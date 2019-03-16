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Футбол / Жеребьевка 1/4 финала
14:00
Обидчики российских клубов сыграют друг с другом в 1/4 Лиги Европы
закончен
Россия / Премьер-Лига
19:30
АнжиКрылья Советов
0:2
закончен
Франция / Лига 1
21:00
НиццаТулуза
1:1
закончен
22:45
ЛилльМонако
0:1
закончен
Италия / Серия А
22:30
КальяриФиорентина
2:1
закончен
Германия / Бундеслига
22:30
Боруссия МФрайбург
1:1
закончен
Испания / Примера
23:00
Реал СосьедадЛеванте
1:1
закончен
КХЛ / плей-офф
19:30
ЦСКАДинамо М
0:1 (ОТ)
закончен
19:30
СКАЛокомотив
6:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Коламбус Блю ДжекетсКаролина Харрикейнз
3:0
закончен
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсФиладельфия Флайерз
7:6
закончен
03:00
Даллас СтарзВегас Голден Найтс
1:2
закончен
04:00
Калгари ФлэймзНью-Йорк Рейнджерс
5:1
закончен
04:00
Колорадо ЭвеланшАнахайм Дакс
3:5
закончен
05:00
Ванкувер КэнаксНью-Джерси Дэвилз
2:3 (Б)
закончен
Единая лига ВТБ
17:00
Парма Енисей
92:88
закончен
Евролига
20:00
ЦСКА Панатинаикос
77:78
закончен
20:45
Фенербахче Барселона
88:82
закончен
22:30
Баскония Будучность
82:62
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Вашингтон УизардсШарлотт Хорнетс
110:116
закончен
02:00
Филадельфия СиксерсСакраменто Кингз
123:114
закончен
02:00
Детройт ПистонсЛос-Анджелес Лейкерс
111:97
закончен
03:00
Нью-Орлеан ПеликансПортленд Трэйл Блэйзерс
110:122
закончен
03:00
Хьюстон РокетсФиникс Санз
108:102
закончен
03:00
Майами ХитМилуоки Бакс
98:113
закончен
03:30
Сан-Антонио СпёрсНью-Йорк Никс
109:83
закончен
05:30
Лос-Анджелес КлипперсЧикаго Буллз
128:121
закончен
Теннис / Индиан-Уэллс, четвертьфинал
23:40
Карен Хачанов (Россия) — Рафаэль Надаль (Испания)
0:2
закончен
Россия / Премьер-Лига
11:30
ОренбургДинамо М
1:0
закончен
14:00
УралЦСКА
0:1
закончен
16:30
РубинРостов
0:2
закончен
19:00
АрсеналЕнисей
0:0
1 тайм
Испания / Примера
15:00
УэскаАлавес
1:3
закончен
18:15
Реал МадридСельта
0:0
перерыв
20:30
Атлетик БАтлетико М
не начался
22:45
ЛеганесЖирона
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
13:00
ТюменьЧертаново
1:1
закончен
15:00
Краснодар-2Сочи
0:2
закончен
18:00
БалтикаСпартак-2
1:0
2 тайм
Украина / Премьер-лига
15:00
ЧерноморецАлександрия
0:3
закончен
18:00
ЗаряШахтёр Д
0:1
2 тайм
Италия / Серия А
17:00
СассуолоСампдория
3:5
закончен
20:00
СПАЛРома
не начался
22:30
ТориноБолонья
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
Шальке-04РБ Лейпциг
0:1
2 тайм
17:30
ШтутгартХоффенхайм
1:1
2 тайм
17:30
АугсбургГанновер-96
2:1
2 тайм
17:30
ВольфсбургФортуна
4:2
2 тайм
20:30
ГертаБоруссия Д
не начался
Англия / Премьер-лига
18:00
БорнмутНьюкасл Юнайтед
1:1
2 тайм
18:00
Брайтон энд Хоув АльбионКардифф Сити
перенесен
18:00
БёрнлиЛестер Сити
1:1
2 тайм
18:00
УотфордСаутгемптон
перенесен
18:00
Вест Хэм ЮнайтедХаддерсфилд Таун
1:2
2 тайм
18:00
ВулверхэмптонАрсенал
перенесен
Франция / Лига 1
22:00
АнжеАмьен
не начался
22:00
КанСент-Этьен
не начался
22:00
ГенгамДижон
не начался
22:00
НимСтрасбург
не начался
КХЛ / плей-офф
14:00
БарысАвангард
4:2
закончен
15:00
АвтомобилистСалават Юлаев
2:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
20:00
Питтсбург ПингвинзСент-Луис Блюз
не начался
20:00
Детройт Ред УингзНью-Йорк Айлендерс
не начался
23:00
Лос-Анджелес КингзФлорида Пантерз
не начался
02:00
Каролина ХаррикейнзБаффало Сэйбрз
не начался
02:00
Тампа-Бэй ЛайтнингВашингтон Кэпиталз
не начался
02:00
Оттава СенаторзТоронто Мэйпл Лифс
не начался
02:00
Монреаль КанадиенсЧикаго Блэкхоукс
не начался
02:00
Бостон БрюинзКоламбус Блю Джекетс
не начался
02:00
Виннипег ДжетсКалгари Флэймз
не начался
03:00
Миннесота УайлдНью-Йорк Рейнджерс
не начался
05:00
Аризона КойотсЭдмонтон Ойлерз
не начался
05:30
Сан-Хосе ШарксНэшвилл Предаторз
не начался
Единая лига ВТБ
14:30
Локомотив-Кубань УНИКС
77:84
закончен
20:00
Зелена Гура Зенит
не начался
НБА / регулярный чемпионат
19:30
Бостон СелтиксАтланта Хоукс
не начался
02:00
Нью-Орлеан ПеликансФиникс Санз
не начался
02:00
Вашингтон УизардсМемфис Гриззлиз
не начался
03:30
Сан-Антонио СпёрсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
03:30
Оклахома-Сити ТандерГолден Стэйт Уорриорз
не начался
03:30
Даллас МавериксКливленд Кавальерс
не начался
04:00
Юта ДжазБруклин Нетс
не начался
04:00
Денвер НаггетсИндиана Пэйсерс
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Биатлон / Чемпионат мира
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Лыжный спорт / Этап Кубка мира в Фалуне
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Локомотив МКраснодар
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12:00
СибирьТамбов
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АталантаКьево
не начался
17:00
ЭмполиФрозиноне
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ПСЖМарсель
не начался
Украина / Премьер-лига
18:00
ДеснаЛьвов
не начался
18:00
КарпатыМариуполь
не начался
20:30
Олимпик ДДинамо К
не начался
КХЛ / плей-офф
17:00
Динамо МЦСКА
не начался
17:00
ЛокомотивСКА
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
22:00
Колорадо ЭвеланшНью-Джерси Дэвилз
не начался
00:00
Баффало СэйбрзСент-Луис Блюз
не начался
01:00
Миннесота УайлдНью-Йорк Айлендерс
не начался
02:00
Даллас СтарзВанкувер Кэнакс
не начался
02:30
Питтсбург ПингвинзФиладельфия Флайерз
не начался
04:00
Анахайм ДаксФлорида Пантерз
не начался
05:00
Вегас Голден НайтсЭдмонтон Ойлерз
не начался
Единая лига ВТБ
17:00
Астана Цмоки-Минск
не начался
18:00
Калев Химки
не начался
18:00
ВЭФ Автодор
не начался
НБА / регулярный чемпионат
19:00
Нью-Йорк НиксЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
20:00
Майами ХитШарлотт Хорнетс
не начался
22:30
Милуоки БаксФиладельфия Сиксерс
не начался
23:00
Детройт ПистонсТоронто Рэпторс
не начался
01:00
Сакраменто КингзЧикаго Буллз
не начался
01:00
Орландо МэджикАтланта Хоукс
не начался
04:00
Лос-Анджелес КлипперсБруклин Нетс
не начался
04:00
Хьюстон РокетсМиннесота Тимбервулвз
не начался
Арсенал Енисей

Спастись от унижения: «Енисей» Аленичева против «Арсенала». LIVE

Онлайн-трансляция матча 20 тура чемпионата России «Арсенал» — «Енисей»

В матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) тульский «Арсенал» принимает «Енисей» Дмитрия Аленичева, который в предыдущей встрече проиграл «Крыльям Советов» со счетом 0:4. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
20-й тур  |   16 марта 19:00   |  1 тайм
Арсенал
0:0
Енисей
Стадион «Арсенал», Тула | Главный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия)
Джорджевич 9'
Подробная статистика матча
Основные составы
36 (в)   Михаил Левашов
6 (з)   Максим Беляев
8 (з)   Гиа Григалава
21 (з)   Виктор Альварес
5 (з)   Абдул Мохаммед
9 (п)   Кирилл Комбаров
11 (п)   Сергей Ткачёв
19 (п)   Резиуан Мирзов
23 (п)   Игорь Горбатенко
10 (н)   Эванс Кангва
18 (н)   Лука Джорджевич 9'
55 (в)   Давид Юрченко
63 (з)   Али Гаджибеков
13 (з)   Алексей Грицаенко
3 (з)   Дмитрий Ятченко
94 (з)   Олег Данченко
23 (з)   Бабакар Сарр
17 (п)   Константин Савичев
8 (п)   Фегор Огуде
7 (п)   Александр Зотов
78 (п)   Арсен Хубулов
48 (н)   Александр Кутьин
Запасной состав
50 (в)   Егор Шамов
1 (в)   Артур Нигматуллин
14 (з)   Анри Хагуш
13 (з)   Максим Володько
26 (з)   Бакари Коне
7 (п)   Кантемир Берхамов
70 (п)   Георги Костадинов
22 (п)   Даниил Лесовой
82 (п)   Даниил Хлусевич
17 (н)   Гурам Аджоев
45 (н)   Огнен Ожегович
1 (в)   Юрий Нестеренко
95 (в)   Максим Едапин
2 (з)   Валерий Кичин
33 (з)   Петар Занев
27 (з)   Павел Рожков
6 (п)   Дмитрий Торбинский
77 (п)   Михаил Костюков
5 (п)   Павел Комолов
14 (п)   Максим Семакин
10 (н)   Михаил Комков
9 (н)   Александр Соболев
11 (н)   Артур Саркисов
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
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  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Удары
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Трансляция
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'15
Два подряд фола со стороны гостей, но это всё сделано вдали от ворот.
'13
Ещё один стандарт хозяев, но на этот раз с фланга. Подача Горбатенко не привела к моменту у ворот Юрченко.
'11
Ткачёв дальний штрафной удар исполнил, но мимо стенки мяч не пролетел.
'10
Джорджевич отмахнулся и локтем попал в лицо Грицаенко — жёлтая карточка показана Луке.
'8
Мирзов принял мяч у края штрафной, но сместиться в центр для удара не получилось.
'6
Кангва через центр разгонял атаку с ходу, но Джорджевич не обработал мяч при передаче в его адрес.
'4
Альварес через левый край старался ворваться в штрафную гостей, но мяч из-под ног у него выбили.
'2
Атака «Енисея» правым краем завершилась прострелом к линии штрафной, но оттуда Савичеву пробить по воротам не дали.
'1
Матч начался! Мяч с центра поля разыграли туляки.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Арсенал» — «Енисей» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура РПЛ: «Арсенал» — «Енисей». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.