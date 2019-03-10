- 239537 просмотров Почему Юрия Дорошенко из группы Дятлова нашли раздетым
- 235034 просмотра Юная мисс Вселенная умерла после посещения вечеринки
- 220722 просмотра Меркель отказалась отправлять корабли к Крыму по требованию США
- 162147 просмотров Как разошлись Виторган и Собчак
- 157398 просмотров В Киеве предупредили о подготовке Порошенко к побегу
- 153106 просмотров Рогозин оригинально ответил на слова Маска о российской ракете
- 126157 просмотров Стало известно, признают ли пенсионеров-арендодателей «работающими»
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'48
Альварес на фланге снёс Паршивлюка. Прошла подача в штрафную, но гости уверенно отбились.
'46
Стартовал второй тайм!
'46
'46
'45
Перерыв! Ничья 0:0 после 45 минут. В невысоком темпе прошёл первый тайм, на поле было много борьбы, а моментов почти не возникало. Ждём более активной игры после перерыва.
'43
И ещё один фол в атаке — Сигурдарсон заплёл ноги Беляеву. Многовато остановок.
'41
Ерёменко сместился на левый край, качнул защитника и навесил в центр штрафной! Зуев пробил головой — мяч прошёл выше перекладины.
'39
Ростовчане после перехвата убежали четыре в четыре! Но Гацкан сфолил в атаке — арбитр всё видел.
'37
Комбаров с углового навесил в центр штрафной, Песьяков сыграл на выходе и кулаком выбил мяч в сторону.
'35
Бакаев рванул по левому флангу и навесил во вратарскую — Мевля снял мяч с ноги Горбатенко.
'33
Ростовчане провели атаку правым флангом, Левашов вышел из ворот и забрал мяч после навеса Попова.
'31
Ерёменко в центре поля ударил Бакаева по ногам, сорвав контратаку туляков.
'29
Уверенно обороняются гости, перекрывая все зоны. Не удаётся ростовчанам подобраться к воротам Левашова.
'27
Бакаев ускорился в атаку по левому флангу, дошёл до штрафной, но его передача была перехвачена.
'25
Ростовчане ответили контратакой, Попов прорвался по центру и пробил с дальней дистанции — Левашов на месте.
'23
Горбатенко со штрафного выполнил подачу в руки Песьякову. А кто-то из туляков в этот момент упал на газон и требовал пенальти, но арбитр проигнорировал этот эпизод.
'21
'19
Совсем нет ударов по воротам. Темп невысокий, ждём активности от команд.
'17
Гости отодвинули игру от своих ворот. Туляки стали больше времени проводить в позиционных атаках.
'15
Чернов из аута забросил мяч во вратарскую, но Сигурдарсону не удалось зацепиться — туляки выиграли борьбу.
'13
Горбатенко навесил с углового, Беляев во вратарской продавил Новосельцева, но послал мяч рядом со штангой!
'12
Гости ответили атакой по левому флангу, Ткачёв дошёл до лицевой и заработал угловой.
'10
«Ростов» забрал мяч и перекатывает его на чужой половине поля, но не удаётся взломать оборону гостей.
'8
Паршивлюк подключился к атаке и выполнил подачу в штрафную, Сигурдарсон выиграл борьбу, но пробил слишком неудачно.
'6
Попов со штрафного пробил поверх стенки! Мяч прошёл в нескольких метрах от штанги.
'5
Горбатенко выставил ногу и сбил Гацкана. До ворот метров 27.
'3
Много борьбы на стартовых минутах, мяч находится в основном в центре поля.
'1
Матч начался! Ростовчане разыграли мяч с центра поля.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Ростов» — «Арсенал» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура РПЛ: «Ростов» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.