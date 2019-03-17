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Россия / Премьер-Лига
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ОренбургДинамо М
1:0
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УралЦСКА
0:1
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РубинРостов
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АрсеналЕнисей
2:0
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Испания / Примера
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Реал МадридСельта
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ФНЛ / Первый дивизион
13:00
ТюменьЧертаново
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15:00
Краснодар-2Сочи
0:2
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18:00
БалтикаСпартак-2
2:0
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ЧерноморецАлександрия
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Брайтон энд Хоув АльбионКардифф Сити
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БёрнлиЛестер Сити
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22:00
АнжеАмьен
0:0
закончен
22:00
КанСент-Этьен
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22:00
ГенгамДижон
1:0
закончен
22:00
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Детройт Ред УингзНью-Йорк Айлендерс
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Лос-Анджелес КингзФлорида Пантерз
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Каролина ХаррикейнзБаффало Сэйбрз
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Тампа-Бэй ЛайтнингВашингтон Кэпиталз
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Оттава СенаторзТоронто Мэйпл Лифс
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Монреаль КанадиенсЧикаго Блэкхоукс
0:2
закончен
02:00
Бостон БрюинзКоламбус Блю Джекетс
2:1 (ОТ)
закончен
02:00
Виннипег ДжетсКалгари Флэймз
2:1
закончен
03:00
Миннесота УайлдНью-Йорк Рейнджерс
5:2
закончен
05:00
Аризона КойотсЭдмонтон Ойлерз
2:3 (ОТ)
закончен
05:30
Сан-Хосе ШарксНэшвилл Предаторз
2:4
закончен
Единая лига ВТБ
14:30
Локомотив-Кубань УНИКС
77:84
закончен
20:00
Зелена Гура Зенит
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закончен
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19:30
Бостон СелтиксАтланта Хоукс
129:120
закончен
02:00
Нью-Орлеан ПеликансФиникс Санз
136:138
закончен
02:00
Вашингтон УизардсМемфис Гриззлиз
135:128
закончен
03:30
Сан-Антонио СпёрсПортленд Трэйл Блэйзерс
108:103
закончен
03:30
Оклахома-Сити ТандерГолден Стэйт Уорриорз
88:110
закончен
03:30
Даллас МавериксКливленд Кавальерс
121:116
закончен
04:00
Юта ДжазБруклин Нетс
114:98
закончен
04:00
Денвер НаггетсИндиана Пэйсерс
102:100
закончен
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1
Норвегия
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1
Норвегия
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12:00
СибирьТамбов
0:2
закончен
13:00
РоторХимки
1:0
закончен
14:00
Нижний НовгородШинник
0:1
закончен
16:00
Зенит-2Факел
0:0
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ЭмполиФрозиноне
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17:00
ЛациоПарма
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20:00
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17:00
ЛокомотивСКА
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Колорадо ЭвеланшНью-Джерси Дэвилз
не начался
00:00
Баффало СэйбрзСент-Луис Блюз
не начался
01:00
Миннесота УайлдНью-Йорк Айлендерс
не начался
02:00
Даллас СтарзВанкувер Кэнакс
не начался
02:30
Питтсбург ПингвинзФиладельфия Флайерз
не начался
04:00
Анахайм ДаксФлорида Пантерз
не начался
05:00
Вегас Голден НайтсЭдмонтон Ойлерз
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Калев Химки
не начался
18:00
ВЭФ Автодор
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Нью-Йорк НиксЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
20:00
Майами ХитШарлотт Хорнетс
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22:30
Милуоки БаксФиладельфия Сиксерс
не начался
23:00
Детройт ПистонсТоронто Рэпторс
не начался
01:00
Сакраменто КингзЧикаго Буллз
не начался
01:00
Орландо МэджикАтланта Хоукс
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04:00
Лос-Анджелес КлипперсБруклин Нетс
не начался
04:00
Хьюстон РокетсМиннесота Тимбервулвз
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Сан-Хосе ШарксВегас Голден Найтс
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Лос-Анджелес КингзВиннипег Джетс
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НБА / регулярный чемпионат
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Вашингтон УизардсЮта Джаз
не начался
02:00
Кливленд КавальерсДетройт Пистонс
не начался
02:30
Торонто РэпторсНью-Йорк Никс
не начался
02:30
Бостон СелтиксДенвер Наггетс
не начался
03:00
Сан-Антонио СпёрсГолден Стэйт Уорриорз
не начался
03:00
Оклахома-Сити ТандерМайами Хит
не начался
03:30
Даллас МавериксНью-Орлеан Пеликанс
не начался
05:00
Финикс СанзЧикаго Буллз
не начался
05:30
Портленд Трэйл БлэйзерсИндиана Пэйсерс
не начался
Локомотив Краснодар

Реабилитация за Европу: «Краснодар» играет с «Локо». LIVE

Онлайн-трансляция матча 20-го тура РПЛ «Локомотив» — «Краснодар»

В рамках 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» после вылета из Лиги Европы гостит у «Локомотива». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
20-й тур  |   17 марта 16:30   |  1 тайм
Локомотив
0:0
Краснодар
Стадион «РЖД Арена (Локомотив)», Москва | Главный судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Маринато Гилерме
5 (з)   Бенедикт Хёведес
33 (з)   Соломон Кверквелия
14 (з)   Ведран Чорлука
20 (п)   Владислав Игнатьев
6 (п)   Дмитрий Баринов
7 (п)   Гжегож Крыховяк
11 (п)   Антон Миранчук
8 (п)   Джефферсон Фарфан
59 (п)   Алексей Миранчук
9 (н)   Фёдор Смолов
39 (в)   Матвей Сафонов
5 (з)   Урош 
98 (з)   Сергей Петров
4 (з)   Александр Мартынович
6 (з)   Кристиан Рамирес
11 (з)   Дмитрий Скопинцев
14 (п)   Кристофер Ольссон
77 (п)   Шарль Каборе
8 (п)   Юрий Газинский
89 (п)   Дмитрий Стоцкий
16 (п)   Виктор Классон
Запасной состав
77 (в)   Антон Коченков
30 (в)   Никита Медведев
84 (з)   Михаил Лысов
3 (з)   Брайан Идову
17 (з)   Тарас Михалик
42 (з)   Иван Лапшов
21 (п)   Хвича Кварацхелия
94 (п)   Дмитрий Рыбчинский
31 (п)   Мацей Рыбусь
96 (п)   Рифат Жемалетдинов
67 (н)   Роман Тугарев
24 (н)   Антонио Эдер
88 (в)   Андрей Синицын
52 (в)   Евгений Латышонок
3 (з)   Йон Гудни
53 (п)   Александр Черников
33 (п)   Маурисио Перейра
7 (н)    Вандерсон
93 (н)   Магомед-Шапи Сулейманов
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Трансляция
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'2
Хёведес подобрал отскок возле штрафной и плотно пробил — мяч прошёл в нескольких метрах от ворот.
'1
Матч начался! Москвичи разыграли мяч с центра поля.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Локомотив» — «Краснодар» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура РПЛ: «Локомотив» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.