгая пауза из-за лежавшего на газоне футболиста «Оренбурга». Еще минутку наверняка накинет Левников.
Ташаев смещался с мячом с фланга в центр и искал момент для удара, но решил пробить еще до того, как нашел. Логично, что защитник легко заблокировал.
Атака «Спартака» заканчивается ударом Айртона из штрафной между ног защитнику, но рикошет заметно погасил скорость, и Довбня спокойно поймал мяч в падении.
Все в порядке с обоими, игра продолжается. «Спартак» контролирует мяч.
Зобнин заработал штрафной на левом фланге, Айртон подал в штрафную, где Роман опередил Зе Луиша и пробил головой в руки Довбне.
Четвертый угловой «Оренбурга». Опять куча народа на ближней штанге, а Попович крутит с угла в створ, не попадая совсем немного. Но там еще фол на Максименко зафиксирован.
Умяров решился на дальний удар, но даже с рикошетом в руки Довбне мяч прилетел.
Давит «Спартак». Гулиев собрал половину «Оренбурга» перед штрафной и скинул пяткой на линии на Мельгарехо. Тот ударил в касание, но прямо в руки Довбне.
Отличный проход Мельгарехо, но в итоге сил не хватило, и удар не получился.
Очередной фол в центре поля — от Алвеша на Мельгарехо.
Подача хозяев в спартаковскую штрафную с левого фланга, но Айртон снимает верх.
Перехватил инициативу «Спартак», теперь он проводит хороший отрезок, с оговоркой, что до штрафной «Оренбурга». Последний пас страдает.
Еще один проникающий пас на Зе Луиша, но на этот раз слишком сильный.
Давненько «Спартак» не атаковал. Вот хитрый пас от Мельгарехо подкидкой в штрафную, но никто из партнеров его не ждал.
«Оренбург» в тренде этого сезона выставил пять человек на ближнюю штангу, но подача получилась совсем неудачной и улетела куда-то за лицевую на большой высоте.
Опасный навес в штрафную «Спартака», но Джикия снял воздух.
Много фолов. Теперь вот Мельгарехо фолит в центре в борьбе на своем фланге.
«Оренбург», конечно же, сразу осмелел, а «Спартак» приходит в себя. Максименко делает неудачный пас направо, Сутормин отбирает мяч и на нем фолят. Штрафной на левом фланге.
Фантастика! Шикарный удар по классной траектории от Алвеша в самую девятку! А Максименко был к нему абсолютно не готов. Да и в стенке были только два человека.
А вот первая вылазка «Оренбурга» к чужой штрафной и спартаковский фол. Будет подача.
«Спартак» пока очень уверенно контролирует мяч и территорию. Хозяева только обороняются. Центр поля вообще не переходят.
Первый спартаковский угловой. Подача в центр штрафной, но воздух снимает Деспотович.
Нет, все-таки подача, но приводит она только к ауту, а тот не заканчивается ничем опасным.
Первый в матче фол. В середине половины поля «Оренбурга» завалили Романа Зобнина. Точка для опасной подачи. У мяча Гулиев. Может, даже пробьет?
У «Оренбурга» сегодняшний матч посвящен уходящему из клуба капитану Андрееву, который при этом остался в запасе. «Спартак» тоже без капитана — Глушаков остался в Москве из-за травмы. Кроме него не сыграют и Луис Адриано с Фернандо, перебравшие карточек, да и вообще много кто еще не в составе. Зато интересно будет посмотреть на молодежь.
«Оренбург» является чуть ли не единственной командой чемпионата, которая уже вообще ни за что не борется — вылететь не может даже через стыки, в еврокубки тоже не попала. «Спартак» же уже не надеется на место в Лиге чемпионов — «Локомотив» и «Краснодар» недосягаемы, — но остается в борьбе. Красно-белым нужно защищать четвертую строчку от посягательств ЦСКА и тульского «Арсенала», хотя их итоговая расстановка лишь определит, кто с какой стадии Лиги Европы начнет второй по значимости еврокубок.
А вот состав московского «Спартака», которым Олег Кононов собирается набирать сегодня три очка:
Максименко — Ещенко, Гапонов, Джикия, Айртон — Зобнин, Умяров, Гулиев — Мельгарехо, Ташаев, Зе Луиш.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого выставил с первых минут наставник «Оренбурга» Владимир Федотов:
Довбня — Малых, Шахов, Сиваков, С.Козлов, Терехов — Мишкич, Попович, Алвеш — Деспотович, Сутормин.
Начало встречи в 14.00 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию матч заключительного тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором «Оренбург» принимает московский «Спартак».