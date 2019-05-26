- 350088 просмотров Россия обыграла США в четвертьфинале ЧМ-2019
- 284414 просмотров Россия проиграла Финляндии в полуфинале ЧМ-2019
- 267520 просмотров Звезды бурно отреагировали на решение Эрнста по «Голосу. Дети»
- 241072 просмотра Вся жизнь в тени Пугачевой: трагедия Кристины Орбакайте
- 209623 просмотра «Неполноценная женщина»: Боярский прошелся по заслугам дочери Лизы
- 178321 просмотр Не до «Голоса» и дочки Алсу: Лобода впервые показала ребенка от Тилля
- 170154 просмотра Демарш Лободы: «Голос» выбирает победителя вместо дочки Алсу. ОНЛАЙН
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'45+3
Перерыв! 0:0 по итогам первого тайма нашего матча. С преимуществом «Краснодара» развивалась у нас игра, но пока свои возможности хозяевам реализовать не удалось.
'45+2
'45
Ари получил пас от Перейры в чужой штрафной и в борьбе с защитником упал на газон, но арбитр пенальти не поставил.
'43
Перейра получил пас в центральной зоне у чужой штрафной и попытался пробить, но отправил мяч мимо створа ворот.
'41
Перейра неудачно навесил со стандартного положения, но первым на подборе у чужой штрафной оказался Стоцкий. Однако, пробил Дмитрий уж очень неточно.
'40
'38
Ари выиграл верховое единоборство в чужой штрафной и головой попытался сбросить мяч в центр, но вышло на соперника.
'36
Пока мало у нас опасных моментов, что непривычно для игр с участием «Краснодара». Нужно прибавлять в активности хозяевам поля.
'34
После длинной передачи вперед по левому флангу атаки «Рубина» во вне игры забрался Степанов.
'32
Уремович попробовал исполнить длинную передачу к чужой штрафной, но никто из партнеров не откликнулся на этот пас.
'30
'30
'28
Руслан Камболов получил повреждение. Пауза у нас в игре.
'26
Перейра передал мяч Ари на линии чужой штрафной и попытался пробить, но в решающий момент поскользнулся и удар вышел неточным.
'24
Вандерсон решился на удар со штрафного с дальней дистанции, но вышло уж очень неточно.
'23
Башкиров с нарушением правил остановил прорыв Классона по левому флангу атаки. Может быть опасный стандарт.
'21
Момент у «Краснодара»! После подачи с правого фланга атаки в центр чужой штрафной нанес удар головой Сергей Петров, но вышло чуть неточно!
'19
Момент у «Краснодара»! Прошла передача от Ари в касание на Вандерсона в чужую штрафную и тот фактически вышел один на один, но не сумел толком пробить по воротам!
'17
Перейра прошел одного соперника в центре поля, но затем споткнулся на втором и лишился мяча.
'15
Стоцкий оказался первым на подборе у чужой штрафной и низом попытался пробить, но отправил мяч в скопление из футболистов «Рубина»,
'13
Перейра здорово исполнил пас в касание в чужую штрафную на ход Ари, но тому блокировал ход к мячу защитник.
'11
Полоз прошел вперед по левому флангу и навесил в центр чужой штрафной, где соперник был первым на мяче. Затем уже Степанов сыграл на подборе и попытался пробить, но вышло уж очень неточно.
'9
Каборе оказался первым на подборе в центральной зоне у чужой штрафной после розыгрыша углового, но пробил слета заметно выше створа ворот.
'7
Классон получил пас на линии чужой штрафной и тут же на силу попытался пробить, но отправил мяч чуть выше створа ворот.
'5
Байрамян оказался первым на отскоке в чужой штрафной и тут же низом нанес удар по воротам, но уверенно в рамке сыграл Сафонов.
'3
С преимуществом «Краснодара» началась у нас игра. Уже навесил с правого фланга атаки Петров в чужую штрафную, но вышло мимо всех партнеров по команде.
'1
Матч начался!
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Краснодар» — «Рубин» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 30-го тура РПЛ: «Краснодар» — «Рубин». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.