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ЦСКА Крылья Советов

Погоня за «Спартаком»: ЦСКА побеждает «Крылья». LIVE

Онлайн-трансляция матча 30-го тура РПЛ ЦСКА — «Крылья Советов»

Московский ЦСКА принимает самарские «Крылья Советов» в матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
30-й тур  |   26 мая 14:00   |  перерыв
ЦСКА
1:0
Крылья Советов
Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва | Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
Чалов 4'
Подробная статистика матча
Основные составы
35 (в)   Игорь Акинфеев
78 (з)   Игорь Дивеев
23 (з)   Хёрдур Магнуссон
50 (з)   Родриго Бекао
42 (з)   Георгий Щенников
2 (з)   Марио Фернандес
98 (п)   Иван Обляков
29 (п)   Яка Бийол
77 (п)   Ильзат Ахметов
17 (п)   Арнор Сигурдссон
9 (н)   Фёдор Чалов 4'
14 (в)   Евгений Конюхов
90 (з)   Тарас Бурлак
15 (з)   Георгий Зотов
2 (з)   Владимир Полуяхтов
5 (з)   Мирал Самарджич
13 (п)   Мохаммед Рабиу
40 (п)   Артём Тимофеев
28 (п)   Паул Антон
31 (п)   Денис Ткачук
91 (н)   Павел Яковлев
11 (н)   Рамиль Шейдаев
Запасной состав
1 (в)   Илья Помазун
22 (в)   Георгий Кырнац
5 (з)   Виктор Васин
3 (з)   Никита Чернов
14 (з)   Кирилл Набабкин
15 (п)   Дмитрий Ефремов
20 (п)   Константин Кучаев
71 (п)   Наяир Тикнизян
25 (п)   Кристиян Бистрович
81 (п)   Виталий Жиронкин
19 (н)   Такума Нисимура
11 (н)   Абель Эрнандес
81 (в)   Богдан Овсянников
1 (в)   Сергей Рыжиков
95 (з)   Максим Карпов
39 (з)   Виталий Денисов
18 (з)   Агустин Рохель
49 (з)   Роман Шишкин
70 (п)   Антон Зиньковский
78 (п)   Геннадий Киселёв
Самоечитаемое
Трансляция
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'45+1
Не стал ничего добавлять к первому тайму арбитр. В целом контролирует игру ЦСКА и по делу ведёт в счёте, хотя момент у «Крыльев» был после ошибки «армейцев» в обороне. Ждём второго тайма.
'44
Фернандес нарушил правила в атаке, пытаясь прорваться с мячом в штрафную.
'42
Не получилась атака левым флангом у самарцев, потеряли они мяч.
'40
«Оренбург» тем временем выигрывает у «Спартака», так что ЦСКА в лайв-таблице занимает 4-е место, дающее прямую путёвку в группу Лиги Европы.
'38
Акинфеев спокойно забрал мяч в руки после навеса с правого фланга.
'36
Щенников поставил подножку Ткачуку. Обошлось без карточки.
'34
Яковлев навесил с фланга к дальней штанге, где Ткачук проиграл борьбу за мяч.
'32
Чалов снова попал в положение «вне игры».
'30
После навеса со штрафного Конюхов тоже на месте.
'28
Конюхов спокойно поймал мяч после подачи Облякова с углового.
'26
Чалов резко рванул вперёд, открылся под навес и оказался один на один с Конюховым, но попал в офсайд при этом.
'24
На этот раз слишком сильно подал Обляков, мяч перелетел всех игроков в штрафной и ушёл за пределы поля.
'23
Бийол плотным ударом от линии штрафной заработал угловой.
'21
Чалов из правой части штрафной нанёс удар по воротам мимо Конюхова, но кто-то из защитников ногой выбил мяч с «ленточки»!
'19
Попытался Шейдаев снова поддавить на Бекао у штрафной, но на этот раз нарушил правила.
'17
Бекао замешкался в обороне, позволив Шейдаеву себя обокрасть и выйти на ударную позицию. Рамиль пробил низом в дальний угол — рядом со штангой!
'15
Магнуссон нанёс удар с острого угла, которым в ворота не попал.
'13
Неудачно подал Обляков, навес попал в защитника.
'12
Чалов обыграл соперника на входе в штрафную и заработал угловой.
'10
Ахметов от дуги штрафной выполнил прострел к воротам, где никто из партнёров не открылся.
'8
Ещё одна опасная атака ЦСКА, но на этот раз Чалов получил мяч в офсайде.
'6
Угловой заработали гости, но ничего опасного с него не создали.
'4
ГОЛ! Фернандеса выполнил передачу вперёд по правому флангу, мяч пришёл к Бийолу, тот вошёл в штрафную и прострелил к ближней штанге, где Чалов замкнул передачу, пробив точно в угол ворот!
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: ЦСКА — «Крылья Советов» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 30-го тура РПЛ: ЦСКА — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.