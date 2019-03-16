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Футбол / Жеребьевка 1/4 финала
14:00
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закончен
Россия / Премьер-Лига
19:30
АнжиКрылья Советов
0:2
закончен
Франция / Лига 1
21:00
НиццаТулуза
1:1
закончен
22:45
ЛилльМонако
0:1
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Италия / Серия А
22:30
КальяриФиорентина
2:1
закончен
Германия / Бундеслига
22:30
Боруссия МФрайбург
1:1
закончен
Испания / Примера
23:00
Реал СосьедадЛеванте
1:1
закончен
КХЛ / плей-офф
19:30
ЦСКАДинамо М
0:1 (ОТ)
закончен
19:30
СКАЛокомотив
6:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Коламбус Блю ДжекетсКаролина Харрикейнз
3:0
закончен
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсФиладельфия Флайерз
7:6
закончен
03:00
Даллас СтарзВегас Голден Найтс
1:2
закончен
04:00
Калгари ФлэймзНью-Йорк Рейнджерс
5:1
закончен
04:00
Колорадо ЭвеланшАнахайм Дакс
3:5
закончен
05:00
Ванкувер КэнаксНью-Джерси Дэвилз
2:3 (Б)
закончен
Единая лига ВТБ
17:00
Парма Енисей
92:88
закончен
Евролига
20:00
ЦСКА Панатинаикос
77:78
закончен
20:45
Фенербахче Барселона
88:82
закончен
22:30
Баскония Будучность
82:62
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Вашингтон УизардсШарлотт Хорнетс
110:116
закончен
02:00
Филадельфия СиксерсСакраменто Кингз
123:114
закончен
02:00
Детройт ПистонсЛос-Анджелес Лейкерс
111:97
закончен
03:00
Нью-Орлеан ПеликансПортленд Трэйл Блэйзерс
110:122
закончен
03:00
Хьюстон РокетсФиникс Санз
108:102
закончен
03:00
Майами ХитМилуоки Бакс
98:113
закончен
03:30
Сан-Антонио СпёрсНью-Йорк Никс
109:83
закончен
05:30
Лос-Анджелес КлипперсЧикаго Буллз
128:121
закончен
Теннис / Индиан-Уэллс, четвертьфинал
23:40
Карен Хачанов (Россия) — Рафаэль Надаль (Испания)
0:2
закончен
Россия / Премьер-Лига
11:30
ОренбургДинамо М
1:0
закончен
14:00
УралЦСКА
0:1
закончен
16:30
РубинРостов
0:2
закончен
19:00
АрсеналЕнисей
0:0
1 тайм
Испания / Примера
15:00
УэскаАлавес
1:3
закончен
18:15
Реал МадридСельта
0:0
перерыв
20:30
Атлетик БАтлетико М
не начался
22:45
ЛеганесЖирона
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
13:00
ТюменьЧертаново
1:1
закончен
15:00
Краснодар-2Сочи
0:2
закончен
18:00
БалтикаСпартак-2
1:0
2 тайм
Украина / Премьер-лига
15:00
ЧерноморецАлександрия
0:3
закончен
18:00
ЗаряШахтёр Д
0:1
2 тайм
Италия / Серия А
17:00
СассуолоСампдория
3:5
закончен
20:00
СПАЛРома
не начался
22:30
ТориноБолонья
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
Шальке-04РБ Лейпциг
0:1
2 тайм
17:30
ШтутгартХоффенхайм
1:1
2 тайм
17:30
АугсбургГанновер-96
2:1
2 тайм
17:30
ВольфсбургФортуна
4:2
2 тайм
20:30
ГертаБоруссия Д
не начался
Англия / Премьер-лига
18:00
БорнмутНьюкасл Юнайтед
1:1
2 тайм
18:00
Брайтон энд Хоув АльбионКардифф Сити
перенесен
18:00
БёрнлиЛестер Сити
1:1
2 тайм
18:00
УотфордСаутгемптон
перенесен
18:00
Вест Хэм ЮнайтедХаддерсфилд Таун
1:2
2 тайм
18:00
ВулверхэмптонАрсенал
перенесен
Франция / Лига 1
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АнжеАмьен
не начался
22:00
КанСент-Этьен
не начался
22:00
ГенгамДижон
не начался
22:00
НимСтрасбург
не начался
КХЛ / плей-офф
14:00
БарысАвангард
4:2
закончен
15:00
АвтомобилистСалават Юлаев
2:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
20:00
Питтсбург ПингвинзСент-Луис Блюз
не начался
20:00
Детройт Ред УингзНью-Йорк Айлендерс
не начался
23:00
Лос-Анджелес КингзФлорида Пантерз
не начался
02:00
Каролина ХаррикейнзБаффало Сэйбрз
не начался
02:00
Тампа-Бэй ЛайтнингВашингтон Кэпиталз
не начался
02:00
Оттава СенаторзТоронто Мэйпл Лифс
не начался
02:00
Монреаль КанадиенсЧикаго Блэкхоукс
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02:00
Бостон БрюинзКоламбус Блю Джекетс
не начался
02:00
Виннипег ДжетсКалгари Флэймз
не начался
03:00
Миннесота УайлдНью-Йорк Рейнджерс
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Аризона КойотсЭдмонтон Ойлерз
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Миннесота УайлдНью-Йорк Айлендерс
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02:00
Даллас СтарзВанкувер Кэнакс
не начался
02:30
Питтсбург ПингвинзФиладельфия Флайерз
не начался
04:00
Анахайм ДаксФлорида Пантерз
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Нью-Йорк НиксЛос-Анджелес Лейкерс
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20:00
Майами ХитШарлотт Хорнетс
не начался
22:30
Милуоки БаксФиладельфия Сиксерс
не начался
23:00
Детройт ПистонсТоронто Рэпторс
не начался
01:00
Сакраменто КингзЧикаго Буллз
не начался
01:00
Орландо МэджикАтланта Хоукс
не начался
04:00
Лос-Анджелес КлипперсБруклин Нетс
не начался
04:00
Хьюстон РокетсМиннесота Тимбервулвз
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Рубин Ростов

Прогулка Карпина по Казани: «Ростов» переиграл «Рубин»

В 20-м туре чемпионата России «Рубин» уступил «Ростов»

В матче очередного тура Российской премьер-лиги (РПЛ) казанский «Рубин» Курбана Бердыева в родных стенах со счетом 0:2 уступил «Ростову» Валерия Карпина. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
20-й тур  |   16 марта 16:30   |  закончен
Рубин
0:2
Ростов
Стадион «Казань Арена», Казань | Главный судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Ерёменко 8'
Зайнутдинов 70'
Ерёменко 83'
Ерёменко 89'
Подробная статистика матча
Основные составы
21 (в)   Егор Бабурин
14 (з)   Владимир Гранат 90'
5 (з)   Филип Уремович
80 (з)   Егор Сорокин
91 (з)   Виталий Устинов
3 (з)   Ибрагим Цаллагов
7 (п)   Вячеслав Подберёзкин
18 (п)   Павел Могилевец
15 (п)   Игорь Коновалов
11 (п)   Александр Бухаров
10 (н)   Дмитрий Полоз
30 (в)   Сергей Песьяков
25 (з)   Арсений Логашов
24 (з)   Миха Мевля
6 (з)   Рагнар Сигурдссон
4 (з)   Сергей Паршивлюк
28 (з)   Евгений Чернов
84 (п)   Александр Гацкан
19 (п)   Бактийор Зайнутдинов 74' 70'
7 (п)   Роман Ерёменко 8' 83' 89'
11 (п)   Алексей Ионов 75'
9 (н)   Бьорн Сигурдарсон 66'
Запасной состав
23 (в)   Иван Коновалов
38 (в)   Егор Тушев
69 (з)   Данил Степанов
41 (з)   Владислав Микушин
51 (з)   Илья Агапов
50 (з)   Раиль Абдуллин
8 (п)   Владислав Пантелеев 90'
9 (п)   Роман Акбашев
63 (н)   Никита Сапрунов
31 (в)   Илья Абаев
33 (з)   Константин Плиев
5 (з)   Деннис Хаджикадунич
10 (п)   Александр Зуев 74'
8 (п)   Ивелин Попов 75'
15 (п)   Данил Глебов
92 (п)   Артём Щадин
17 (п)   Матиас Норманн
14 (н)   Эльдор Шомуродов 66'
Удары
44%
По воротам: 7
В створ: 4
Владение мячом
58%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 3
  • 2
  • 6
Удары
56%
По воротам: 8
В створ: 5
Владение мячом
42%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 4
  • 3
  • 13
Самоечитаемое
Трансляция
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'90+4
Всё, финальный свисток. Первую победу с 12-го тура одерживает «Ростов» и опережает «Рубин» в турнирной таблице, поднимаясь на шестую строчку, а Роман Ерёменко впервые после завершения дисквалификации оформляет дубль в официальном матче. И на этом наша трансляция завершена. Спасибо за внимание, ещё увидимся!
'90+3
Прошёл дальний заброс на Бухарова, но ему не удалось обыграть Песьякова и забить гол престижа хотя бы.
'90+1
Пантелеев вместо него.
'90+1
Официально только сейчас заменён Владимир.
'90
Три минуты добавляет главный арбитр.
'89
ГОЛ! Шомуродов в контратаке прошёл к штрафной, покатил мяч на Попова, тот навесил к дальней штанге. Никто не успел закрыть Ерёменко, и Роман ударом в касание оформил дубль!
'88
На носилках покидает поле Гранат.
'87
Остановлен матч. Гранат пострадал, столкнувшись с соперником. Лежит он на газоне и не может подняться.
'85
Не получается атака правым флангом у «Рубина», теряют мяч казанцы.
'83
ГОЛ! Шомуродов с правого фланга выполнил передачу на Ерёменко, который ворвался в штрафную и нанёс отличный удар низом в дальний угол ворот!
'81
Шомуродов чуть неточно пробил из штрафной, рядом со штангой полетел мяч.
'79
Цаллагов навесил со штрафного, Уремович замкнул передачу, пробив головой — Песьяков снова на месте.
'77
Полоз нанёс удар головой после навеса в штрафную — слабовато получилось, Песьяков легко справился.
'75
Попов вместо Ионова.
'75
И тут же последняя замена у «Ростова».
'74
Зуев на поле.
'74
Зайнутдинов отправляется отдыхать.
'72
Шомуродов не добрался до мяча в штрафной после навеса Ерёменко с углового.
'70
Зайнутдинов грубо сыграл в подкате, сбив Подберёзкина.
'68
Бухаров убежал один на один с Песьяковым и нанёс удар с острого угла — Сергей отбил мяч перед собой, и тут же Мевля его вынес.
'66
Шомуродов вместо Сигурдарсона.
'66
Первая замена в матче.
'64
Мевля получил небольшое повреждение в столкновении с соперником. Оказывают ему помощь.
'62
«Рубин» забрал себе мяч и спокойно контролирует его в районе центра поля.
'60
Подберёзкин прострелил в штрафную, мяч попал защитнику в руку, но пенальти судья ставить не стал.
'58
Ерёменко навесил с фланга к линии вратарской, где Зайнутдинов на этот раз немного не дотянулся до мяча.
'56
Полностью захватил инициативу «Ростов» в начале второго тайма.
'54
Зайнутдинов выпрыгнул у линии вратарской и нанёс удар после кросса с левого фланга — слабовато получилось, Бабурин легко справился.
'52
Мевля вырезал передачу на Сигурдарсона, которому не дали пробить из штрафной.
'50
Цаллагов попал в положение «вне игры».
'48
Ерёменко с левого фланга вошёл в штрафную и навесил к дальней штанге, где Паршивлюк пробил головой в борьбе с Сорокиным, но мяч полетел чуть выше ворот!
'46
Замен в перерыве не произошло.
'46
Возвращаются на поле футболисты.
'45+1
Отправляются на перерыв команды. «Рубин» в целом атаковал чаще, но по голевым моментам равенство — 1:1. На удар Сигурдарсона хозяева ответили отличным шансом Цаллагова перед самым перерывом. Посмотрим, как сложится второй тайм, а пока отдохнём немного.
'45
Ответная атака «Рубина» закончилась навесом в руки Песьякова.
'44
Опасно как! Цаллагов выскочил на ударную позицию в левой части штрафной, обыграл Бабурина и пытался направить мяч в ближний угол, но пробил рядом со штангой!
'43
Не стремятся команды в атаку в последние минуты, мысленно готовясь к перерыву уже, видимо.
'41
Не догнал мяч на фланге Цаллагов после дальнего навеса.
'39
Штрафной заработал «Ростов», но ничего опасного из него не извлёк.
'37
Гацкан нанёс удар по воротам с дальней дистанции, который был заблокирован.
'35
Какой момент! Пришёл мяч к Сигурдарсону в правой части вратарской, он пробил с рикошетом от газона мимо Бабурина, но Гранат успел и вынес мяч почти что с «ленточки»!
'33
Сигурдарсон мог убежать один на один, но оказался в офсайде.
'31
Коновалов навесил со штрафного к дальней штанге, где Бухаров не добрался до мяча.
'29
Песьяков спокойно поймал мяч у линии штрафной после навеса с фланга.
'27
Много прострелов и навесов в штрафную идёт, но в большинстве случаев либо вратарь, либо защита их прерывают.
'25
Неудачно навесил в штрафную Ерёменко, выбила мяч защита.
'23
Зайнутдинов нанёс удар по воротам от линии штрафной после неудачного выбивания, но в цель не попал.
'22
Зайнутдинов обыграл соперника в чужой штрафной и прострелил вдоль ворот — Уремович выбил мяч на угловой.
'20
«Ростов» за весь сезон всего 4 гола с игры пропустил — меньше всех в чемпионате России.
'18
Опасно! Бухаров подработал мяч у дуги штрафной, прошёл к воротам и нанёс удар с полулёта — выше ворот!
'16
Бухаров в штрафной сделал скидку головой на Коновалова, но пробить ему не дали.
'14
Угловой заработал «Рубин», но ничего опасного с него не создал.
'12
Цаллагов не смог пройти к штрафной по флангу, выбили у него мяч.
'10
Штрафной заработал «Ростов». Чернов навесил в штрафную, там Ионов сделал скидку головой, но Сорокин вынес мяч.
'8
Заехал Ерёменко Устинову по ногам.
'7
Не дошёл мяч до Сигурдарсона после разрезающей передачи в штрафную, защитник успел выбить мяч.
'5
Бухаров нанёс удар в касание из штрафной после прострела с фланга — рядом со штангой!
'3
Полоз выиграл верховую борьбу в штрафной после навеса и сбросил мяч под удар Цаллагову, но Песьяков легко справился.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Рубин» — «Ростов» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура РПЛ: «Рубин» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.