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Россия / Премьер-Лига
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ОренбургДинамо М
1:0
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УралЦСКА
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РубинРостов
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АрсеналЕнисей
2:0
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Испания / Примера
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Реал МадридСельта
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Атлетик БАтлетико М
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ЛеганесЖирона
0:2
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ФНЛ / Первый дивизион
13:00
ТюменьЧертаново
1:1
закончен
15:00
Краснодар-2Сочи
0:2
закончен
18:00
БалтикаСпартак-2
2:0
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Украина / Премьер-лига
15:00
ЧерноморецАлександрия
0:3
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17:30
ШтутгартХоффенхайм
1:1
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17:30
АугсбургГанновер-96
3:1
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ВольфсбургФортуна
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Брайтон энд Хоув АльбионКардифф Сити
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БёрнлиЛестер Сити
1:2
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18:00
ВулверхэмптонАрсенал
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Франция / Лига 1
22:00
АнжеАмьен
0:0
закончен
22:00
КанСент-Этьен
0:5
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22:00
ГенгамДижон
1:0
закончен
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4:2
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НХЛ / регулярный чемпионат
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Питтсбург ПингвинзСент-Луис Блюз
1:5
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20:00
Детройт Ред УингзНью-Йорк Айлендерс
2:1
закончен
23:00
Лос-Анджелес КингзФлорида Пантерз
3:4
закончен
02:00
Каролина ХаррикейнзБаффало Сэйбрз
4:2
закончен
02:00
Тампа-Бэй ЛайтнингВашингтон Кэпиталз
6:3
закончен
02:00
Оттава СенаторзТоронто Мэйпл Лифс
6:2
закончен
02:00
Монреаль КанадиенсЧикаго Блэкхоукс
0:2
закончен
02:00
Бостон БрюинзКоламбус Блю Джекетс
2:1 (ОТ)
закончен
02:00
Виннипег ДжетсКалгари Флэймз
2:1
закончен
03:00
Миннесота УайлдНью-Йорк Рейнджерс
5:2
закончен
05:00
Аризона КойотсЭдмонтон Ойлерз
2:3 (ОТ)
закончен
05:30
Сан-Хосе ШарксНэшвилл Предаторз
2:4
закончен
Единая лига ВТБ
14:30
Локомотив-Кубань УНИКС
77:84
закончен
20:00
Зелена Гура Зенит
78:109
закончен
НБА / регулярный чемпионат
19:30
Бостон СелтиксАтланта Хоукс
129:120
закончен
02:00
Нью-Орлеан ПеликансФиникс Санз
136:138
закончен
02:00
Вашингтон УизардсМемфис Гриззлиз
135:128
закончен
03:30
Сан-Антонио СпёрсПортленд Трэйл Блэйзерс
108:103
закончен
03:30
Оклахома-Сити ТандерГолден Стэйт Уорриорз
88:110
закончен
03:30
Даллас МавериксКливленд Кавальерс
121:116
закончен
04:00
Юта ДжазБруклин Нетс
114:98
закончен
04:00
Денвер НаггетсИндиана Пэйсерс
102:100
закончен
Биатлон / Чемпионат мира
15:15
Эстафета 4х6 км, женщины
1
Норвегия
1:12.00,1
закончен
18:30
Мужская эстафета 4х7,5 км
1
Норвегия
1:12:03,7
закончен
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16:00
Мужской и женский спринт
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Бокс/ММА / Бой за титул чемпиона мира по версии IBF
06:00
Эррол Спенс — Майки Гарсия
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УфаАхмат
0:0
2 тайм
16:30
Локомотив МКраснодар
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19:00
Спартак МЗенит
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
08:00
СКА-ХабаровскТомь
1:0
закончен
12:00
СибирьТамбов
0:2
закончен
13:00
РоторХимки
1:0
закончен
14:00
Нижний НовгородШинник
0:1
2 тайм
16:00
Зенит-2Факел
не начался
17:00
МордовияЛуч
не начался
17:00
АрмавирАвангард К
не начался
Испания / Примера
14:00
ЭйбарВальядолид
0:0
2 тайм
18:15
ЭспаньолСевилья
не начался
20:30
ВаленсияХетафе
не начался
20:30
ВильярреалРайо Вальекано
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БетисБарселона
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Италия / Серия А
14:30
ДженоаЮвентус
0:0
1 тайм
17:00
АталантаКьево
не начался
17:00
ЭмполиФрозиноне
не начался
17:00
ЛациоПарма
не начался
20:00
НаполиУдинезе
не начался
22:30
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ФулхэмЛиверпуль
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ЭвертонЧелси
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20:30
Олимпик ДДинамо К
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КХЛ / плей-офф
17:00
Динамо МЦСКА
не начался
17:00
ЛокомотивСКА
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
22:00
Колорадо ЭвеланшНью-Джерси Дэвилз
не начался
00:00
Баффало СэйбрзСент-Луис Блюз
не начался
01:00
Миннесота УайлдНью-Йорк Айлендерс
не начался
02:00
Даллас СтарзВанкувер Кэнакс
не начался
02:30
Питтсбург ПингвинзФиладельфия Флайерз
не начался
04:00
Анахайм ДаксФлорида Пантерз
не начался
05:00
Вегас Голден НайтсЭдмонтон Ойлерз
не начался
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Астана Цмоки-Минск
не начался
18:00
Калев Химки
не начался
18:00
ВЭФ Автодор
не начался
НБА / регулярный чемпионат
19:00
Нью-Йорк НиксЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
20:00
Майами ХитШарлотт Хорнетс
не начался
22:30
Милуоки БаксФиладельфия Сиксерс
не начался
23:00
Детройт ПистонсТоронто Рэпторс
не начался
01:00
Сакраменто КингзЧикаго Буллз
не начался
01:00
Орландо МэджикАтланта Хоукс
не начался
04:00
Лос-Анджелес КлипперсБруклин Нетс
не начался
04:00
Хьюстон РокетсМиннесота Тимбервулвз
не начался
Автоспорт / Формула-1
08:10
Гран-при Австралии
1
Боттас ("Мерседес")
1:25.27,325
2
Хэмилтон ("Мерседес")
+20,886
3
Ферстаппен ("Ред Булл")
+22,520
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17:00
Салават ЮлаевАвтомобилист
не начался
19:30
АвангардБарыс
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:30
Тампа-Бэй ЛайтнингАризона Койотс
не начался
03:30
Чикаго БлэкхоуксВанкувер Кэнакс
не начался
05:30
Сан-Хосе ШарксВегас Голден Найтс
не начался
05:30
Лос-Анджелес КингзВиннипег Джетс
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Вашингтон УизардсЮта Джаз
не начался
02:00
Кливленд КавальерсДетройт Пистонс
не начался
02:30
Торонто РэпторсНью-Йорк Никс
не начался
02:30
Бостон СелтиксДенвер Наггетс
не начался
03:00
Сан-Антонио СпёрсГолден Стэйт Уорриорз
не начался
03:00
Оклахома-Сити ТандерМайами Хит
не начался
03:30
Даллас МавериксНью-Орлеан Пеликанс
не начался
05:00
Финикс СанзЧикаго Буллз
не начался
05:30
Портленд Трэйл БлэйзерсИндиана Пэйсерс
не начался
Уфа Ахмат

В погоне за стыками: «Уфа» встречается с «Ахматом». LIVE

Онлайн-трансляция матча 20-го тура РПЛ «Уфа» — «Ахмат»

В матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) находящаяся в зоне вылета «Уфа» играет с грозненским «Ахматом». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
20-й тур  |   17 марта 14:00   |  2 тайм
Уфа
0:0
Ахмат
Стадион «Нефтяник», Уфа | Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
Ванек 2'
Живоглядов 24'
Исмаэл 33'
Подробная статистика матча
Основные составы
31 (в)   Александр Беленов
3 (з)   Павел Аликин
27 (з)   Йонуц Неделчяру
5 (з)   Боян Йокич
17 (з)   Дмитрий Живоглядов 24'
8 (з)   Кэтэлин Карп
29 (п)   Оливье Тилл
9 (п)   Ондржей Ванек 2'
7 (п)   Дмитрий Сысуев
11 (п)   Ловро Бизяк
57 (н)   Вячеслав Кротов
16 (в)   Евгений Городов
13 (з)   Милад Мохаммади
2 (з)    Родолфо
3 (з)   Заурбек Плиев
15 (з)   Андрей Семёнов
40 (з)   Ризван Уциев
11 (п)    Исмаэл 33'
23 (п)   Антон Швец
8 (п)   Дамьян Шиманьский
14 (п)    Раванелли
18 (н)   Беким Балай
Запасной состав
16 (в)   Юрий Шафинский
88 (в)   Тимур Акмурзин
55 (з)   Джемал Табидзе
15 (з)   Александр Пуцко
56 (з)   Данил Круговой
33 (з)   Александр Сухов
13 (п)   Азамат Засеев
87 (п)   Игорь Безденежных
19 (п)   Иван Пауревич
6 (п)   Веролюб Салатич
77 (п)   Азер Алиев
32 (н)   Андрес Вомбергар
33 (в)   Виталий Гудиев
5 (з)   Магомед Мусалов
77 (п)   Бернард Бериша
19 (п)   Олег Иванов
87 (п)   Лечи Садулаев
17 (н)   Аблайе Мбенге
95 (н)   Магомед Митришев
Удары
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По воротам:
В створ:
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  • Угловые
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'45+1
Не стал ничего добавлять к первому тайму арбитр и отправил команды на отдых.
'44
Не получается атака правым флангом у «Ахмата».
'42
Беленов вышел из ворот и забрал мяч в руки после навеса в штрафную.
'40
Навес со штрафного у Тилля не получился, но мяч отскочил обратно к нему. В итоге получился неплохой прострел в штрафную, где Живоглядов не смог пробить.
'39
Сысуев на фланге получил удар по ноге. Штрафной назначен.
'38
Родолфо на фланге прикрыл мяч корпусом, не пустив к нему Бизяка, и Ловро в итоге нарушил на бразильце правила.
'36
Мохаммади прострелил в штрафную с левого фланга, Балай пытался замкнуть, но пробил перед собой, намного левее ворот.
'34
Неплохо пробил Ванек со штрафного, закрутив мяч к штанге, но попал в сетку с внешней стороны! Впрочем, Городов был рядом и контролировал ситуацию.
'33
Теперь уже Исмаэл в прыжке заехал сопернику ногой по голове. Решили сегодня заниматься единоборствами футболисты, видимо.
'31
Прошёл прострел в штрафную «Ахмата» с левого фланга, однако никому из хозяев за мяч зацепиться не удалось.
'29
Второй угловой гостей опасным не получился, легко отбилась «Уфа».
'28
Йокич играет затылком, выбивая им мяч за лицевую после подачи от угла поля.
'27
Швец закрутил мяч в левый угол ворот ударом со средней дистанции — Беленов дотянулся и в падении перевёл на угловой!
'25
Справляется защита с подачей в штрафную со стандарта.
'24
Живоглядов грубо сбил соперника на правом фланге.
'22
Раванелли неточно пробил по воротам из-за пределов штрафной.
'20
Городов спокойно забрал мяч в руки после навеса с левого фланга.
'18
Прорвался Ванек к штрафной по правому флангу, но упустил мяч за боковую линию, обыгрывая соперника.
'16
Балай нарушил правила в атаке, прихватив Кротова руками к штрафной «Уфы».
'14
Тилль навесил в штрафную с этого стандарта, где Карп пробил затылком мимо ворот.
'13
Штрафной на правом фланге заработала «Уфа». Бизяка толкнули, уронив его на газон.
'11
Прошёл прострел вдоль линии штрафной «Уфы», а Швец не смог добраться до мяча на этот раз.
'9
Снова ворвался в штрафную Сысуев, прострелил на Городова, но здесь защита «Ахмата» сработала чётко.
'8
Какой момент! Сысуев убежал к штрафной после отличного навеса Тилля, обыграл Городова и прострелил вдоль ворот, Аликин мяч выбить не смог, Родолфо в подкате тоже не дотянулся до мяча, однако и Бизяк по мячу просто не попал, когда перед ним был пустой угол ворот!
'6
Прорвался Швец к штрафной по правому флангу, обыграв одного соперника, но в итоге мяч у него отобрали.
'4
Заработали угловой гости, но навес получился совсем неудачным — мяч в полёте пересёк лицевую линию.
'2
Ванек сыграл высоко задранной ногой и попал Швецу по голове, пытаясь отобрать мяч.
'0
Команды выходят на поле.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Уфа» — «Ахмат» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура РПЛ: «Уфа» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.