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Зенит Енисей

Азмун догоняет Чалова: «Зенит» обыгрывает «Енисей». LIVE

Онлайн-трансляция матча 30-го тура чемпионата России «Зенит» — «Енисей»

Петербургский «Зенит» принимает красноярский «Енисей» в матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
30-й тур  |   26 мая 14:00   |  перерыв
Зенит
1:0
Енисей
Стадион «Газпром Арена (Санкт-Петербург)», Санкт-Петербург | Главный судья: Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
Азмун 26' (пен)
Кутьин 26'
Подробная статистика матча
Основные составы
99 (в)   Андрей Лунёв
44 (з)   Ярослав Ракицкий
13 (з)   Луиш Нету
2 (з)   Александр Анюков
18 (п)   Юрий Жирков
21 (п)   Александр Ерохин
20 (п)   Роберт Мак
27 (п)   Магомед Оздоев
11 (н)   Себастьян Дриусси
22 (н)   Артём Дзюба
7 (н)   Сердар Азмун 26'
55 (в)   Давид Юрченко
3 (з)   Дмитрий Ятченко
23 (з)   Бабакар Сарр
13 (з)   Алексей Грицаенко
63 (з)   Али Гаджибеков
27 (з)   Павел Рожков
6 (п)   Дмитрий Торбинский
78 (п)   Арсен Хубулов
14 (п)   Максим Семакин
10 (н)   Михаил Комков
48 (н)   Александр Кутьин 26'
Запасной состав
41 (в)   Михаил Кержаков
32 (в)   Алексей Городовой
15 (з)   Эльмир Набиуллин
30 (з)   Эмануэль Маммана
19 (з)   Игорь Смольников
6 (з)   Бранислав Иванович
8 (п)   Матиас Краневиттер
33 (п)    Эрнани
38 (п)   Леон Мусаев
17 (п)   Олег Шатов
16 (п)   Кристиан Нобоа
29 (н)   Антон Заболотный
95 (в)   Максим Едапин
1 (в)   Юрий Нестеренко
77 (п)   Михаил Костюков
17 (п)   Константин Савичев
9 (н)   Александр Соболев
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'45+1

Звучит свисток на перерыв! «Зенит» обыгрывает «Енисей» со счетом 1:0 — единственный мяч забил с пенальти Сердар Азмун. 11-метровый заработал Ярослав Ракицкий, который пробил со штрафного и попал в вытянутую руку нападающего гостей Александра Кутьина.

Обе команды показывали приличные скорости, но им не хватало инстинкта убийцы: по-настоящему острых моментов было всего три-четыре за весь тайм.

Тем не менее личная цель на этот матч есть у Азмуна, который может догнать в списке лучших бомбардиров РПЛ Федора Чалова. Посмотрим, удастся ли ему сделать это во втором тайме.

'45+1

Никак не ладится атака у «Енисея». Под конец тайма «Зенит» начал спокойно позволять сопернику владеть мячом, но красноярцы так часто ошибаются в передачах на ровном месте, что толку из этого не выходит.

'45

Красноярцы навесили с углового, но Лунев без проблем оказался первым на мяче.

'44

Врачи оказывают помощь одному из игроков «Зенита», который пострадал в куче-мале, образовавшейся в штрафной из-за неожиданно опасной атаки «Енисея».

'43

УХ! Неожиданно очень опасный момент создали красноярцы! Торбинский великолепной передачей вывел Кутьина один на один вратарем, но тот почему-то растерялся, не стал бить сам, сделал неловкую передачу в центр, и там уже Анюков выбил мяч на угловой.

'42

Из-за насыщенной обороны красноярцев «Зенит» продолжает действовать в основном через навесы, но гости умело отбиваются. В игре много активности, но не хватает остроты.

'40

Хубулов решил испытать удачу и сильно зарядил из-за пределов штрафной, но мяч пролете в метре над перекладиной. Лунев прыгнул для порядка, но угрозы там не было.

'38

«Енисей» наконец выбрался в атаку, но долгая возня у штрафной и даже немного внутри все еще не приносит результата. Надо бить, но красноярцы пытаются улучшить позицию, а опытный соперник этого не позволяет.

'36

Азмун нарушил правила в борьбе с защитником «Енисея», пытаясь отобрать мяч на чужой половине поля. Судья делает ему устное внушение.

'34

А вот теперь Юрченко ошибается! Чуть не подарил мяч Дзюбе неудачным пасом. Много нервничает вратарь в этом матче.

'32

И еще один угловой в пользу «Зенита»! После навеса мяч достался Ракицкому, но на него насели защитники и не позволили пробить. Пришлось пасовать на фланг, где снаряд подхватил Дриусси и мощно пробил, но прямо по центру ворот — Юрченко уверенно поймал мяч в руки.

'30

Момент! Дриусси навесил с углового, и Ерохин здоров пробил головой, но мяч пролетел чуть выше правой «девятки»!

'29

Снова Азмун! Ворвался в штрафную с левого фланга и прострелил в центр, но защитник выбил мяч на угловой.

'28

Юрченко чуть не позволил Азмуну тут же оформить дубль, неловко отпустив мяч, но иранец все-таки не успел догнать снаряд.

'26

ГОЛ! Азмун забивает! Развел мяч и вратаря по разным углам. 1:0 в пользу «Зенита»! Теперь у «иранского Месси» 13 мячей в чемпионате России, а у Федора Чалова из ЦСКА — 14. Гонка бомбардиров продолжается.

'25

ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА «ЕНИСЕЯ»! Ракицкий пробил со штрафного, и мяч полетел над «стенкой», однако Кутьин инстинктивно поднял руку и прервал его полет! Желтая — Кутьину, пенальти — Азмуну, который борется сейчас за звание лучшего бомбардира РПЛ.

'24

Опасный штрафной в пользу «Зенита»! Торбинский сбил в воздухе Оздоева, который пытался вступить в верховую дуэль за мяч.

'22

Питерцы продолжают наседать на штрафную «Енисея», но проникнуть внутрь и нанести опасный удар никак не получается. Азмун только что сфолил на нервах возле владений Юрченко.

'20

На стадионе сейчас около 50 тысяч человек — фанаты «Зенита» пришли отметить чемпионство вместе с командой. Вообще за весь сезон меньше 40 тысяч болельщиков на играх сине-бело-голубых не было.

'18

Вот это мог быть момент! Дриусси выдал проникающий пас в штрафную «Енисея», и Азмун устремился к мячу, чтобы выскочить один на один, но вратарь гостей Юрченко на долю секунды опередил его и добрался до снаряда первым.

'17

Стоит признать, что 100%-ых моментов пока никто не создал. А «Енисей» даже удара по воротам пока не нанес. Однако обе команды активно двигаются, скорости приличные, видно желание. Будем надеяться, что голы скоро придут.

'15

После навеса с углового мяч некоторое время полетал над штрафной Лунева, но нанести акцентированного удара игроки «Енисея» так и не смогли.

'13

«Енисей» заработал угловой! После совместного прохода по левому флангу Кутьина и Комкова последовал навес в штрафную «Зенита», но защитник подставил ногу и выбил мяч за лицевую.

'11

Могло быть опасно! После очередного навеса во вратарскую «Енисея» (теперь в исполнении Жиркова) мяч немного разминулся с Азмуном, поскольку снова здорово сыграла защита гостей — кто-то успел головой изменить траекторию полета снаряда.

'9

Футболисты «Енисея» носятся по полю, не жалея сил и нередко идя в жесткие стыки, несмотря на то, что данный матч не имеет турнирного значения. Судя по всему, многие из них рассчитывают на интерес других клубов Премьер-лиги и не горят желанием оставаться в составе «Енисея» после вылета в ФНЛ.

'7

Роберт Мак сделал опаснейший прострел в штрафную, и Дзюба пробил низом, но снова мешает голу вовремя подставленная нога Семакина! Мяч отскочил на линию штрафной к Азмуну, но и ему не удалось нанести удар в створ.

'6

В кои-то веки гости сумели перехватить мяч после очередного навеса зенитовцев в их штрафную, но соперник быстро совершил тактический фол и прервал контратаку.

'5

«Зенит» продолжает грузить в штрафную. Теперь Анюков навесил с правого фланга на Дзюбу, но тот был неточен, и мяч ушел на угловой. Красноярцы пока здорово отбиваются от верховых атак, раз за разом заставляя снаряд уходить за пределы поля.

'3

«Зенит» быстро заработал первый угловой. Дриусси навесил в штрафную, Дзюба скинул, и Ерохин мощно приложился по мячу, но угодил прямо в защитника!

'1

Матч начался!

13:58

Главные тренеры команд Сергей Семак и Дмитрий Аленичев очень тепло приветствуют друг друга — играли вместе по ходу карьеры.

13:55

Сразу после этой встречи сине-бело-голубые отправятся отмечать чемпионство. Праздновать будут и на воде, и на суше. Движение сине-бело-голубой флотилии, в которой будут корабли с фанатами, начнется от пересечения Крюкова канала и канала Грибоедова в 19.15 по местному времени.

К финальной точке водной части парада планируется должны добраться в 20.00. Затем, в 20.15 золотой автобус петербургского клуба вместе с чемпионами России проедет по Невскому проспекту в сторону Адмиралтейства. На Стрелке Васильевского острова команда выйдет к болельщикам в 21.00.

13:53

У «Зенита» на данный момент 61 очко, у «Енисея» — 20, и он располагается на данный момент на самом последнем месте в турнирной таблице. Атмосфера на матче царит весьма дружелюбная и расслабленная.

13:52

Также «Енисей» иронично поздравил «Зенит» с чемпионством, подарив им футболку с многочисленным изображением головы Антона Заболотного, который является героем многих шуток и мемов, где восхваляется как «величайший форвард в истории».

13:50

Пресс-служба «Енисея» по своему обыкновению отличилась парой шуток перед этим матчем. Так, они предложили игрокам «Зенита» устроить красноярцам приветственный коридор на удачу, чтобы команда сумела вернуться в Премьер-лигу («Енисей» уже точно покинет высший дивизион по итогам нынешнего сезона). «Зенит» не остался в долгу и тоже пошутил:

13:48

Команды уже вовсю разминаются перед игрой.

13:47

Сегодня «Зенит» поздравляет с днем рождения аж двух игроков — Луиша Нету и Юрия Лодыгина!

13:45

Стартовый состав «Енисея»: Юрченко, Ятченко, Рожков, Гаджибеков, Грицаенко, Торбинский, Комков, Семакин, Хабулов, Сарр, Кутьин.

13:40

Стартовый состав «Зенита»: Лунев, Анюков, Нету, Ракицкий, Жирков, Оздоев, Ерохин, Мак, Дзюба, Азмун, Дриусси.

13:35

Начало встречи в 14.00 мск.

13:30

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется матч заключительного тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором петербургский «Зенит» принимает красноярский «Енисей».