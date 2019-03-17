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Трансляция
С конца
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'45+1
Не стал ничего добавлять к первому тайму арбитр и отправил команды на отдых.
'44
Не получается атака правым флангом у «Ахмата».
'42
Беленов вышел из ворот и забрал мяч в руки после навеса в штрафную.
'40
Навес со штрафного у Тилля не получился, но мяч отскочил обратно к нему. В итоге получился неплохой прострел в штрафную, где Живоглядов не смог пробить.
'39
Сысуев на фланге получил удар по ноге. Штрафной назначен.
'38
Родолфо на фланге прикрыл мяч корпусом, не пустив к нему Бизяка, и Ловро в итоге нарушил на бразильце правила.
'36
Мохаммади прострелил в штрафную с левого фланга, Балай пытался замкнуть, но пробил перед собой, намного левее ворот.
'34
Неплохо пробил Ванек со штрафного, закрутив мяч к штанге, но попал в сетку с внешней стороны! Впрочем, Городов был рядом и контролировал ситуацию.
'33
'31
Прошёл прострел в штрафную «Ахмата» с левого фланга, однако никому из хозяев за мяч зацепиться не удалось.
'29
Второй угловой гостей опасным не получился, легко отбилась «Уфа».
'28
Йокич играет затылком, выбивая им мяч за лицевую после подачи от угла поля.
'27
Швец закрутил мяч в левый угол ворот ударом со средней дистанции — Беленов дотянулся и в падении перевёл на угловой!
'25
Справляется защита с подачей в штрафную со стандарта.
'24
'22
Раванелли неточно пробил по воротам из-за пределов штрафной.
'20
Городов спокойно забрал мяч в руки после навеса с левого фланга.
'18
Прорвался Ванек к штрафной по правому флангу, но упустил мяч за боковую линию, обыгрывая соперника.
'16
Балай нарушил правила в атаке, прихватив Кротова руками к штрафной «Уфы».
'14
Тилль навесил в штрафную с этого стандарта, где Карп пробил затылком мимо ворот.
'13
Штрафной на правом фланге заработала «Уфа». Бизяка толкнули, уронив его на газон.
'11
Прошёл прострел вдоль линии штрафной «Уфы», а Швец не смог добраться до мяча на этот раз.
'9
Снова ворвался в штрафную Сысуев, прострелил на Городова, но здесь защита «Ахмата» сработала чётко.
'8
Какой момент! Сысуев убежал к штрафной после отличного навеса Тилля, обыграл Городова и прострелил вдоль ворот, Аликин мяч выбить не смог, Родолфо в подкате тоже не дотянулся до мяча, однако и Бизяк по мячу просто не попал, когда перед ним был пустой угол ворот!
'6
Прорвался Швец к штрафной по правому флангу, обыграв одного соперника, но в итоге мяч у него отобрали.
'4
Заработали угловой гости, но навес получился совсем неудачным — мяч в полёте пересёк лицевую линию.
'2
'0
Команды выходят на поле.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Уфа» — «Ахмат» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура РПЛ: «Уфа» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.