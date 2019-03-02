'45+2

В компенсированное время ничего интересного не произошло. Была пара неплохих атак у «Урала», но в целом «Зенит» играет активнее и вполне заслуженно ведёт в счёте сейчас. Посмотрим, как сложится второй тайм, а пока отдохнём.