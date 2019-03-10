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Нью-Йорк НиксСакраменто Кингз
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Хроника / Онлайн главных событий дня
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Хоккей с мячом / Универсиада. Хоккей с мячом. Матч за золото
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Мужской пасьют на 12,5 км
1
Дмитрий Пидручный (Украина)
31:54.1
2
Йоханнес Бё (Норвегия)
32:02.4
3
Кентен Фийон Майе (Франция)
32:11.8
закончен
Биатлон /
15:28
Немка Херрман взяла золото женской гонки преследования на ЧМ
1
Денизе Херрман (Германия)
31:45.9
2
Тириль Экхофф (Норвегия)
32:17.3
3
Лаура Дальмайер (Германия)
32:17.5
закончен
Россия / Премьер-Лига
17:30
АхматУрал
не начался
19:30
КраснодарОренбург
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ФНЛ / Первый дивизион
14:30
Спартак-2Зенит-2
не начался
Германия / Бундеслига
22:30
ФортунаАйнтрахт Ф
не начался
Италия / Серия А
22:30
РомаЭмполи
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Филадельфия ФлайерзОттава Сенаторз
не начался
02:00
Нью-Йорк АйлендерсКоламбус Блю Джекетс
не начался
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
03:00
Миннесота УайлдСан-Хосе Шаркс
не начался
03:30
Чикаго БлэкхоуксАризона Койотс
не начался
04:00
Эдмонтон ОйлерзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
04:00
Колорадо ЭвеланшКаролина Харрикейнз
не начался
Единая лига ВТБ
20:00
Калев Астана
не начался
21:00
Зелена Гура ЦСКА
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Вашингтон УизардсСакраменто Кингз
не начался
02:00
Кливленд КавальерсТоронто Рэпторс
не начался
02:30
Бруклин НетсДетройт Пистонс
не начался
03:00
Хьюстон РокетсШарлотт Хорнетс
не начался
04:00
Юта ДжазОклахома-Сити Тандер
не начался
05:30
Лос-Анджелес КлипперсБостон Селтикс
не начался
Анжи Локомотив

Смолов вернулся в Махачкалу: «Локо» играет с «Анжи». LIVE

Онлайн-трансляция матча 19-го тура РПЛ «Анжи» — «Локомотив»

В рамках 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) действующий чемпион страны «Локомотив» гостит у «Анжи» в Махачкале. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
19-й тур  |   10 марта 21:00   |  1 тайм
Анжи
0:0
Локомотив
Стадион «Анжи-Арена», Каспийск | Главный судья: Николай Волошин (Смоленск, Россия)
Подробная статистика матча
Основные составы
22 (в)   Юрий Дюпин
28 (з)   Павел Калошин
30 (з)   Евгений Гапон
3 (з)   Игорь Удалый
21 (з)   Дмитрий Белоруков
10 (п)   Адлан Кацаев
13 (п)   Роланд Гиголаев
29 (п)   Гаэль Ондуа
99 (п)   Камиль Закиров
8 (п)   Шахбан Гайдаров
9 (н)   Андрес Понсе
1 (в)   Маринато Гилерме
14 (з)   Ведран Чорлука
5 (з)   Бенедикт Хёведес
33 (з)   Соломон Кверквелия
20 (п)   Владислав Игнатьев
6 (п)   Дмитрий Баринов
59 (п)   Алексей Миранчук
7 (п)   Гжегож Крыховяк
8 (п)   Джефферсон Фарфан
11 (п)   Антон Миранчук
9 (н)   Фёдор Смолов
Запасной состав
1 (в)   Александр Будаков
50 (з)   Никита Чистяков
4 (з)   Антон Белов
57 (з)   Магомеднаби Ягьяев
23 (п)   Никита Андреев
14 (н)   Гамид Агаларов
17 (н)   Иван Иванченко
7 (н)   Хуан Лескано
19 (н)   Павел Долгов
77 (в)   Антон Коченков
30 (в)   Никита Медведев
3 (з)   Брайан Идову
17 (з)   Тарас Михалик
42 (з)   Иван Лапшов
84 (з)   Михаил Лысов
94 (п)   Дмитрий Рыбчинский
21 (п)   Хвича Кварацхелия
96 (п)   Рифат Жемалетдинов
67 (н)   Роман Тугарев
24 (н)   Антонио Эдер
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'14
Опасно! Проникли москвичи в штрафную соперника за счёт игры в стенку, Хёведесу пробить с близкого расстояния не дали, а вот Антон Миранчук получил шанс проверить вратаря ударом с угла вратарской — Дюпин справился!
'12
Понсе решился на дальний удар со стандартного положения — большой промах. Не хватает, конечно, сегодня махачкалинцам Кулика.
'11
Перебрались хозяева на чужую половину поля за счёт заработанного штрафного удара.
'10
Хёведес грубо сыграл против Гиголаева — фол, за который карточка не последовала.
'8
Первый угловой у ворот «Анжи». Разыграли москвичи этот стандарт, Антон Миранчук доставил мяч к вратарской, но там Дюпин разобрался в ситуации.
'7
Смолов получил мяч у чужой штрафной и пробил из-под защитника низом — Дюпин на месте.
'5
Кверквелия на фланг сместился, подстраховал Игнатьева и выбил мяч в аут.
'3
Крыховяку досталось по ногам от Кацаева. Признал свой фол Адлан и извинился перед польским игроком «Локомотива».
'1
Встреча началась! Мяч с центра поля разыграли махачкалинцы.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Анжи» — «Локомотив» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура РПЛ: «Анжи» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.