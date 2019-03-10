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Колорадо ЭвеланшБаффало Сэйбрз
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00:00
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закончен
03:00
Коламбус Блю ДжекетсПиттсбург Пингвинз
4:1
закончен
03:00
Нью-Йорк РейнджерсНью-Джерси Дэвилз
4:2
закончен
03:00
Нью-Йорк АйлендерсФиладельфия Флайерз
2:5
закончен
03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингДетройт Ред Уингз
3:2
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03:00
Бостон БрюинзОттава Сенаторз
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закончен
03:00
Эдмонтон ОйлерзТоронто Мэйпл Лифс
2:3
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04:00
Даллас СтарзЧикаго Блэкхоукс
1:2
закончен
04:00
Нэшвилл ПредаторзКаролина Харрикейнз
3:5
закончен
04:00
Аризона КойотсЛос-Анджелес Кингз
4:2
закончен
06:00
Ванкувер КэнаксВегас Голден Найтс
2:6
закончен
НБА / регулярный чемпионат
20:00
Нью-Йорк НиксСакраменто Кингз
94:102
закончен
03:00
Атланта ХоуксБруклин Нетс
112:114
закончен
04:00
Миннесота ТимбервулвзВашингтон Уизардс
135:130
закончен
04:30
Лос-Анджелес ЛейкерсБостон Селтикс
107:120
закончен
05:00
Милуоки БаксШарлотт Хорнетс
131:114
закончен
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсФиникс Санз
127:120
закончен
Олимпизм / Универсиада-2019. Фигурное катание
08:00
Женщины. Произвольная программа
1
Михара (Япония)
220,58
2
Турсынбаева (Казахстан)
214,77
3
Константинова (Россия)
205,91
закончен
Хоккей с мячом / Универсиада. Хоккей с мячом, полуфинал
10:55
Россия — Финляндия
11:1
закончен
Лыжный спорт / Кубок мира по лыжным гонкам. Хольменколлен
12:00
Мужской масс-старт на 50 км
1
Большунов (Россия)
2:23.49,8
2
Вылегжанин (Россия)
+1,0
3
Ларьков (Россия)
+1,6
закончен
Биатлон / Чемпионат мира по биатлону
18:30
Мужчины. Спринт 10 км
закончен
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию среди юниоров
19:00
Девушки. Произвольная программа
1
Александра Трусова (Россия)
222,89
2
Анна Щербакова (Россия)
219,94
3
Тинг Цуй (США)
194,41
закончен
Бокс/ММА / Бой за титул чемпиона WBA
06:00
Бивол — Смит
закончен
Хроника /
06:00
Онлайн-трансляция десятого дня Универсиады
online
Биатлон / Универсиада. Биатлон
10:00
Сингл-микст
1
Россия
42:53,4
2
Чехия
+6,5
3
Франция
+51,8
закончен
Россия / Премьер-Лига
14:00
РостовАрсенал
0:0
закончен
16:30
ЗенитУфа
0:0
1 тайм
19:00
Динамо МСпартак М
не начался
21:00
АнжиЛокомотив М
не начался
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14:00
СельтаБетис
0:1
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18:15
ЖиронаВаленсия
не начался
20:30
ЛевантеВильярреал
не начался
20:30
СевильяРеал Сосьедад
не начался
22:45
ВальядолидРеал Мадрид
не начался
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15:00
ЛиверпульБёрнли
3:1
2 тайм
17:05
ЧелсиВулверхэмптон
не начался
19:30
АрсеналМанчестер Юнайтед
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
08:00
ЛучСКА-Хабаровск
0:2
закончен
11:00
ТомьКраснодар-2
0:0
закончен
14:00
ШинникБалтика
1:0
закончен
14:00
ХимкиСибирь
1:1
закончен
14:30
ТамбовТюмень
1:1
закончен
15:00
ЧертановоМордовия
0:2
2 тайм
15:00
Авангард КНижний Новгород
1:1
2 тайм
16:00
СочиАрмавир
1:0
перерыв
16:00
ФакелРотор
0:0
1 тайм
Италия / Серия А
14:30
БолоньяКальяри
2:0
закончен
17:00
СампдорияАталанта
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17:00
Интер МСПАЛ
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17:00
ФрозинонеТорино
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20:00
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Сент-ЭтьенЛилль
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Ганновер-96Байер
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Динамо КАрсенал К
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БарысТорпедо
3:2
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НХЛ / регулярный чемпионат
00:00
Флорида ПантерзДетройт Ред Уингз
не начался
02:00
Вашингтон КэпиталзВиннипег Джетс
не начался
02:30
Питтсбург ПингвинзБостон Брюинз
не начался
04:30
Калгари ФлэймзВегас Голден Найтс
не начался
05:00
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Мемфис ГриззлизОрландо Мэджик
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Атланта ХоуксНью-Орлеан Пеликанс
не начался
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Даллас МавериксХьюстон Рокетс
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03:00
Сан-Антонио СпёрсМилуоки Бакс
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03:00
Миннесота ТимбервулвзНью-Йорк Никс
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Хоккей с мячом / Универсиада. Хоккей с мячом. Матч за золото
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Россия - Швеция
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Биатлон / Универсиада-2019. Биатлон
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Женщины. Масс-старт 12,5 км
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Мошкова (Россия)
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Мужчины. Масс-старт 15 км
1
Ульдаль (Норвегия)
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закончен
Лыжный спорт / Кубок мира по лыжным гонкам, Холменколлен
13:45
Масс-старт 30 км, женщины
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Биатлон /
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Немка Херрман взяла золото женской гонки преследования на ЧМ
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Россия / Премьер-Лига
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19:30
КраснодарОренбург
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РомаЭмполи
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Германия / Бундеслига
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ФортунаАйнтрахт Ф
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НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Филадельфия ФлайерзОттава Сенаторз
не начался
02:00
Нью-Йорк АйлендерсКоламбус Блю Джекетс
не начался
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
03:00
Миннесота УайлдСан-Хосе Шаркс
не начался
03:30
Чикаго БлэкхоуксАризона Койотс
не начался
04:00
Эдмонтон ОйлерзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
04:00
Колорадо ЭвеланшКаролина Харрикейнз
не начался
Единая лига ВТБ
20:00
Калев Астана
не начался
21:00
Зелена Гура ЦСКА
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Вашингтон УизардсСакраменто Кингз
не начался
02:00
Кливленд КавальерсТоронто Рэпторс
не начался
02:30
Бруклин НетсДетройт Пистонс
не начался
03:00
Хьюстон РокетсШарлотт Хорнетс
не начался
04:00
Юта ДжазОклахома-Сити Тандер
не начался
05:30
Лос-Анджелес КлипперсБостон Селтикс
не начался
Зенит Уфа

Забыть позор в Европе: «Зенит» встречается с «Уфой». LIVE

Онлайн-трансляция матча 19-го тура РПЛ «Зенит» — «Уфа»

В матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) лидер чемпионата «Зенит» на своем поле играет с «Уфой». В предыдущей встрече с «Вильярреалом» в рамках Лиги Европы сине-бело-голубые потерпели поражение и теперь попытаются исправиться перед болельщиками. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
19-й тур  |   10 марта 16:30   |  1 тайм
Зенит
0:0
Уфа
Стадион «Газпром Арена (Санкт-Петербург)», Санкт-Петербург | Главный судья: Алексей Еськов (Москва, Россия)
Подробная статистика матча
Основные составы
99 (в)   Андрей Лунёв
19 (з)   Игорь Смольников
6 (з)   Бранислав Иванович
44 (з)   Ярослав Ракицкий
18 (п)   Юрий Жирков
25 (п)   Вильмар Барриос
16 (п)   Кристиан Нобоа
14 (п)   Далер Кузяев
24 (п)   Эмилиано Ригони
22 (н)   Артём Дзюба
7 (н)   Сердар Азмун
31 (в)   Александр Беленов
15 (з)   Александр Пуцко
27 (з)   Йонуц Неделчяру
3 (з)   Павел Аликин
33 (з)   Александр Сухов
5 (з)   Боян Йокич
8 (з)   Кэтэлин Карп
29 (п)   Оливье Тилл
7 (п)   Дмитрий Сысуев
11 (п)   Ловро Бизяк
44 (н)   Сильвестр Игбун
Запасной состав
41 (в)   Михаил Кержаков
15 (з)   Эльмир Набиуллин
30 (з)   Эмануэль Маммана
2 (з)   Александр Анюков
13 (з)   Луиш Нету
20 (п)   Роберт Мак
17 (п)   Олег Шатов
8 (п)   Матиас Краневиттер
27 (п)   Магомед Оздоев
33 (п)    Эрнани
11 (н)   Себастьян Дриусси
29 (н)   Антон Заболотный
16 (в)   Юрий Шафинский
56 (з)   Данил Круговой
17 (з)   Дмитрий Живоглядов
55 (з)   Джемал Табидзе
4 (з)   Алексей Никитин
6 (п)   Веролюб Салатич
87 (п)   Игорь Безденежных
9 (п)   Ондржей Ванек
77 (п)   Азер Алиев
57 (н)   Вячеслав Кротов
32 (н)   Андрес Вомбергар
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Трансляция
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'10
Справилась питерская оборона с подачей в штрафную от угла поля.
'9
Вышли здорово уфимцы из обороны в атаку и заработали право на угловой удар.
'7
Ригони из-за штрафной подготовил удар, мяч после рикошета сбавил скорость полёта, что позволило Беленову без проблем среагировать на эту атаку хозяев.
'6
Не прошла игра через стенку Дзюбы со Смольниковым — Аликин мяч перехватил на краю штрафной площади.
'5
«Зенит» ожидаемо со стартовых минут игры больше владеет мячом.
'3
Ригони у штрафной площади отпасовал на Азмуна, Сердар решился на удар — выше ворот.
'2
Карп сфолил на Кузяеве — первое нарушение правил рядом с центром поля.
'1
Матч начался! С центра поля мяч разыграли питерцы.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Зенит» — «Уфа» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура РПЛ: «Зенит» — «Уфа». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.