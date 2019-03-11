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Мемфис ГриззлизОрландо Мэджик
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01:00
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02:00
Даллас МавериксХьюстон Рокетс
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Сан-Антонио СпёрсМилуоки Бакс
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Миннесота ТимбервулвзНью-Йорк Никс
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Масс-старт 30 км, женщины
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Хоккей с мячом / Универсиада. Хоккей с мячом. Матч за золото
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Россия - Швеция
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Биатлон / Чемпионат мира
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Мужской пасьют на 12,5 км
1
Дмитрий Пидручный (Украина)
31:54.1
2
Йоханнес Бё (Норвегия)
32:02.4
3
Кентен Фийон Майе (Франция)
32:11.8
закончен
Биатлон /
15:28
Немка Херрман взяла золото женской гонки преследования на ЧМ
1
Денизе Херрман (Германия)
31:45.9
2
Тириль Экхофф (Норвегия)
32:17.3
3
Лаура Дальмайер (Германия)
32:17.5
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Хьюстон РокетсШарлотт Хорнетс
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ДижонПСЖ
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Коламбус Блю ДжекетсБостон Брюинз
не начался
02:00
Питтсбург ПингвинзВашингтон Кэпиталз
не начался
02:00
Баффало СэйбрзДаллас Старз
не начался
02:30
Монреаль КанадиенсДетройт Ред Уингз
не начался
03:00
Виннипег ДжетсСан-Хосе Шаркс
не начался
03:00
Сент-Луис БлюзАризона Койотс
не начался
04:00
Калгари ФлэймзНью-Джерси Дэвилз
не начался
05:00
Анахайм ДаксНэшвилл Предаторз
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Филадельфия СиксерсКливленд Кавальерс
не начался
02:00
Индиана ПэйсерсНью-Йорк Никс
не начался
03:00
Нью-Орлеан ПеликансМилуоки Бакс
не начался
03:00
Чикаго БуллзЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
03:00
Даллас МавериксСан-Антонио Спёрс
не начался
05:30
Лос-Анджелес КлипперсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
05:30
Денвер НаггетсМиннесота Тимбервулвз
не начался
Ахмат Урал

Оторваться от зоны вылета: «Урал» обыгрывает «Ахмат». LIVE

Онлайн-трансляция матча 19-го тура РПЛ «Ахмат» — «Урал»

В рамках 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) грозненский «Ахмат» в родных стенах встречается с «Уралом» из Екатеринбурга. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
19-й тур  |   11 марта 17:30   |  2 тайм
Ахмат
1:1
Урал
Стадион «Ахмат-Арена», Грозный | Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия)
Балай 55' (пен)
Мохаммади 38' (авт)
Эль-Кабир 55'
Подробная статистика матча
Основные составы
16 (в)   Евгений Городов
5 (з)   Магомед Мусалов
13 (з)   Милад Мохаммади 38'
3 (з)   Заурбек Плиев
15 (з)   Андрей Семёнов
11 (п)    Исмаэл
14 (п)    Раванелли 57'
8 (п)   Дамьян Шиманьский
23 (п)   Антон Швец
19 (п)   Олег Иванов
18 (н)   Беким Балай 55'
31 (в)   Ярослав Годзюр
19 (з)   Денис Поляков
27 (з)   Михаил Меркулов
8 (з)   Стефан Страндберг
15 (п)   Денис Кулаков
44 (п)   Андрей Егорычев
58 (п)   Отман Эль-Кабир 55'
17 (п)   Николай Димитров
13 (п)   Петрюс Бумаль
10 (н)   Эрик Бикфалви
88 (н)   Павел Погребняк
Запасной состав
33 (в)   Виталий Гудиев
2 (з)    Родолфо
77 (п)   Бернард Бериша 57'
87 (п)   Лечи Садулаев
10 (п)   Халид Кадыров
95 (н)   Магомед Митришев
17 (н)   Аблайе Мбенге
77 (в)   Олег Баклов
3 (з)   Вараздат Ароян
5 (з)   Доминик Динга
6 (з)   Грегор Балажиц
4 (з)   Сергей Брызгалов
7 (з)   Александр Данцев
14 (п)   Юрий Бавин
21 (п)   Марко Араторе
94 (п)   Анатолий Катрич
70 (п)   Илья Жигулёв
80 (п)   Чингиз Магомадов
20 (н)   Андрей Панюков
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'56
ГОЛ!
'55
Пенальти в ворота «Урала»!
'52
Бикфалви сделал перевод на правый край. Димитров получил мяч, качнул защитника и пробил — мяч ушёл в сторону.
'50
Грозненцы катают мяч в центре поля, но нет продвижения вперёд. Все зоны перекрыты у «Урала».
'48
Плиев прорвался по центру и пробил метров с 30 — мяч улетел на трибуну.
'46
Стартовал второй тайм!
'45
Перерыв! 1:0 в пользу «Урала» после 45 минут. Гости впереди благодаря автоголу Мохаммади. В равной борьбе прошёл первый тайм, временами «Ахмат» выглядел поинтереснее. Был хороший момент у хозяев, когда в одной атаке Балай пробил в штангу, а Иванов в перекладину.
'42
Меркулов сделал скидку в центр, Бумаль подхватил мяч и пробил верхом — получилось слишком неудачно.
'40
Уральцы разыграли угловой. Димитров получил мяч и пробил намного выше перекладины.
'38
ГОЛ! Быстрая атака прошла у «Урала»! Бикфалви прорвался по левому флангу и прострелил во вратарскую, а мяч после рикошет от Мохаммади влетел в сетку ворот «Ахмата»!
'36
Исмаэл обработал заброс из глубины, с левого края вошёл в штрафную и пробил на исполнение в дальний угол — мяч прошёл в метре от штанги!
'34
Раванелли! С дальней дистанции пробил по центру ворот — мяч прилетел в руки Годзюру.
'32
Многовато стало свистков, игра постепенно разбилась на эпизоды.
'30
Кулаков на фланге сбил Раванелли. Бразилец со штрафного попытался закрутить мяч в ближний угол — промах!
'28
Мохаммади подключился к атаке и вырезал подача в штрафную! Страндберг выбил мяч на угловой, опередив Балая.
'26
Хозяева организовали затяжную атаку. Раванелли с дальней дистанции пробил в нижний угол — Годзюр в падении забрал мяч.
'25
Раванелли с линии штрафной пробил головой по центру ворот — Годзюр без проблем забрал мяч.
'24
Ответ «Урала»! Гости быстро перешли из обороны в атаку, Бикфалви получил передачу в штрафной, обыграл защитника и пробил в дальний угол — штанга выручила грозненцев!
'22
Жёсткий стык в центре поля — Семёнов сзади влетел в ноги Погребняку.
'20
Иванов в центре поля столкнулся с Погребняком. Но вмешательство медиков не потребовалось.
'18
Ещё одна подача прошла в штрафную «Урала», Раванелли принял мяч, но пробил в защитника.
'16
«Ахмат» владеет территорией. Уральцы вынуждены обороняться, не держится мяч у команды Дмитрия Парфёнова.
'14
Моментище у «Ахмата»! Раванелли с левого края прострелил в штрафную, Балай подстроился под мяч и пробил в штангу, а Иванов после добивания попал в перекладину!
'12
Балай! Откликнулся на подачу с фланга и пробил головой с центра штрафной — Годзюр уверенно забрал мяч в руки.
'10
Исмаэл с левого края сместился к центру и сделал заброс в штрафную — Годзюр чётко сыграл на выходе.
'8
Раванелли приложился с дальней дистанции! Мяч после рикошета прикатился в руки Годзюру.
'6
Швец из глубины сделал заброс в штрафную! Годзюр выбежал из ворот и забрал мяч, опередив Балая.
'4
Уральцы после перехвата провели быструю атаку. Эль-Кабир навесил в штрафную, Погребняк пробил головой в нижний угол — Городов в падении перевёл мяч на угловой.
'2
Мохамади совершил рывок по левому флангу, дошёл до лицевой и навесил во вратарскую, но уральцы выиграли борьбу и вынесли мяч в сторону.
'1
Матч начался! Грозненцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Ахмат» — «Урал» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура РПЛ: «Ахмат» — «Урал». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.