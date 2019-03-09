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+6,5
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Сент-ЭтьенЛилль
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не начался
02:30
Питтсбург ПингвинзБостон Брюинз
не начался
04:30
Калгари ФлэймзВегас Голден Найтс
не начался
05:00
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Парма ВЭФ
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Зенит Автодор
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НБА / регулярный чемпионат
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Детройт ПистонсЧикаго Буллз
не начался
22:30
Филадельфия СиксерсИндиана Пэйсерс
не начался
22:30
Майами ХитТоронто Рэпторс
не начался
01:00
Мемфис ГриззлизОрландо Мэджик
не начался
01:00
Атланта ХоуксНью-Орлеан Пеликанс
не начался
02:00
Даллас МавериксХьюстон Рокетс
не начался
03:00
Сан-Антонио СпёрсМилуоки Бакс
не начался
03:00
Миннесота ТимбервулвзНью-Йорк Никс
не начался
03:30
Голден Стэйт УорриорзФиникс Санз
не начался
Крылья Советов Енисей

Спасение от вылета: «Крылья» сражаются с «Енисеем». LIVE

Онлайн-трансляция матча 19-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Енисей»

«Крылья Советов» играют с «Енисеем» в матче 19-го тура Российской премьер-лиге (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
19-й тур  |   09 марта 14:00   |  перерыв
Крылья Советов
1:0
Енисей
Стадион «Самара Арена», Самара | Главный судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Полуяхтов 14'
Антон 37' (пен)
Огуде 34'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Сергей Рыжиков
5 (з)   Мирал Самарджич
90 (з)   Тарас Бурлак
2 (з)   Владимир Полуяхтов 14'
44 (з)   Никита Чичерин 40'
49 (з)   Роман Шишкин
28 (п)   Паул Антон 37'
19 (п)   Александр Самедов
10 (п)   Джано Ананидзе
99 (н)   Максим Канунников
8 (н)   Сергей Корниленко
55 (в)   Давид Юрченко
94 (з)   Олег Данченко
3 (з)   Дмитрий Ятченко
2 (з)   Валерий Кичин
33 (з)   Петар Занев
23 (з)   Бабакар Сарр
8 (п)   Фегор Огуде 34'
17 (п)   Константин Савичев
7 (п)   Александр Зотов
6 (п)   Дмитрий Торбинский
11 (н)   Артур Саркисов
Запасной состав
14 (в)   Евгений Конюхов
81 (в)   Богдан Овсянников
15 (з)   Георгий Зотов 40'
95 (з)   Максим Карпов
78 (п)   Геннадий Киселёв
70 (п)   Антон Зиньковский
31 (п)   Денис Ткачук
40 (п)   Артём Тимофеев
91 (н)   Павел Яковлев
11 (н)   Рамиль Шейдаев
95 (в)   Максим Едапин
1 (в)   Юрий Нестеренко
37 (з)   Глеб Захаров
13 (з)   Алексей Грицаенко
27 (з)   Павел Рожков
5 (п)   Павел Комолов
77 (п)   Михаил Костюков
78 (п)   Арсен Хубулов
14 (п)   Максим Семакин
10 (н)   Михаил Комков
48 (н)   Александр Кутьин
Удары
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По воротам:
В створ:
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'45+1
Перерыв! 1:0 в пользу «Крыльев» после 45 минут. Первый тайм прошёл с территориальным преимуществом самарцев. Хозяева создали несколько моментов, а единственный гол с пенальти забил Антон.
'45
Одну минуту компенсировал арбитр к первому тайму.
'43
Сибиряки провели атаку правым флангом, Данченко прострелил в штрафную — Рыжиков выбежал из ворот и перехватил мяч.
'41
Джано сделал проникающую передачу в штрафную, но Корниленко поторопился и оказался в офсайде.
'39
Георгий Зотов вышел вместо Чичерина.
'39
Замена у «Крыльев».
'38
ГОЛ! Антон подошёл к мячу и с пенальти пробил точно в нижний угол — Юрченко не угадал направление удара!
'36
Пенальти в ворота «Енисея»! Прошла подача в штрафную, Самарджич сделал скидку в центр, а мяч попал в руку Заневу.
'35
Чичерин подключился к атаке, дошёл до штрафной и пробил низом! Мяч от ноги Сарра улетел на угловой.
'34
Огуде в центре поля наступил на ногу Антону. Жёлтая карточка.
'32
Ещё одна подача прошла в штрафную на Корниленко, но поехала опорная нога у Сергея.
'31
Джано сделал скидку к штрафной, Корниленко на скорости не сумел уйти от Кичина.
'30
Опасно! Самедов со штрафного вырезал подачу на голову Корниленко, тот пробил верхом — мяч попал в перекладину!
'28
«Енисей» давно не появлялся на чужой половине поля. Совсем перестал держаться мяч у гостей.
'26
Самедов ускорился по флангу и прострелил в штрафную! Кичин оказался первым на мяче и выбил его в сторону.
'24
Джано со штрафного пробил поверх стенки — мяч улетел на трибуну. Неудачно получилось.
'23
Корниленко сбили перед штрафной «Енисея». Хорошая позиция для удара, до ворот метров 25.
'20
Территория полностью за «Крыльями». Гости большими силами отошли к собственной штрафной.
'18
Джано получил передачу в штрафной и попытался забросить мяч за шиворот голкиперу — Юрченко кончиками пальцев среагировал! Угловой для Самары.
'16
Сибиряки заработали угловой. Прошла подача на дальнюю штангу, Рыжиков смахнул мяч с головы Сарра.
'14
Контратака прошла у гостей, Полуяхтов вынужден был сбить Данченко. Жёлтая карточка.
'13
Момент у «Крыльев»! Канунников с левого края дошёл до штрафной, ушёл чуть в сторону и пробил в дальний угол — мяч прошёл рядом со штангой!
'11
Савичев с углового навесил в штрафную, Сарр выиграл борьбу, но пробил слишком неудачно.
'9
Передача из глубины дошла до Саркисова, но тот оказался в офсайде.
'7
Продолжает идти снег в Самаре, скользко на поле. И футболисты много скользят, отсюда столько брака.
'5
Самедов выполнил подачу с углового, Антон подобрал отскок, но пробил намного выше цели.
'3
Полуяхтов с левого края вошёл в штрафную, убрал соперника и пробил в дальний угол — Юрченко отразил мяч, а Ятченко вынес его на угловой.
'2
Самарцы сразу забрали мяч и заперли соперника на чужой половине поля.
'1
Матч начался! Самарцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Крылья Советов» — «Енисей» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура РПЛ: «Крылья Советов» — «Енисей». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.