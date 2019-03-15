Курсы валют$ 64.92 (-0.546) 73.47 (-0.481)
Москва: +2°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Лига Европы
20:55
Динамо К Челси
0:5
закончен
20:55
Ред Булл Зальцбург Наполи
3:1
закончен
20:55
Краснодар Валенсия
1:1
закончен
23:00
Интер М Айнтрахт Ф
0:1
закончен
23:00
Бенфика Динамо З
3:0 (ДВ)
закончен
23:00
Славия П Севилья
4:3 (ДВ)
закончен
23:00
Арсенал Ренн
3:0
закончен
23:00
Вильярреал Зенит
2:1
закончен
КХЛ / плей-офф
16:30
БарысАвангард
1:3
закончен
17:00
АвтомобилистСалават Юлаев
0:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Филадельфия ФлайерзВашингтон Кэпиталз
2:5
закончен
02:00
Нью-Йорк АйлендерсМонреаль Канадиенс
2:1
закончен
02:00
Баффало СэйбрзПиттсбург Пингвинз
0:5
закончен
02:30
Детройт Ред УингзТампа-Бэй Лайтнинг
4:5
закончен
02:30
Оттава СенаторзСент-Луис Блюз
2:0
закончен
03:00
Виннипег ДжетсБостон Брюинз
4:3
закончен
03:00
Миннесота УайлдДаллас Старз
1:4
закончен
05:00
Аризона КойотсАнахайм Дакс
6:1
закончен
05:30
Сан-Хосе ШарксФлорида Пантерз
2:4
закончен
05:30
Лос-Анджелес КингзНэшвилл Предаторз
1:3
закончен
Евролига
20:00
Химки Реал Мадрид
75:100
закончен
21:00
Жальгирис Бавария
85:79
закончен
22:05
Маккаби Т-А Анадолу Эфес
71:79
закончен
22:45
Олимпия Милан Олимпиакос
66:57
закончен
23:30
Гран Канария Дарушшафака
84:64
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Орландо МэджикКливленд Кавальерс
120:91
закончен
02:00
Индиана ПэйсерсОклахома-Сити Тандер
108:106
закончен
02:30
Бостон СелтиксСакраменто Кингз
126:120
закончен
03:00
Торонто РэпторсЛос-Анджелес Лейкерс
111:98
закончен
04:00
Юта ДжазМиннесота Тимбервулвз
120:100
закончен
05:30
Денвер НаггетсДаллас Маверикс
100:99
закончен
Биатлон / Чемпионат мира
19:10
Супермикст
1
Норвегия
35.43,2 (0+6)
2
Италия
+13,4 (0+5)
3
Швеция
+20,0 (0+8)
закончен
Россия / Премьер-Лига
19:30
АнжиКрылья Советов
0:1
перерыв
Футбол / Жеребьевка 1/4 финала
14:00
Обидчики российских клубов сыграют друг с другом в 1/4 Лиги Европы
закончен
Франция / Лига 1
21:00
НиццаТулуза
не начался
22:45
ЛилльМонако
не начался
Германия / Бундеслига
22:30
Боруссия МФрайбург
не начался
Италия / Серия А
22:30
КальяриФиорентина
не начался
Испания / Примера
23:00
Реал СосьедадЛеванте
не начался
КХЛ / плей-офф
19:30
ЦСКАДинамо М
0:0
2 период
19:30
СКАЛокомотив
1:1
перерыв
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Коламбус Блю ДжекетсКаролина Харрикейнз
не начался
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсФиладельфия Флайерз
не начался
03:00
Даллас СтарзВегас Голден Найтс
не начался
04:00
Калгари ФлэймзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
04:00
Колорадо ЭвеланшАнахайм Дакс
не начался
05:00
Ванкувер КэнаксНью-Джерси Дэвилз
не начался
Единая лига ВТБ
17:00
Парма Енисей
92:88
закончен
Евролига
20:00
ЦСКА Панатинаикос
20:18
2 четверть
20:45
Фенербахче Барселона
не начался
22:30
Баскония Будучность
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Вашингтон УизардсШарлотт Хорнетс
не начался
02:00
Филадельфия СиксерсСакраменто Кингз
не начался
02:00
Детройт ПистонсЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
03:00
Нью-Орлеан ПеликансПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
03:00
Хьюстон РокетсФиникс Санз
не начался
03:00
Майами ХитМилуоки Бакс
не начался
03:30
Сан-Антонио СпёрсНью-Йорк Никс
не начался
05:30
Лос-Анджелес КлипперсЧикаго Буллз
не начался
Россия / Премьер-Лига
11:30
ОренбургДинамо М
не начался
14:00
УралЦСКА
не начался
16:30
РубинРостов
не начался
19:00
АрсеналЕнисей
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
13:00
ТюменьЧертаново
не начался
15:00
Краснодар-2Сочи
не начался
18:00
БалтикаСпартак-2
не начался
Испания / Примера
15:00
УэскаАлавес
не начался
18:15
Реал МадридСельта
не начался
20:30
Атлетик БАтлетико М
не начался
22:45
ЛеганесЖирона
не начался
Украина / Премьер-лига
15:00
ЧерноморецАлександрия
не начался
18:00
ЗаряШахтёр Д
не начался
Италия / Серия А
17:00
СассуолоСампдория
не начался
20:00
СПАЛРома
не начался
22:30
ТориноБолонья
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
Шальке-04РБ Лейпциг
не начался
17:30
ШтутгартХоффенхайм
не начался
17:30
АугсбургГанновер-96
не начался
17:30
ВольфсбургФортуна
не начался
20:30
ГертаБоруссия Д
не начался
Англия / Премьер-лига
18:00
БорнмутНьюкасл Юнайтед
не начался
18:00
Брайтон энд Хоув АльбионКардифф Сити
перенесен
18:00
БёрнлиЛестер Сити
не начался
18:00
УотфордСаутгемптон
перенесен
18:00
Вест Хэм ЮнайтедХаддерсфилд Таун
не начался
18:00
ВулверхэмптонАрсенал
перенесен
Франция / Лига 1
22:00
АнжеАмьен
не начался
22:00
КанСент-Этьен
не начался
22:00
ГенгамДижон
не начался
22:00
НимСтрасбург
не начался
КХЛ / плей-офф
14:00
БарысАвангард
не начался
15:00
АвтомобилистСалават Юлаев
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
20:00
Питтсбург ПингвинзСент-Луис Блюз
не начался
20:00
Детройт Ред УингзНью-Йорк Айлендерс
не начался
23:00
Лос-Анджелес КингзФлорида Пантерз
не начался
02:00
Каролина ХаррикейнзБаффало Сэйбрз
не начался
02:00
Тампа-Бэй ЛайтнингВашингтон Кэпиталз
не начался
02:00
Оттава СенаторзТоронто Мэйпл Лифс
не начался
02:00
Монреаль КанадиенсЧикаго Блэкхоукс
не начался
02:00
Бостон БрюинзКоламбус Блю Джекетс
не начался
02:00
Виннипег ДжетсКалгари Флэймз
не начался
03:00
Миннесота УайлдНью-Йорк Рейнджерс
не начался
05:00
Аризона КойотсЭдмонтон Ойлерз
не начался
05:30
Сан-Хосе ШарксНэшвилл Предаторз
не начался
Единая лига ВТБ
14:30
Локомотив-Кубань УНИКС
не начался
20:00
Зелена Гура Зенит
не начался
НБА / регулярный чемпионат
19:30
Бостон СелтиксАтланта Хоукс
не начался
02:00
Нью-Орлеан ПеликансФиникс Санз
не начался
02:00
Вашингтон УизардсМемфис Гриззлиз
не начался
03:30
Сан-Антонио СпёрсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
03:30
Оклахома-Сити ТандерГолден Стэйт Уорриорз
не начался
03:30
Даллас МавериксКливленд Кавальерс
не начался
04:00
Юта ДжазБруклин Нетс
не начался
04:00
Денвер НаггетсИндиана Пэйсерс
не начался
Анжи Крылья Советов

Остаться в элите: «Анжи» пропустил от «Крыльев». LIVE

Онлайн-трансляция матча чемпионата России «Анжи» — «Крылья Советов»

В матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) борющийся за прописку в высшем дивизионе «Анжи» принимает «Крылья Советов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
20-й тур  |   15 марта 19:30   |  перерыв
Анжи
0:1
Крылья Советов
Стадион «Анжи-Арена», Каспийск | Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Закиров 33'
Канунников 28'
Шишкин 40'
Полуяхтов 43'
Подробная статистика матча
Основные составы
22 (в)   Юрий Дюпин
28 (з)   Павел Калошин
3 (з)   Игорь Удалый
4 (з)   Антон Белов
30 (з)   Евгений Гапон
13 (п)   Роланд Гиголаев
99 (п)   Камиль Закиров 33'
8 (п)   Шахбан Гайдаров
10 (п)   Адлан Кацаев
19 (н)   Павел Долгов
9 (н)   Андрес Понсе
1 (в)   Сергей Рыжиков
90 (з)   Тарас Бурлак
15 (з)   Георгий Зотов
5 (з)   Мирал Самарджич
2 (з)   Владимир Полуяхтов 43'
49 (з)   Роман Шишкин 40'
19 (п)   Александр Самедов
40 (п)   Артём Тимофеев
10 (п)   Джано Ананидзе
99 (н)   Максим Канунников 28'
8 (н)   Сергей Корниленко
Запасной состав
1 (в)   Александр Будаков
21 (з)   Дмитрий Белоруков
50 (з)   Никита Чистяков
57 (з)   Магомеднаби Ягьяев
23 (п)   Никита Андреев
7 (н)   Хуан Лескано
6 (н)   Иван Маркелов
17 (н)   Иван Иванченко
14 (н)   Гамид Агаларов
81 (в)   Богдан Овсянников
14 (в)   Евгений Конюхов
18 (з)   Агустин Рохель
95 (з)   Максим Карпов
31 (п)   Денис Ткачук
13 (п)   Мохаммед Рабиу
70 (п)   Антон Зиньковский
78 (п)   Gennadi Kiselev
91 (н)   Павел Яковлев
11 (н)   Рамиль Шейдаев
22 (н)   Ваня Вучичевич
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'45+2
Прозвучал свисток на перерыв. На невысоких скоростях идёт игра, и единственный гол был забит со стандарта. Впрочем, вряд ли здесь стоило ожидать искромётного футбола. Подождём второго тайма, а пока отдохнём.
'45+1
Защита «Крыльев» отбивается после навеса с углового.
'45
Одну минуту компенсирует главный арбитр.
'43
Гиголаев прорвался вперёд по флангу, Полуяхтов сбил его с нарушением правил.
'42
Кацаев попытался вырезать передачу к штрафной, но получилось очень неточно.
'40
Шишкин сбил Понсе. Сравнялся счёт по «горчичникам».
'39
Понсе в штрафной откликнулся на передачу и отправил мяч в сетку, но был в большом офсайде.
'37
На этот раз Зотов сам пробил из штрафной — Дюпин на месте.
'35
Зотов из правой части штрафной прострелил назад и к центру, где Канунников не попал по мячу, пытаясь замкнуть передачу.
'33
Закиров остановил Канунникова, прихватив его руками.
'31
Посмотрим, удастся ли «Анжи» прибавить и отыграться теперь.
'29
ГОЛ! А подача с углового у Самедова намного удачнее получилась. Полетел мяч к Канунникову, перед этим Калошин зацепил Самарджича, нарушая правила, но через пару секунд Максим нанёс отличный удар в правый нижний угол! Левников сначала думал поставить пенальти за это нарушение, похоже, однако в итоге просто засчитал взятие ворот.
'27
Самедов навесил в штрафную с правого фланга — Дюпин спокойно поймал мяч.
'26
Неплохой штрафной заработали хозяева, но Кацаев пробил чуть выше девятки!
'24
Самарджич нарушил правила на Понсе в центре поля, завалив его на газон.
'22
Пробил Долгов из-за пределов штрафной — намного правее ворот получилось.
'20
Неплохой дальний навес в штрафную «Крыльев» прошёл с левого фланга, но ни Долгов, ни Понсе до мяча не добрались.
'18
Полуяхтов на подступах к чужой штрафной отобрал мяч, однако не смог пройти последнего защитника и потерял мяч.
'16
Пока ни одного удара в створ не нанесли команды.
'14
Канунников прошёл с мячом к штрафной, но выдал неудачную передачу на Самедова, и мяч был перехвачен.
'12
Зотов с правого фланга навесил в штрафную, где никто из партнёров до мяча не добрался.
'10
Гиголаев решил пробить с левой ноги из-за пределов штрафной, но не смог закрутить мяч в ближний угол, не попав в цель метров на пять.
'8
Контролируют мяч «Крылья», но к чужой штрафной пока подобраться не могут.
'6
Заработали угловым гости. После его розыгрыша пошёл навес в штрафную, где Канунников не добрался до мяча.
'4
Всё в порядке с Роландом, продолжает он игру.
'3
Гиголаев получил повреждение в верховой борьбе за мяч. Оказывают ему помощь.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Анжи» — «Крылья Советов» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура РПЛ: «Анжи» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.