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Краснодар Рубин

Мечты о Лиге чемпионов: «Краснодар» против «Рубина». LIVE

Онлайн-трансляция матча 30-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Рубин»

«Краснодар» принимает казанский «Рубин» в матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
30-й тур  |   26 мая 14:00   |  перерыв
Краснодар
0:0
Рубин
Стадион «ФК Краснодар», Краснодар | Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия)
Байрамян 40'
Степанов 45+2'
Подробная статистика матча
Основные составы
39 (в)   Матвей Сафонов
5 (з)   Урош 
98 (з)   Сергей Петров
4 (з)   Александр Мартынович
89 (п)   Дмитрий Стоцкий
8 (п)   Юрий Газинский
16 (п)   Виктор Классон
33 (п)   Маурисио Перейра
77 (п)   Шарль Каборе
7 (н)    Вандерсон
9 (н)    Ари
21 (в)   Егор Бабурин
91 (з)   Виталий Устинов
80 (з)   Егор Сорокин
69 (з)   Данил Степанов 45'
5 (з)   Филип Уремович
19 (з)   Хорен Байрамян 40'
88 (п)   Руслан Камболов 30'
6 (п)   Евгений Башкиров
7 (п)   Вячеслав Подберёзкин
15 (п)   Игорь Коновалов
10 (н)   Дмитрий Полоз
Запасной состав
1 (в)   Станислав Крицюк
88 (в)   Андрей Синицын
3 (з)   Йон Гудни
11 (з)   Дмитрий Скопинцев
47 (п)   Даниил Уткин
14 (п)   Кристофер Ольссон
93 (н)   Магомед-Шапи Сулейманов
85 (н)   Иван Игнатьев
38 (в)   Егор Тушев
23 (в)   Иван Коновалов
50 (з)   Раиль Абдуллин
97 (п)   Адиль Мухаметзянов
8 (п)   Владислав Пантелеев
89 (п)   Михаил Яковлев
77 (п)   Реза Шекари
65 (н)   Артур Сагитов 30'
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Владение мячом
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Трансляция
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'45+3
Перерыв! 0:0 по итогам первого тайма нашего матча. С преимуществом «Краснодара» развивалась у нас игра, но пока свои возможности хозяевам реализовать не удалось.
'45+2
Сагитов получил желтую карточку за грубый подкат в ноги Вандерсону в центре поля.
'45
Ари получил пас от Перейры в чужой штрафной и в борьбе с защитником упал на газон, но арбитр пенальти не поставил.
'43
Перейра получил пас в центральной зоне у чужой штрафной и попытался пробить, но отправил мяч мимо створа ворот.
'41
Перейра неудачно навесил со стандартного положения, но первым на подборе у чужой штрафной оказался Стоцкий. Однако, пробил Дмитрий уж очень неточно.
'40
Байрамян получил желтую карточку за фол против Стоцкого на левом фланге атаки «Краснодара».
'38
Ари выиграл верховое единоборство в чужой штрафной и головой попытался сбросить мяч в центр, но вышло на соперника.
'36
Пока мало у нас опасных моментов, что непривычно для игр с участием «Краснодара». Нужно прибавлять в активности хозяевам поля.
'34
После длинной передачи вперед по левому флангу атаки «Рубина» во вне игры забрался Степанов.
'32
Уремович попробовал исполнить длинную передачу к чужой штрафной, но никто из партнеров не откликнулся на этот пас.
'30
Вышел на поле Сагитов.
'30
Ушел с поля Камболов.
'28
Руслан Камболов получил повреждение. Пауза у нас в игре.
'26
Перейра передал мяч Ари на линии чужой штрафной и попытался пробить, но в решающий момент поскользнулся и удар вышел неточным.
'24
Вандерсон решился на удар со штрафного с дальней дистанции, но вышло уж очень неточно.
'23
Башкиров с нарушением правил остановил прорыв Классона по левому флангу атаки. Может быть опасный стандарт.
'21
Момент у «Краснодара»! После подачи с правого фланга атаки в центр чужой штрафной нанес удар головой Сергей Петров, но вышло чуть неточно!
'19
Момент у «Краснодара»! Прошла передача от Ари в касание на Вандерсона в чужую штрафную и тот фактически вышел один на один, но не сумел толком пробить по воротам!
'17
Перейра прошел одного соперника в центре поля, но затем споткнулся на втором и лишился мяча.
'15
Стоцкий оказался первым на подборе у чужой штрафной и низом попытался пробить, но отправил мяч в скопление из футболистов «Рубина»,
'13
Перейра здорово исполнил пас в касание в чужую штрафную на ход Ари, но тому блокировал ход к мячу защитник.
'11
Полоз прошел вперед по левому флангу и навесил в центр чужой штрафной, где соперник был первым на мяче. Затем уже Степанов сыграл на подборе и попытался пробить, но вышло уж очень неточно.
'9
Каборе оказался первым на подборе в центральной зоне у чужой штрафной после розыгрыша углового, но пробил слета заметно выше створа ворот.
'7
Классон получил пас на линии чужой штрафной и тут же на силу попытался пробить, но отправил мяч чуть выше створа ворот.
'5
Байрамян оказался первым на отскоке в чужой штрафной и тут же низом нанес удар по воротам, но уверенно в рамке сыграл Сафонов.
'3
С преимуществом «Краснодара» началась у нас игра. Уже навесил с правого фланга атаки Петров в чужую штрафную, но вышло мимо всех партнеров по команде.
'1
Матч начался!
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Краснодар» — «Рубин» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 30-го тура РПЛ: «Краснодар» — «Рубин». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.