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Россия / Премьер-Лига
14:00
УралОренбург
2:1
закончен
16:30
Крылья СоветовАхмат
1:2
закончен
19:00
РостовДинамо М
0:0
закончен
ФНЛ / Первый дивизион
07:00
ЛучНижний Новгород
1:0
закончен
09:00
СКА-ХабаровскТюмень
2:1
закончен
13:00
СибирьМордовия
0:0
закончен
13:00
РоторАвангард К
1:0
закончен
14:00
Краснодар-2Тамбов
2:0
закончен
15:00
АрмавирЧертаново
1:3
закончен
15:00
ХимкиШинник
1:0
закончен
16:00
СочиЗенит-2
2:0
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17:00
БалтикаТомь
1:0
закончен
17:00
ФакелСпартак-2
3:0
закончен
Испания / Примера
15:00
ВальядолидЭйбар
0:0
закончен
18:15
ХетафеВаленсия
0:1
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20:30
Атлетико МАтлетик Б
3:2
закончен
22:45
ЖиронаЛеганес
0:0
закончен
Украина / Премьер-лига
15:00
ЛьвовОлимпик Д
1:1
закончен
18:00
ЗаряКарпаты
2:1
закончен
18:00
ДеснаЧерноморец
2:0
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20:30
Арсенал КАлександрия
0:3
закончен
Англия / Премьер-лига
15:30
Кардифф СитиБрайтон энд Хоув Альбион
2:1
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18:00
Хаддерсфилд ТаунВест Хэм Юнайтед
1:1
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18:00
Лестер СитиБёрнли
0:0
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18:00
Ньюкасл ЮнайтедБорнмут
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СаутгемптонУотфорд
1:1
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20:30
Кристал ПэласТоттенхэм Хотспур
0:1
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Италия / Серия А
17:00
ТориноПарма
1:2
закончен
20:00
СПАЛКальяри
2:2
закончен
22:30
ДженоаНаполи
1:2
закончен
Германия / Бундеслига
17:30
ХоффенхаймАугсбург
2:1
закончен
17:30
НюрнбергШтутгарт
0:2
закончен
17:30
ФортунаГерта
4:1
закончен
17:30
ВердерБоруссия М
1:3
закончен
17:30
ФрайбургМайнц
1:3
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20:30
Боруссия ДБавария
3:2
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Франция / Лига 1
19:00
ГенгамЛион
2:4
закончен
22:00
АнжеМонпелье
1:0
закончен
22:00
НимНицца
0:1
закончен
22:00
Сент-ЭтьенРеймс
2:0
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22:00
ТулузаАмьен
0:1
закончен
Еврохоккейтур
14:00
ШвецияРоссия
1:4
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Филадельфия ФлайерзЧикаго Блэкхоукс
4:0
закончен
21:00
Баффало СэйбрзВанкувер Кэнакс
4:3 (Б)
закончен
22:00
Даллас СтарзНэшвилл Предаторз
4:5 (ОТ)
закончен
03:00
Коламбус Блю ДжекетсНью-Йорк Рейнджерс
4:5 (Б)
закончен
03:00
Каролина ХаррикейнзДетройт Ред Уингз
3:4 (Б)
закончен
03:00
Питтсбург ПингвинзАризона Койотс
4:0
закончен
03:00
Флорида ПантерзНью-Йорк Айлендерс
4:2
закончен
03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингОттава Сенаторз
4:6
закончен
03:00
Монреаль КанадиенсВегас Голден Найтс
5:4
закончен
03:00
Бостон БрюинзТоронто Мэйпл Лифс
5:1
закончен
06:00
Лос-Анджелес КингзКалгари Флэймз
0:1
закончен
Единая лига ВТБ
12:00
Астана Нижний Новгород
83:89
закончен
12:00
Енисей УНИКС
78:99
закончен
16:00
Автодор Цмоки-Минск
95:99
закончен
НБА / регулярный чемпионат
23:00
Торонто РэпторсНью-Йорк Никс
128:112
закончен
23:30
Лос-Анджелес КлипперсМилуоки Бакс
128:126
закончен
03:00
Нью-Орлеан ПеликансФиникс Санз
119:99
закончен
04:00
Мемфис ГриззлизФиладельфия Сиксерс
112:106
закончен
04:00
Чикаго БуллзКливленд Кавальерс
99:98
закончен
04:00
Майами ХитВашингтон Уизардс
110:116
закончен
04:30
Голден Стэйт УорриорзБруклин Нетс
116:100
закончен
04:30
Сан-Антонио СпёрсХьюстон Рокетс
96:89
закончен
05:00
Даллас МавериксОклахома-Сити Тандер
111:96
закончен
06:00
Сакраменто КингзЛос-Анджелес Лейкерс
86:101
закончен
Фигурное катание / Этап Гран-при Японии. Произвольная программа
10:40
Туктамышева заняла третье место на этапе Гран-при Японии
1
Рика Кихира (Япония)
224,31
2
Сатоко Мияхара (Япония)
219,47
3
Елизавета Туктамышева (Россия)
219,02
закончен
Шахматы / Матч за шахматную корону. Вторая партия
18:00
Магнус Карлсен (Норвегия) — Фабиано Каруана (США)
1 - 1
закончен
Бокс/ММА / Бой за титулы WBC, WBA, IBF и WBO
22:00
Александр Усик (Украина) — Тони Белью (Великобритания)
закончен
Россия / Премьер-Лига
14:00
УфаСпартак М
2:0
закончен
16:00
КраснодарЕнисей
0:0
2 тайм
16:30
РубинЛокомотив М
0:0
1 тайм
19:00
ЦСКАЗенит
не начался
Казахстан / Премьер-лига
12:00
КайратШахтёр Крг
0:0
закончен
Испания / Примера
14:00
АлавесУэска
2:1
закончен
18:15
БарселонаБетис
не начался
20:30
СевильяЭспаньол
не начался
20:30
Райо ВальеканоВильярреал
не начался
22:45
СельтаРеал Мадрид
не начался
Италия / Серия А
14:30
АталантаИнтер М
4:1
закончен
17:00
КьевоБолонья
0:1
1 тайм
17:00
ЭмполиУдинезе
0:0
1 тайм
17:00
РомаСампдория
0:0
1 тайм
20:00
СассуолоЛацио
не начался
22:30
МиланЮвентус
не начался
Англия / Премьер-лига
15:00
ЛиверпульФулхэм
2:0
закончен
17:15
ЧелсиЭвертон
не начался
19:30
АрсеналВулверхэмптон
не начался
19:30
Манчестер СитиМанчестер Юнайтед
не начался
Франция / Лига 1
17:00
БордоКан
0:0
1 тайм
19:00
МарсельДижон
не начался
19:00
РеннНант
не начался
23:00
МонакоПСЖ
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
РБ ЛейпцигБайер
не начался
20:00
Айнтрахт ФШальке-04
не начался
Украина / Премьер-лига
18:00
Динамо КМариуполь
не начался
20:30
ВорсклаШахтёр Д
не начался
Еврохоккейтур
14:30
ЧехияРоссия
5:2
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
23:00
Сент-Луис БлюзМиннесота Уайлд
не начался
01:00
Вашингтон КэпиталзАризона Койотс
не начался
01:00
Флорида ПантерзОттава Сенаторз
не начался
03:00
Бостон БрюинзВегас Голден Найтс
не начался
03:00
Виннипег ДжетсНью-Джерси Дэвилз
не начался
05:00
Сан-Хосе ШарксКалгари Флэймз
не начался
05:30
Эдмонтон ОйлерзКолорадо Эвеланш
не начался
Единая лига ВТБ
17:30
Локомотив-Кубань ЦСКА
не начался
18:00
Зенит Парма
не начался
НБА / регулярный чемпионат
23:30
Детройт ПистонсШарлотт Хорнетс
не начался
03:00
Хьюстон РокетсИндиана Пэйсерс
не начался
03:30
Нью-Йорк НиксОрландо Мэджик
не начался
04:00
Денвер НаггетсМилуоки Бакс
не начался
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсБостон Селтикс
не начался
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсАтланта Хоукс
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
15:30
СибирьБарыс
не начался
19:00
СеверстальАдмирал
не начался
19:30
АвангардАмур
не начался
19:30
ВитязьЛокомотив
не начался
19:30
СКААвтомобилист
не начался
19:30
СпартакМеталлург Мг
не начался
19:30
Динамо МнТрактор
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Каролина ХаррикейнзЧикаго Блэкхоукс
не начался
03:00
Нью-Йорк РейнджерсВанкувер Кэнакс
не начался
04:30
Даллас СтарзКоламбус Блю Джекетс
не начался
06:00
Анахайм ДаксНэшвилл Предаторз
не начался
Единая лига ВТБ
20:00
Химки ВЭФ
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон УизардсОрландо Мэджик
не начался
03:30
Торонто РэпторсНью-Орлеан Пеликанс
не начался
03:30
Майами ХитФиладельфия Сиксерс
не начался
04:00
Оклахома-Сити ТандерФиникс Санз
не начался
04:00
Миннесота ТимбервулвзБруклин Нетс
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизЮта Джаз
не начался
04:00
Чикаго БуллзДаллас Маверикс
не начался
06:00
Сакраменто КингзСан-Антонио Спёрс
не начался
06:30
Лос-Анджелес КлипперсГолден Стэйт Уорриорз
не начался
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Краснодар Енисей

Возвращение Аленичева: «Енисей» бьется с «Краснодаром». LIVE

Онлайн-трансляция матча 14-го тура РПЛ «Краснодар» — «Енисей»

«Краснодар» на своем поле принимает красноярский «Енисей» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
14-й тур  |   11 ноября 16:00   |  2 тайм
Краснодар
0:0
Енисей
Стадион «ФК Краснодар», Краснодар | Главный судья: Алексей Еськов (Москва, Россия)
Спаич 22'
Торбинский 18'
Подробная статистика матча
Основные составы
39 (в)   Матвей Сафонов
15 (з)   Николай Марков
5 (з)   Урош  22'
4 (з)   Александр Мартынович
98 (з)   Сергей Петров
33 (п)   Маурисио Перейра
77 (п)   Шарль Каборе
8 (п)   Юрий Газинский
16 (п)   Виктор Классон
9 (н)    Ари
7 (н)    Вандерсон
55 (в)   Давид Юрченко
4 (з)   Шамиль Гасанов
2 (з)   Валерий Кичин
26 (з)   Раде Дугалич
33 (з)   Петар Занев
63 (з)   Али Гаджибеков
8 (п)   Фегор Огуде
6 (п)   Дмитрий Торбинский 18'
7 (п)   Александр Зотов
11 (н)   Артур Саркисов 30'
48 (н)   Александр Кутьин
Запасной состав
66 (в)   Денис Адамов
31 (в)   Сергей Ещенко
3 (з)   Йон Гудни
50 (п)   Артём Голубев
49 (п)   Роман Шишкин
20 (п)   Кристиан Куэва
93 (н)   Магомед-Шапи Сулейманов
85 (н)   Иван Игнатьев
63 (н)   Никита Сергеев
1 (в)   Юрий Нестеренко
47 (в)   Михаил Филиппов
3 (з)   Дмитрий Ятченко
5 (п)   Павел Комолов 30'
70 (п)   Энис Гавазай
14 (п)   Максим Семакин
15 (п)   Азим Фатуллаев
10 (н)   Михаил Комков
91 (н)   Марко Обрадович
9 (н)   Дарко Бодул
Удары
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'46
Замен в перерыве не произошло.
'46
Возвращаются на поле игроки.
'45+4
Отправляются на перерыв футболисты. В принципе неплохо смотрится «Енисей», особенно с учётом своих предыдущих результатов. «Краснодару» в атаке не хватает напористости, пожалуй. Посмотрим, как сложится второй тайм.
'45+2
Перейру сбили на фланге. Последовал навес в штрафную, с которым «Енисей» легко справился.
'45+1
Ари в штрафной пытался выполнить диагональную передачу на партнёров, но Занев выбил мяч в подкате.
'45
Три минуты компенсирует Еськов к первому тайму.
'44
После удара Мартыновича из-за пределов штрафной мяч полетел выше ворот.
'43
Классон с фланга навесил в штрафную, но борьбу за мяч выиграли гости.
'41
Гаджибеков здорово разогнался на правом фланге, а вот прострел в штрафную получился прямо на соперника.
'39
Попал мяч в плечо кому-то из защитников «Енисея» в штрафной, когда он пытался выбить мяч головой. Арбитр снова показывает, что нужно продолжать игру.
'37
Классон после навеса Каборе скинул мяч головой в центр штрафной, где защита его выбила.
'35
Мог пройти опасный прострел во вратарскую «Краснодара», но Мартынович сумел прервать передачу и выбить мяч!
'34
Удар Огуде со средней дистанции заблокирован.
'33
Выбивают гости мяч из своей штрафной после навеса к углу вратарской.
'31
В самой игре тем временем ничего интереснгоо не происходит. Забуксовал «Краснодар» в атаке, а «Енисей» такой ход матча вполне устраивает.
'29
Комолов вместо него.
'29
Всё-таки не может продолжить игру Саркисов.
'28
Готовится замена в составе «Енисея».
'26
Теперь Кутьин пострадал в столкновении. Оказывают ему помощь.
'24
Зотов, не доходя до штрафной, нанёс удар по воротам — левее цели получилось.
'22
Спаич грубо врезался в Зотова.
'21
Поднялся на ноги Артур, продолжает он матч.
'20
Пауза в матче. Саркисов сидит на газоне, держась за правое колено.
'19
Справляется оборона красноярцев с навесом в штрафную со стандарта.
'18
Торбинский нарушил правила в верховой борьбе с Каборе на фланге неподалёку от штрафной.
'16
Перейра пробил из-за пределов штрафной и попал в защитника.
'15
Попал мяч в руку кому-то из игроков «Енисея» в штрафной, но Еськов показывает, что пенальти не будет.
'14
Ари получил мяч в штрафной и в борьбе с защитником заработал угловой.
'12
Получился дальний навес в штрафную «Краснодара», Сафонов вышел из ворот и выбил мяч кулаком в прыжке, опередив Кутьина, который к тому же находился в офсайде.
'10
Классон слабовато пробил головой после навеса Ари в штрафную — Юрченко спокойно поймал мяч.
'8
«Краснодар» запер «Енисей» на чужой половине поля, но опасных моментов пока нет.
'6
Перейра с углового навесил на Спаича, который нанёс удар из центра штрафной выше ворот.
'5
Прострелил с фланга в штрафную Ари, мяч был выбит на угловой.
'3
Ари попал в офсайд.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды выходят на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура РПЛ: «Краснодар» — «Енисей». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.