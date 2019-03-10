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Атланта ХоуксБруклин Нетс
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Миннесота ТимбервулвзВашингтон Уизардс
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Лос-Анджелес ЛейкерсБостон Селтикс
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Милуоки БаксШарлотт Хорнетс
131:114
закончен
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсФиникс Санз
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Олимпизм / Универсиада-2019. Фигурное катание
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Россия — Финляндия
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Мужской масс-старт на 50 км
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2
Вылегжанин (Россия)
+1,0
3
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219,94
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194,41
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Онлайн-трансляция десятого дня Универсиады
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Бивол — Смит
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Биатлон / Универсиада. Биатлон
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Россия
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2
Чехия
+6,5
3
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+51,8
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РостовАрсенал
0:0
2 тайм
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ЗенитУфа
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19:00
Динамо МСпартак М
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14:00
ШинникБалтика
1:0
2 тайм
14:00
ХимкиСибирь
0:1
2 тайм
14:30
ТамбовТюмень
0:1
1 тайм
15:00
ЧертановоМордовия
0:0
1 тайм
15:00
Авангард КНижний Новгород
0:1
1 тайм
16:00
СочиАрмавир
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Вашингтон КэпиталзВиннипег Джетс
не начался
02:30
Питтсбург ПингвинзБостон Брюинз
не начался
04:30
Калгари ФлэймзВегас Голден Найтс
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Миннесота ТимбервулвзНью-Йорк Никс
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Голден Стэйт УорриорзФиникс Санз
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Хоккей с мячом / Универсиада. Хоккей с мячом. Матч за золото
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Россия - Швеция
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Биатлон / Универсиада-2019. Биатлон
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Мужчины. Масс-старт 15 км
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Ульдаль (Норвегия)
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Лыжный спорт / Кубок мира по лыжным гонкам, Холменколлен
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Масс-старт 30 км, женщины
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ФортунаАйнтрахт Ф
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НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Филадельфия ФлайерзОттава Сенаторз
не начался
02:00
Нью-Йорк АйлендерсКоламбус Блю Джекетс
не начался
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
03:00
Миннесота УайлдСан-Хосе Шаркс
не начался
03:30
Чикаго БлэкхоуксАризона Койотс
не начался
04:00
Эдмонтон ОйлерзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
04:00
Колорадо ЭвеланшКаролина Харрикейнз
не начался
Единая лига ВТБ
20:00
Калев Астана
не начался
21:00
Зелена Гура ЦСКА
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Вашингтон УизардсСакраменто Кингз
не начался
02:00
Кливленд КавальерсТоронто Рэпторс
не начался
02:30
Бруклин НетсДетройт Пистонс
не начался
03:00
Хьюстон РокетсШарлотт Хорнетс
не начался
04:00
Юта ДжазОклахома-Сити Тандер
не начался
05:30
Лос-Анджелес КлипперсБостон Селтикс
не начался
Ростов Арсенал

Взять реванш: «Арсенал» гостит у «Ростова». LIVE

Онлайн-трансляция матча 19-го тура РПЛ «Ростов» — «Арсенал»

В матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» на домашней арене принимает тульский «Арсенал». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
19-й тур  |   10 марта 14:00   |  2 тайм
Ростов
0:0
Арсенал
Стадион «Ростов Арена», Ростов-на-Дону | Главный судья: Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
Сигурдарсон 21'
Подробная статистика матча
Основные составы
30 (в)   Сергей Песьяков
24 (з)   Миха Мевля
6 (з)   Рагнар Сигурдссон
80 (з)   Иван Новосельцев
4 (з)   Сергей Паршивлюк
28 (з)   Евгений Чернов
84 (п)   Александр Гацкан
7 (п)   Роман Ерёменко
10 (п)   Александр Зуев
8 (п)   Ивелин Попов
9 (н)   Бьорн Сигурдарсон 21'
36 (в)   Михаил Левашов
8 (з)   Гиа Григалава
6 (з)   Максим Беляев
21 (з)   Виктор Альварес
5 (з)   Абдул Мохаммед
9 (п)   Кирилл Комбаров
23 (п)   Игорь Горбатенко
70 (п)   Георги Костадинов
78 (п)   Зелимхан Бакаев
11 (п)   Сергей Ткачёв
45 (н)   Огнен Ожегович 46'
Запасной состав
31 (в)   Илья Абаев
33 (з)   Константин Плиев
25 (з)   Арсений Логашов
5 (з)   Деннис Хаджикадунич
19 (п)   Бактийор Зайнутдинов
92 (п)   Артём Щадин
15 (п)   Данил Глебов
17 (п)   Матиас Норманн
11 (п)   Алексей Ионов
14 (н)   Эльдор Шомуродов
50 (в)   Егор Шамов
1 (в)   Артур Нигматуллин
13 (з)   Максим Володько
26 (з)   Бакари Коне
14 (з)   Анри Хагуш
7 (п)   Кантемир Берхамов
22 (п)   Даниил Лесовой
82 (п)   Даниил Хлусевич
10 (н)   Эванс Кангва 46'
17 (н)   Гурам Аджоев
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'48
Альварес на фланге снёс Паршивлюка. Прошла подача в штрафную, но гости уверенно отбились.
'46
Стартовал второй тайм!
'46
Кангва вышел вместо Ожеговича.
'46
Замена в перерыве произошла у «Арсенала».
'45
Перерыв! Ничья 0:0 после 45 минут. В невысоком темпе прошёл первый тайм, на поле было много борьбы, а моментов почти не возникало. Ждём более активной игры после перерыва.
'43
И ещё один фол в атаке — Сигурдарсон заплёл ноги Беляеву. Многовато остановок.
'41
Ерёменко сместился на левый край, качнул защитника и навесил в центр штрафной! Зуев пробил головой — мяч прошёл выше перекладины.
'39
Ростовчане после перехвата убежали четыре в четыре! Но Гацкан сфолил в атаке — арбитр всё видел.
'37
Комбаров с углового навесил в центр штрафной, Песьяков сыграл на выходе и кулаком выбил мяч в сторону.
'35
Бакаев рванул по левому флангу и навесил во вратарскую — Мевля снял мяч с ноги Горбатенко.
'33
Ростовчане провели атаку правым флангом, Левашов вышел из ворот и забрал мяч после навеса Попова.
'31
Ерёменко в центре поля ударил Бакаева по ногам, сорвав контратаку туляков.
'29
Уверенно обороняются гости, перекрывая все зоны. Не удаётся ростовчанам подобраться к воротам Левашова.
'27
Бакаев ускорился в атаку по левому флангу, дошёл до штрафной, но его передача была перехвачена.
'25
Ростовчане ответили контратакой, Попов прорвался по центру и пробил с дальней дистанции — Левашов на месте.
'23
Горбатенко со штрафного выполнил подачу в руки Песьякову. А кто-то из туляков в этот момент упал на газон и требовал пенальти, но арбитр проигнорировал этот эпизод.
'21
Какой момент! Левашов получил пас от защитника и, выбивая мяч, попал в Сигурдарссона, от которого мяч влетел в ворота «Арсенала»! Но гол не засчитан — мяч попал в руку форварду. Исландец ещё и карточку получил.
'19
Совсем нет ударов по воротам. Темп невысокий, ждём активности от команд.
'17
Гости отодвинули игру от своих ворот. Туляки стали больше времени проводить в позиционных атаках.
'15
Чернов из аута забросил мяч во вратарскую, но Сигурдарсону не удалось зацепиться — туляки выиграли борьбу.
'13
Горбатенко навесил с углового, Беляев во вратарской продавил Новосельцева, но послал мяч рядом со штангой!
'12
Гости ответили атакой по левому флангу, Ткачёв дошёл до лицевой и заработал угловой.
'10
«Ростов» забрал мяч и перекатывает его на чужой половине поля, но не удаётся взломать оборону гостей.
'8
Паршивлюк подключился к атаке и выполнил подачу в штрафную, Сигурдарсон выиграл борьбу, но пробил слишком неудачно.
'6
Попов со штрафного пробил поверх стенки! Мяч прошёл в нескольких метрах от штанги.
'5
Горбатенко выставил ногу и сбил Гацкана. До ворот метров 27.
'3
Много борьбы на стартовых минутах, мяч находится в основном в центре поля.
'1
Матч начался! Ростовчане разыграли мяч с центра поля.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Ростов» — «Арсенал» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура РПЛ: «Ростов» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.