Звучит свисток на перерыв! «Зенит» обыгрывает «Енисей» со счетом 1:0 — единственный мяч забил с пенальти Сердар Азмун. 11-метровый заработал Ярослав Ракицкий, который пробил со штрафного и попал в вытянутую руку нападающего гостей Александра Кутьина.

Обе команды показывали приличные скорости, но им не хватало инстинкта убийцы: по-настоящему острых моментов было всего три-четыре за весь тайм.

Тем не менее личная цель на этот матч есть у Азмуна, который может догнать в списке лучших бомбардиров РПЛ Федора Чалова. Посмотрим, удастся ли ему сделать это во втором тайме.