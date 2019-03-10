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04:30
Лос-Анджелес ЛейкерсБостон Селтикс
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Миннесота УайлдСан-Хосе Шаркс
не начался
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Чикаго БлэкхоуксАризона Койотс
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04:00
Эдмонтон ОйлерзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
04:00
Колорадо ЭвеланшКаролина Харрикейнз
не начался
Единая лига ВТБ
20:00
Калев Астана
не начался
21:00
Зелена Гура ЦСКА
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Вашингтон УизардсСакраменто Кингз
не начался
02:00
Кливленд КавальерсТоронто Рэпторс
не начался
02:30
Бруклин НетсДетройт Пистонс
не начался
03:00
Хьюстон РокетсШарлотт Хорнетс
не начался
04:00
Юта ДжазОклахома-Сити Тандер
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05:30
Лос-Анджелес КлипперсБостон Селтикс
не начался
Динамо М Спартак

Московская битва в Химках: «Спартак» обыгрывает «Динамо». LIVE

Онлайн-трансляция матча 19-го тура РПЛ «Динамо» — «Спартак»

В рамках 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в Химках проходит принципиальное московское дерби «Динамо» — «Спартак». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
19-й тур  |   10 марта 19:00   |  1 тайм
Динамо М
0:1
Спартак
Стадион «Арена Химки», Химки | Главный судья: Евгений Турбин (Москва, Россия)
Соу 15'
Джикия 16'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Антон Шунин
3 (з)   Себастьян Хольмен
44 (з)   Тони Шуньич
24 (з)   Роман Евгеньев
34 (з)   Константин Рауш
25 (з)   Алексей Козлов
5 (п)   Абдул Теттех
22 (п)    Жоаозиньо
27 (п)   Самба Соу 15'
10 (п)   Фёдор Черных
48 (н)   Евгений Луценко
57 (в)   Александр Селихов
6 (з)    Айртон
92 (з)   Николай Рассказов
29 (з)   Илья Кутепов
14 (з)   Георгий Джикия 16'
25 (п)   Лоренсо Мельгарехо
94 (п)   Софьян Ханни
7 (п)   Аяз Гулиев
47 (п)   Роман Зобнин
37 (н)   Георгий Мелкадзе
9 (н)    Зе
Запасной состав
31 (в)   Игорь Лещук
2 (з)   Григорий Морозов
4 (з)   Владимир Рыков
20 (п)   Вячеслав Грулёв
19 (п)   Владимир Москвичев
9 (п)   Мигел Кардозу
78 (п)   Данил Липовой
8 (н)   Кирилл Панченко
7 (н)   Евгений Марков
98 (в)   Александр Максименко
16 (з)   Сальваторе Боккетти
39 (з)   Павел Маслов
23 (з)   Дмитрий Комбаров
54 (п)   Наиль Умяров
88 (п)   Александр Ташаев
15 (п)   Максим Глушенков
27 (п)   Александр Ломовицкий
8 (п)   Денис Глушаков
99 (н)   Педро Роша
12 (н)   Луис Адриано
Удары
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В створ:
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'36
Зобнин излишне агрессивно пошел на мяч в чужой штрафной. Получилась опасная игра против Хольмена, что и зафиксировал арбитр.
'34
Жоаозиньо исполнил три кряду подачи с угловых, но все они так и не привели к опасности у ворот «Спартака»
'31
Рауш получил передачу на левом фланге атаки у чужой штрафной, но при попытке навесить в центр послал мяч слишком сильно и неточно для партнеров по команде.
'29
Мелкадзе вышел на ударную позицию в центральной зоне у чужой штрафной, низом попытался пробить, но отправил мяч мимо створа ворот.
'27
Жоаозиньо забрался во вне игры на левом фланге атаки своей команды при попытке «Динамо» организовать быструю контратаку.
'25
Момент у «Спартака»! Зе Луиш убежал один на один по центру после провала обороны «Динамо», но пробил прямо в Шунина!
'23
Кутепов исполнил слишком сильную передачу на правый фланг атаки своей команды из глубины поля. В результате мяч ушел за лицевую линию поля.
'21
Козлов отпасовал низом с правого фланга атаки в чужую штрафную на Луценко, но того сумел оттеснить от мяча Кутепов.
'19
Айртон получил повреждение. Пауза у нас в игре.
'16
Гол! 0:1! Джикия исполнил классный удар со штрафного в обвод стенки из футболистов «Динамо» и Шунин достать до мяча не сумел.
'15
Самба Соу получил желтую карточку за грубую игру против Зобнина у своей штрафной.
'13
Больше контролируют мяч футболисты «Спартака» в эти минуты матча. Однако, толковых атак в их исполнении мы сейчас не наблюдаем.
'11
Рауш отдал длинную передачу вперед по левому флангу атаки в направлении Жоаозиньо, но бразильца не пустил к мячу в этом эпизоде Рассказов.
'9
Жоаозиньо исполнил неудачную подачу с углового с правого фланга. Никто из партнеров не сумел откликнуться на этот пас.
'7
Ханни здорово разобрался с Евгеньевым на левом краю чужой штрафной и опасно пробил, но мяч пролетел мимо дальнего нижнего угла ворот.
'5
Мелкадзе обыгрался в стеночку с Ханни в центральной зоне у чужой штрафной, но отдал затем невразумительный пас в ноги сопернику.
'3
Козлов подключился к атаке своей команды по правому флангу и заработал угловой при попытке навесить в центр. Жоаозиньо выполнил подачу с угла поля на ближнюю штангу, где вернувшийся в оборону Зе Луиш был первым на мяче.
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Матч начался!
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Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Динамо» — «Спартак» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура РПЛ: «Динамо» — «Спартак». Начало московского дерби запланировано на 19:00 по московскому времени.