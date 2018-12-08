'45+3

Сутормин выбил мяч после навеса с углового, и прозвучал свисток на перерыв. «Оренбург» здорово провёл первый тайм, грамотно использовав один из своих моментов в скоростной атаке. После этого у обеих команд были шансы отличиться, но где-то не везло с завершающим ударом немного, где-то вратари спасали (особенно Гилерме). Ждём второго тайма, а пока отдохнём немного.