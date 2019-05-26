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Никак не ладится атака у «Енисея». Под конец тайма «Зенит» начал спокойно позволять сопернику владеть мячом, но красноярцы так часто ошибаются в передачах на ровном месте, что толку из этого не выходит.
Красноярцы навесили с углового, но Лунев без проблем оказался первым на мяче.
Врачи оказывают помощь одному из игроков «Зенита», который пострадал в куче-мале, образовавшейся в штрафной из-за неожиданно опасной атаки «Енисея».
Из-за насыщенной обороны красноярцев «Зенит» продолжает действовать в основном через навесы, но гости умело отбиваются. В игре много активности, но не хватает остроты.
Хубулов решил испытать удачу и сильно зарядил из-за пределов штрафной, но мяч пролете в метре над перекладиной. Лунев прыгнул для порядка, но угрозы там не было.
«Енисей» наконец выбрался в атаку, но долгая возня у штрафной и даже немного внутри все еще не приносит результата. Надо бить, но красноярцы пытаются улучшить позицию, а опытный соперник этого не позволяет.
Азмун нарушил правила в борьбе с защитником «Енисея», пытаясь отобрать мяч на чужой половине поля. Судья делает ему устное внушение.
А вот теперь Юрченко ошибается! Чуть не подарил мяч Дзюбе неудачным пасом. Много нервничает вратарь в этом матче.
И еще один угловой в пользу «Зенита»! После навеса мяч достался Ракицкому, но на него насели защитники и не позволили пробить. Пришлось пасовать на фланг, где снаряд подхватил Дриусси и мощно пробил, но прямо по центру ворот — Юрченко уверенно поймал мяч в руки.
Снова Азмун! Ворвался в штрафную с левого фланга и прострелил в центр, но защитник выбил мяч на угловой.
Юрченко чуть не позволил Азмуну тут же оформить дубль, неловко отпустив мяч, но иранец все-таки не успел догнать снаряд.
Питерцы продолжают наседать на штрафную «Енисея», но проникнуть внутрь и нанести опасный удар никак не получается. Азмун только что сфолил на нервах возле владений Юрченко.
На стадионе сейчас около 50 тысяч человек — фанаты «Зенита» пришли отметить чемпионство вместе с командой. Вообще за весь сезон меньше 40 тысяч болельщиков на играх сине-бело-голубых не было.
Стоит признать, что 100%-ых моментов пока никто не создал. А «Енисей» даже удара по воротам пока не нанес. Однако обе команды активно двигаются, скорости приличные, видно желание. Будем надеяться, что голы скоро придут.
После навеса с углового мяч некоторое время полетал над штрафной Лунева, но нанести акцентированного удара игроки «Енисея» так и не смогли.
«Енисей» заработал угловой! После совместного прохода по левому флангу Кутьина и Комкова последовал навес в штрафную «Зенита», но защитник подставил ногу и выбил мяч за лицевую.
Футболисты «Енисея» носятся по полю, не жалея сил и нередко идя в жесткие стыки, несмотря на то, что данный матч не имеет турнирного значения. Судя по всему, многие из них рассчитывают на интерес других клубов Премьер-лиги и не горят желанием оставаться в составе «Енисея» после вылета в ФНЛ.
В кои-то веки гости сумели перехватить мяч после очередного навеса зенитовцев в их штрафную, но соперник быстро совершил тактический фол и прервал контратаку.
«Зенит» продолжает грузить в штрафную. Теперь Анюков навесил с правого фланга на Дзюбу, но тот был неточен, и мяч ушел на угловой. Красноярцы пока здорово отбиваются от верховых атак, раз за разом заставляя снаряд уходить за пределы поля.
Главные тренеры команд Сергей Семак и Дмитрий Аленичев очень тепло приветствуют друг друга — играли вместе по ходу карьеры.
Сразу после этой встречи сине-бело-голубые отправятся отмечать чемпионство. Праздновать будут и на воде, и на суше. Движение сине-бело-голубой флотилии, в которой будут корабли с фанатами, начнется от пересечения Крюкова канала и канала Грибоедова в 19.15 по местному времени.
К финальной точке водной части парада планируется должны добраться в 20.00. Затем, в 20.15 золотой автобус петербургского клуба вместе с чемпионами России проедет по Невскому проспекту в сторону Адмиралтейства. На Стрелке Васильевского острова команда выйдет к болельщикам в 21.00.
У «Зенита» на данный момент 61 очко, у «Енисея» — 20, и он располагается на данный момент на самом последнем месте в турнирной таблице. Атмосфера на матче царит весьма дружелюбная и расслабленная.
Также «Енисей» иронично поздравил «Зенит» с чемпионством, подарив им футболку с многочисленным изображением головы Антона Заболотного, который является героем многих шуток и мемов, где восхваляется как «величайший форвард в истории».
Пресс-служба «Енисея» по своему обыкновению отличилась парой шуток перед этим матчем. Так, они предложили игрокам «Зенита» устроить красноярцам приветственный коридор на удачу, чтобы команда сумела вернуться в Премьер-лигу («Енисей» уже точно покинет высший дивизион по итогам нынешнего сезона). «Зенит» не остался в долгу и тоже пошутил:
Команды уже вовсю разминаются перед игрой.
Сегодня «Зенит» поздравляет с днем рождения аж двух игроков — Луиша Нету и Юрия Лодыгина!
Стартовый состав «Енисея»: Юрченко, Ятченко, Рожков, Гаджибеков, Грицаенко, Торбинский, Комков, Семакин, Хабулов, Сарр, Кутьин.
Стартовый состав «Зенита»: Лунев, Анюков, Нету, Ракицкий, Жирков, Оздоев, Ерохин, Мак, Дзюба, Азмун, Дриусси.
Начало встречи в 14.00 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется матч заключительного тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором петербургский «Зенит» принимает красноярский «Енисей».