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Футбол / Жеребьевка 1/4 финала
14:00
Обидчики российских клубов сыграют друг с другом в 1/4 Лиги Европы
закончен
Россия / Премьер-Лига
19:30
АнжиКрылья Советов
0:2
закончен
Франция / Лига 1
21:00
НиццаТулуза
1:1
закончен
22:45
ЛилльМонако
0:1
закончен
Германия / Бундеслига
22:30
Боруссия МФрайбург
1:1
закончен
Италия / Серия А
22:30
КальяриФиорентина
2:1
закончен
Испания / Примера
23:00
Реал СосьедадЛеванте
1:1
закончен
КХЛ / плей-офф
19:30
ЦСКАДинамо М
0:1 (ОТ)
закончен
19:30
СКАЛокомотив
6:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Коламбус Блю ДжекетсКаролина Харрикейнз
3:0
закончен
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсФиладельфия Флайерз
7:6
закончен
03:00
Даллас СтарзВегас Голден Найтс
1:2
закончен
04:00
Калгари ФлэймзНью-Йорк Рейнджерс
5:1
закончен
04:00
Колорадо ЭвеланшАнахайм Дакс
3:5
закончен
05:00
Ванкувер КэнаксНью-Джерси Дэвилз
2:3 (Б)
закончен
Единая лига ВТБ
17:00
Парма Енисей
92:88
закончен
Евролига
20:00
ЦСКА Панатинаикос
77:78
закончен
20:45
Фенербахче Барселона
88:82
закончен
22:30
Баскония Будучность
82:62
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Вашингтон УизардсШарлотт Хорнетс
110:116
закончен
02:00
Филадельфия СиксерсСакраменто Кингз
123:114
закончен
02:00
Детройт ПистонсЛос-Анджелес Лейкерс
111:97
закончен
03:00
Нью-Орлеан ПеликансПортленд Трэйл Блэйзерс
110:122
закончен
03:00
Хьюстон РокетсФиникс Санз
108:102
закончен
03:00
Майами ХитМилуоки Бакс
98:113
закончен
03:30
Сан-Антонио СпёрсНью-Йорк Никс
109:83
закончен
05:30
Лос-Анджелес КлипперсЧикаго Буллз
128:121
закончен
Теннис / Индиан-Уэллс, четвертьфинал
23:40
Карен Хачанов (Россия) — Рафаэль Надаль (Испания)
0:2
закончен
Россия / Премьер-Лига
11:30
ОренбургДинамо М
1:0
закончен
14:00
УралЦСКА
0:0
1 тайм
16:30
РубинРостов
не начался
19:00
АрсеналЕнисей
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
13:00
ТюменьЧертаново
1:1
2 тайм
15:00
Краснодар-2Сочи
не начался
18:00
БалтикаСпартак-2
не начался
Испания / Примера
15:00
УэскаАлавес
не начался
18:15
Реал МадридСельта
не начался
20:30
Атлетик БАтлетико М
не начался
22:45
ЛеганесЖирона
не начался
Украина / Премьер-лига
15:00
ЧерноморецАлександрия
не начался
18:00
ЗаряШахтёр Д
не начался
Италия / Серия А
17:00
СассуолоСампдория
не начался
20:00
СПАЛРома
не начался
22:30
ТориноБолонья
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
Шальке-04РБ Лейпциг
не начался
17:30
ШтутгартХоффенхайм
не начался
17:30
АугсбургГанновер-96
не начался
17:30
ВольфсбургФортуна
не начался
20:30
ГертаБоруссия Д
не начался
Англия / Премьер-лига
18:00
БорнмутНьюкасл Юнайтед
не начался
18:00
Брайтон энд Хоув АльбионКардифф Сити
перенесен
18:00
БёрнлиЛестер Сити
не начался
18:00
УотфордСаутгемптон
перенесен
18:00
Вест Хэм ЮнайтедХаддерсфилд Таун
не начался
18:00
ВулверхэмптонАрсенал
перенесен
Франция / Лига 1
22:00
АнжеАмьен
не начался
22:00
КанСент-Этьен
не начался
22:00
ГенгамДижон
не начался
22:00
НимСтрасбург
не начался
КХЛ / плей-офф
14:00
БарысАвангард
0:0
перерыв
15:00
АвтомобилистСалават Юлаев
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
20:00
Питтсбург ПингвинзСент-Луис Блюз
не начался
20:00
Детройт Ред УингзНью-Йорк Айлендерс
не начался
23:00
Лос-Анджелес КингзФлорида Пантерз
не начался
02:00
Каролина ХаррикейнзБаффало Сэйбрз
не начался
02:00
Тампа-Бэй ЛайтнингВашингтон Кэпиталз
не начался
02:00
Оттава СенаторзТоронто Мэйпл Лифс
не начался
02:00
Монреаль КанадиенсЧикаго Блэкхоукс
не начался
02:00
Бостон БрюинзКоламбус Блю Джекетс
не начался
02:00
Виннипег ДжетсКалгари Флэймз
не начался
03:00
Миннесота УайлдНью-Йорк Рейнджерс
не начался
05:00
Аризона КойотсЭдмонтон Ойлерз
не начался
05:30
Сан-Хосе ШарксНэшвилл Предаторз
не начался
Единая лига ВТБ
14:30
Локомотив-Кубань УНИКС
9:4
1 четверть
20:00
Зелена Гура Зенит
не начался
НБА / регулярный чемпионат
19:30
Бостон СелтиксАтланта Хоукс
не начался
02:00
Нью-Орлеан ПеликансФиникс Санз
не начался
02:00
Вашингтон УизардсМемфис Гриззлиз
не начался
03:30
Сан-Антонио СпёрсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
03:30
Оклахома-Сити ТандерГолден Стэйт Уорриорз
не начался
03:30
Даллас МавериксКливленд Кавальерс
не начался
04:00
Юта ДжазБруклин Нетс
не начался
04:00
Денвер НаггетсИндиана Пэйсерс
не начался
Россия / Премьер-Лига
14:00
УфаАхмат
не начался
16:30
Локомотив МКраснодар
не начался
19:00
Спартак МЗенит
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
08:00
СКА-ХабаровскТомь
не начался
12:00
СибирьТамбов
не начался
13:00
РоторХимки
не начался
14:00
Нижний НовгородШинник
не начался
16:00
Зенит-2Факел
не начался
17:00
МордовияЛуч
не начался
17:00
АрмавирАвангард К
не начался
Испания / Примера
14:00
ЭйбарВальядолид
не начался
18:15
ЭспаньолСевилья
не начался
20:30
ВаленсияХетафе
не начался
20:30
ВильярреалРайо Вальекано
не начался
22:45
БетисБарселона
не начался
Италия / Серия А
14:30
ДженоаЮвентус
не начался
17:00
АталантаКьево
не начался
17:00
ЭмполиФрозиноне
не начался
17:00
ЛациоПарма
не начался
20:00
НаполиУдинезе
не начался
22:30
МиланИнтер М
не начался
Англия / Премьер-лига
15:00
Тоттенхэм ХотспурКристал Пэлас
перенесен
17:15
ФулхэмЛиверпуль
не начался
19:30
ЭвертонЧелси
не начался
Германия / Бундеслига
15:30
БайерВердер
не начался
17:30
Айнтрахт ФНюрнберг
не начался
20:00
БаварияМайнц
не начался
Франция / Лига 1
16:30
ЛионМонпелье
не начался
17:00
РеймсНант
не начался
19:00
БордоРенн
не начался
23:00
ПСЖМарсель
не начался
Украина / Премьер-лига
18:00
ДеснаЛьвов
не начался
18:00
КарпатыМариуполь
не начался
20:30
Олимпик ДДинамо К
не начался
КХЛ / плей-офф
17:00
Динамо МЦСКА
не начался
17:00
ЛокомотивСКА
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
22:00
Колорадо ЭвеланшНью-Джерси Дэвилз
не начался
00:00
Баффало СэйбрзСент-Луис Блюз
не начался
01:00
Миннесота УайлдНью-Йорк Айлендерс
не начался
02:00
Даллас СтарзВанкувер Кэнакс
не начался
02:30
Питтсбург ПингвинзФиладельфия Флайерз
не начался
04:00
Анахайм ДаксФлорида Пантерз
не начался
05:00
Вегас Голден НайтсЭдмонтон Ойлерз
не начался
Единая лига ВТБ
17:00
Астана Цмоки-Минск
не начался
18:00
Калев Химки
не начался
18:00
ВЭФ Автодор
не начался
НБА / регулярный чемпионат
19:00
Нью-Йорк НиксЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
20:00
Майами ХитШарлотт Хорнетс
не начался
22:30
Милуоки БаксФиладельфия Сиксерс
не начался
23:00
Детройт ПистонсТоронто Рэпторс
не начался
01:00
Сакраменто КингзЧикаго Буллз
не начался
01:00
Орландо МэджикАтланта Хоукс
не начался
04:00
Лос-Анджелес КлипперсБруклин Нетс
не начался
04:00
Хьюстон РокетсМиннесота Тимбервулвз
не начался
Урал ЦСКА

В погоне за «Зенитом»: ЦСКА гостит на Урале. LIVE

Онлайн-трансляция матча 20 тура чемпионата России «Урал» — ЦСКА

В матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) екатеринбургский «Урал» принимает московский ЦСКА. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
20-й тур  |   16 марта 14:00   |  1 тайм
Урал
0:0
ЦСКА
Стадион «Екатеринбург Арена», Екатеринбург | Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Бумаль 20'
Магнуссон 15'
Дивеев 30'
Подробная статистика матча
Основные составы
31 (в)   Ярослав Годзюр
27 (з)   Михаил Меркулов
8 (з)   Стефан Страндберг
19 (з)   Денис Поляков
15 (п)   Денис Кулаков
13 (п)   Петрюс Бумаль 20'
17 (п)   Николай Димитров
58 (п)   Отман Эль-Кабир
44 (п)   Андрей Егорычев
21 (п)   Марко Араторе
88 (н)   Павел Погребняк
35 (в)   Игорь Акинфеев
78 (з)   Игорь Дивеев 30'
50 (з)   Родриго Бекао
23 (з)   Хёрдур Магнуссон 15'
42 (з)   Георгий Щенников
2 (з)   Марио Фернандес
77 (п)   Ильзат Ахметов
98 (п)   Иван Обляков
8 (п)   Никола Влашич
9 (н)   Фёдор Чалов
19 (н)   Такума Нисимура
Запасной состав
77 (в)   Олег Баклов
5 (з)   Доминик Динга
6 (з)   Грегор Балажиц
7 (з)   Александр Данцев
2 (з)   Шамсиддин Шанбиев
3 (з)   Вараздат Ароян
4 (з)   Сергей Брызгалов
57 (п)   Артём Фидлер
14 (п)   Юрий Бавин
94 (п)   Анатолий Катрич
20 (н)   Андрей Панюков
22 (в)   Георгий Кырнац
1 (в)   Илья Помазун
14 (з)   Кирилл Набабкин
71 (п)   Наяир Тикнизян
17 (п)   Арнор Сигурдссон
29 (п)   Яка Бийол
15 (п)   Дмитрий Ефремов
25 (п)   Кристиян Бистрович
Удары
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'30
Дивеев прихватил соперника руками.
'28
Эль-Кабир выполнил передачу в штрафную, Погребняк подставил ногу, но мяч полетел немного выше ворот!
'26
Не получилась атака левым флангом у ЦСКА.
'24
Прошёл заброс к воротам ЦСКА, в итоге Магнуссон выбил мяч.
'22
Не разобрались между собой Акинфеев и Магнуссон, столкнувшись в штрафной. В результате Игорю пришлось оставлять ворота и выбегать за пределы штрафной, и там он ногой отбил удар в створ!
'20
Бумаль сбил Влашича и получил «горчичник».
'19
Щенников с левого фланга прострелил в центр штрафной, но Ахметов там до мяча не добрался.
'17
Погребняк угодил в офсайд.
'15
Магнуссон попал Араторе по ноге.
'14
Магнуссон отличный дальний заброс в штрафную выполнил, Ахметов от лицевой сбросил мяч назад, на Влашича, тот прострелил на свободного Облякова, а Иван пробил слабовато и попал в защитника!
'12
Последовал дальний навес в штрафную ЦСКА — Акинфеев спокойно забрал мяч.
'10
Ахметов сорвал удар по воротам метров с 22, очень неточно получилось.
'8
Влашич со средней дистанции пробил низом — рядом со штангой!
'6
После подачи в штрафную и неудачной попытки выноса мяч прилетел к Буфалю, который попытался пробить с лёта, но лишь запустил мяч на трибуны.
'5
Бекао затолкал Эль-Кабира в верховой борьбе на фланге. Штрафной назначен.
'3
Нисимура ускорился на фланге, прошёл к штрафной и прострелил, однако на замыкание никто не успел.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Урал» — ЦСКА можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура РПЛ: «Урал» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.