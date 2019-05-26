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Локомотив Уфа

Борьба за серебро: «Локомотив» забил «Уфе». LIVE

Онлайн-трансляция матча 30-го тура РПЛ «Локомотив» — «Уфа»

Московский «Локомотив» принимает «Уфу» в матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
30-й тур  |   26 мая 14:00   |  перерыв
Локомотив
1:0
Уфа
Стадион «РЖД Арена (Локомотив)», Москва | Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Фернандеш 39'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Маринато Гилерме
84 (з)   Михаил Лысов
14 (з)   Ведран Чорлука
3 (з)   Брайан Идову
33 (з)   Соломон Кверквелия 17'
7 (п)   Гжегож Крыховяк
6 (п)   Дмитрий Баринов
59 (п)   Алексей Миранчук
4 (п)   Мануэл Фернандеш 39'
96 (п)   Рифат Жемалетдинов
9 (н)   Фёдор Смолов
31 (в)   Александр Беленов
27 (з)   Йонуц Неделчяру
5 (з)   Боян Йокич
15 (з)   Александр Пуцко
33 (з)   Александр Сухов
56 (з)   Данил Круговой
8 (з)   Кэтэлин Карп
19 (п)   Иван Пауревич
6 (п)   Веролюб Салатич
11 (п)   Ловро Бизяк
57 (н)   Вячеслав Кротов
Запасной состав
30 (в)   Никита Медведев
77 (в)   Антон Коченков
42 (з)   Иван Лапшов
37 (з)   Станислав Магкеев
17 (з)   Тарас Михалик
23 (п)   Дмитрий Тарасов 17'
21 (п)   Хвича Кварацхелия 29'
18 (п)   Александр Коломейцев
69 (п)   Даниил Куликов
11 (п)   Антон Миранчук
67 (н)   Роман Тугарев
24 (н)   Антонио Эдер
16 (в)   Юрий Шафинский
17 (з)   Дмитрий Живоглядов
3 (з)   Павел Аликин
4 (з)   Алексей Никитин
77 (п)   Азер Алиев
13 (п)   Азамат Засеев
87 (п)   Игорь Безденежных
9 (п)   Ондржей Ванек
29 (п)   Оливье Тилл
32 (н)   Андрес Вомбергар
44 (н)   Сильвестр Игбун
Самоечитаемое
Трансляция
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'45+4
Перерыв! 1:0 по итогам первого тайма нашего матча. Пока единственный гол в сегодняшнем матче классным ударом со штрафного провел Мануэл Фернандеш.
'45+2
Больше контролируют сейчас мяч футболисты «Уфы», но пока ничего толкового создать у чужих ворот гостям не удается.
'45
Три минуты добавил арбитр.
'43
Федор Смолов перестарался в борьбе за мяч у чужой штрафной и арбитр зафиксировал фол в атаке.
'41
Сейчас уже можно не волноваться о результате параллельного матча футболистам «Локомотива». Победа сегодня обеспечит им второе место.
'39
Гол! 1:0! Мануэл Фернандеш классным ударом со штрафного обвел стенку и отправил мяч точно в верхний угол ворот!
'38
Карп с нарушением правил остановил Алексея Миранчука в центральной зоне у своей штрафной. Может быть опасный стандарт.
'35
Пауревич сместился на правый фланг атаки и попытался навесить в чужую штрафную, но там первым на мяче был один из соперников.
'33
Спокойно развивается у нас игра в эти минуты матча. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'31
В офсайд забрался Федор Смолов у чужой штрафной.
'29
Вышел на поле Кварацхелия.
'29
Ушел с поля Тарасов.
'28
Тарасов получил повреждение. Пауза у нас в игре.
'27
Момент у «Уфы»! Бизяк получил пас на правом краю чужой штрафной и исполнил передачу в центр на линию вратарской, где слета неточно пробил Пауревич.
'25
Активно в прессинге пробуют действовать футболисты «Уфы» уже на чужой половине поля, что часто создает проблемы «Локомотиву» при развитии своих атак.
'23
Идову попытался продвинуться с мячом вперед по правому флангу, но на ровном месте вдруг упал на газон и лишился мяча.
'21
Александр Сухов нарушил правила метрах в 23-х от своих ворот. Миранчук на исполнение пробил, но выручил свою команду Беленов!
'19
С преимуществом «Локомотива» развивается у нас сейчас игра, но пока не удается создавать опасные моменты у чужих ворот.
'17
Вышел на поле Тарасов.
'17
Вынужденная замена у «Локомотива». Ушел с поля Кверквелия.
'15
Повреждение получил Кверквелия. Пауза у нас в игре.
'13
Смолов выиграл борьбу в чужой штрафной и нанес удар с близкой дистанции, но выручил свою команду Александр Беленов. Первый момент у «Локомотива».
'11
Карп нарушил правила на левом фланге атаки «Локомотива». Фернандеш навесил со стандарта в центр чужой штрафной, где Смолов неудачно попытался сыграть головой.
'9
Мануэл Фернандеш вышел на ударную позицию у чужой штрафной, попытался пробить, но рикошетом от партнера по команде мяч в итоге ушел за пределы поля.
'7
Федор Смолов получил возможность для удара по воротам из-за пределов штрафной, но отправил мяч довольно далеко от створа ворот.
'5
Стоит напомнить, что сегодня «Локомотиву» необходимо побеждать, чтобы не оглядываться на результат параллельного матча в Краснодаре.
'3
Круговой с нарушением правил сыграл на правом фланге атаки «Локомотива». Право на стандартное положение заработали хозяева поля. Однако, подача к опасности не привела.
'1
Матч начался!
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Локомотив» — «Уфа» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 30-го тура РПЛ: «Локомотив» — «Уфа». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.