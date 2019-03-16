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Трансляция
С конца
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'90+4
Всё, финальный свисток. Первую победу с 12-го тура одерживает «Ростов» и опережает «Рубин» в турнирной таблице, поднимаясь на шестую строчку, а Роман Ерёменко впервые после завершения дисквалификации оформляет дубль в официальном матче. И на этом наша трансляция завершена. Спасибо за внимание, ещё увидимся!
'90+3
Прошёл дальний заброс на Бухарова, но ему не удалось обыграть Песьякова и забить гол престижа хотя бы.
'90+1
'90+1
'90
Три минуты добавляет главный арбитр.
'89
'88
На носилках покидает поле Гранат.
'87
Остановлен матч. Гранат пострадал, столкнувшись с соперником. Лежит он на газоне и не может подняться.
'85
Не получается атака правым флангом у «Рубина», теряют мяч казанцы.
'83
'81
Шомуродов чуть неточно пробил из штрафной, рядом со штангой полетел мяч.
'79
Цаллагов навесил со штрафного, Уремович замкнул передачу, пробив головой — Песьяков снова на месте.
'77
Полоз нанёс удар головой после навеса в штрафную — слабовато получилось, Песьяков легко справился.
'75
'75
'74
'74
'72
Шомуродов не добрался до мяча в штрафной после навеса Ерёменко с углового.
'70
'68
Бухаров убежал один на один с Песьяковым и нанёс удар с острого угла — Сергей отбил мяч перед собой, и тут же Мевля его вынес.
'66
'66
'64
Мевля получил небольшое повреждение в столкновении с соперником. Оказывают ему помощь.
'62
«Рубин» забрал себе мяч и спокойно контролирует его в районе центра поля.
'60
Подберёзкин прострелил в штрафную, мяч попал защитнику в руку, но пенальти судья ставить не стал.
'58
Ерёменко навесил с фланга к линии вратарской, где Зайнутдинов на этот раз немного не дотянулся до мяча.
'56
Полностью захватил инициативу «Ростов» в начале второго тайма.
'54
Зайнутдинов выпрыгнул у линии вратарской и нанёс удар после кросса с левого фланга — слабовато получилось, Бабурин легко справился.
'52
Мевля вырезал передачу на Сигурдарсона, которому не дали пробить из штрафной.
'50
Цаллагов попал в положение «вне игры».
'48
Ерёменко с левого фланга вошёл в штрафную и навесил к дальней штанге, где Паршивлюк пробил головой в борьбе с Сорокиным, но мяч полетел чуть выше ворот!
'46
Замен в перерыве не произошло.
'46
Возвращаются на поле футболисты.
'45+1
Отправляются на перерыв команды. «Рубин» в целом атаковал чаще, но по голевым моментам равенство — 1:1. На удар Сигурдарсона хозяева ответили отличным шансом Цаллагова перед самым перерывом. Посмотрим, как сложится второй тайм, а пока отдохнём немного.
'45
Ответная атака «Рубина» закончилась навесом в руки Песьякова.
'44
Опасно как! Цаллагов выскочил на ударную позицию в левой части штрафной, обыграл Бабурина и пытался направить мяч в ближний угол, но пробил рядом со штангой!
'43
Не стремятся команды в атаку в последние минуты, мысленно готовясь к перерыву уже, видимо.
'41
Не догнал мяч на фланге Цаллагов после дальнего навеса.
'39
Штрафной заработал «Ростов», но ничего опасного из него не извлёк.
'37
Гацкан нанёс удар по воротам с дальней дистанции, который был заблокирован.
'35
Какой момент! Пришёл мяч к Сигурдарсону в правой части вратарской, он пробил с рикошетом от газона мимо Бабурина, но Гранат успел и вынес мяч почти что с «ленточки»!
'33
Сигурдарсон мог убежать один на один, но оказался в офсайде.
'31
Коновалов навесил со штрафного к дальней штанге, где Бухаров не добрался до мяча.
'29
Песьяков спокойно поймал мяч у линии штрафной после навеса с фланга.
'27
Много прострелов и навесов в штрафную идёт, но в большинстве случаев либо вратарь, либо защита их прерывают.
'25
Неудачно навесил в штрафную Ерёменко, выбила мяч защита.
'23
Зайнутдинов нанёс удар по воротам от линии штрафной после неудачного выбивания, но в цель не попал.
'22
Зайнутдинов обыграл соперника в чужой штрафной и прострелил вдоль ворот — Уремович выбил мяч на угловой.
'20
«Ростов» за весь сезон всего 4 гола с игры пропустил — меньше всех в чемпионате России.
'18
Опасно! Бухаров подработал мяч у дуги штрафной, прошёл к воротам и нанёс удар с полулёта — выше ворот!
'16
Бухаров в штрафной сделал скидку головой на Коновалова, но пробить ему не дали.
'14
Угловой заработал «Рубин», но ничего опасного с него не создал.
'12
Цаллагов не смог пройти к штрафной по флангу, выбили у него мяч.
'10
Штрафной заработал «Ростов». Чернов навесил в штрафную, там Ионов сделал скидку головой, но Сорокин вынес мяч.
'8
'7
Не дошёл мяч до Сигурдарсона после разрезающей передачи в штрафную, защитник успел выбить мяч.
'5
Бухаров нанёс удар в касание из штрафной после прострела с фланга — рядом со штангой!
'3
Полоз выиграл верховую борьбу в штрафной после навеса и сбросил мяч под удар Цаллагову, но Песьяков легко справился.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Рубин» — «Ростов» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура РПЛ: «Рубин» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.