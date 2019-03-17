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Трансляция
С конца
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'2
Хёведес подобрал отскок возле штрафной и плотно пробил — мяч прошёл в нескольких метрах от ворот.
'1
Матч начался! Москвичи разыграли мяч с центра поля.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Локомотив» — «Краснодар» можно здесь.
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура РПЛ: «Локомотив» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.