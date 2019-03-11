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Трансляция
С конца
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'56
'55
'52
Бикфалви сделал перевод на правый край. Димитров получил мяч, качнул защитника и пробил — мяч ушёл в сторону.
'50
Грозненцы катают мяч в центре поля, но нет продвижения вперёд. Все зоны перекрыты у «Урала».
'48
Плиев прорвался по центру и пробил метров с 30 — мяч улетел на трибуну.
'46
Стартовал второй тайм!
'45
Перерыв! 1:0 в пользу «Урала» после 45 минут. Гости впереди благодаря автоголу Мохаммади. В равной борьбе прошёл первый тайм, временами «Ахмат» выглядел поинтереснее. Был хороший момент у хозяев, когда в одной атаке Балай пробил в штангу, а Иванов в перекладину.
'42
Меркулов сделал скидку в центр, Бумаль подхватил мяч и пробил верхом — получилось слишком неудачно.
'40
Уральцы разыграли угловой. Димитров получил мяч и пробил намного выше перекладины.
'38
'36
Исмаэл обработал заброс из глубины, с левого края вошёл в штрафную и пробил на исполнение в дальний угол — мяч прошёл в метре от штанги!
'34
Раванелли! С дальней дистанции пробил по центру ворот — мяч прилетел в руки Годзюру.
'32
Многовато стало свистков, игра постепенно разбилась на эпизоды.
'30
Кулаков на фланге сбил Раванелли. Бразилец со штрафного попытался закрутить мяч в ближний угол — промах!
'28
Мохаммади подключился к атаке и вырезал подача в штрафную! Страндберг выбил мяч на угловой, опередив Балая.
'26
Хозяева организовали затяжную атаку. Раванелли с дальней дистанции пробил в нижний угол — Годзюр в падении забрал мяч.
'25
Раванелли с линии штрафной пробил головой по центру ворот — Годзюр без проблем забрал мяч.
'24
Ответ «Урала»! Гости быстро перешли из обороны в атаку, Бикфалви получил передачу в штрафной, обыграл защитника и пробил в дальний угол — штанга выручила грозненцев!
'22
Жёсткий стык в центре поля — Семёнов сзади влетел в ноги Погребняку.
'20
Иванов в центре поля столкнулся с Погребняком. Но вмешательство медиков не потребовалось.
'18
Ещё одна подача прошла в штрафную «Урала», Раванелли принял мяч, но пробил в защитника.
'16
«Ахмат» владеет территорией. Уральцы вынуждены обороняться, не держится мяч у команды Дмитрия Парфёнова.
'14
Моментище у «Ахмата»! Раванелли с левого края прострелил в штрафную, Балай подстроился под мяч и пробил в штангу, а Иванов после добивания попал в перекладину!
'12
Балай! Откликнулся на подачу с фланга и пробил головой с центра штрафной — Годзюр уверенно забрал мяч в руки.
'10
Исмаэл с левого края сместился к центру и сделал заброс в штрафную — Годзюр чётко сыграл на выходе.
'8
Раванелли приложился с дальней дистанции! Мяч после рикошета прикатился в руки Годзюру.
'6
Швец из глубины сделал заброс в штрафную! Годзюр выбежал из ворот и забрал мяч, опередив Балая.
'4
Уральцы после перехвата провели быструю атаку. Эль-Кабир навесил в штрафную, Погребняк пробил головой в нижний угол — Городов в падении перевёл мяч на угловой.
'2
Мохамади совершил рывок по левому флангу, дошёл до лицевой и навесил во вратарскую, но уральцы выиграли борьбу и вынесли мяч в сторону.
'1
Матч начался! Грозненцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Ахмат» — «Урал» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура РПЛ: «Ахмат» — «Урал». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.