'30

Быстрая атака получилась у «Ростова», но пошли в неё только два игрока — Шомуродов и Попов. Эльдор вырезал передачу на Ивелина, тому пришлось бить из неудобной позиции, поскольку обратную передачу перекрывали три защитника «Енисея», а больше никого из партнёров поблизости не было — и мяч прошёл левее ворот.