'8

Какой момент! Сысуев убежал к штрафной после отличного навеса Тилля, обыграл Городова и прострелил вдоль ворот, Аликин мяч выбить не смог, Родолфо в подкате тоже не дотянулся до мяча, однако и Бизяк по мячу просто не попал, когда перед ним был пустой угол ворот!