- 428657 просмотров Зеленский признал неизбежность переговоров Украины и России
- 372235 просмотров В Германии идет суд по делу племянника Дмитрия Киселева
- 330761 просмотр Криминалисты СКР объяснили, как погибла группа Дятлова
- 322023 просмотра Катастрофа в Подмосковье: крушение самолета унесло жизни людей
- 290985 просмотров Су-30 и F-16 сошлись в воздушном бою Индии и Пакистана
- 165848 просмотров В СК подтвердили, что школьник домогался к годовалой сестре в Петербурге
- 163395 просмотров Немецкий депутат хочет судить Порошенко на международном трибунале
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'25
Красивую комбинацию разыграл ЦСКА у чужой штрафной, однако нанести удар по воротам так и не удалось никому.
'23
Горбатенко пытался найти адресата для передачи в штрафной, но в итоге пришлось ему бить самому, и получился удар левее ворот.
'21
Магнуссон поставил корпус в штрафной в борьбе с Джорджевичем, и мяч улетел за лицевую.
'19
Неудачно приземлился сейчас Обляков, содрав колено до крови. Перематывают ему ногу за пределами поля.
'17
Обляков со стандарта на левом фланге навесил в центр штрафной — защита выбила мяч.
'15
В итоге Горбатенко всё-таки достал мяч у угла штрафной, покатил его на Комбарова, и Кирилл плотно пробил в ближний угол — Акинфеев справился.
'15
Опасно! Бакаев ворвался в штрафную ЦСКА в контратаке и прострелил на свободного Горбатенко, который просто не дотянулся до мяча в подходящей для удара точке!
'14
Ахметов простреливал в штрафную с правого фланга, но передача не прошла.
'12
Костадинов из центра штрафной попытался пробросить мяч мимо Акинфеева. Игорь надёжно сыграл, перехватив мяч.
'10
ЦСКА уверенно контролирует мяч, пока не позволяя «Арсеналу» что-либо создать.
'8
Влашич сбрасывал мяч головой в направлении Чалова после подачи в штрафную, но Левашов сыграл на перехвате.
'6
Фернандес прошёл по флангу и навесил в штрафную — Григалава выбил мяч от ворот.
'4
Левашов после навеса Облякова с углового забрал мяч в руки.
'3
Сигурдссон из-за пределов штрафной нанёс удар по воротам — мяч задел соперника и улетел за лицевую.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Арсенал» — ЦСКА можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура РПЛ: «Арсенал» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.