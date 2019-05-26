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Трансляция
С конца
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'45+1
Не стал ничего добавлять к первому тайму арбитр. В целом контролирует игру ЦСКА и по делу ведёт в счёте, хотя момент у «Крыльев» был после ошибки «армейцев» в обороне. Ждём второго тайма.
'44
Фернандес нарушил правила в атаке, пытаясь прорваться с мячом в штрафную.
'42
Не получилась атака левым флангом у самарцев, потеряли они мяч.
'40
«Оренбург» тем временем выигрывает у «Спартака», так что ЦСКА в лайв-таблице занимает 4-е место, дающее прямую путёвку в группу Лиги Европы.
'38
Акинфеев спокойно забрал мяч в руки после навеса с правого фланга.
'36
Щенников поставил подножку Ткачуку. Обошлось без карточки.
'34
Яковлев навесил с фланга к дальней штанге, где Ткачук проиграл борьбу за мяч.
'32
Чалов снова попал в положение «вне игры».
'30
После навеса со штрафного Конюхов тоже на месте.
'28
Конюхов спокойно поймал мяч после подачи Облякова с углового.
'26
Чалов резко рванул вперёд, открылся под навес и оказался один на один с Конюховым, но попал в офсайд при этом.
'24
На этот раз слишком сильно подал Обляков, мяч перелетел всех игроков в штрафной и ушёл за пределы поля.
'23
Бийол плотным ударом от линии штрафной заработал угловой.
'21
Чалов из правой части штрафной нанёс удар по воротам мимо Конюхова, но кто-то из защитников ногой выбил мяч с «ленточки»!
'19
Попытался Шейдаев снова поддавить на Бекао у штрафной, но на этот раз нарушил правила.
'17
Бекао замешкался в обороне, позволив Шейдаеву себя обокрасть и выйти на ударную позицию. Рамиль пробил низом в дальний угол — рядом со штангой!
'15
Магнуссон нанёс удар с острого угла, которым в ворота не попал.
'13
Неудачно подал Обляков, навес попал в защитника.
'12
Чалов обыграл соперника на входе в штрафную и заработал угловой.
'10
Ахметов от дуги штрафной выполнил прострел к воротам, где никто из партнёров не открылся.
'8
Ещё одна опасная атака ЦСКА, но на этот раз Чалов получил мяч в офсайде.
'6
Угловой заработали гости, но ничего опасного с него не создали.
'4
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: ЦСКА — «Крылья Советов» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 30-го тура РПЛ: ЦСКА — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.