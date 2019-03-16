- 687266 просмотров Сообщения об отеке мозга у Началовой прокомментировала ее семья
- 398337 просмотров Брилев исключен за двойное гражданство из совета при Минобороны
- 375610 просмотров По словам источников СМИ в медицинских кругах, певицу Юлию Началову ввели в состояние искусственной...
- 357771 просмотр Почему Visa и Mastercard отказались работать с «Еврофинанс Моснарбанком»
- 247000 просмотров Менеджер Началовой рассказала о «тяжелом состоянии» певицы
- 245233 просмотра Представитель Началовой рассказала о состоянии лежащей в коме певицы
- 189143 просмотра Родители Юлии Началовой рассказали о ее тяжелом состоянии
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'2
Черных хорошую передачу на правый край атаки «Динамо» придумал, но Юсупов залез в небольшой офсайд.
'1
Встреча началась!
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Оренбург» — «Динамо» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура РПЛ: «Оренбург» — «Динамо». Начало встречи запланировано на 11:30 по московскому времени.