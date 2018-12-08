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Трансляция
С конца
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'76
'76
'76
'72
Деспотович не смог убежать к штрафной по левому флангу.
'71
Сутормин! Сместился Алексей с фланга к центру, вошёл в штрафную и нанёс удар в дальний угол, но попал в штангу!
'69
'67
Малых пробил в касание от угла штрафной, но попал в Рыбуся, и мяч улетел в сторону.
'66
'65
Фернандеш навесил справа к ближней штанге, защитник спокойно выбил мяч.
'63
Опасно как! Крыховяк здорово пробил головой под перекладину после навеса Фернандеша справа в центр штрафной, но Довбня отразил этот удар кулаком, после чего справился и с ударом Смолова!
'61
Не получилась атака правым флангом у «Локомотива».
'59
Крыховяку не удалось обыграть Малых у лицевой линии, упустил он мяч за пределы поля в итоге.
'57
Бегич не смог точно пробить головой в прыжке после навеса от угла поля.
'56
Деспотович убежал один на один с Гилерме после отличной передачи Малых от центра поля и пробил в ближнюю девятку — вратарь среагировал и перевёл на угловой!
'54
Кверквелия в штрафной здорово сыграл в подкате, не дав Малярову нанести удар от угла вратарской!
'52
Смолов выполнил скидку на Алексея Миранчука, который оказался в офсайде.
'50
Фарфан нарушил правила в верховой борьбе за мяч.
'48
Бегич спокойно выбил мяч головой после навеса Фернандеша с углового.
'46
'46
'46
'46
'46
Возвращаются на поле футболисты.
'45+3
Сутормин выбил мяч после навеса с углового, и прозвучал свисток на перерыв. «Оренбург» здорово провёл первый тайм, грамотно использовав один из своих моментов в скоростной атаке. После этого у обеих команд были шансы отличиться, но где-то не везло с завершающим ударом немного, где-то вратари спасали (особенно Гилерме). Ждём второго тайма, а пока отдохнём немного.
'45+2
Мишкич неудачно сыграл головой в борьбе с Антоном Миранчуком в своей штрафной, срезав мяч в свои ворота — Довбня среагировал и перевёл на угловой!
'45
Две минуты добавляет главный арбитр к первому тайму.
'43
Вернулся в игру Гжегож.
'42
Деспотович нечаянно попал мячом в лицо Крыховяку, разбив ему нос. Пауза в игре.
'40
Афонин выбил мяч за боковую линию после навеса Рыбуся с фланга в штрафную.
'38
Долго пытался «Локомотив» пробраться в чужую штрафную по центру. В итоге последовала передача направо, где Рыбусь упустил мяч за лицевую линию.
'36
Опасно! Крыховяк в борьбе с Афониным коснулся мяча головой на краю вратарской после навеса Алексея Миранчука со штрафного, но направил его чуть левее цели!
'35
У Антона Миранчука совсем не получился удар со средней дистанции — свалился мяч у него с ноги.
'33
Два сэйва Гилерме за две минуты! Среагировал вратарь сборной России на удар Сивакова головой метров с восьми и в прыжке отбил мяч в сторону!
'32
Гилерме! Деспотович в контратаке получил мяч в левой части штрафной и сильно пробил в ближний угол — Гилерме спас команду, несмотря на небольшой рикошет даже!
'30
Штрафной заработал «Локомотив», но ничего опасного с него не создал. Легко справляются гости с навесами в штрафную.
'28
Сутормин! Убежал Алексей от защитника после отличной передачи Афонина и пробил с острого угла — совсем рядом со штангой прокатился мяч!
'26
Крыховяк! Плотный удар в дальний угол выполнил Гжегож со средней дистанции, и мяч в считанных сантиметрах от штанги пролетел! При этом задел он соперника, похоже, но арбитр этого не заметил и назначил удар от ворот.
'24
Антон Миранчук с левого фланга навесил в штрафную, где мяч попал Сутормину в плечо. Игры рукой тут не было, так что и пенальти не будет.
'23
Удар Рыбуся из-за пределов штрафной заблокирован защитником.
'21
В не самом высоком темпе идёт игра сейчас.
'19
Антон Миранчук со стандарта навесил в центр штрафной — защита легко выбила мяч.
'17
'15
Крыховяк нанёс плотный удар низом из-за пределов штрафной — рядом с левой штангой получилось!
'13
Оказывают помощь Сутормину после болезненного удара по ноге.
'11
Из углового «Локомотив» ничего не извлёк, да ещё и контратаку получил. Сутормин пытался убежать от Алексея Миранчука, но в итоге упал на газон. Арбитр посчитал, что нарушения правил не было.
'9
'7
Блокирует защита гостей удар Крыховяка от линии штрафной.
'5
Деспотович попал в положение «вне игры».
'3
Довбня спокойно поймал мяч после навеса Антона Миранчука со штрафного.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Футболисты выходят на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура РПЛ: «Локомотив» — «Оренбург». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.