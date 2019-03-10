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Трансляция
С конца
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'10
Справилась питерская оборона с подачей в штрафную от угла поля.
'9
Вышли здорово уфимцы из обороны в атаку и заработали право на угловой удар.
'7
Ригони из-за штрафной подготовил удар, мяч после рикошета сбавил скорость полёта, что позволило Беленову без проблем среагировать на эту атаку хозяев.
'6
Не прошла игра через стенку Дзюбы со Смольниковым — Аликин мяч перехватил на краю штрафной площади.
'5
«Зенит» ожидаемо со стартовых минут игры больше владеет мячом.
'3
Ригони у штрафной площади отпасовал на Азмуна, Сердар решился на удар — выше ворот.
'2
Карп сфолил на Кузяеве — первое нарушение правил рядом с центром поля.
'1
Матч начался! С центра поля мяч разыграли питерцы.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Зенит» — «Уфа» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура РПЛ: «Зенит» — «Уфа». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.