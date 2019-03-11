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Немка Херрман взяла золото женской гонки преследования на ЧМ
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31:45.9
2
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32:17.3
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Краснодар Оренбург

Успеть за «Зенитом»: «Краснодар» проигрывает «Оренбургу». LIVE

Онлайн-трансляция матча 19-го тура РПЛ «Краснодар» — «Оренбург»

В матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» дома играет с «Оренбургом». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
19-й тур  |   11 марта 19:30   |  1 тайм
Краснодар
0:1
Оренбург
Стадион «ФК Краснодар», Краснодар | Главный судья: Алексей Матюнин (Москва, Россия)
Ари 10' (незабитый пенальти)
Перейра 23'
Сутормин 41'
Подробная статистика матча
Основные составы
88 (в)   Андрей Синицын
3 (з)   Йон Гудни
98 (з)   Сергей Петров
5 (з)   Урош 
89 (п)   Дмитрий Стоцкий
33 (п)   Маурисио Перейра 23'
77 (п)   Шарль Каборе
8 (п)   Юрий Газинский
16 (п)   Виктор Классон
7 (н)    Вандерсон
9 (н)    Ари 10'
91 (в)   Евгений Фролов
60 (з)   Савелий Козлов
58 (з)   Адесойе Ойеволе
6 (з)   Силвие Бегич
13 (з)   Сергей Терехов
12 (з)   Андрей Малых
8 (п)   Даниэль Мишкич
10 (п)   Денис Попович
19 (п)   Алексей Сутормин 41'
77 (п)   Никита Маляров
7 (н)   Джордже Деспотович
Запасной состав
52 (в)   Евгений Латышонок
39 (в)   Матвей Сафонов
11 (з)   Дмитрий Скопинцев
6 (з)   Кристиан Рамирес
50 (п)   Артём Голубев
14 (п)   Кристофер Ольссон
93 (н)   Магомед-Шапи Сулейманов
56 (в)   Александр Довбня
1 (в)   Александр Руденко
15 (з)   Дмитрий Андреев
29 (п)   Вадим Афонин
76 (п)   Давид Бидловский
32 (п)   Артём Кулишев
86 (п)   Григорий Чиркин
23 (п)   Сергей Бреев
9 (н)   Андрей Козлов
11 (н)   Андреа Чуканов
88 (н)   Артём Галаджан
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'45+1
Судья отправляет команды на перерыв.
'45
Вот это момент! Буквально с «ленточки» ворот мяч выбит! Всё началось с прострела Вандерсона к вратарской, Ари пробить не дали, но отскок получился на Классона, удар того в упор заблокировал Попович!
'43
Конечно, рисунок игры не меняется. Продолжают краснодарцы владеть мячом и инициативой.
'41
ГОЛ! Контратака оренбуржцев сместилась на правый край, Малых прострелил в центр штрафной, Сутормин мяч принял, развернулся и пробил низом в самый угол ворот!
'41
Малых кросс с правого края исполнил, но мяч прошёл сквозняком через штрафную площадь «Краснодара».
'40
Попович не стал выпад гостей оставлять без удара по воротам. Мяч отправился на трибуны после этой попытки.
'39
Протестуют хозяева с решением судьи, но боковой рефери флажок уже поднял — спорный офсайд.
'38
Перейра сделал перевод на правый угол штрафной, Петров мяч принял и пробил по воротам — Фролов на месте.
'36
Перейра не стал никого искать, пробил издали сам, но мяч отказался лететь в створ ворот «Оренбурга».
'34
Опасно! Прошла подача от угла поля, оренбуржцы не смогли сразу выбить мяч от своих ворот, но подбор во вратарской не зевнули.
'33
Вандерсон исполнил удар из-за штрафной — Фролов в прыжке мяч перевёл на угловой.
'32
Маляров с фланга хороший навес в центр штрафной «быков» сделал, Попович выпрыгнул и пробил головой — мяч прошёл в метре от дальней штанги!
'31
Синицын в игре после подачи во вратарскую от левого края штрафной.
'30
Слишком сильная и высокая пошла подача от угла поля в штрафную хозяев, до мяча никто не добрался.
'29
Провели гости контратаку, Мишкич на ход Сутормину мяч отдал, но Каборе в штрафной площади сыграл здорово в отборе. Впрочем, оренбуржцы получили право на угловой.
'27
Замельчили краснодарцы у чужой штрафной. Серия передач в касание так и не привела к удару по воротам.
'25
Контратака «Краснодара» завершилась подачей Вандерсона в штрафную, но Ари до мяча тут никак не успевал добраться.
'23
Перейра за срыв атаки получил жёлтую карточку.
'22
«Оренбург» зацепился за мяч на чужой половине поля — редкая позиционная атака гостей.
'20
И опять момент с участием Ари! Удар из центра штрафной получился мимо цели.
'18
Ари был близок к выходу один на один с вратарём, но Ойеволе остановил бразильца у штрафной площади «Оренбурга». Вновь отмечаем обостряющий пас Перейры.
'16
Перейра изящно в касание переадресовал мяч в чужую штрафную, но и на этот раз Ари не смог создать момент у ворот Фролова.
'14
Петров удачно сыграл в подкате, не позволил атаке «Оренбурга» пройти через левый край.
'12
Перейра искал на острие атаки Ари, но мяч до форварда «Краснодара» не дошёл.
'10
Не реализован пенальти! Низом пробил Ари, но не в самый угол ворот, Фролов мяч отбил!
'9
На «точку» указал судья! Терехов в штрафной гостей срубил Перейру — пенальти.
'8
Попович от угла поля навесил в штрафную, но там верховая борьба за мяч осталась за хозяевами.
'7
Перейра со стандарта от бровки не самый удачный заброс исполнил. Надёжно в своей штрафной сработала оборона «Оренбурга».
'5
Спаич получил травму. Медики смогли поднять игрока «Краснодара» на ноги.
'4
Классную скрытую передачу Перейра исполнил в чужую штрафную, но Вандерсон за мяч не зацепился.
'3
Петров из-за штрафной плотный удар нанёс — выше ворот. Фролов полностью контролировал полёт мяча.
'2
Справились оренбуржцы с атакой соперника через центр.
'1
Матч начался!
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Краснодар» — «Оренбург» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура РПЛ: «Краснодар» — «Оренбург». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.