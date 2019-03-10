'21

Какой момент! Левашов получил пас от защитника и, выбивая мяч, попал в Сигурдарссона, от которого мяч влетел в ворота «Арсенала»! Но гол не засчитан — мяч попал в руку форварду. Исландец ещё и карточку получил.