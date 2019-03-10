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Трансляция
С конца
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'14
Опасно! Проникли москвичи в штрафную соперника за счёт игры в стенку, Хёведесу пробить с близкого расстояния не дали, а вот Антон Миранчук получил шанс проверить вратаря ударом с угла вратарской — Дюпин справился!
'12
Понсе решился на дальний удар со стандартного положения — большой промах. Не хватает, конечно, сегодня махачкалинцам Кулика.
'11
Перебрались хозяева на чужую половину поля за счёт заработанного штрафного удара.
'10
Хёведес грубо сыграл против Гиголаева — фол, за который карточка не последовала.
'8
Первый угловой у ворот «Анжи». Разыграли москвичи этот стандарт, Антон Миранчук доставил мяч к вратарской, но там Дюпин разобрался в ситуации.
'7
Смолов получил мяч у чужой штрафной и пробил из-под защитника низом — Дюпин на месте.
'5
Кверквелия на фланг сместился, подстраховал Игнатьева и выбил мяч в аут.
'3
Крыховяку досталось по ногам от Кацаева. Признал свой фол Адлан и извинился перед польским игроком «Локомотива».
'1
Встреча началась! Мяч с центра поля разыграли махачкалинцы.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Анжи» — «Локомотив» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура РПЛ: «Анжи» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.