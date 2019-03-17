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0:2
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Бостон БрюинзКоламбус Блю Джекетс
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закончен
02:00
Виннипег ДжетсКалгари Флэймз
2:1
закончен
03:00
Миннесота УайлдНью-Йорк Рейнджерс
5:2
закончен
05:00
Аризона КойотсЭдмонтон Ойлерз
2:3 (ОТ)
закончен
05:30
Сан-Хосе ШарксНэшвилл Предаторз
2:4
закончен
Единая лига ВТБ
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Локомотив-Кубань УНИКС
77:84
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20:00
Зелена Гура Зенит
78:109
закончен
НБА / регулярный чемпионат
19:30
Бостон СелтиксАтланта Хоукс
129:120
закончен
02:00
Нью-Орлеан ПеликансФиникс Санз
136:138
закончен
02:00
Вашингтон УизардсМемфис Гриззлиз
135:128
закончен
03:30
Сан-Антонио СпёрсПортленд Трэйл Блэйзерс
108:103
закончен
03:30
Оклахома-Сити ТандерГолден Стэйт Уорриорз
88:110
закончен
03:30
Даллас МавериксКливленд Кавальерс
121:116
закончен
04:00
Юта ДжазБруклин Нетс
114:98
закончен
04:00
Денвер НаггетсИндиана Пэйсерс
102:100
закончен
Биатлон / Чемпионат мира
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1
Норвегия
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закончен
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1
Норвегия
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16:30
Локомотив МКраснодар
1:0
закончен
19:00
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1 тайм
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СКА-ХабаровскТомь
1:0
закончен
12:00
СибирьТамбов
0:2
закончен
13:00
РоторХимки
1:0
закончен
14:00
Нижний НовгородШинник
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закончен
16:00
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ЭмполиФрозиноне
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ЛациоПарма
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НаполиУдинезе
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БордоРенн
0:0
1 тайм
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ПСЖМарсель
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ДеснаЛьвов
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2 тайм
18:00
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00:00
Баффало СэйбрзСент-Луис Блюз
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02:00
Даллас СтарзВанкувер Кэнакс
не начался
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Мужчины. Масс-старт 15 км
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Виндиш (Италия)
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Тампа-Бэй ЛайтнингАризона Койотс
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03:30
Чикаго БлэкхоуксВанкувер Кэнакс
не начался
05:30
Сан-Хосе ШарксВегас Голден Найтс
не начался
05:30
Лос-Анджелес КингзВиннипег Джетс
не начался
НБА / регулярный чемпионат
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Вашингтон УизардсЮта Джаз
не начался
02:00
Кливленд КавальерсДетройт Пистонс
не начался
02:30
Торонто РэпторсНью-Йорк Никс
не начался
02:30
Бостон СелтиксДенвер Наггетс
не начался
03:00
Сан-Антонио СпёрсГолден Стэйт Уорриорз
не начался
03:00
Оклахома-Сити ТандерМайами Хит
не начался
03:30
Даллас МавериксНью-Орлеан Пеликанс
не начался
05:00
Финикс СанзЧикаго Буллз
не начался
05:30
Портленд Трэйл БлэйзерсИндиана Пэйсерс
не начался
Спартак Зенит

Битва двух столиц: «Спартак» бьется с «Зенитом». LIVE

Онлайн-трансляция матча 20-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит»

В центральном матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ведущие борьбу за золото «Спартак» и «Зенит» играют в Москве. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
20-й тур  |   17 марта 19:00   |  1 тайм
Спартак
1:1
Зенит
Стадион «Открытие Арена», Москва | Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия)
Глушаков 13'
Джикия 34'
Барриос 27'
Подробная статистика матча
Основные составы
57 (в)   Александр Селихов
92 (з)   Николай Рассказов
14 (з)   Георгий Джикия 34'
29 (з)   Илья Кутепов
6 (з)    Айртон
88 (п)   Александр Ташаев
47 (п)   Роман Зобнин
25 (п)   Лоренсо Мельгарехо
8 (п)   Денис Глушаков 13'
94 (п)   Софьян Ханни
12 (н)   Луис Адриано
99 (в)   Андрей Лунёв
44 (з)   Ярослав Ракицкий
6 (з)   Бранислав Иванович
19 (з)   Игорь Смольников
18 (п)   Юрий Жирков
16 (п)   Кристиан Нобоа
14 (п)   Далер Кузяев
24 (п)   Эмилиано Ригони
25 (п)   Вильмар Барриос 27'
7 (н)   Сердар Азмун
22 (н)   Артём Дзюба
Запасной состав
98 (в)   Александр Максименко
2 (з)   Самуэль Жиго
16 (з)   Сальваторе Боккетти
23 (з)   Дмитрий Комбаров
15 (п)   Максим Глушенков
54 (п)   Наиль Умяров
27 (п)   Александр Ломовицкий
99 (н)   Педро Роша
41 (в)   Михаил Кержаков
32 (в)   Алексей Городовой
13 (з)   Луиш Нету
2 (з)   Александр Анюков
30 (з)   Эмануэль Маммана
27 (п)   Магомед Оздоев
33 (п)    Эрнани
8 (п)   Матиас Краневиттер
17 (п)   Олег Шатов
20 (п)   Роберт Мак
11 (н)   Себастьян Дриусси
29 (н)   Антон Заболотный
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`40

Немного времени остается до перерыва: заметно подустали соперники, но ничья же никого не устраивает! Аиртон с ложным ударом не смог застать врасплох Лунева, а вот после удара Луиса Адриано Андрей намертво мяч ловит.

`38

УХ, Джикия! Одного оставили Георгия на 11-метровой отметке, но мяч свалился с ноги защитника сборной России. А ведь 2:1 мог делать счет Джикия!

`36

Рассказов сорвал без «горчичника» перспективную атаку Питера. К сожалению для гостей, не воспользовался опасным штрафным Нобоа — в стенку попал эквадорец.

`34

Бил Луис Адриано по воротам Лунева — опасно, ноголкипер спас. В ответ «Зенит» пошел вперед — Джикия Дзюбу сносит и получает желтую карточку.

`32

Дзюба на повышенных тонах поговорил с партнерами. Какая же мотивация у Артема сегодня против бывшей команды!

`27

ГООООЛ! Сравнивает счет «Зенит»! Вильмар Барриос расторопнее всех оказался в штрафной Селихова и буквально расстрелял вратаря «Спартака»!

`30

Красно-белые ошарашены пропущенным мячом, что только на руку гостям! Мчат они второй забивать.

`24

Снова Азмун! Вывалился один на один нападающий, но Селихов выигрывает дуэль! Проседает сейчас оборона «Спартака».

`22

Много единоборств стало в матче. Питерцы после штрафного удара вывели Азмуна на ударную позицию, но тот под острым углом пробил точно в накрывавшего форварда соперника!

`19

Отвечают атакой на атаку оппоненты, до опасных моментов только дело не доходит.

`17

Все ближе петербуржцы подбираются к воротам красно-белых. Но уверенно удерживают преимущество хозяева. Страсти накаляются все больше — раскрываться начинают «зенитовцы».

`15

Семак абсолютно спокоен — «Спартак» гостям предоставляет мяч распоряжение.

`13

ГООООООЛ!!! «Спартак» выходит вперед! Растянули оборону сине-бело-голубых хозяева и Денис Глушаков замкнул скидку Ташаева!

`11

Хорошая подача должна была найти в штрафной Селихова заряженного на борьбу Дзюбу. Разрядили ситуацию красно-белые.

`9

Скидка на Азмуна была перспективной! Но иранца опередил Джикия.

`7

«Спартак» пока играет первым номером. Высокий прессинг и уверенное владение мячом демонстрируют футболисты Кононова на глазах экс-наставника москвичей, итальянца Массимо Карреры, который приглашен на стадион.

`4

Жара в Тушино! Дзюба не успел нанести удар, после чего красно-белые рванули в контратаку. Мельгарехо обыграл двоих защитников и вышел один на один! Лунев хорош!

`3

Хаотично началась игра. Заброс Зобнина на Луиса Адриано можно только отметить: точно в руки Лунева.

`1

Начинается дерби двух столиц! Аншлаг на стадионе — это прекрасно!

18:55

Представим арбитров. Главный судья: Владимир Москалев (Воронеж, Россия); Ассистент: Валерий Данченко (Уфа, Россия); Ассистент: Максим Гаврилин (Владимир, Россия); Резервный: Алексей Матюнин (Москва, Россия)

18:50

«Краснодар», идущий вторым, оступился. Лидирующий «Зенит» в случае победы может оторваться от преследователя, если проиграет или сыграет вничью — подогреет чемпионскую интригу еще сильнее.

18:46

«Зенит»: Лунев, Смольников, Иванович, Ракицкий, Жирков, Нобоа, Кузяев, Барриос, Ригони, Азмун, Дзюба. Запас: Городовой, Кержаков, Анюков, Маммана, Нету, Краневиттер, Эрнани, Оздоев, Дриусси, Шатов, Мак, Заболотный.

18:45

Сразу к составам! Итак: «Спартак»: Селихов, Айртон, Джикия, Кутепов, Рассказов, Глушаков, Мельгарехо, Зобнин, Ташаев, Ханни, Адриано. Запас: Максименко, Жиго, Боккетти, Комбаров, Глушенков, Ломовицкий, Умяров, Роша.

18:37

Начнется встреча в 19:00 по московскому времени.

18:30

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Следим за центральным матчем 20-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит». Дерби двух столиц будет интересным.