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Трансляция
С конца
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'90+5
'90+3
Алексей Миранчук отпасовал на левый край чужой штрафной, откуда Антон Миранчук навесил в центр на Фарфана, но того опередил соперник.
'90+1
Пять минут добавил арбитр к основному времени матча.
'90
'90
'87
Смолов взял игру на себя на правом краю чужой штрафной и упал на газон в единоборстве с Зотовым, но пенальти арбитр не поставил.
'85
'85
'84
'84
Шишкин нарушил правила против Антона Миранчука в центральной зоне у своей штрафной. Фарфан неудачно пробил со стандартного положения в стенку из футболистов «Крыльев Советов».
'82
Канунников получил передачу на левом фланге атаки и исполнил подачу в чужую штрафную, но после рикошета мяч прилетел в руки Гилерме.
'80
Интересная игра с обоюдными шансами идет у нас в эти минуты матча. Обе команды не собираются отсиживаться в обороне.
'78
После стеночки с партнером в центральной зоне у чужой штрафной нанес удар Баринов, но принял этот выстрел на себя ближайший соперник.
'76
'75
Обоюдные атаки пытаются проводить сейчас обе команды. Веселая игра идет у нас на футбольном поле.
'73
'71
Постоянно атаковали футболисты «Локомотива» до второго пропущенного гола, но неожиданный забег Шейдаева может сотворить сегодня сенсацию.
'69
'67
Антон Миранчук отпасовал низом на правый край чужой штрафной, где попытался в касание нанести удар по воротам Эдер, но попал в ближайшего соперника.
'65
'63
'63
'63
'63
'62
После подачи с углового с правого фланга нанес удар головой с линии вратарской Фарфан, но Рыжиков сумел зафиксировать мяч на линии своих ворот!
'60
Игнатьев получил передачу на правом фланге атаки и попытался прострелить в центр чужой штрафной, где первым на мяче был соперник.
'58
Лысов подключился к атаке своей команды по левому флангу, исполнил подачу в чужую штрафную, но там первым на мяче был один из соперников.
'56
'56
'55
'55
'55
'53
Эдер отпасовал низом у чужой штрафной на Алексея Миранчука, а тот затем отдал невразумительную передачу в касание в зону, где никого из партнеров не оказалось.
'51
'50
Первый во втором тайме угловой заработали футболисты «Локомотива». Однако, подача с угла поля к опасности у чужих ворот не привела.
'48
Длительное время контролируют мяч футболисты «Локомотива» на стартовых минутах второго тайма. Гости пока в основном обороняются.
'46
Начался второй тайм!
'45
Перерыв! 1:1 по итогам первого тайма нашего матча. В целом равная игра была в первой половине встречи и пока ничейный результат на табло стадиона выглядит справедливым.
'43
Антон Миранчук перестарался в борьбе за мяч на левом фланге атаки своей команды, нарушив правила против Антона.
'41
Джано Ананидзе технично ушел от соперника, но лишь поблизости от центра поля, а потому без особой пользы для своей команды.
'39
Алексей Миранчук попытался продвинуться вперед от центра поля, но тут же был остановлен фолом со стороны Антона. Множество мелких фолов у нас в матче, чему совсем не препятствует арбитр встречи.
'37
Антон не по правилам встретил Баринова поблизости от центра поля. Справедливый фол зафиксировал арбитр.
'35
Поочередно команды длительное время контролируют мяч поблизости от центра поля. Без обострений идет у нас игра.
'33
Мяч в основном находится сейчас поблизости от центра поля. Обе команды позволяют себе спокойный футбол в эти минуты матча.
'31
Обменялись команды сейчас угловыми ударами, но обе подачи вышли безрезультатными.
'29
Момент у гостей! Канунников здорово ушел от троих соперников и нанес удар с выгодной позиции, но вышло прямо во вратаря!
'27
Длительное время контролируют сейчас мяч футболисты «Локомотива» на чужой половине поля, но пока без обострений у чужих ворот.
'25
Быстро обменялись голами сегодня команды уже в первом тайме противостояния. Тем интереснее игра ожидает нас в дальнейшем.
'23
'21
Баринов отдал невразумительную передачу вперед по правому флангу атаки. Никто из партнеров не успел на этот пас и мяч ушел за лицевую линию поля.
'19
'17
Теперь уже угловой заработали и неудачно разыграли футболисты «Крыльев Советов». Не идут пока стандартные положения у обеих команд.
'14
Очередной угловой в матче заработали подопечные Семина. Однако, подача с угла поля пришлась на ближайшего соперника.
'12
Эдер сместился на фланг и попытался пройти вперед, но получил удар в спину. Справедливый фол зафиксировал арбитр.
'10
Постепенно перешла инициатива в нашем матче к подопечным Юрия Семина. Длительное время контролируют они мяч сейчас.
'7
Активно прессингуют соперников уже на чужой половине поля футболисты «Крыльев Советов». Непросто приходится хозяевам поля.
'5
Канунников навесил с первого в матче углового для гостей в центр чужой штрафной, но там первым на мяче был вернувшийся в оборону Фарфан.
'3
Антон Миранчук навесил с углового с левого фланга в центр чужой штрафной, где надежно кулаками на выходе сыграл Рыжиков.
'2
Лысов подключился к атаке своей команды по левому флангу и при попытке навесить в центр заработал первый в матче угловой для своей команды.
'1
Матч начался!
'0
Приобрести и посмотреть трансляцию матча: «Локомотив» — «Крылья Советов» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура РПЛ: «Локомотив» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.