Крылья Советов

- 214136 просмотров Меркель отказалась отправлять корабли к Крыму по требованию США
- 195092 просмотра Почему Юрия Дорошенко из группы Дятлова нашли раздетым
- 153382 просмотра Как разошлись Виторган и Собчак
- 127383 просмотра Рогозин оригинально ответил на слова Маска о российской ракете
- 112102 просмотра «Все зависит от японки»: почему Загитова и Медведева уже проиграли ЧМ
- 94996 просмотров Юная мисс Вселенная умерла после посещения вечеринки
- 92479 просмотров Что замышлял турист из группы Дятлова — инженер Тибо-Бриньоль
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'45+1
Перерыв! 1:0 в пользу «Крыльев» после 45 минут. Первый тайм прошёл с территориальным преимуществом самарцев. Хозяева создали несколько моментов, а единственный гол с пенальти забил Антон.
'45
Одну минуту компенсировал арбитр к первому тайму.
'43
Сибиряки провели атаку правым флангом, Данченко прострелил в штрафную — Рыжиков выбежал из ворот и перехватил мяч.
'41
Джано сделал проникающую передачу в штрафную, но Корниленко поторопился и оказался в офсайде.
'39
'39
'38
'36
Пенальти в ворота «Енисея»! Прошла подача в штрафную, Самарджич сделал скидку в центр, а мяч попал в руку Заневу.
'35
Чичерин подключился к атаке, дошёл до штрафной и пробил низом! Мяч от ноги Сарра улетел на угловой.
'34
'32
Ещё одна подача прошла в штрафную на Корниленко, но поехала опорная нога у Сергея.
'31
Джано сделал скидку к штрафной, Корниленко на скорости не сумел уйти от Кичина.
'30
Опасно! Самедов со штрафного вырезал подачу на голову Корниленко, тот пробил верхом — мяч попал в перекладину!
'28
«Енисей» давно не появлялся на чужой половине поля. Совсем перестал держаться мяч у гостей.
'26
Самедов ускорился по флангу и прострелил в штрафную! Кичин оказался первым на мяче и выбил его в сторону.
'24
Джано со штрафного пробил поверх стенки — мяч улетел на трибуну. Неудачно получилось.
'23
Корниленко сбили перед штрафной «Енисея». Хорошая позиция для удара, до ворот метров 25.
'20
Территория полностью за «Крыльями». Гости большими силами отошли к собственной штрафной.
'18
Джано получил передачу в штрафной и попытался забросить мяч за шиворот голкиперу — Юрченко кончиками пальцев среагировал! Угловой для Самары.
'16
Сибиряки заработали угловой. Прошла подача на дальнюю штангу, Рыжиков смахнул мяч с головы Сарра.
'14
'13
Момент у «Крыльев»! Канунников с левого края дошёл до штрафной, ушёл чуть в сторону и пробил в дальний угол — мяч прошёл рядом со штангой!
'11
Савичев с углового навесил в штрафную, Сарр выиграл борьбу, но пробил слишком неудачно.
'9
Передача из глубины дошла до Саркисова, но тот оказался в офсайде.
'7
Продолжает идти снег в Самаре, скользко на поле. И футболисты много скользят, отсюда столько брака.
'5
Самедов выполнил подачу с углового, Антон подобрал отскок, но пробил намного выше цели.
'3
Полуяхтов с левого края вошёл в штрафную, убрал соперника и пробил в дальний угол — Юрченко отразил мяч, а Ятченко вынес его на угловой.
'2
Самарцы сразу забрали мяч и заперли соперника на чужой половине поля.
'1
Матч начался! Самарцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Крылья Советов» — «Енисей» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура РПЛ: «Крылья Советов» — «Енисей». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.