Забыть позор в Европе: «Зенит» встречается с «Уфой». LIVE

Онлайн-трансляция матча 19-го тура РПЛ «Зенит» — «Уфа»

10.03.2019, 16:30

В матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) лидер чемпионата «Зенит» на своем поле играет с «Уфой». В предыдущей встрече с «Вильярреалом» в рамках Лиги Европы сине-бело-голубые потерпели поражение и теперь попытаются исправиться перед болельщиками. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.