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- 350544 просмотра Что случилось в шестом сезоне шоу «Голос. Дети»
Немного времени остается до перерыва: заметно подустали соперники, но ничья же никого не устраивает! Аиртон с ложным ударом не смог застать врасплох Лунева, а вот после удара Луиса Адриано Андрей намертво мяч ловит.
Рассказов сорвал без «горчичника» перспективную атаку Питера. К сожалению для гостей, не воспользовался опасным штрафным Нобоа — в стенку попал эквадорец.
Дзюба на повышенных тонах поговорил с партнерами. Какая же мотивация у Артема сегодня против бывшей команды!
Красно-белые ошарашены пропущенным мячом, что только на руку гостям! Мчат они второй забивать.
Отвечают атакой на атаку оппоненты, до опасных моментов только дело не доходит.
Все ближе петербуржцы подбираются к воротам красно-белых. Но уверенно удерживают преимущество хозяева. Страсти накаляются все больше — раскрываться начинают «зенитовцы».
Семак абсолютно спокоен — «Спартак» гостям предоставляет мяч распоряжение.
Хорошая подача должна была найти в штрафной Селихова заряженного на борьбу Дзюбу. Разрядили ситуацию красно-белые.
Скидка на Азмуна была перспективной! Но иранца опередил Джикия.
«Спартак» пока играет первым номером. Высокий прессинг и уверенное владение мячом демонстрируют футболисты Кононова на глазах экс-наставника москвичей, итальянца Массимо Карреры, который приглашен на стадион.
Хаотично началась игра. Заброс Зобнина на Луиса Адриано можно только отметить: точно в руки Лунева.
Представим арбитров. Главный судья: Владимир Москалев (Воронеж, Россия); Ассистент: Валерий Данченко (Уфа, Россия); Ассистент: Максим Гаврилин (Владимир, Россия); Резервный: Алексей Матюнин (Москва, Россия)
«Краснодар», идущий вторым, оступился. Лидирующий «Зенит» в случае победы может оторваться от преследователя, если проиграет или сыграет вничью — подогреет чемпионскую интригу еще сильнее.
«Зенит»: Лунев, Смольников, Иванович, Ракицкий, Жирков, Нобоа, Кузяев, Барриос, Ригони, Азмун, Дзюба. Запас: Городовой, Кержаков, Анюков, Маммана, Нету, Краневиттер, Эрнани, Оздоев, Дриусси, Шатов, Мак, Заболотный.
Сразу к составам! Итак: «Спартак»: Селихов, Айртон, Джикия, Кутепов, Рассказов, Глушаков, Мельгарехо, Зобнин, Ташаев, Ханни, Адриано. Запас: Максименко, Жиго, Боккетти, Комбаров, Глушенков, Ломовицкий, Умяров, Роша.
Начнется встреча в 19:00 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Следим за центральным матчем 20-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит». Дерби двух столиц будет интересным.