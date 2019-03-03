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БорнмутМанчестер Сити
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Брайтон энд Хоув АльбионХаддерсфилд Таун
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Коламбус Блю ДжекетсЭдмонтон Ойлерз
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00:00
Лос-Анджелес КингзЧикаго Блэкхоукс
6:3
закончен
03:00
Флорида ПантерзКаролина Харрикейнз
3:4 (ОТ)
закончен
03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингОттава Сенаторз
5:1
закончен
03:00
Монреаль КанадиенсПиттсбург Пингвинз
1:5
закончен
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсБаффало Сэйбрз
5:2
закончен
03:00
Бостон БрюинзНью-Джерси Дэвилз
1:0
закончен
04:00
Сент-Луис БлюзДаллас Старз
1:4
закончен
04:00
Аризона КойотсДетройт Ред Уингз
3:1
закончен
06:00
Калгари ФлэймзМиннесота Уайлд
2:4
закончен
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15:30
Парма Автодор
93:105
закончен
16:00
Локомотив-Кубань Енисей
79:67
закончен
18:00
УНИКС Астана
95:98
закончен
НБА / регулярный чемпионат
01:00
Кливленд КавальерсДетройт Пистонс
93:129
закончен
03:00
Индиана ПэйсерсОрландо Мэджик
112:117
закончен
03:30
Майами ХитБруклин Нетс
117:88
закончен
04:30
Сан-Антонио СпёрсОклахома-Сити Тандер
116:102
закончен
04:30
Даллас МавериксМемфис Гриззлиз
81:111
закончен
04:30
Филадельфия СиксерсГолден Стэйт Уорриорз
117:120
закончен
05:00
Юта ДжазМилуоки Бакс
115:111
закончен
05:00
Финикс СанзЛос-Анджелес Лейкерс
118:109
закончен
05:00
Денвер НаггетсНью-Орлеан Пеликанс
112:120
закончен
Лыжный спорт / Чемпионат мира по лыжным гонкам
13:45
Масс-старт 30 км, женщины
1
Терезе Йохауг (Норвегия)
1:14:26.2
2
Ингвильд Эстберг (Норвегия)
+36.80
3
Фрида Карлссон (Швеция)
+44.00
закончен
Олимпизм / Церемония открытия Универсиады-2019
14:30
Состоялась церемония открытия Универсиады-2019 в Красноярске
закончен
Конькобежный спорт / ЧМ по конькобежному спорту
22:00
Классическое многоборье
закончен
Хроника /
06:00
Онлайн главных событий второго дня Универсиады-2019
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Россия / Премьер-Лига
11:30
УфаДинамо М
1:2
закончен
14:00
ЕнисейРостов
0:0
перерыв
19:00
Спартак МКраснодар
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
08:00
СКА-ХабаровскЧертаново
1:3
закончен
13:00
СибирьТюмень
2:0
закончен
13:00
РоторСпартак-2
0:0
закончен
14:00
Нижний НовгородСочи
0:0
перерыв
15:00
МордовияТамбов
не начался
15:00
ХимкиФакел
не начался
15:30
Краснодар-2Луч
не начался
16:00
Зенит-2Шинник
не начался
17:00
АрмавирТомь
не начался
17:00
БалтикаАвангард К
не начался
Испания / Примера
14:00
ЭйбарСельта
0:0
перерыв
18:15
БетисХетафе
не начался
20:30
Реал СосьедадАтлетико М
не начался
22:45
ВаленсияАтлетик Б
не начался
Италия / Серия А
14:30
ТориноКьево
0:0
1 тайм
17:00
УдинезеБолонья
не начался
17:00
ДженоаФрозиноне
не начался
17:00
СПАЛСампдория
не начался
20:00
АталантаФиорентина
не начался
22:30
НаполиЮвентус
не начался
Англия / Премьер-лига
15:00
УотфордЛестер Сити
не начался
17:05
ФулхэмЧелси
не начался
19:15
ЭвертонЛиверпуль
не начался
Украина / Премьер-лига
15:00
ЗаряВорскла
не начался
15:00
Олимпик ДАрсенал К
не начался
18:00
АлександрияМариуполь
не начался
18:00
КарпатыЛьвов
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Франция / Лига 1
17:00
ГенгамНант
не начался
17:00
ЛилльДижон
не начался
17:00
НиццаСтрасбург
не начался
19:00
ЛионТулуза
не начался
23:00
МарсельСент-Этьен
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
ШтутгартГанновер-96
не начался
20:00
ВольфсбургВердер
не начался
КХЛ / плей-офф
14:30
Салават ЮлаевМеталлург Мг
0:0
1 период
17:00
Динамо МЙокерит
не начался
17:00
Ак БарсАвангард
не начался
18:00
ХК СочиЛокомотив
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
20:30
Нью-Йорк РейнджерсВашингтон Кэпиталз
не начался
23:00
Нью-Йорк АйлендерсФиладельфия Флайерз
не начался
00:00
Анахайм ДаксКолорадо Эвеланш
не начался
00:00
Вегас Голден НайтсВанкувер Кэнакс
не начался
01:00
Флорида ПантерзОттава Сенаторз
не начался
03:00
Коламбус Блю ДжекетсВиннипег Джетс
не начался
03:30
Миннесота УайлдНэшвилл Предаторз
не начался
06:00
Сан-Хосе ШарксЧикаго Блэкхоукс
не начался
15:30
Начать с победы: Россия бьется за золото Универсиады. LIVE
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Единая лига ВТБ
18:00
Калев Цмоки-Минск
не начался
19:30
Зелена Гура ВЭФ
не начался
НБА / регулярный чемпионат
21:00
Шарлотт ХорнетсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
23:30
Лос-Анджелес КлипперсНью-Йорк Никс
не начался
23:30
Чикаго БуллзАтланта Хоукс
не начался
23:30
Бостон СелтиксХьюстон Рокетс
не начался
02:00
Вашингтон УизардсМиннесота Тимбервулвз
не начался
02:00
Детройт ПистонсТоронто Рэпторс
не начался
02:00
Кливленд КавальерсОрландо Мэджик
не начался
03:00
Оклахома-Сити ТандерМемфис Гриззлиз
не начался
Лыжный спорт / Чемпионат мира по лыжным гонкам
15:00
Мужчины. Масс-старт 50 км свободным стилем
не начался
Испания / Примера
23:00
ЛеганесЛеванте
не начался
КХЛ / плей-офф
17:00
ТракторАвтомобилист
не начался
19:00
ТорпедоБарыс
не начался
19:30
ВитязьЦСКА
не начался
19:30
СпартакСКА
не начался
00:00
АвангардАк Барс
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Баффало СэйбрзЭдмонтон Ойлерз
не начался
05:00
Калгари ФлэймзТоронто Мэйпл Лифс
не начался
Единая лига ВТБ
20:00
Химки ЦСКА
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:30
Майами ХитАтланта Хоукс
не начался
03:30
Бруклин НетсДаллас Маверикс
не начался
04:30
Сан-Антонио СпёрсДенвер Наггетс
не начался
05:00
Юта ДжазНью-Орлеан Пеликанс
не начался
05:00
Финикс СанзМилуоки Бакс
не начался
06:00
Сакраменто КингзНью-Йорк Никс
не начался
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсЛос-Анджелес Клипперс
не начался
Енисей Ростов

Аленичев против Карпина: «Енисей» бьется с «Ростовом». LIVE

Онлайн-трансляция матча 18-го тура РПЛ «Енисей» — «Ростов»

Красноярский «Енисей» играет с «Ростовом» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
18-й тур  |   03 марта 14:00   |  перерыв
Енисей
0:0
Ростов
Стадион «Фишт», Сочи | Главный судья: Алексей Матюнин (Москва, Россия)
Гаджибеков 23'
Норманн 40'
Подробная статистика матча
Основные составы
55 (в)   Давид Юрченко
94 (з)   Олег Данченко
2 (з)   Валерий Кичин
63 (з)   Али Гаджибеков 23'
3 (з)   Дмитрий Ятченко
33 (з)   Петар Занев
23 (з)   Бабакар Сарр
8 (п)   Фегор Огуде
17 (п)   Константин Савичев
6 (п)   Дмитрий Торбинский
11 (н)   Артур Саркисов
30 (в)   Сергей Песьяков
28 (з)   Евгений Чернов
24 (з)   Миха Мевля
80 (з)   Иван Новосельцев
5 (з)   Деннис Хаджикадунич
25 (з)   Арсений Логашов
17 (п)   Матиас Норманн 40'
7 (п)   Роман Ерёменко
15 (п)   Данил Глебов
8 (п)   Ивелин Попов
14 (н)   Эльдор Шомуродов
Запасной состав
1 (в)   Юрий Нестеренко
95 (в)   Максим Едапин
13 (з)   Алексей Грицаенко
37 (з)   Gleb Zakharov
27 (з)   Павел Рожков
5 (п)   Павел Комолов
14 (п)   Максим Семакин
78 (п)   Арсен Хубулов
77 (п)   Михаил Костюков
10 (н)   Михаил Комков
9 (н)   Александр Соболев
48 (н)   Александр Кутьин
31 (в)   Илья Абаев
33 (з)   Константин Плиев
4 (з)   Сергей Паршивлюк
19 (п)   Бактийор Зайнутдинов
92 (п)   Артём Щадин
10 (п)   Александр Зуев
11 (п)   Алексей Ионов
23 (н)   Видар Кьяртанссон
9 (н)   Бьорн Сигурдарсон
Удары
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По воротам:
В створ:
Владение мячом
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'45+2
В компенсированное время ничего не произошло.
'45
Одна минута добавлена к первому тайму. Тем временем Попов вернулся в игру.
'44
Выбивают защитники мяч из штрафной после навеса Попова.
'43
Пауза перед новым угловым, Заневу оказывают помощь.
'42
Опасно! Не уследили номинальные хозяева за Хаджикадуничем в момент навеса с углового, он выпрыгнул у штанги и пробил головой, однако Занев успел заблокировать удар, при этом столкнувшись с соперником.
'40
Норманн получил «горчичник» за срыв атаки.
'39
Не получилась атака правым флангом у «Ростова».
'37
Отбились ростовчане после навеса с углового, но мяч остался у «Енисея». Последовал дальний навес в штрафную, где Сарр и Огуде пытались дотянуться до мяча, однако в итоге ни одному из них это сделать не удалось.
'36
Неудачно сыграли центральные защитники «Ростова», фактически привезя себе угловой.
'34
Сорвал Глебов удар с дальней дистанции, мяч в сторону углового флажка полетел.
'32
Саркисов у линии штрафной принял мяч и пробил в правый нижний угол — Песьяков легко его накрыл. Слабым получился удар.
'30
Быстрая атака получилась у «Ростова», но пошли в неё только два игрока — Шомуродов и Попов. Эльдор вырезал передачу на Ивелина, тому пришлось бить из неудобной позиции, поскольку обратную передачу перекрывали три защитника «Енисея», а больше никого из партнёров поблизости не было — и мяч прошёл левее ворот.
'29
Шомуродов попал в офсайд.
'28
Чернов навесил с углового, Огуде выбил мяч за пределы штрафной.
'27
Ерёменко ударом со штрафного задел «стенку», и мяч улетел за лицевую.
'26
Песьяков легко забирает мяч в руки после неудачного навеса в штрафную.
'24
Попов перебросил «стенку», целясь в ближний угол, но мяч полетел выше ворот.
'23
Гаджибеков сбил Шомуродова на подступах к штрафной.
'22
Готов продолжать матч Бабакар.
'21
Небольшая пауза в игре. Сарр пострадал в верховой борьбе за мяч.
'19
Небольшая суматоха в штрафной «Ростова» после углового возникла, но отбиться удалось.
'18
Ятченко прошёл по правому флангу и навесил в штрафную, Песьяков неудачно выбил мяч, и защите пришлось выносить его на угловой.
'16
Юрченко кулаком выбил мяч куда подальше после навеса от угла поля.
'15
Сейчас хороший дальний удар у Ерёменко получился, в левую девятку полетел мяч — Юрченко в прыжке перевёл на угловой!
'13
Ростовчане больше контролируют мяч, но «Енисей» успевает перекрывать все зоны перед штрафной. Слишком медленно идёт вперёд «Ростов».
'11
Слишком сильно прострелил Ерёменко в штрафную «Енисея», мяч ушёл за лицевую.
'9
Ятченко принял мяч на углу штрафной после навеса, но он был в офсайде.
'7
Не торопятся развивать атаки ни красноярцы, ни ростовчане. Напомним, что «Ростов» сезон уже возобновил чуть раньше, победив «Краснодар» в ответном кубковом матче и пробившись в полуфинал.
'5
Ерёменко навесил в штрафную, Попов пробил головой — правее ворот полетел мяч.
'3
Песьяков спокойно играет на выходе, забирая мяч в руки после дальнего навеса в штрафную.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Енисей» — «Ростов» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура РПЛ: «Енисей» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.