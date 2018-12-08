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1:0
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МонакоНицца
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Украина / Премьер-лига
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Германия / Бундеслига
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ВердерФортуна
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Испания / Примера
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СеверстальКуньлунь Ред Стар
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закончен
20:30
Динамо РСалават Юлаев
2:4
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НХЛ / регулярный чемпионат
04:00
Виннипег ДжетсСент-Луис Блюз
0:1
закончен
04:00
Даллас СтарзСан-Хосе Шаркс
3:2
закончен
05:00
Эдмонтон ОйлерзМиннесота Уайлд
7:2
закончен
06:00
Анахайм ДаксКаролина Харрикейнз
1:4
закончен
Единая лига ВТБ
19:00
Калев Парма
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закончен
19:00
Нижний Новгород Автодор
75:98
закончен
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Анадолу Эфес Реал Мадрид
82:84
закончен
22:30
Баскония ЦСКА
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22:30
Панатинаикос Фенербахче
69:81
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НБА / регулярный чемпионат
03:00
Орландо МэджикИндиана Пэйсерс
90:112
закончен
03:00
Детройт ПистонсФиладельфия Сиксерс
111:117
закончен
03:00
Шарлотт ХорнетсДенвер Наггетс
113:107
закончен
03:30
Кливленд КавальерсСакраменто Кингз
110:129
закончен
03:30
Бруклин НетсТоронто Рэпторс
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04:00
Нью-Орлеан ПеликансМемфис Гриззлиз
103:107
закончен
04:00
Чикаго БуллзОклахома-Сити Тандер
114:112
закончен
04:30
Сан-Антонио СпёрсЛос-Анджелес Лейкерс
133:120
закончен
05:00
Финикс СанзМайами Хит
98:115
закончен
05:30
Милуоки БаксГолден Стэйт Уорриорз
95:105
закончен
Фигурное катание / Финал Гран-при по фигурному катанию
06:11
Произвольная программа мужчин
1
Нэйтан Чен (США)
183.43
2
Сома Уно (Япония)
189.43
3
Чха Джун Хван (Южная Корея)
174.42
закончен
Биатлон / Этап Кубка мира по биатлону в Поклюке
16:15
Мужской спринт на 10 км
1
Йоханнес Бё (Норвегия)
23:46,3
2
Антонен Гигонна (Франция)
+16,1
3
Александр Логинов (Россия)
+16,4
закончен
Россия / Премьер-Лига
12:30
Крылья СоветовРостов
1:0
закончен
15:00
ЦСКАЕнисей
2:1
закончен
17:30
Локомотив МОренбург
1:1
2 тайм
20:00
АнжиСпартак М
не начался
Испания / Примера
15:00
Атлетико МАлавес
3:0
закончен
18:15
ВаленсияСевилья
0:0
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20:30
ВильярреалСельта
не начался
22:45
ЭспаньолБарселона
не начался
Англия / Премьер-лига
15:30
БорнмутЛиверпуль
0:4
закончен
18:00
АрсеналХаддерсфилд Таун
0:0
2 тайм
18:00
БёрнлиБрайтон энд Хоув Альбион
1:0
2 тайм
18:00
Кардифф СитиСаутгемптон
0:0
2 тайм
18:00
Манчестер ЮнайтедФулхэм
3:0
2 тайм
18:00
Вест Хэм ЮнайтедКристал Пэлас
1:1
2 тайм
20:30
ЧелсиМанчестер Сити
не начался
22:45
Лестер СитиТоттенхэм Хотспур
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
БаварияНюрнберг
3:0
2 тайм
17:30
Шальке-04Боруссия Д
1:2
2 тайм
17:30
БайерАугсбург
1:0
2 тайм
17:30
ФрайбургРБ Лейпциг
3:0
2 тайм
17:30
ВольфсбургХоффенхайм
2:2
2 тайм
20:30
ГертаАйнтрахт Ф
не начался
Украина / Премьер-лига
15:00
КарпатыДинамо К
0:4
закончен
15:00
ЗаряАрсенал К
3:0
закончен
18:00
ЧерноморецВорскла
0:1
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Италия / Серия А
17:00
НаполиФрозиноне
4:0
закончен
20:00
КальяриРома
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22:30
ЛациоСампдория
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22:00
АнжеБордо
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22:00
ГенгамАмьен
не начался
22:00
НимНант
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22:00
РеннДижон
не начался
22:00
ТулузаЛион
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10:00
АдмиралБарыс
1:3
закончен
13:30
СибирьТрактор
1:2 (ОТ)
закончен
14:30
Металлург МгСпартак
7:3
закончен
17:00
ТорпедоНефтехимик
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3 период
17:00
ВитязьДинамо М
2:1
3 период
17:00
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Баффало СэйбрзФиладельфия Флайерз
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Лос-Анджелес КингзВегас Голден Найтс
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Коламбус Блю ДжекетсВашингтон Кэпиталз
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03:00
Флорида ПантерзНью-Йорк Рейнджерс
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03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингКолорадо Эвеланш
не начался
03:00
Детройт Ред УингзНью-Йорк Айлендерс
не начался
03:00
Оттава СенаторзПиттсбург Пингвинз
не начался
03:00
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не начался
04:00
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не начался
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03:30
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Кливленд КавальерсВашингтон Уизардс
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03:30
Атланта ХоуксДенвер Наггетс
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
04:00
Чикаго БуллзБостон Селтикс
не начался
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсМиннесота Тимбервулвз
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ПармаКьево
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Франция / Лига 1
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СтрасбургКан
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Сент-ЭтьенМарсель
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не начался
17:30
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НХЛ / регулярный чемпионат
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Виннипег ДжетсФиладельфия Флайерз
не начался
23:00
Сент-Луис БлюзВанкувер Кэнакс
не начался
01:00
Оттава СенаторзБостон Брюинз
не начался
02:00
Чикаго БлэкхоуксМонреаль Канадиенс
не начался
04:00
Анахайм ДаксНью-Джерси Дэвилз
не начался
05:00
Эдмонтон ОйлерзКалгари Флэймз
не начался
05:00
Вегас Голден НайтсДаллас Старз
не начался
Единая лига ВТБ
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Локомотив-Кубань Астана
не начался
20:00
Зелена Гура Химки
не начался
НБА / регулярный чемпионат
23:30
Детройт ПистонсНью-Орлеан Пеликанс
не начался
02:00
Торонто РэпторсМилуоки Бакс
не начался
03:00
Сан-Антонио СпёрсЮта Джаз
не начался
03:30
Нью-Йорк НиксШарлотт Хорнетс
не начался
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Локомотив Оренбург

Забыть про дерби: «Оренбург» выигрывает у «Локо». LIVE

Онлайн-трансляция матч РПЛ «Локомотив» — «Оренбург»

Московский «Локомотив» на своем поле принимает «Оренбург» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
17-й тур  |   08 декабря 17:30   |  2 тайм
Локомотив
1:1
Оренбург
Стадион «РЖД Арена (Локомотив)», Москва | Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Крыховяк 69'
Фарфан 76'
Деспотович 8'
Сутормин 17'
Деспотович 66'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Маринато Гилерме
33 (з)   Соломон Кверквелия
5 (з)   Бенедикт Хёведес
27 (п)   Игорь Денисов 76'
20 (п)   Владислав Игнатьев
31 (п)   Мацей Рыбусь
11 (п)   Антон Миранчук
7 (п)   Гжегож Крыховяк 69'
8 (п)   Джефферсон Фарфан 76'
59 (п)   Алексей Миранчук
24 (н)   Антонио Эдер
56 (в)   Александр Довбня
12 (з)   Андрей Малых
13 (з)   Сергей Терехов
3 (з)   Михаил Сиваков
6 (з)   Силвие Бегич
58 (з)   Адесойе Ойеволе
29 (п)   Вадим Афонин
77 (п)   Никита Маляров
8 (п)   Даниэль Мишкич
19 (п)   Алексей Сутормин 17'
7 (н)   Джордже Деспотович 8' 66'
Запасной состав
54 (в)   Виталий Сычёв
77 (в)   Антон Коченков
3 (з)   Брайан Идову
17 (з)   Тарас Михалик
34 (з)   Тимофей Маргасов
84 (з)   Михаил Лысов
4 (п)   Мануэл Фернандеш
6 (п)   Дмитрий Баринов 76'
23 (п)   Дмитрий Тарасов
96 (п)   Рифат Жемалетдинов
9 (н)   Фёдор Смолов
67 (н)   Роман Тугарев
1 (в)   Александр Руденко
91 (в)   Евгений Фролов
15 (з)   Дмитрий Андреев
31 (з)   Виталий Шахов
86 (п)   Григорий Чиркин
10 (п)   Денис Попович
16 (п)   Рикарду Алвеш
23 (п)   Сергей Бреев
32 (п)   Артём Кулишев
9 (н)   Андрей Козлов
11 (н)   Андреа Чуканов
Самоечитаемое
Трансляция
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'76
ГОЛ!
'76
Баринов вместо Денисова.
'76
Последняя замена у «Локомотива».
'72
Деспотович не смог убежать к штрафной по левому флангу.
'71
Сутормин! Сместился Алексей с фланга к центру, вошёл в штрафную и нанёс удар в дальний угол, но попал в штангу!
'69
Теперь уже самого Деспотовича сбили. Это Крыховяк отличился и получил предупреждение.
'67
Малых пробил в касание от угла штрафной, но попал в Рыбуся, и мяч улетел в сторону.
'66
Деспотович получил «горчичник» — грубо сыграл он против Хёведеса.
'65
Фернандеш навесил справа к ближней штанге, защитник спокойно выбил мяч.
'63
Опасно как! Крыховяк здорово пробил головой под перекладину после навеса Фернандеша справа в центр штрафной, но Довбня отразил этот удар кулаком, после чего справился и с ударом Смолова!
'61
Не получилась атака правым флангом у «Локомотива».
'59
Крыховяку не удалось обыграть Малых у лицевой линии, упустил он мяч за пределы поля в итоге.
'57
Бегич не смог точно пробить головой в прыжке после навеса от угла поля.
'56
Деспотович убежал один на один с Гилерме после отличной передачи Малых от центра поля и пробил в ближнюю девятку — вратарь среагировал и перевёл на угловой!
'54
Кверквелия в штрафной здорово сыграл в подкате, не дав Малярову нанести удар от угла вратарской!
'52
Смолов выполнил скидку на Алексея Миранчука, который оказался в офсайде.
'50
Фарфан нарушил правила в верховой борьбе за мяч.
'48
Бегич спокойно выбил мяч головой после навеса Фернандеша с углового.
'46
Фернандеш в игре.
'46
И Антон Миранчук заменён.
'46
Смолов вместо Эдера.
'46
Двойная замена у хозяев поля.
'46
Возвращаются на поле футболисты.
'45+3
Сутормин выбил мяч после навеса с углового, и прозвучал свисток на перерыв. «Оренбург» здорово провёл первый тайм, грамотно использовав один из своих моментов в скоростной атаке. После этого у обеих команд были шансы отличиться, но где-то не везло с завершающим ударом немного, где-то вратари спасали (особенно Гилерме). Ждём второго тайма, а пока отдохнём немного.
'45+2
Мишкич неудачно сыграл головой в борьбе с Антоном Миранчуком в своей штрафной, срезав мяч в свои ворота — Довбня среагировал и перевёл на угловой!
'45
Две минуты добавляет главный арбитр к первому тайму.
'43
Вернулся в игру Гжегож.
'42
Деспотович нечаянно попал мячом в лицо Крыховяку, разбив ему нос. Пауза в игре.
'40
Афонин выбил мяч за боковую линию после навеса Рыбуся с фланга в штрафную.
'38
Долго пытался «Локомотив» пробраться в чужую штрафную по центру. В итоге последовала передача направо, где Рыбусь упустил мяч за лицевую линию.
'36
Опасно! Крыховяк в борьбе с Афониным коснулся мяча головой на краю вратарской после навеса Алексея Миранчука со штрафного, но направил его чуть левее цели!
'35
У Антона Миранчука совсем не получился удар со средней дистанции — свалился мяч у него с ноги.
'33
Два сэйва Гилерме за две минуты! Среагировал вратарь сборной России на удар Сивакова головой метров с восьми и в прыжке отбил мяч в сторону!
'32
Гилерме! Деспотович в контратаке получил мяч в левой части штрафной и сильно пробил в ближний угол — Гилерме спас команду, несмотря на небольшой рикошет даже!
'30
Штрафной заработал «Локомотив», но ничего опасного с него не создал. Легко справляются гости с навесами в штрафную.
'28
Сутормин! Убежал Алексей от защитника после отличной передачи Афонина и пробил с острого угла — совсем рядом со штангой прокатился мяч!
'26
Крыховяк! Плотный удар в дальний угол выполнил Гжегож со средней дистанции, и мяч в считанных сантиметрах от штанги пролетел! При этом задел он соперника, похоже, но арбитр этого не заметил и назначил удар от ворот.
'24
Антон Миранчук с левого фланга навесил в штрафную, где мяч попал Сутормину в плечо. Игры рукой тут не было, так что и пенальти не будет.
'23
Удар Рыбуся из-за пределов штрафной заблокирован защитником.
'21
В не самом высоком темпе идёт игра сейчас.
'19
Антон Миранчук со стандарта навесил в центр штрафной — защита легко выбила мяч.
'17
Сутормин сбил Рыбуся на фланге.
'15
Крыховяк нанёс плотный удар низом из-за пределов штрафной — рядом с левой штангой получилось!
'13
Оказывают помощь Сутормину после болезненного удара по ноге.
'11
Из углового «Локомотив» ничего не извлёк, да ещё и контратаку получил. Сутормин пытался убежать от Алексея Миранчука, но в итоге упал на газон. Арбитр посчитал, что нарушения правил не было.
'9
ГОЛ! Быстрая контратака «Оренбурга» стала голевой. Малых от правого края штрафной прострелил на Сутормина, тот в касание выполнил передачу во вратарскую, где Деспотович оторвался от защитников и пробил низом между ног Гилерме!
'7
Блокирует защита гостей удар Крыховяка от линии штрафной.
'5
Деспотович попал в положение «вне игры».
'3
Довбня спокойно поймал мяч после навеса Антона Миранчука со штрафного.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Футболисты выходят на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура РПЛ: «Локомотив» — «Оренбург». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.