- 350088 просмотров Россия обыграла США в четвертьфинале ЧМ-2019
- 284414 просмотров Россия проиграла Финляндии в полуфинале ЧМ-2019
- 267520 просмотров Звезды бурно отреагировали на решение Эрнста по «Голосу. Дети»
- 241072 просмотра Вся жизнь в тени Пугачевой: трагедия Кристины Орбакайте
- 209623 просмотра «Неполноценная женщина»: Боярский прошелся по заслугам дочери Лизы
- 178321 просмотр Не до «Голоса» и дочки Алсу: Лобода впервые показала ребенка от Тилля
- 170154 просмотра Демарш Лободы: «Голос» выбирает победителя вместо дочки Алсу. ОНЛАЙН
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'45+4
Перерыв! 1:0 по итогам первого тайма нашего матча. Пока единственный гол в сегодняшнем матче классным ударом со штрафного провел Мануэл Фернандеш.
'45+2
Больше контролируют сейчас мяч футболисты «Уфы», но пока ничего толкового создать у чужих ворот гостям не удается.
'45
Три минуты добавил арбитр.
'43
Федор Смолов перестарался в борьбе за мяч у чужой штрафной и арбитр зафиксировал фол в атаке.
'41
Сейчас уже можно не волноваться о результате параллельного матча футболистам «Локомотива». Победа сегодня обеспечит им второе место.
'39
'38
Карп с нарушением правил остановил Алексея Миранчука в центральной зоне у своей штрафной. Может быть опасный стандарт.
'35
Пауревич сместился на правый фланг атаки и попытался навесить в чужую штрафную, но там первым на мяче был один из соперников.
'33
Спокойно развивается у нас игра в эти минуты матча. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'31
В офсайд забрался Федор Смолов у чужой штрафной.
'29
'29
'28
Тарасов получил повреждение. Пауза у нас в игре.
'27
Момент у «Уфы»! Бизяк получил пас на правом краю чужой штрафной и исполнил передачу в центр на линию вратарской, где слета неточно пробил Пауревич.
'25
Активно в прессинге пробуют действовать футболисты «Уфы» уже на чужой половине поля, что часто создает проблемы «Локомотиву» при развитии своих атак.
'23
Идову попытался продвинуться с мячом вперед по правому флангу, но на ровном месте вдруг упал на газон и лишился мяча.
'21
Александр Сухов нарушил правила метрах в 23-х от своих ворот. Миранчук на исполнение пробил, но выручил свою команду Беленов!
'19
С преимуществом «Локомотива» развивается у нас сейчас игра, но пока не удается создавать опасные моменты у чужих ворот.
'17
'17
'15
Повреждение получил Кверквелия. Пауза у нас в игре.
'13
Смолов выиграл борьбу в чужой штрафной и нанес удар с близкой дистанции, но выручил свою команду Александр Беленов. Первый момент у «Локомотива».
'11
Карп нарушил правила на левом фланге атаки «Локомотива». Фернандеш навесил со стандарта в центр чужой штрафной, где Смолов неудачно попытался сыграть головой.
'9
Мануэл Фернандеш вышел на ударную позицию у чужой штрафной, попытался пробить, но рикошетом от партнера по команде мяч в итоге ушел за пределы поля.
'7
Федор Смолов получил возможность для удара по воротам из-за пределов штрафной, но отправил мяч довольно далеко от створа ворот.
'5
Стоит напомнить, что сегодня «Локомотиву» необходимо побеждать, чтобы не оглядываться на результат параллельного матча в Краснодаре.
'3
Круговой с нарушением правил сыграл на правом фланге атаки «Локомотива». Право на стандартное положение заработали хозяева поля. Однако, подача к опасности не привела.
'1
Матч начался!
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Локомотив» — «Уфа» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 30-го тура РПЛ: «Локомотив» — «Уфа». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.