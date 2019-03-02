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не начался
17:00
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не начался
17:00
Ак БарсАвангард
не начался
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ХК СочиЛокомотив
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
20:30
Нью-Йорк РейнджерсВашингтон Кэпиталз
не начался
23:00
Нью-Йорк АйлендерсФиладельфия Флайерз
не начался
00:00
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00:00
Вегас Голден НайтсВанкувер Кэнакс
не начался
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Коламбус Блю ДжекетсВиннипег Джетс
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23:30
Лос-Анджелес КлипперсНью-Йорк Никс
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23:30
Чикаго БуллзАтланта Хоукс
не начался
23:30
Бостон СелтиксХьюстон Рокетс
не начался
02:00
Вашингтон УизардсМиннесота Тимбервулвз
не начался
02:00
Детройт ПистонсТоронто Рэпторс
не начался
02:00
Кливленд КавальерсОрландо Мэджик
не начался
03:00
Оклахома-Сити ТандерМемфис Гриззлиз
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Рубин Ахмат

Битва за шестерку: «Рубин» принимает «Ахмат». LIVE

Онлайн-трансляция матча 18-го тура РПЛ «Рубин» — «Ахмат»

В матче 18-го тура Российской премьер-лиги казанский «Рубин» принимает на своем поле грозненский «Ахмат». «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию встречи.
18-й тур  |   02 марта 19:00   |  Матч не начался
Рубин
0:0
Ахмат
Стадион «Казань Арена», Казань | Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия)
Подробная статистика матча
Основные составы
21 (в)   Егор Бабурин
14 (з)   Владимир Гранат
3 (з)   Ибрагим Цаллагов
80 (з)   Егор Сорокин
91 (з)   Виталий Устинов
18 (п)   Павел Могилевец
7 (п)   Вячеслав Подберёзкин
15 (п)   Игорь Коновалов
88 (п)   Руслан Камболов
11 (п)   Александр Бухаров
10 (н)   Дмитрий Полоз
16 (в)   Евгений Городов
3 (з)   Заурбек Плиев
13 (з)   Милад Мохаммади
15 (з)   Андрей Семёнов
40 (з)   Ризван Уциев
8 (п)   Дамьян Шиманьский
19 (п)   Олег Иванов
23 (п)   Антон Швец
11 (п)    Исмаэл
14 (п)    Раванелли
18 (н)   Беким Балай
Запасной состав
38 (в)   Egor Tushev
23 (в)   Иван Коновалов
5 (з)   Филип Уремович
41 (з)   Vladislav Mikushin
69 (з)   Данил Степанов
50 (з)   Раиль Абдуллин
19 (з)   Хорен Байрамян
8 (п)   Владислав Пантелеев
6 (п)   Евгений Башкиров
9 (п)   Роман Акбашев
77 (п)   Реза Шекари
65 (н)   Артур Сагитов
33 (в)   Виталий Гудиев
2 (з)    Родолфо
5 (з)   Магомед Мусалов
59 (п)   Евгений Харин
77 (п)   Бернард Бериша
10 (п)   Халид Кадыров
87 (п)   Лечи Садулаев
17 (н)   Аблайе Мбенге
95 (н)   Магомед Митришев
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура РПЛ: «Рубин» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.