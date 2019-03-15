'29

ГОЛ! А подача с углового у Самедова намного удачнее получилась. Полетел мяч к Канунникову, перед этим Калошин зацепил Самарджича, нарушая правила, но через пару секунд Максим нанёс отличный удар в правый нижний угол! Левников сначала думал поставить пенальти за это нарушение, похоже, однако в итоге просто засчитал взятие ворот.