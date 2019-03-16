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Трансляция
С конца
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'30
'28
Эль-Кабир выполнил передачу в штрафную, Погребняк подставил ногу, но мяч полетел немного выше ворот!
'26
Не получилась атака левым флангом у ЦСКА.
'24
Прошёл заброс к воротам ЦСКА, в итоге Магнуссон выбил мяч.
'22
Не разобрались между собой Акинфеев и Магнуссон, столкнувшись в штрафной. В результате Игорю пришлось оставлять ворота и выбегать за пределы штрафной, и там он ногой отбил удар в створ!
'20
'19
Щенников с левого фланга прострелил в центр штрафной, но Ахметов там до мяча не добрался.
'17
Погребняк угодил в офсайд.
'15
'14
Магнуссон отличный дальний заброс в штрафную выполнил, Ахметов от лицевой сбросил мяч назад, на Влашича, тот прострелил на свободного Облякова, а Иван пробил слабовато и попал в защитника!
'12
Последовал дальний навес в штрафную ЦСКА — Акинфеев спокойно забрал мяч.
'10
Ахметов сорвал удар по воротам метров с 22, очень неточно получилось.
'8
Влашич со средней дистанции пробил низом — рядом со штангой!
'6
После подачи в штрафную и неудачной попытки выноса мяч прилетел к Буфалю, который попытался пробить с лёта, но лишь запустил мяч на трибуны.
'5
Бекао затолкал Эль-Кабира в верховой борьбе на фланге. Штрафной назначен.
'3
Нисимура ускорился на фланге, прошёл к штрафной и прострелил, однако на замыкание никто не успел.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Урал» — ЦСКА можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура РПЛ: «Урал» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.