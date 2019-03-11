'45

Перерыв! 1:0 в пользу «Урала» после 45 минут. Гости впереди благодаря автоголу Мохаммади. В равной борьбе прошёл первый тайм, временами «Ахмат» выглядел поинтереснее. Был хороший момент у хозяев, когда в одной атаке Балай пробил в штангу, а Иванов в перекладину.