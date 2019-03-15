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Трансляция
С конца
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'45+2
Прозвучал свисток на перерыв. На невысоких скоростях идёт игра, и единственный гол был забит со стандарта. Впрочем, вряд ли здесь стоило ожидать искромётного футбола. Подождём второго тайма, а пока отдохнём.
'45+1
Защита «Крыльев» отбивается после навеса с углового.
'45
Одну минуту компенсирует главный арбитр.
'43
'42
Кацаев попытался вырезать передачу к штрафной, но получилось очень неточно.
'40
'39
Понсе в штрафной откликнулся на передачу и отправил мяч в сетку, но был в большом офсайде.
'37
На этот раз Зотов сам пробил из штрафной — Дюпин на месте.
'35
Зотов из правой части штрафной прострелил назад и к центру, где Канунников не попал по мячу, пытаясь замкнуть передачу.
'33
'31
Посмотрим, удастся ли «Анжи» прибавить и отыграться теперь.
'29
'27
Самедов навесил в штрафную с правого фланга — Дюпин спокойно поймал мяч.
'26
Неплохой штрафной заработали хозяева, но Кацаев пробил чуть выше девятки!
'24
Самарджич нарушил правила на Понсе в центре поля, завалив его на газон.
'22
Пробил Долгов из-за пределов штрафной — намного правее ворот получилось.
'20
Неплохой дальний навес в штрафную «Крыльев» прошёл с левого фланга, но ни Долгов, ни Понсе до мяча не добрались.
'18
Полуяхтов на подступах к чужой штрафной отобрал мяч, однако не смог пройти последнего защитника и потерял мяч.
'16
Пока ни одного удара в створ не нанесли команды.
'14
Канунников прошёл с мячом к штрафной, но выдал неудачную передачу на Самедова, и мяч был перехвачен.
'12
Зотов с правого фланга навесил в штрафную, где никто из партнёров до мяча не добрался.
'10
Гиголаев решил пробить с левой ноги из-за пределов штрафной, но не смог закрутить мяч в ближний угол, не попав в цель метров на пять.
'8
Контролируют мяч «Крылья», но к чужой штрафной пока подобраться не могут.
'6
Заработали угловым гости. После его розыгрыша пошёл навес в штрафную, где Канунников не добрался до мяча.
'4
Всё в порядке с Роландом, продолжает он игру.
'3
Гиголаев получил повреждение в верховой борьбе за мяч. Оказывают ему помощь.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Анжи» — «Крылья Советов» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура РПЛ: «Анжи» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.