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Чикаго БуллзАтланта Хоукс
не начался
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Бостон СелтиксХьюстон Рокетс
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02:00
Вашингтон УизардсМиннесота Тимбервулвз
не начался
02:00
Детройт ПистонсТоронто Рэпторс
не начался
02:00
Кливленд КавальерсОрландо Мэджик
не начался
03:00
Оклахома-Сити ТандерМемфис Гриззлиз
не начался
Урал Зенит

Азмун в огне: «Зенит» обыгрывает «Урал». LIVE

Онлайн-трансляция матча 18-го тура чемпионата России «Урал» — «Зенит»

В матче 18-го тура Российской премьер-лиги «Урал» в Екатеринбурге принимает санкт-петербургский «Зенит». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
18-й тур  |   02 марта 11:30   |  2 тайм
Урал
0:1
Зенит
Стадион «Екатеринбург Арена», Екатеринбург | Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
Бумаль 30'
Азмун 42'
Подробная статистика матча
Основные составы
31 (в)   Ярослав Годзюр
8 (з)   Стефан Страндберг
27 (з)   Михаил Меркулов
4 (з)   Сергей Брызгалов
15 (п)   Денис Кулаков
17 (п)   Николай Димитров
14 (п)   Юрий Бавин
13 (п)   Петрюс Бумаль 30'
58 (п)   Отман Эль-Кабир
10 (н)   Эрик Бикфалви
88 (н)   Павел Погребняк
99 (в)   Андрей Лунёв
44 (з)   Ярослав Ракицкий
19 (з)   Игорь Смольников
6 (з)   Бранислав Иванович
18 (п)   Юрий Жирков
20 (п)   Роберт Мак
25 (п)   Вильмар Барриос
27 (п)   Магомед Оздоев
11 (н)   Себастьян Дриусси
22 (н)   Артём Дзюба
7 (н)   Сердар Азмун 42'
Запасной состав
60 (в)   Владислав Полетаев
77 (в)   Олег Баклов
3 (з)   Вараздат Ароян
6 (з)   Грегор Балажиц
7 (з)   Александр Данцев
5 (з)   Доминик Динга
19 (з)   Денис Поляков
2 (з)   Шамсиддин Шанбиев
44 (п)   Андрей Егорычев
70 (п)   Илья Жигулёв
94 (п)   Анатолий Катрич
21 (п)   Марко Араторе
41 (в)   Михаил Кержаков
13 (з)   Луиш Нету
30 (з)   Эмануэль Маммана
2 (з)   Александр Анюков
15 (з)   Эльмир Набиуллин
8 (п)   Матиас Краневиттер
17 (п)   Олег Шатов
16 (п)   Кристиан Нобоа
33 (п)    Эрнани
24 (п)   Эмилиано Ригони
38 (п)   Леон Мусаев
29 (н)   Антон Заболотный
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'64
Мак неудачно навесил с углового, хозяева спокойно отбились.
'63
Опасно! Дзюба в борьбе с двумя защитниками сумел обработать мяч на линии вратарской и пробить низом — Годзюр спас команду!
'61
Эль-Кабир нанёс удар по воротам из-за пределов штрафной — Годзюр справился.
'59
Дриусси выполнил высокий навес в штрафную, никто из его партнёров до мяча не дотянулся.
'57
Пытался Погребняк пройти вперёд по левому флангу, но поскользнулся и упустил мяч за пределы поля.
'55
Смольников сорвал быструю атаку «Урала», сбив Эль-Кабира в центре поля. Обошлось без карточки, впрочем.
'53
Мак навесил с углового в центр штрафной, хозяева легко отбились.
'52
Дриусси резко пробил низом из-за пределов штрафной — мяч после рикошета от защитника пролетел рядом со штангой!
'50
Эль-Кабир навесил в штрафную с фланга, никто из партнёров за мяч не зацепился.
'48
Чуть-чуть не прошла опасная разрезающая передача в штрафную на Азмуна.
'46
Замен в перерыве тренеры делать не стали.
'46
Возвращаются на поле футболисты.
'45+2
В компенсированное время ничего интересного не произошло. Была пара неплохих атак у «Урала», но в целом «Зенит» играет активнее и вполне заслуженно ведёт в счёте сейчас. Посмотрим, как сложится второй тайм, а пока отдохнём.
'45
Одна минута добавлена к первому тайму.
'44
Контролирует мяч в центре поля «Зенит».
'42
ГОЛ! Летал мяч туда-сюда над штрафной «Урала», несколько «свечек» выполнили питерцы. В итоге пришёл мяч к открывшемуся в центре штрафной Азмуну, которого защитники в этой суматохе упустили, и Сердар головой нанёс разящий удар под правую штангу!
'40
Выбивает защита «Урала» мяч после навеса Ракицкого со штрафного.
'38
После розыгрыша углового Эль-Кабир навесил к дальней штанге, но мяч покинул пределы поля.
'37
Димитров нанёс удар из-за пределов штрафной, Барриос в подкате задел мяч, и тот пролетел мимо ворот.
'35
Опасно! Пришёл мяч к Дриусси после прострела Оздоева. и Себастьян из вратарской в касание бил в ближний угол, но Годзюр накрыл мяч!
'33
Не прошёл у Азмуна навес в штрафную с правого фланга.
'31
Не дошёл мяч до Ивановича после дальнего навеса со штрафного, но аут серб заработал в борьбе с соперником.
'30
Бумаль грубо сфолил в центре поля.
'29
Дриусси нанёс резкий удар в левый угол из-за пределов штрафной — Годзюр в прыжке спас команду!
'27
Два угловых подряд заработал «Урал». Гостям удалось отбиться.
'26
Опасно! Прошёл прострел во вратарскую на Погребняка, но его удар под штангу был заблокирован!
'24
Мак выполнил навес с углового, никто из партнёров за мяч не зацепился.
'22
Погребняк был в офсайде в момент навесной передачи в штрафную.
'20
Барриос нанёс удар метров с 16, но мяч свалился у него с ноги и полетел к угловому флажку, где его принял находившийся в офсайде Мак.
'19
Шла передача на Оздоева в штрафной, кто-то из защитников выбил мяч на угловой.
'17
Азмун упал после подката Страндберга в штрафной, но там в мяч было сыграно.
'16
Спокойно отбились екатеринбуржцы после этого стандарта.
'15
Брызгалов в подкате вынес мяч за лицевую после подачи Жиркова к линии вратарской, где Дзюба был готов сыграть на замыкании.
'13
Опасно было! Оздоев на правом фланге получил мяч от Смольникова и навесил в штрафную — Азмун чуть-чуть не дотянулся, а мог бы бить в незащищённый угол!
'11
Дзюба обработал мяч перед штрафной и нанёс мощный удар, но в ворота не попал — и выше, и левее створа получилось.
'9
Дриусси подхватил мяч у штрафной после дальнего выноса партнёра и пробил с ходу — мимо цели.
'7
Потерял «Урал" мяч на правом фланге, упустив его за боковую линию.
'5
Теперь уже «Урал» заработал штрафной. Навесил Эль-Кабир к воротам, Иванович головой выбил мяч.
'3
Эль-Кабир на фланге сбил Мака. Прошла подача в штрафную, но питерцы отбились.
'1
Матч начался!
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура РПЛ: «Урал» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 11:30 по московскому времени.