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Брайтон энд Хоув АльбионХаддерсфилд Таун
1:0
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00:00
Лос-Анджелес КингзЧикаго Блэкхоукс
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03:00
Флорида ПантерзКаролина Харрикейнз
не начался
03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингОттава Сенаторз
не начался
03:00
Монреаль КанадиенсПиттсбург Пингвинз
не начался
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсБаффало Сэйбрз
не начался
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УНИКС Астана
95:98
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Кливленд КавальерсДетройт Пистонс
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Индиана ПэйсерсОрландо Мэджик
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Сан-Антонио СпёрсОклахома-Сити Тандер
не начался
04:30
Даллас МавериксМемфис Гриззлиз
не начался
04:30
Филадельфия СиксерсГолден Стэйт Уорриорз
не начался
05:00
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не начался
05:00
Финикс СанзЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
05:00
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Спартак МКраснодар
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ФНЛ / Первый дивизион
08:00
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не начался
13:00
СибирьТюмень
не начался
13:00
РоторСпартак-2
не начался
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Нижний НовгородСочи
не начался
15:00
МордовияТамбов
не начался
15:00
ХимкиФакел
не начался
15:30
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не начался
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Зенит-2Шинник
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17:00
АрмавирТомь
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НиццаСтрасбург
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ЛионТулуза
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23:00
МарсельСент-Этьен
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
ШтутгартГанновер-96
не начался
20:00
ВольфсбургВердер
не начался
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14:30
Салават ЮлаевМеталлург Мг
не начался
17:00
Динамо МЙокерит
не начался
17:00
Ак БарсАвангард
не начался
18:00
ХК СочиЛокомотив
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
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Нью-Йорк РейнджерсВашингтон Кэпиталз
не начался
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Нью-Йорк АйлендерсФиладельфия Флайерз
не начался
00:00
Анахайм ДаксКолорадо Эвеланш
не начался
00:00
Вегас Голден НайтсВанкувер Кэнакс
не начался
01:00
Флорида ПантерзОттава Сенаторз
не начался
03:00
Коламбус Блю ДжекетсВиннипег Джетс
не начался
03:30
Миннесота УайлдНэшвилл Предаторз
не начался
06:00
Сан-Хосе ШарксЧикаго Блэкхоукс
не начался
Единая лига ВТБ
18:00
Калев Цмоки-Минск
не начался
19:30
Зелена Гура ВЭФ
не начался
НБА / регулярный чемпионат
21:00
Шарлотт ХорнетсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
23:30
Лос-Анджелес КлипперсНью-Йорк Никс
не начался
23:30
Чикаго БуллзАтланта Хоукс
не начался
23:30
Бостон СелтиксХьюстон Рокетс
не начался
02:00
Вашингтон УизардсМиннесота Тимбервулвз
не начался
02:00
Детройт ПистонсТоронто Рэпторс
не начался
02:00
Кливленд КавальерсОрландо Мэджик
не начался
03:00
Оклахома-Сити ТандерМемфис Гриззлиз
не начался
Локомотив Крылья Советов

С двумя удалениями: «Локомотив» и «Крылья» устроили шоу

«Локомотив» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в матче 18-го тура РПЛ

В матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский «Локомотив» на своем поле сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов». Встреча завершилась со счетом 2:2. «Газета.Ru» вела текстовую трансляцию.
18-й тур  |   02 марта 16:30   |  закончен
Локомотив
2:2
Крылья Советов
Стадион «РЖД Арена (Локомотив)», Москва | Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Миранчук 23'
Денисов 49'
Кверквелия 55'
Миранчук 55'
Гилерме 57'
Миранчук 65'
Денисов 73'
Эдер 77'
Миранчук 84'
Джано 19'
Рохель 55'
Рохель 56'
Шейдаев 69'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Маринато Гилерме 57'
33 (з)   Соломон Кверквелия 55'
84 (з)   Михаил Лысов 63'
5 (з)   Бенедикт Хёведес
27 (п)   Игорь Денисов 49' 73'
20 (п)   Владислав Игнатьев
11 (п)   Антон Миранчук 23' 55' 65'
6 (п)   Дмитрий Баринов
59 (п)   Алексей Миранчук 84'
8 (п)   Джефферсон Фарфан
24 (н)   Антонио Эдер 77'
1 (в)   Сергей Рыжиков
49 (з)   Роман Шишкин
44 (з)   Никита Чичерин
90 (з)   Тарас Бурлак
18 (з)   Агустин Рохель 55' 56'
2 (з)   Владимир Полуяхтов
10 (п)   Джано Ананидзе 62' 19'
19 (п)   Александр Самедов 90'
28 (п)   Паул Антон 85'
99 (н)   Максим Канунников
11 (н)   Рамиль Шейдаев 69'
Запасной состав
30 (в)   Никита Медведев
77 (в)   Антон Коченков
17 (з)   Тарас Михалик
42 (з)   Иван Лапшов
3 (з)   Брайан Идову
94 (п)   Дмитрий Рыбчинский
21 (п)   Хвича Кварацхелия
96 (п)   Рифат Жемалетдинов
9 (н)   Фёдор Смолов 63'
67 (н)   Роман Тугарев
14 (в)   Евгений Конюхов
81 (в)   Богдан Овсянников
15 (з)   Георгий Зотов 62'
95 (з)   Максим Карпов
5 (з)   Мирал Самарджич
40 (п)   Артём Тимофеев 85'
70 (п)   Антон Зиньковский 90'
78 (п)   Геннадий Киселёв
31 (п)   Денис Ткачук
91 (н)   Павел Яковлев
22 (н)   Ваня Вучичевич
Удары
70%
По воротам: 9
В створ: 7
Владение мячом
66%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 10
  • 15
Удары
30%
По воротам: 5
В створ: 3
Владение мячом
34%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 4
  • 14
Самоечитаемое
Трансляция
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'90+5
Финальный свисток! 2:2 по итогам нашего матча. Яркий матч сегодня провели обе команды с удалениями с обеих сторон и четырьмя забитыми голами. Наверняка и зрители получили удовольствие от такой игры. Тем не менее, «Локомотив» потерял важные очки.
'90+3
Алексей Миранчук отпасовал на левый край чужой штрафной, откуда Антон Миранчук навесил в центр на Фарфана, но того опередил соперник.
'90+1
Пять минут добавил арбитр к основному времени матча.
'90
Вышел на поле Зиньковский.
'90
Замена у «Крыльев Советов». Ушел с поля Самедов.
'87
Смолов взял игру на себя на правом краю чужой штрафной и упал на газон в единоборстве с Зотовым, но пенальти арбитр не поставил.
'85
Вышел на поле Тимофеев.
'85
Замена у «Крыльев Советов». Ушел с поля Антон.
'84
Алексей Миранчук получил желтую карточку за фол против устремившегося в прорыв по правому флангу Самедова.
'84
Шишкин нарушил правила против Антона Миранчука в центральной зоне у своей штрафной. Фарфан неудачно пробил со стандартного положения в стенку из футболистов «Крыльев Советов».
'82
Канунников получил передачу на левом фланге атаки и исполнил подачу в чужую штрафную, но после рикошета мяч прилетел в руки Гилерме.
'80
Интересная игра с обоюдными шансами идет у нас в эти минуты матча. Обе команды не собираются отсиживаться в обороне.
'78
После стеночки с партнером в центральной зоне у чужой штрафной нанес удар Баринов, но принял этот выстрел на себя ближайший соперник.
'76
Эдер получил желтую карточку за грубый фол на чужой половине поля.
'75
Обоюдные атаки пытаются проводить сейчас обе команды. Веселая игра идет у нас на футбольном поле.
'73
Игорь Денисов получил вторую желтую карточку за фол против устремившегося в прорыв по левому флангу атаки Шейдаева.
'71
Постоянно атаковали футболисты «Локомотива» до второго пропущенного гола, но неожиданный забег Шейдаева может сотворить сегодня сенсацию.
'69
Гол! 2:2! После длинной передачи из глубины поля и неожиданного провала обороны «Локомотива» убежал один на один от центра поля Шейдаев и уверенно пробил мимо Гилерме в сетку ворот!
'67
Антон Миранчук отпасовал низом на правый край чужой штрафной, где попытался в касание нанести удар по воротам Эдер, но попал в ближайшего соперника.
'65
Гол! 2:1! Фарфан исполнил классную подачу с левого фланга атаки в центр чужой штрафной, где Антон Миранчук ударом головой отправил мяч точно в цель!
'63
Вышел на поле Зотов.
'63
Замена у гостей. Ушел с поля Ананидзе.
'63
Вышел на поле Смолов.
'63
Замена у «Локомотива». Ушел с поля Лысов.
'62
После подачи с углового с правого фланга нанес удар головой с линии вратарской Фарфан, но Рыжиков сумел зафиксировать мяч на линии своих ворот!
'60
Игнатьев получил передачу на правом фланге атаки и попытался прострелить в центр чужой штрафной, где первым на мяче был соперник.
'58
Лысов подключился к атаке своей команды по левому флангу, исполнил подачу в чужую штрафную, но там первым на мяче был один из соперников.
'56
За конфликт с Бурлаком желтую карточку получил Гилерме.
'56
Рохель тут же получил вторую желтую карточку за грубую игру локтем в верховом единоборстве против Баринова в центре поля.
'55
Рохель также получил желтую карточку.
'55
Также желтую карточку по итогам конфликтного эпизода получил Кверквелия.
'55
Антон Миранчук получил желтую карточку за толчки соперника.
'53
Эдер отпасовал низом у чужой штрафной на Алексея Миранчука, а тот затем отдал невразумительную передачу в касание в зону, где никого из партнеров не оказалось.
'51
Игорь Денисов получил желтую карточку за грубый фол против Ананидзе в центре поля.
'50
Первый во втором тайме угловой заработали футболисты «Локомотива». Однако, подача с угла поля к опасности у чужих ворот не привела.
'48
Длительное время контролируют мяч футболисты «Локомотива» на стартовых минутах второго тайма. Гости пока в основном обороняются.
'46
Начался второй тайм!
'45
Перерыв! 1:1 по итогам первого тайма нашего матча. В целом равная игра была в первой половине встречи и пока ничейный результат на табло стадиона выглядит справедливым.
'43
Антон Миранчук перестарался в борьбе за мяч на левом фланге атаки своей команды, нарушив правила против Антона.
'41
Джано Ананидзе технично ушел от соперника, но лишь поблизости от центра поля, а потому без особой пользы для своей команды.
'39
Алексей Миранчук попытался продвинуться вперед от центра поля, но тут же был остановлен фолом со стороны Антона. Множество мелких фолов у нас в матче, чему совсем не препятствует арбитр встречи.
'37
Антон не по правилам встретил Баринова поблизости от центра поля. Справедливый фол зафиксировал арбитр.
'35
Поочередно команды длительное время контролируют мяч поблизости от центра поля. Без обострений идет у нас игра.
'33
Мяч в основном находится сейчас поблизости от центра поля. Обе команды позволяют себе спокойный футбол в эти минуты матча.
'31
Обменялись команды сейчас угловыми ударами, но обе подачи вышли безрезультатными.
'29
Момент у гостей! Канунников здорово ушел от троих соперников и нанес удар с выгодной позиции, но вышло прямо во вратаря!
'27
Длительное время контролируют сейчас мяч футболисты «Локомотива» на чужой половине поля, но пока без обострений у чужих ворот.
'25
Быстро обменялись голами сегодня команды уже в первом тайме противостояния. Тем интереснее игра ожидает нас в дальнейшем.
'23
Гол! 1:1! Прошла передача с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, где Антон Миранчук с 10-ти метров расстреливал чужие ворота!
'21
Баринов отдал невразумительную передачу вперед по правому флангу атаки. Никто из партнеров не успел на этот пас и мяч ушел за лицевую линию поля.
'19
Гол! 0:1! Самедов здорово прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки мимо нескольких соперников и отпасовал в центр на Ананидзе, а тот нанес прицельный удар низом точно в угол ворот!
'17
Теперь уже угловой заработали и неудачно разыграли футболисты «Крыльев Советов». Не идут пока стандартные положения у обеих команд.
'14
Очередной угловой в матче заработали подопечные Семина. Однако, подача с угла поля пришлась на ближайшего соперника.
'12
Эдер сместился на фланг и попытался пройти вперед, но получил удар в спину. Справедливый фол зафиксировал арбитр.
'10
Постепенно перешла инициатива в нашем матче к подопечным Юрия Семина. Длительное время контролируют они мяч сейчас.
'7
Активно прессингуют соперников уже на чужой половине поля футболисты «Крыльев Советов». Непросто приходится хозяевам поля.
'5
Канунников навесил с первого в матче углового для гостей в центр чужой штрафной, но там первым на мяче был вернувшийся в оборону Фарфан.
'3
Антон Миранчук навесил с углового с левого фланга в центр чужой штрафной, где надежно кулаками на выходе сыграл Рыжиков.
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Лысов подключился к атаке своей команды по левому флангу и при попытке навесить в центр заработал первый в матче угловой для своей команды.
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Матч начался!
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура РПЛ: «Локомотив» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.