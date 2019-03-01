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Оренбург Анжи

Весеннее возвращение РПЛ: «Оренбург» принимает «Анжи». LIVE

Онлайн-трансляция матча РПЛ «Оренбург» — «Анжи»

«Оренбург» принимает махачкалинский «Анжи» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
18-й тур  |   01 марта 16:30   |  1 тайм
Оренбург
0:0
Анжи
Стадион «Газовик», Оренбург | Главный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия)
Подробная статистика матча
Основные составы
91 (в)   Евгений Фролов
58 (з)   Адесойе Ойеволе
3 (з)   Михаил Сиваков
6 (з)   Силвие Бегич
13 (з)   Сергей Терехов
12 (з)   Андрей Малых
77 (п)   Никита Маляров
29 (п)   Вадим Афонин
19 (п)   Алексей Сутормин
8 (п)   Даниэль Мишкич
7 (н)   Джордже Деспотович
22 (в)   Юрий Дюпин
3 (з)   Игорь Удалый
28 (з)   Павел Калошин
30 (з)   Евгений Гапон
99 (п)   Камиль Закиров
29 (п)   Гаэль Ондуа
5 (п)   Владислав Кулик
10 (п)   Адлан Кацаев
6 (н)   Иван Маркелов
18 (н)   Апти Ахъядов
9 (н)   Андрес Понсе
Запасной состав
56 (в)   Александр Довбня
1 (в)   Александр Руденко
60 (з)   Савелий Козлов
16 (п)   Рикарду Алвеш
76 (п)   Давид Бидловский
23 (п)   Сергей Бреев
86 (п)   Григорий Чиркин
10 (п)   Денис Попович
32 (п)   Артём Кулишев
11 (н)   Андреа Чуканов
9 (н)   Андрей Козлов
88 (н)   Артём Галаджан
1 (в)   Александр Будаков
55 (з)   Аликади Саидов
50 (з)   Никита Чистяков
8 (п)   Шахбан Гайдаров
23 (п)   Никита Андреев
19 (н)   Павел Долгов
7 (н)   Хуан Лескано
Самоечитаемое
Трансляция
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'25
Афонин доставил мяч в штрафную гостей, но Деспотович открывался в другой свободной зоне.
'23
«Анжи» освоился на чужом поле. Стали махачкалинцы более смело бежать в атаку.
'21
Кулик забросил мяч в штрафную хозяев, но там партнёры по команде не зацепились за момент.
'20
Ондуа прилично так досталось от Деспотовича. Очередное нарушение правил, которое не приводит к карточке.
'18
Подача в штрафную гостей с правого фланга не получила адресата, как не выпрыгивал высоко Терехов в попытке пробить головой.
'16
Сутормин разогнал контратаку хозяев через левый край, отыграл в центр на Мишкича, тот пробил из-за штрафной, но попал в соперника.
'15
Смогли махачкалинцы отодвинуть игру от своих ворот в последние 2-3 минуты.
'14
Кулик хороший обводящий удар со штрафного исполнил — чуть мимо верхнего угла ворот «Оренбурга»!
'13
За счёт фола гости получили возможность большими силами перейти в атаку.
'11
«Оренбург» продолжает проводить позиционные атаки. Пока у «Анжи» не получается делать вылазки к чужим воротам.
'9
После корнера хозяев Сутормин пробил с линии штрафной точно в цель! Но гол отменён! При ударе два оренбуржца находились в положении вне игры и активно мешали обзору вратаря.
'8
Маляров низом выполнил стандарт, Деспотович принял мяч в чужой штрафной спиной к воротам, удар с разворота был заблокирован — угловой.
'7
Закиров в грубом подкате сбил Терехова. Судья ограничился лишь беседой с игроком за такой фол.
'5
Бегич от левой бровки забросил мяч в штрафную «Анжи», но гости разобрались вблизи своих ворот.
'3
«Оренбург» с первых минут встречи старается забрать мяч под свой контроль.
'2
Первую атаку хозяева затеяли через левый край, но обострить у чужих ворот не получилось.
'1
Встреча началась! Мяч с центра поля разыграли оренбуржцы.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Оренбург» — «Анжи» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура РПЛ: «Оренбург» — «Анжи». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.