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Футбол / Жеребьевка 1/4 финала
14:00
Обидчики российских клубов сыграют друг с другом в 1/4 Лиги Европы
закончен
Россия / Премьер-Лига
19:30
АнжиКрылья Советов
0:2
закончен
Франция / Лига 1
21:00
НиццаТулуза
1:1
закончен
22:45
ЛилльМонако
0:1
закончен
Германия / Бундеслига
22:30
Боруссия МФрайбург
1:1
закончен
Италия / Серия А
22:30
КальяриФиорентина
2:1
закончен
Испания / Примера
23:00
Реал СосьедадЛеванте
1:1
закончен
КХЛ / плей-офф
19:30
ЦСКАДинамо М
0:1 (ОТ)
закончен
19:30
СКАЛокомотив
6:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Коламбус Блю ДжекетсКаролина Харрикейнз
3:0
закончен
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсФиладельфия Флайерз
7:6
закончен
03:00
Даллас СтарзВегас Голден Найтс
1:2
закончен
04:00
Калгари ФлэймзНью-Йорк Рейнджерс
5:1
закончен
04:00
Колорадо ЭвеланшАнахайм Дакс
3:5
закончен
05:00
Ванкувер КэнаксНью-Джерси Дэвилз
2:3 (Б)
закончен
Единая лига ВТБ
17:00
Парма Енисей
92:88
закончен
Евролига
20:00
ЦСКА Панатинаикос
77:78
закончен
20:45
Фенербахче Барселона
88:82
закончен
22:30
Баскония Будучность
82:62
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Вашингтон УизардсШарлотт Хорнетс
110:116
закончен
02:00
Филадельфия СиксерсСакраменто Кингз
123:114
закончен
02:00
Детройт ПистонсЛос-Анджелес Лейкерс
111:97
закончен
03:00
Нью-Орлеан ПеликансПортленд Трэйл Блэйзерс
110:122
закончен
03:00
Хьюстон РокетсФиникс Санз
108:102
закончен
03:00
Майами ХитМилуоки Бакс
98:113
закончен
03:30
Сан-Антонио СпёрсНью-Йорк Никс
109:83
закончен
05:30
Лос-Анджелес КлипперсЧикаго Буллз
128:121
закончен
Теннис / Индиан-Уэллс, четвертьфинал
23:40
Карен Хачанов (Россия) — Рафаэль Надаль (Испания)
0:2
закончен
Россия / Премьер-Лига
11:30
ОренбургДинамо М
0:0
1 тайм
14:00
УралЦСКА
не начался
16:30
РубинРостов
не начался
19:00
АрсеналЕнисей
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
13:00
ТюменьЧертаново
не начался
15:00
Краснодар-2Сочи
не начался
18:00
БалтикаСпартак-2
не начался
Испания / Примера
15:00
УэскаАлавес
не начался
18:15
Реал МадридСельта
не начался
20:30
Атлетик БАтлетико М
не начался
22:45
ЛеганесЖирона
не начался
Украина / Премьер-лига
15:00
ЧерноморецАлександрия
не начался
18:00
ЗаряШахтёр Д
не начался
Италия / Серия А
17:00
СассуолоСампдория
не начался
20:00
СПАЛРома
не начался
22:30
ТориноБолонья
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
Шальке-04РБ Лейпциг
не начался
17:30
ШтутгартХоффенхайм
не начался
17:30
АугсбургГанновер-96
не начался
17:30
ВольфсбургФортуна
не начался
20:30
ГертаБоруссия Д
не начался
Англия / Премьер-лига
18:00
БорнмутНьюкасл Юнайтед
не начался
18:00
Брайтон энд Хоув АльбионКардифф Сити
перенесен
18:00
БёрнлиЛестер Сити
не начался
18:00
УотфордСаутгемптон
перенесен
18:00
Вест Хэм ЮнайтедХаддерсфилд Таун
не начался
18:00
ВулверхэмптонАрсенал
перенесен
Франция / Лига 1
22:00
АнжеАмьен
не начался
22:00
КанСент-Этьен
не начался
22:00
ГенгамДижон
не начался
22:00
НимСтрасбург
не начался
КХЛ / плей-офф
14:00
БарысАвангард
не начался
15:00
АвтомобилистСалават Юлаев
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
20:00
Питтсбург ПингвинзСент-Луис Блюз
не начался
20:00
Детройт Ред УингзНью-Йорк Айлендерс
не начался
23:00
Лос-Анджелес КингзФлорида Пантерз
не начался
02:00
Каролина ХаррикейнзБаффало Сэйбрз
не начался
02:00
Тампа-Бэй ЛайтнингВашингтон Кэпиталз
не начался
02:00
Оттава СенаторзТоронто Мэйпл Лифс
не начался
02:00
Монреаль КанадиенсЧикаго Блэкхоукс
не начался
02:00
Бостон БрюинзКоламбус Блю Джекетс
не начался
02:00
Виннипег ДжетсКалгари Флэймз
не начался
03:00
Миннесота УайлдНью-Йорк Рейнджерс
не начался
05:00
Аризона КойотсЭдмонтон Ойлерз
не начался
05:30
Сан-Хосе ШарксНэшвилл Предаторз
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Вашингтон УизардсМемфис Гриззлиз
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не начался
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Оклахома-Сити ТандерГолден Стэйт Уорриорз
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Даллас МавериксКливленд Кавальерс
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00:00
Баффало СэйбрзСент-Луис Блюз
не начался
01:00
Миннесота УайлдНью-Йорк Айлендерс
не начался
02:00
Даллас СтарзВанкувер Кэнакс
не начался
02:30
Питтсбург ПингвинзФиладельфия Флайерз
не начался
04:00
Анахайм ДаксФлорида Пантерз
не начался
05:00
Вегас Голден НайтсЭдмонтон Ойлерз
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17:00
Астана Цмоки-Минск
не начался
18:00
Калев Химки
не начался
18:00
ВЭФ Автодор
не начался
НБА / регулярный чемпионат
19:00
Нью-Йорк НиксЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
20:00
Майами ХитШарлотт Хорнетс
не начался
22:30
Милуоки БаксФиладельфия Сиксерс
не начался
23:00
Детройт ПистонсТоронто Рэпторс
не начался
01:00
Сакраменто КингзЧикаго Буллз
не начался
01:00
Орландо МэджикАтланта Хоукс
не начался
04:00
Лос-Анджелес КлипперсБруклин Нетс
не начался
04:00
Хьюстон РокетсМиннесота Тимбервулвз
не начался
Оренбург Динамо М

Утопить соседа: «Оренбург» принимает «Динамо». LIVE

Онлайн-трансляция матча 20 тура чемпионата России «Оренбург» — «Динамо»

В матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) борющийся за прописку в высшем дивизионе «Оренбург» принимает московское «Динамо», которое находится в похожей ситуации. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
20-й тур  |   16 марта 11:30   |  1 тайм
Оренбург
0:0
Динамо М
Стадион «Газовик», Оренбург | Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Подробная статистика матча
Основные составы
91 (в)   Евгений Фролов
15 (з)   Дмитрий Андреев
6 (з)   Силвие Бегич
58 (з)   Адесойе Ойеволе
13 (з)   Сергей Терехов
12 (з)   Андрей Малых
8 (п)   Даниэль Мишкич
23 (п)   Сергей Бреев
10 (п)   Денис Попович
19 (п)   Алексей Сутормин
7 (н)   Джордже Деспотович
1 (в)   Антон Шунин
25 (з)   Алексей Козлов
44 (з)   Тони Шуньич
2 (з)   Григорий Морозов
3 (з)   Себастьян Хольмен
10 (п)   Фёдор Черных
22 (п)    Жоаозиньо
5 (п)   Абдул Теттех
6 (п)   Артур Юсупов
48 (н)   Евгений Луценко
7 (н)   Евгений Марков
Запасной состав
56 (в)   Александр Довбня
1 (в)   Александр Руденко
3 (з)   Михаил Сиваков
29 (п)   Вадим Афонин
77 (п)   Никита Маляров
76 (п)   Давид Бидловский
86 (п)   Григорий Чиркин
32 (п)   Артём Кулишев
9 (н)   Андрей Козлов
88 (н)   Артём Галаджан
11 (н)   Андреа Чуканов
31 (в)   Игорь Лещук
24 (з)   Роман Евгеньев
34 (з)   Константин Рауш
20 (п)   Вячеслав Грулёв
9 (п)   Мигел Кардозу
27 (п)   Самба Соу
8 (н)   Кирилл Панченко
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Черных хорошую передачу на правый край атаки «Динамо» придумал, но Юсупов залез в небольшой офсайд.
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Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Оренбург» — «Динамо» можно здесь.
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура РПЛ: «Оренбург» — «Динамо». Начало встречи запланировано на 11:30 по московскому времени.