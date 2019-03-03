Курсы валют$ 65.93 (+0.016) 74.93 (+0.076)
Москва: -3°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Россия / Премьер-Лига
11:30
УралЗенит
0:1
закончен
14:00
АрсеналЦСКА
2:0
закончен
16:30
Локомотив МКрылья Советов
2:2
закончен
19:00
РубинАхмат
1:0
закончен
Испания / Примера
15:00
ЭспаньолВальядолид
3:1
закончен
18:15
ВильярреалАлавес
1:2
закончен
20:30
УэскаСевилья
2:1
закончен
22:45
Реал МадридБарселона
0:1
закончен
Англия / Премьер-лига
15:30
Тоттенхэм ХотспурАрсенал
1:1
закончен
18:00
БорнмутМанчестер Сити
0:1
закончен
18:00
Брайтон энд Хоув АльбионХаддерсфилд Таун
1:0
закончен
18:00
БёрнлиКристал Пэлас
1:3
закончен
18:00
Манчестер ЮнайтедСаутгемптон
3:2
закончен
18:00
ВулверхэмптонКардифф Сити
2:0
закончен
20:30
Вест Хэм ЮнайтедНьюкасл Юнайтед
2:0
закончен
Украина / Премьер-лига
15:00
ДеснаДинамо К
1:2
закончен
18:00
ЧерноморецШахтёр Д
0:1
закончен
Италия / Серия А
17:00
ЭмполиПарма
3:3
закончен
20:00
МиланСассуоло
1:0
закончен
22:30
ЛациоРома
3:0
закончен
Германия / Бундеслига
17:30
Шальке-04Фортуна
0:4
закончен
17:30
БайерФрайбург
2:0
закончен
17:30
Айнтрахт ФХоффенхайм
3:2
закончен
17:30
ГертаМайнц
2:1
закончен
17:30
НюрнбергРБ Лейпциг
0:1
закончен
20:30
Боруссия МБавария
1:5
закончен
Франция / Лига 1
19:00
КанПСЖ
1:2
закончен
22:00
АнжеМонако
2:2
закончен
22:00
НимРенн
перенесен
22:00
РеймсАмьен
2:2
закончен
КХЛ / плей-офф
15:00
ТракторАвтомобилист
1:2 (ОТ)
закончен
17:00
ВитязьЦСКА
1:3
закончен
17:00
СпартакСКА
2:5
закончен
17:00
ТорпедоБарыс
3:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Коламбус Блю ДжекетсЭдмонтон Ойлерз
0:4
закончен
00:00
Лос-Анджелес КингзЧикаго Блэкхоукс
6:3
закончен
03:00
Флорида ПантерзКаролина Харрикейнз
3:4 (ОТ)
закончен
03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингОттава Сенаторз
5:1
закончен
03:00
Монреаль КанадиенсПиттсбург Пингвинз
1:5
закончен
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсБаффало Сэйбрз
5:2
закончен
03:00
Бостон БрюинзНью-Джерси Дэвилз
1:0
закончен
04:00
Сент-Луис БлюзДаллас Старз
1:4
закончен
04:00
Аризона КойотсДетройт Ред Уингз
3:1
закончен
06:00
Калгари ФлэймзМиннесота Уайлд
2:4
закончен
Единая лига ВТБ
15:30
Парма Автодор
93:105
закончен
16:00
Локомотив-Кубань Енисей
79:67
закончен
18:00
УНИКС Астана
95:98
закончен
НБА / регулярный чемпионат
01:00
Кливленд КавальерсДетройт Пистонс
93:129
закончен
03:00
Индиана ПэйсерсОрландо Мэджик
112:117
закончен
03:30
Майами ХитБруклин Нетс
117:88
закончен
04:30
Сан-Антонио СпёрсОклахома-Сити Тандер
116:102
закончен
04:30
Даллас МавериксМемфис Гриззлиз
81:111
закончен
04:30
Филадельфия СиксерсГолден Стэйт Уорриорз
117:120
закончен
05:00
Юта ДжазМилуоки Бакс
115:111
закончен
05:00
Финикс СанзЛос-Анджелес Лейкерс
118:109
закончен
05:00
Денвер НаггетсНью-Орлеан Пеликанс
112:120
закончен
Лыжный спорт / Чемпионат мира по лыжным гонкам
13:45
Масс-старт 30 км, женщины
1
Терезе Йохауг (Норвегия)
1:14:26.2
2
Ингвильд Эстберг (Норвегия)
+36.80
3
Фрида Карлссон (Швеция)
+44.00
закончен
Олимпизм / Церемония открытия Универсиады-2019
14:30
Состоялась церемония открытия Универсиады-2019 в Красноярске
закончен
Конькобежный спорт / ЧМ по конькобежному спорту
22:00
Классическое многоборье
закончен
Хроника /
06:00
Онлайн главных событий второго дня Универсиады-2019
online
Россия / Премьер-Лига
11:30
УфаДинамо М
1:2
закончен
14:00
ЕнисейРостов
1:1
закончен
19:00
Спартак МКраснодар
1:0
1 тайм
Англия / Премьер-лига
15:00
УотфордЛестер Сити
2:1
закончен
17:05
ФулхэмЧелси
1:2
закончен
19:15
ЭвертонЛиверпуль
0:0
1 тайм
ФНЛ / Первый дивизион
08:00
СКА-ХабаровскЧертаново
1:3
закончен
13:00
СибирьТюмень
2:0
закончен
13:00
РоторСпартак-2
0:0
закончен
14:00
Нижний НовгородСочи
0:0
закончен
15:00
МордовияТамбов
1:3
закончен
15:00
ХимкиФакел
1:1
закончен
15:30
Краснодар-2Луч
2:1
закончен
16:00
Зенит-2Шинник
1:0
закончен
17:00
АрмавирТомь
0:0
закончен
17:00
БалтикаАвангард К
2:1
закончен
Испания / Примера
14:00
ЭйбарСельта
1:0
закончен
18:15
БетисХетафе
0:2
2 тайм
20:30
Реал СосьедадАтлетико М
не начался
22:45
ВаленсияАтлетик Б
не начался
Италия / Серия А
14:30
ТориноКьево
3:0
закончен
17:00
УдинезеБолонья
2:1
закончен
17:00
ДженоаФрозиноне
0:0
закончен
17:00
СПАЛСампдория
1:2
закончен
20:00
АталантаФиорентина
не начался
22:30
НаполиЮвентус
не начался
Украина / Премьер-лига
15:00
ЗаряВорскла
3:0
закончен
15:00
Олимпик ДАрсенал К
0:1
закончен
18:00
АлександрияМариуполь
0:1
2 тайм
18:00
КарпатыЛьвов
0:1
2 тайм
Франция / Лига 1
17:00
ГенгамНант
0:0
закончен
17:00
ЛилльДижон
1:0
закончен
17:00
НиццаСтрасбург
1:0
закончен
19:00
ЛионТулуза
1:1
1 тайм
23:00
МарсельСент-Этьен
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
ШтутгартГанновер-96
5:1
закончен
20:00
ВольфсбургВердер
не начался
КХЛ / плей-офф
14:30
Салават ЮлаевМеталлург Мг
1:2 (ОТ)
закончен
17:00
Динамо МЙокерит
3:0
закончен
17:00
Ак БарсАвангард
2:3
3 период
18:00
ХК СочиЛокомотив
2:1
перерыв
Хоккей / Универсиада-2019
15:30
РоссияЯпония
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
20:30
Нью-Йорк РейнджерсВашингтон Кэпиталз
не начался
23:00
Нью-Йорк АйлендерсФиладельфия Флайерз
не начался
00:00
Анахайм ДаксКолорадо Эвеланш
не начался
00:00
Вегас Голден НайтсВанкувер Кэнакс
не начался
01:00
Флорида ПантерзОттава Сенаторз
не начался
03:00
Коламбус Блю ДжекетсВиннипег Джетс
не начался
03:30
Миннесота УайлдНэшвилл Предаторз
не начался
06:00
Сан-Хосе ШарксЧикаго Блэкхоукс
не начался
Единая лига ВТБ
18:00
Калев Цмоки-Минск
online
19:30
Зелена Гура ВЭФ
не начался
НБА / регулярный чемпионат
21:00
Шарлотт ХорнетсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
23:30
Лос-Анджелес КлипперсНью-Йорк Никс
не начался
23:30
Чикаго БуллзАтланта Хоукс
не начался
23:30
Бостон СелтиксХьюстон Рокетс
не начался
02:00
Вашингтон УизардсМиннесота Тимбервулвз
не начался
02:00
Детройт ПистонсТоронто Рэпторс
не начался
02:00
Кливленд КавальерсОрландо Мэджик
не начался
03:00
Оклахома-Сити ТандерМемфис Гриззлиз
не начался
Лыжный спорт / Чемпионат мира по лыжным гонкам
15:00
Мужчины. Масс-старт 50 км свободным стилем
1
Холунд (Норвегия)
1:49.59,3
2
Большунов (Россия)
+27,8
3
Рёте (Норвегия)
+57,8
закончен
Испания / Примера
23:00
ЛеганесЛеванте
не начался
КХЛ / плей-офф
17:00
ТракторАвтомобилист
не начался
19:00
ТорпедоБарыс
не начался
19:30
ВитязьЦСКА
не начался
19:30
СпартакСКА
не начался
00:00
АвангардАк Барс
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Баффало СэйбрзЭдмонтон Ойлерз
не начался
05:00
Калгари ФлэймзТоронто Мэйпл Лифс
не начался
Единая лига ВТБ
20:00
Химки ЦСКА
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:30
Майами ХитАтланта Хоукс
не начался
03:30
Бруклин НетсДаллас Маверикс
не начался
04:30
Сан-Антонио СпёрсДенвер Наггетс
не начался
05:00
Юта ДжазНью-Орлеан Пеликанс
не начался
05:00
Финикс СанзМилуоки Бакс
не начался
06:00
Сакраменто КингзНью-Йорк Никс
не начался
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсЛос-Анджелес Клипперс
не начался
Спартак Краснодар

Чемпионские амбиции: «Спартак» ведет в счете у «Краснодара». LIVE

Онлайн-трансляция матча 18-го тура РПЛ «Спартак» — «Краснодар»

Московский «Спартак» на своем поле принимает «Краснодар» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
18-й тур  |   03 марта 19:00   |  1 тайм
Спартак
1:0
Краснодар
Стадион «Открытие Арена», Москва | Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Зе Луиш 14'
Подробная статистика матча
Основные составы
57 (в)   Александр Селихов
16 (з)   Сальваторе Боккетти
92 (з)   Николай Рассказов
6 (з)    Айртон
14 (з)   Георгий Джикия
47 (п)   Роман Зобнин
27 (п)   Александр Ломовицкий
94 (п)   Софьян Ханни
7 (п)   Аяз Гулиев
12 (н)   Луис Адриано
9 (н)    Зе 14'
39 (в)   Матвей Сафонов
98 (з)   Сергей Петров
3 (з)   Йон Гудни
6 (з)   Кристиан Рамирес
4 (з)   Александр Мартынович
8 (п)   Юрий Газинский
16 (п)   Виктор Классон
33 (п)   Маурисио Перейра
77 (п)   Шарль Каборе
7 (н)    Вандерсон
93 (н)   Магомед-Шапи Сулейманов
Запасной состав
31 (в)   Антон Шитов
98 (в)   Александр Максименко
56 (з)   Илья Гапонов
39 (з)   Павел Маслов
23 (з)   Дмитрий Комбаров
54 (п)   Наиль Умяров
15 (п)   Максим Глушенков
8 (п)   Денис Глушаков
25 (п)   Лоренсо Мельгарехо
88 (п)   Александр Ташаев
99 (н)   Педро Роша
37 (н)   Георгий Мелкадзе
31 (в)   Сергей Ещенко
88 (в)   Андрей Синицын
11 (з)   Дмитрий Скопинцев
14 (п)   Кристофер Ольссон
89 (п)   Дмитрий Стоцкий
9 (н)    Ари
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
`23

Станислав Черчесов, кстати, на стадионе. Глядит в оба главный тренер сборной России.

`24

Айртон чуть не подсавил своего вратаря — разрулил ситуацию Селихов.

`21

Прет вперед «Спартак»: совсем не похож на себя «Краснодар» пока что. Вот и Ханни мимо издали зарядил.

`18

Предбизительно равное владение мячом пока. Хорошо пока красно-белые душат атакующую мощь соперников.

`16

Отдают подопечные Кононова мяч сопернику — нет комбинаций у гостей. Селихов пока безучастен.

`14

А ВОТ И ГОЛ!!! 1:0!!! Зе Луиш вывалился один на один с центра поля и не простил оплошность «Краснодара».

`13

Стоит отметить, пока игра проходит в том же темпе, что для «Спартака» это первая игра после зимы. Для южан же матч в Москве четвертый.

`12

Да и брака многовато на первых минутах.

`10

Пока без опасных моментов проходит игра. Осторожничают соперники.

`8

В центре поля проходит сейчас игра. Вязко и без скорости.

`6

Хозяева все так же владеют мячом — Олег Кононов делает ставку на этом компоненте, но просит играть быстрее.

`4

Красно-белые подобрались к штрафной «быков» усилиями Зе Луиша. До удара не дошло дело.

`3

Мяч пока у хозяев держится: только прессинг остается включать гостям.

`1

Стартует встреча! Чемпионская гонка продолжается.

15:57

Команды, занимающие в РПЛ пятое и второе места в турнирной таблице, уже в подтрибунном помещении и готовы к выходу на «Открытие-Арену».

18:52

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Фьолусон, Мартынович, Петров, Перейра, Каборе, Газинский, Классон, Вандерсон, Сулейманов. Запас: Синицын, Ещенко, Скопинцев, Стоцкий, Олссон, Ари.

18:45

А вот и составы. «Спартак»: Селихов, Айртон, Джикия, Боккетти, Рассказов, Гулиев, Зобнин, Ломовицкий, Ханни, Зе Луиш, Луис Адриано.

Запас: Максименко, Шитов, Комбаров, Маслов, Гапонов, Глушаков, Глущенков, Мельгарехо, Умяров, Ташаев, Мелкадзе, Роша.

18:35

Матч начнется в 19.00 по московскому времени.

18:30

Добрый воскресный вечер, уважаемые любители футбола! Следим за центральным матчем 18-го тура РПЛ «Спартак» — «Краснодар».