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Станислав Черчесов, кстати, на стадионе. Глядит в оба главный тренер сборной России.
Айртон чуть не подсавил своего вратаря — разрулил ситуацию Селихов.
Прет вперед «Спартак»: совсем не похож на себя «Краснодар» пока что. Вот и Ханни мимо издали зарядил.
Предбизительно равное владение мячом пока. Хорошо пока красно-белые душат атакующую мощь соперников.
Отдают подопечные Кононова мяч сопернику — нет комбинаций у гостей. Селихов пока безучастен.
Стоит отметить, пока игра проходит в том же темпе, что для «Спартака» это первая игра после зимы. Для южан же матч в Москве четвертый.
Да и брака многовато на первых минутах.
Пока без опасных моментов проходит игра. Осторожничают соперники.
В центре поля проходит сейчас игра. Вязко и без скорости.
Хозяева все так же владеют мячом — Олег Кононов делает ставку на этом компоненте, но просит играть быстрее.
Красно-белые подобрались к штрафной «быков» усилиями Зе Луиша. До удара не дошло дело.
Мяч пока у хозяев держится: только прессинг остается включать гостям.
Команды, занимающие в РПЛ пятое и второе места в турнирной таблице, уже в подтрибунном помещении и готовы к выходу на «Открытие-Арену».
«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Фьолусон, Мартынович, Петров, Перейра, Каборе, Газинский, Классон, Вандерсон, Сулейманов. Запас: Синицын, Ещенко, Скопинцев, Стоцкий, Олссон, Ари.
А вот и составы. «Спартак»: Селихов, Айртон, Джикия, Боккетти, Рассказов, Гулиев, Зобнин, Ломовицкий, Ханни, Зе Луиш, Луис Адриано.
Запас: Максименко, Шитов, Комбаров, Маслов, Гапонов, Глушаков, Глущенков, Мельгарехо, Умяров, Ташаев, Мелкадзе, Роша.
Матч начнется в 19.00 по московскому времени.
Добрый воскресный вечер, уважаемые любители футбола! Следим за центральным матчем 18-го тура РПЛ «Спартак» — «Краснодар».