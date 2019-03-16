- 756744 просмотра Сообщения об отеке мозга у Началовой прокомментировала ее семья
- 442533 просмотра Брилев исключен за двойное гражданство из совета при Минобороны
- 268789 просмотров Представитель Началовой рассказала о состоянии лежащей в коме певицы
- 219046 просмотров Певицу Юлию Началову прооперировали: состояние тяжелое
- 209332 просмотра Что случилось в шестом сезоне шоу «Голос. Дети»
- 203289 просмотров Кровавая бойня в Новой Зеландии: кто стоит за атаками
- 183917 просмотров Найденный винт проливает свет на тайну гибели Boeing 737 Max 8
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'15
Два подряд фола со стороны гостей, но это всё сделано вдали от ворот.
'13
Ещё один стандарт хозяев, но на этот раз с фланга. Подача Горбатенко не привела к моменту у ворот Юрченко.
'11
Ткачёв дальний штрафной удар исполнил, но мимо стенки мяч не пролетел.
'10
'8
Мирзов принял мяч у края штрафной, но сместиться в центр для удара не получилось.
'6
Кангва через центр разгонял атаку с ходу, но Джорджевич не обработал мяч при передаче в его адрес.
'4
Альварес через левый край старался ворваться в штрафную гостей, но мяч из-под ног у него выбили.
'2
Атака «Енисея» правым краем завершилась прострелом к линии штрафной, но оттуда Савичеву пробить по воротам не дали.
'1
Матч начался! Мяч с центра поля разыграли туляки.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Арсенал» — «Енисей» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура РПЛ: «Арсенал» — «Енисей». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.