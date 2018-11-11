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Трансляция
С конца
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'46
Замен в перерыве не произошло.
'46
Возвращаются на поле игроки.
'45+4
Отправляются на перерыв футболисты. В принципе неплохо смотрится «Енисей», особенно с учётом своих предыдущих результатов. «Краснодару» в атаке не хватает напористости, пожалуй. Посмотрим, как сложится второй тайм.
'45+2
Перейру сбили на фланге. Последовал навес в штрафную, с которым «Енисей» легко справился.
'45+1
Ари в штрафной пытался выполнить диагональную передачу на партнёров, но Занев выбил мяч в подкате.
'45
Три минуты компенсирует Еськов к первому тайму.
'44
После удара Мартыновича из-за пределов штрафной мяч полетел выше ворот.
'43
Классон с фланга навесил в штрафную, но борьбу за мяч выиграли гости.
'41
Гаджибеков здорово разогнался на правом фланге, а вот прострел в штрафную получился прямо на соперника.
'39
Попал мяч в плечо кому-то из защитников «Енисея» в штрафной, когда он пытался выбить мяч головой. Арбитр снова показывает, что нужно продолжать игру.
'37
Классон после навеса Каборе скинул мяч головой в центр штрафной, где защита его выбила.
'35
Мог пройти опасный прострел во вратарскую «Краснодара», но Мартынович сумел прервать передачу и выбить мяч!
'34
Удар Огуде со средней дистанции заблокирован.
'33
Выбивают гости мяч из своей штрафной после навеса к углу вратарской.
'31
В самой игре тем временем ничего интереснгоо не происходит. Забуксовал «Краснодар» в атаке, а «Енисей» такой ход матча вполне устраивает.
'29
'29
'28
Готовится замена в составе «Енисея».
'26
Теперь Кутьин пострадал в столкновении. Оказывают ему помощь.
'24
Зотов, не доходя до штрафной, нанёс удар по воротам — левее цели получилось.
'22
'21
Поднялся на ноги Артур, продолжает он матч.
'20
Пауза в матче. Саркисов сидит на газоне, держась за правое колено.
'19
Справляется оборона красноярцев с навесом в штрафную со стандарта.
'18
'16
Перейра пробил из-за пределов штрафной и попал в защитника.
'15
Попал мяч в руку кому-то из игроков «Енисея» в штрафной, но Еськов показывает, что пенальти не будет.
'14
Ари получил мяч в штрафной и в борьбе с защитником заработал угловой.
'12
Получился дальний навес в штрафную «Краснодара», Сафонов вышел из ворот и выбил мяч кулаком в прыжке, опередив Кутьина, который к тому же находился в офсайде.
'10
Классон слабовато пробил головой после навеса Ари в штрафную — Юрченко спокойно поймал мяч.
'8
«Краснодар» запер «Енисей» на чужой половине поля, но опасных моментов пока нет.
'6
Перейра с углового навесил на Спаича, который нанёс удар из центра штрафной выше ворот.
'5
Прострелил с фланга в штрафную Ари, мяч был выбит на угловой.
'3
Ари попал в офсайд.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды выходят на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура РПЛ: «Краснодар» — «Енисей». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.