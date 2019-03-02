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не начался
23:00
Нью-Йорк АйлендерсФиладельфия Флайерз
не начался
00:00
Анахайм ДаксКолорадо Эвеланш
не начался
00:00
Вегас Голден НайтсВанкувер Кэнакс
не начался
01:00
Флорида ПантерзОттава Сенаторз
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03:00
Коламбус Блю ДжекетсВиннипег Джетс
не начался
03:30
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21:00
Шарлотт ХорнетсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
23:30
Лос-Анджелес КлипперсНью-Йорк Никс
не начался
23:30
Чикаго БуллзАтланта Хоукс
не начался
23:30
Бостон СелтиксХьюстон Рокетс
не начался
02:00
Вашингтон УизардсМиннесота Тимбервулвз
не начался
02:00
Детройт ПистонсТоронто Рэпторс
не начался
02:00
Кливленд КавальерсОрландо Мэджик
не начался
03:00
Оклахома-Сити ТандерМемфис Гриззлиз
не начался
Арсенал ЦСКА

Погоня за «Зенитом»: ЦСКА пытается победить «Арсенал». LIVE

Онлайн-трансляция матча 18-го тура РПЛ «Арсенал» — ЦСКА

В матче 18-го тура Российской премьер-лиги тульский «Арсенал» принимает московский ЦСКА. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
18-й тур  |   02 марта 14:00   |  1 тайм
Арсенал
0:0
ЦСКА
Стадион «Ахмат-Арена», Грозный | Главный судья: Евгений Турбин (Москва, Россия)
Подробная статистика матча
Основные составы
36 (в)   Михаил Левашов
6 (з)   Максим Беляев
21 (з)   Виктор Альварес
8 (з)   Гиа Григалава
5 (з)   Абдул Мохаммед
9 (п)   Кирилл Комбаров
23 (п)   Игорь Горбатенко
70 (п)   Георги Костадинов
78 (п)   Зелимхан Бакаев
10 (н)   Эванс Кангва
18 (н)   Лука Джорджевич
35 (в)   Игорь Акинфеев
50 (з)   Родриго Бекао
23 (з)   Хёрдур Магнуссон
14 (з)   Кирилл Набабкин
2 (з)   Марио Фернандес
77 (п)   Ильзат Ахметов
98 (п)   Иван Обляков
25 (п)   Кристиян Бистрович
8 (п)   Никола Влашич
17 (п)   Арнор Сигурдссон
9 (н)   Фёдор Чалов
Запасной состав
1 (в)   Артур Нигматуллин
14 (з)   Анри Хагуш
13 (з)   Максим Володько
26 (з)   Бакари Коне
22 (п)   Даниил Лесовой
7 (п)   Кантемир Берхамов
82 (п)   Даниил Хлусевич
19 (п)   Резиуан Мирзов
17 (н)   Гурам Аджоев
45 (н)   Огнен Ожегович
1 (в)   Илья Помазун
42 (з)   Георгий Щенников
78 (з)   Игорь Дивеев
71 (п)   Наяир Тикнизян
15 (п)   Дмитрий Ефремов
29 (п)   Яка Бийол
18 (н)   Лассана Н'Диайе
11 (н)   Абель Эрнандес
19 (н)   Такума Нисимура
Самоечитаемое
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'25
Красивую комбинацию разыграл ЦСКА у чужой штрафной, однако нанести удар по воротам так и не удалось никому.
'23
Горбатенко пытался найти адресата для передачи в штрафной, но в итоге пришлось ему бить самому, и получился удар левее ворот.
'21
Магнуссон поставил корпус в штрафной в борьбе с Джорджевичем, и мяч улетел за лицевую.
'19
Неудачно приземлился сейчас Обляков, содрав колено до крови. Перематывают ему ногу за пределами поля.
'17
Обляков со стандарта на левом фланге навесил в центр штрафной — защита выбила мяч.
'15
В итоге Горбатенко всё-таки достал мяч у угла штрафной, покатил его на Комбарова, и Кирилл плотно пробил в ближний угол — Акинфеев справился.
'15
Опасно! Бакаев ворвался в штрафную ЦСКА в контратаке и прострелил на свободного Горбатенко, который просто не дотянулся до мяча в подходящей для удара точке!
'14
Ахметов простреливал в штрафную с правого фланга, но передача не прошла.
'12
Костадинов из центра штрафной попытался пробросить мяч мимо Акинфеева. Игорь надёжно сыграл, перехватив мяч.
'10
ЦСКА уверенно контролирует мяч, пока не позволяя «Арсеналу» что-либо создать.
'8
Влашич сбрасывал мяч головой в направлении Чалова после подачи в штрафную, но Левашов сыграл на перехвате.
'6
Фернандес прошёл по флангу и навесил в штрафную — Григалава выбил мяч от ворот.
'4
Левашов после навеса Облякова с углового забрал мяч в руки.
'3
Сигурдссон из-за пределов штрафной нанёс удар по воротам — мяч задел соперника и улетел за лицевую.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Арсенал» — ЦСКА можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура РПЛ: «Арсенал» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.