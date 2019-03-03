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Трансляция
С конца
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'45+2
В компенсированное время ничего не произошло.
'45
Одна минута добавлена к первому тайму. Тем временем Попов вернулся в игру.
'44
Выбивают защитники мяч из штрафной после навеса Попова.
'43
Пауза перед новым угловым, Заневу оказывают помощь.
'42
Опасно! Не уследили номинальные хозяева за Хаджикадуничем в момент навеса с углового, он выпрыгнул у штанги и пробил головой, однако Занев успел заблокировать удар, при этом столкнувшись с соперником.
'40
'39
Не получилась атака правым флангом у «Ростова».
'37
Отбились ростовчане после навеса с углового, но мяч остался у «Енисея». Последовал дальний навес в штрафную, где Сарр и Огуде пытались дотянуться до мяча, однако в итоге ни одному из них это сделать не удалось.
'36
Неудачно сыграли центральные защитники «Ростова», фактически привезя себе угловой.
'34
Сорвал Глебов удар с дальней дистанции, мяч в сторону углового флажка полетел.
'32
Саркисов у линии штрафной принял мяч и пробил в правый нижний угол — Песьяков легко его накрыл. Слабым получился удар.
'30
Быстрая атака получилась у «Ростова», но пошли в неё только два игрока — Шомуродов и Попов. Эльдор вырезал передачу на Ивелина, тому пришлось бить из неудобной позиции, поскольку обратную передачу перекрывали три защитника «Енисея», а больше никого из партнёров поблизости не было — и мяч прошёл левее ворот.
'29
Шомуродов попал в офсайд.
'28
Чернов навесил с углового, Огуде выбил мяч за пределы штрафной.
'27
Ерёменко ударом со штрафного задел «стенку», и мяч улетел за лицевую.
'26
Песьяков легко забирает мяч в руки после неудачного навеса в штрафную.
'24
Попов перебросил «стенку», целясь в ближний угол, но мяч полетел выше ворот.
'23
'22
Готов продолжать матч Бабакар.
'21
Небольшая пауза в игре. Сарр пострадал в верховой борьбе за мяч.
'19
Небольшая суматоха в штрафной «Ростова» после углового возникла, но отбиться удалось.
'18
Ятченко прошёл по правому флангу и навесил в штрафную, Песьяков неудачно выбил мяч, и защите пришлось выносить его на угловой.
'16
Юрченко кулаком выбил мяч куда подальше после навеса от угла поля.
'15
Сейчас хороший дальний удар у Ерёменко получился, в левую девятку полетел мяч — Юрченко в прыжке перевёл на угловой!
'13
Ростовчане больше контролируют мяч, но «Енисей» успевает перекрывать все зоны перед штрафной. Слишком медленно идёт вперёд «Ростов».
'11
Слишком сильно прострелил Ерёменко в штрафную «Енисея», мяч ушёл за лицевую.
'9
Ятченко принял мяч на углу штрафной после навеса, но он был в офсайде.
'7
Не торопятся развивать атаки ни красноярцы, ни ростовчане. Напомним, что «Ростов» сезон уже возобновил чуть раньше, победив «Краснодар» в ответном кубковом матче и пробившись в полуфинал.
'5
Ерёменко навесил в штрафную, Попов пробил головой — правее ворот полетел мяч.
'3
Песьяков спокойно играет на выходе, забирая мяч в руки после дальнего навеса в штрафную.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Енисей» — «Ростов» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура РПЛ: «Енисей» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.