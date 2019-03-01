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Трансляция
С конца
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'25
Афонин доставил мяч в штрафную гостей, но Деспотович открывался в другой свободной зоне.
'23
«Анжи» освоился на чужом поле. Стали махачкалинцы более смело бежать в атаку.
'21
Кулик забросил мяч в штрафную хозяев, но там партнёры по команде не зацепились за момент.
'20
Ондуа прилично так досталось от Деспотовича. Очередное нарушение правил, которое не приводит к карточке.
'18
Подача в штрафную гостей с правого фланга не получила адресата, как не выпрыгивал высоко Терехов в попытке пробить головой.
'16
Сутормин разогнал контратаку хозяев через левый край, отыграл в центр на Мишкича, тот пробил из-за штрафной, но попал в соперника.
'15
Смогли махачкалинцы отодвинуть игру от своих ворот в последние 2-3 минуты.
'14
Кулик хороший обводящий удар со штрафного исполнил — чуть мимо верхнего угла ворот «Оренбурга»!
'13
За счёт фола гости получили возможность большими силами перейти в атаку.
'11
«Оренбург» продолжает проводить позиционные атаки. Пока у «Анжи» не получается делать вылазки к чужим воротам.
'9
После корнера хозяев Сутормин пробил с линии штрафной точно в цель! Но гол отменён! При ударе два оренбуржца находились в положении вне игры и активно мешали обзору вратаря.
'8
Маляров низом выполнил стандарт, Деспотович принял мяч в чужой штрафной спиной к воротам, удар с разворота был заблокирован — угловой.
'7
Закиров в грубом подкате сбил Терехова. Судья ограничился лишь беседой с игроком за такой фол.
'5
Бегич от левой бровки забросил мяч в штрафную «Анжи», но гости разобрались вблизи своих ворот.
'3
«Оренбург» с первых минут встречи старается забрать мяч под свой контроль.
'2
Первую атаку хозяева затеяли через левый край, но обострить у чужих ворот не получилось.
'1
Встреча началась! Мяч с центра поля разыграли оренбуржцы.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Оренбург» — «Анжи» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура РПЛ: «Оренбург» — «Анжи». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.