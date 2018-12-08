Курсы валют$ 66.40 (+0.033) 75.63 (-0.058)
Москва: -5°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Италия / Серия А
22:30
ЮвентусИнтер М
1:0
закончен
Франция / Лига 1
22:45
МонакоНицца
перенесен
Украина / Премьер-лига
18:00
МариупольШахтёр Д
0:3
закончен
Германия / Бундеслига
22:30
ВердерФортуна
3:1
закончен
Испания / Примера
23:00
ЛеганесХетафе
1:1
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
АвтомобилистАмур
5:4 (ОТ)
закончен
19:30
ЛокомотивЙокерит
0:3
закончен
19:30
СеверстальКуньлунь Ред Стар
2:1 (ОТ)
закончен
20:30
Динамо РСалават Юлаев
2:4
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
04:00
Виннипег ДжетсСент-Луис Блюз
0:1
закончен
04:00
Даллас СтарзСан-Хосе Шаркс
3:2
закончен
05:00
Эдмонтон ОйлерзМиннесота Уайлд
7:2
закончен
06:00
Анахайм ДаксКаролина Харрикейнз
1:4
закончен
Единая лига ВТБ
19:00
Калев Парма
93:82
закончен
19:00
Нижний Новгород Автодор
75:98
закончен
Евролига
20:30
Анадолу Эфес Реал Мадрид
82:84
закончен
22:30
Баскония ЦСКА
76:73
закончен
22:30
Панатинаикос Фенербахче
69:81
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Орландо МэджикИндиана Пэйсерс
90:112
закончен
03:00
Детройт ПистонсФиладельфия Сиксерс
111:117
закончен
03:00
Шарлотт ХорнетсДенвер Наггетс
113:107
закончен
03:30
Кливленд КавальерсСакраменто Кингз
110:129
закончен
03:30
Бруклин НетсТоронто Рэпторс
106:105
закончен
04:00
Нью-Орлеан ПеликансМемфис Гриззлиз
103:107
закончен
04:00
Чикаго БуллзОклахома-Сити Тандер
114:112
закончен
04:30
Сан-Антонио СпёрсЛос-Анджелес Лейкерс
133:120
закончен
05:00
Финикс СанзМайами Хит
98:115
закончен
05:30
Милуоки БаксГолден Стэйт Уорриорз
95:105
закончен
Фигурное катание / Финал Гран-при по фигурному катанию
06:11
Произвольная программа мужчин
1
Нэйтан Чен (США)
183.43
2
Сома Уно (Япония)
189.43
3
Чха Джун Хван (Южная Корея)
174.42
закончен
Биатлон / Этап Кубка мира по биатлону в Поклюке
16:15
Мужской спринт на 10 км
1
Йоханнес Бё (Норвегия)
23:46,3
2
Антонен Гигонна (Франция)
+16,1
3
Александр Логинов (Россия)
+16,4
закончен
Россия / Премьер-Лига
12:30
Крылья СоветовРостов
1:0
закончен
15:00
ЦСКАЕнисей
2:1
закончен
17:30
Локомотив МОренбург
2:1
закончен
20:00
АнжиСпартак М
0:0
1 тайм
Англия / Премьер-лига
15:30
БорнмутЛиверпуль
0:4
закончен
18:00
АрсеналХаддерсфилд Таун
1:0
закончен
18:00
БёрнлиБрайтон энд Хоув Альбион
1:0
закончен
18:00
Кардифф СитиСаутгемптон
1:0
закончен
18:00
Манчестер ЮнайтедФулхэм
4:1
закончен
18:00
Вест Хэм ЮнайтедКристал Пэлас
3:2
закончен
20:30
ЧелсиМанчестер Сити
0:0
1 тайм
22:45
Лестер СитиТоттенхэм Хотспур
не начался
Испания / Примера
15:00
Атлетико МАлавес
3:0
закончен
18:15
ВаленсияСевилья
1:1
закончен
20:30
ВильярреалСельта
0:0
1 тайм
22:45
ЭспаньолБарселона
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
БаварияНюрнберг
3:0
закончен
17:30
Шальке-04Боруссия Д
1:2
закончен
17:30
БайерАугсбург
1:0
закончен
17:30
ФрайбургРБ Лейпциг
3:0
закончен
17:30
ВольфсбургХоффенхайм
2:2
закончен
20:30
ГертаАйнтрахт Ф
0:0
1 тайм
Украина / Премьер-лига
15:00
КарпатыДинамо К
0:4
закончен
15:00
ЗаряАрсенал К
3:0
закончен
18:00
ЧерноморецВорскла
0:1
закончен
Италия / Серия А
17:00
НаполиФрозиноне
4:0
закончен
20:00
КальяриРома
0:1
1 тайм
22:30
ЛациоСампдория
не начался
Франция / Лига 1
18:00
ПСЖМонпелье
перенесен
22:00
АнжеБордо
перенесен
22:00
ГенгамАмьен
не начался
22:00
НимНант
перенесен
22:00
РеннДижон
не начался
22:00
ТулузаЛион
перенесен
КХЛ / регулярный чемпионат
10:00
АдмиралБарыс
1:3
закончен
13:30
СибирьТрактор
1:2 (ОТ)
закончен
14:30
Металлург МгСпартак
7:3
закончен
17:00
ТорпедоНефтехимик
5:3
закончен
17:00
ВитязьДинамо М
2:1
закончен
17:00
ХК СочиАвангард
3:2
закончен
19:30
СлованАк Барс
0:1
2 период
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Баффало СэйбрзФиладельфия Флайерз
не начался
00:00
Лос-Анджелес КингзВегас Голден Найтс
не начался
03:00
Коламбус Блю ДжекетсВашингтон Кэпиталз
не начался
03:00
Флорида ПантерзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингКолорадо Эвеланш
не начался
03:00
Детройт Ред УингзНью-Йорк Айлендерс
не начался
03:00
Оттава СенаторзПиттсбург Пингвинз
не начался
03:00
Бостон БрюинзТоронто Мэйпл Лифс
не начался
04:00
Аризона КойотсСан-Хосе Шаркс
не начался
06:00
Калгари ФлэймзНэшвилл Предаторз
не начался
Единая лига ВТБ
17:00
Зенит УНИКС
74:77
закончен
17:30
Цмоки-Минск ВЭФ
91:84
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Даллас МавериксХьюстон Рокетс
не начался
03:00
Индиана ПэйсерсСакраменто Кингз
не начался
03:30
Нью-Йорк НиксБруклин Нетс
не начался
03:30
Кливленд КавальерсВашингтон Уизардс
не начался
03:30
Атланта ХоуксДенвер Наггетс
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
04:00
Чикаго БуллзБостон Селтикс
не начался
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсМиннесота Тимбервулвз
не начался
06:30
Лос-Анджелес КлипперсМайами Хит
не начался
Биатлон / Кубок мира по биатлону
16:15
Женский спринт 7,5 км
1
Кайса Мякяряйнен (Финляндия)
20:08.1
2
Доротея Вирер (Италия)
+14.8
3
Жюстин Бреза (Франция)
+42.1
online
Россия / Премьер-Лига
14:00
Динамо МУрал
не начался
16:30
КраснодарУфа
не начался
19:00
ЗенитРубин
не начался
Испания / Примера
14:00
ЭйбарЛеванте
не начался
18:15
УэскаРеал Мадрид
не начался
20:30
Реал СосьедадВальядолид
не начался
22:45
БетисРайо Вальекано
не начался
Италия / Серия А
14:30
СассуолоФиорентина
не начался
17:00
ЭмполиБолонья
не начался
17:00
ПармаКьево
не начался
17:00
УдинезеАталанта
не начался
20:00
ДженоаСПАЛ
не начался
22:30
МиланТорино
не начался
Украина / Премьер-лига
15:00
Олимпик ДДесна
не начался
18:00
АлександрияЛьвов
не начался
Франция / Лига 1
17:00
СтрасбургКан
не начался
19:00
ЛилльРеймс
не начался
23:00
Сент-ЭтьенМарсель
перенесен
Германия / Бундеслига
17:30
МайнцГанновер-96
не начался
20:00
Боруссия МШтутгарт
не начался
Англия / Премьер-лига
19:00
Ньюкасл ЮнайтедВулверхэмптон
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
15:00
АвтомобилистКуньлунь Ред Стар
не начался
17:30
СеверстальЙокерит
не начался
17:30
ЦСКАСалават Юлаев
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
23:00
Виннипег ДжетсФиладельфия Флайерз
не начался
23:00
Сент-Луис БлюзВанкувер Кэнакс
не начался
01:00
Оттава СенаторзБостон Брюинз
не начался
02:00
Чикаго БлэкхоуксМонреаль Канадиенс
не начался
04:00
Анахайм ДаксНью-Джерси Дэвилз
не начался
05:00
Эдмонтон ОйлерзКалгари Флэймз
не начался
05:00
Вегас Голден НайтсДаллас Старз
не начался
Единая лига ВТБ
16:00
Локомотив-Кубань Астана
не начался
20:00
Зелена Гура Химки
не начался
НБА / регулярный чемпионат
23:30
Детройт ПистонсНью-Орлеан Пеликанс
не начался
02:00
Торонто РэпторсМилуоки Бакс
не начался
03:00
Сан-Антонио СпёрсЮта Джаз
не начался
03:30
Нью-Йорк НиксШарлотт Хорнетс
не начался
Футбол
РПЛ Лига чемпионов Лига Европы Лига наций ФНЛ Украина Англия Испания Германия Италия Франция Мировой футбол
Анжи Спартак

Оправдаться за Кубок: «Спартак» встречается с «Анжи». LIVE

Онлайн-трансляция матча РПЛ «Анжи» — «Спартак»

Махачкалинский «Анжи» на своем поле принимает московский «Спартак» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
17-й тур  |   08 декабря 20:00   |  1 тайм
Анжи
0:0
Спартак
Стадион «Анжи-Арена», Каспийск | Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Гиголаев 14'
Подробная статистика матча
Основные составы
22 (в)   Юрий Дюпин
30 (з)   Евгений Гапон
25 (з)   Иван Новосельцев
3 (з)   Игорь Удалый
24 (п)   Константин Савичев
13 (п)   Роланд Гиголаев 14'
5 (п)   Владислав Кулик
15 (п)   Данил Глебов
29 (п)   Гаэль Ондуа
9 (н)   Андрес Понсе
19 (н)   Павел Долгов
98 (в)   Александр Максименко
92 (з)   Николай Рассказов
29 (з)   Илья Кутепов
14 (з)   Георгий Джикия
27 (п)   Александр Ломовицкий
71 (п)   Ивелин Попов
25 (п)   Лоренсо Мельгарехо
8 (п)   Денис Глушаков
94 (п)   Софьян Ханни
12 (н)   Луис Адриано
9 (н)    Зе
Запасной состав
1 (в)   Александр Будаков
16 (в)   Владимир Сугробов
4 (з)   Джон Чансельор
21 (з)   Дмитрий Белоруков
50 (з)   Никита Чистяков
57 (з)   Магомеднаби Ягьяев
7 (п)   Достонбек Хамдамов
10 (п)   Адлан Кацаев
20 (п)   Мохаммед Рабиу
14 (н)   Гамид Агаларов
18 (н)   Апти Ахъядов
57 (в)   Александр Селихов
86 (в)   Артём Поплевченков
3 (з)   Марко Петкович
23 (з)   Дмитрий Комбаров
56 (з)   Илья Гапонов
7 (п)   Джано Ананидзе
19 (п)   Александр Самедов
22 (п)   Михаил Игнатов
40 (п)   Артём Тимофеев
88 (п)   Александр Ташаев
37 (н)   Георгий Мелкадзе
99 (н)   Педро Роша
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'34

Продолжает атаковать «Анжи». Тоже без остроты, но сам факт.

'32

Все в порядке с Ондуа, «Анжи» подал корнер — очень неудачно.

'31

Воодушевились хозяева. Долгов простреливал с правого фланга в контратаке и заработал угловой. А пока врачи колдуют над получившим повреждение, когда начинал этот встречный выпад, Ондуа.

'30

Момент! Гиголаев рвался вперед по левому краю, далековато отпустил мяч, и чтобы сохранить его дважды пошел в подкаты, вырубив Рассказова и Ломовицкого. В обоих случаях Безбородов не увидел нарушения правил, и атака «Анжи» закончилась опасным ударом Понсе почти от линии штрафной — немного мимо девятки.

'28

Долгая позиционная атака «Спартака» заканчивается навесом Рассказова из глубины на Зе Луиша, который бьет намного выше ворот.

'26

Неплохо комбинируют в одно-два касания спартаковцы перед штрафной «Анжи», но все же фальшивят в последний момент.

'24

Падает Понсе перед штрафной «Спартака» — фола нет, указывает Безбородов.

'23

Момент! Срезка в обороне у «Анжи», и в итоге спартаковцы быстро выводят Дениса Глушакова на убойную позицию на угол вратарской. Однако Новосельцев успевает выбить мяч из-под ноги у капитана, не дав нанести удар. Более того, еще и от спартаковца мяч покинул пределы поля. Глушаков недоумевает.

'21

Поддавливает «Спартак», конечно, но ничего критичного для махачкалинцев пока что не происходит.

'19

Дюпин очень неудачно и совсем недалеко выбил мяч прямо на соперника, но Глушаков не ожидал такого подарка, и сразу у него выбили из-под ноги защитники.

'17

Понсе разыграл недалеко от спартаковской штрафной небольшую перепасовку с Ондуа, и последний нанес удар, вот только он вышел совсем неточным.

'16

Проникающий пас на Зе Луиша в штрафную, но сама передача была выполнена плохо — без шансов догнать мяч для форварда из Кабо-Верде.

'14

К слову, Рассказову оказывали в итоге помощь врачи (все в порядке), а Гиголаев был недоволен решением арбитра о вынесении предупреждения.

'13

Гиголаев проверил на фланге прочность голеностопов Рассказова в подкате — выдержали. А вот Роланд схватил первую в матче желтую карточку.

'10

Красивый розыгрыш «Спартака», и пяткой Зе Луиш перед штрафной поставил мяч под удар Ломовицкому, который выстрелил мимо створа.

'9

Летал-летал мяч по спартаковской штрафной — защитники красно-белых все время выносили головами, но недалеко, и хозяева возвращали игровой снаряд во владения Максименко. А закончилось все офсайдом.

'8

В контратаке «Анжи» Гиголаев сместился с левого фланга в центр и пробил почти от линии штрафной. Рикошет, а затем Мельгарехо от греха отправил мяч на угловой.

'7

Происходящее на поле в эти минуты — не разведка, а скорее раскачка. Раскачивается «Спартак», полностью контролирующий территорию.

'5

Вылазка махачкалинцев к воротам Максименко. Ищут своего наконечника Понсе, но красно-белые внимательны в обороне.

'4

С первых минут давят красно-белые. Зе Луиш был на левом краю в чужой штрафной, но не смог обыграть визави.

'2

«Спартак» сразу же заработал угловой у ворот «Анжи», но ничего выжать из стандартного положения не сумел.

20:01

Первый, символический удар в матче наносит в центральном круге Абдулманап Нурмагомедов — отец и тренер Хабиба Нурмагомедова.

'1

Поеееехали! Матч начался.

20:00

Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.

19:55

Олег Кононов пока делит исходы на разные турниры: в Лиге Европы было поражение, в Кубке России — ничья, а вот в Премьер-лиге — исключительно победы. Сегодня спартаковцы, безусловно, хотят продлить свою серию, хоть и лишились из-за травм Артема Реброва, Дмитрия Комбарова, Андрея Ещенко и Фернандо... Зато отменили красную карточку защитнику Николаю Рассказову, несправедливо удаленному в игре с «Локомотивом».

19:50

Судьба «Анжи» до сих пор непонятна. Не станет ли этот матч вообще последним для команды? Впрочем, сейчас футболисты в хорошем настроении — клуб получил выплату от РПЛ и закрыл часть долгов по зарплате. Это, безусловно, мотивирует игроков. «Спартаку» не будет легко. Магомед Адиев об этом уже предупредил за день до матча.

19:45

Наставник «Спартака» Олег Кононов, видимо, остался верен схеме 4-4-2, несмотря на потери:

Максименко — Рассказов, Кутепов, Джикия, Мельгарехо — Ломовицкий, Попов, Глушаков, Ханни — Зе Луиш, Луис Адриано.

19:40

Составы команд уже известны, вот кого выставил на последний матч первой части сезона наставник «Анжи» Магомед Адиев:

Дюпин — Удалый, Новосельцев, Гапон — Ондуа — Кулик, Глебов, Савичев, Гиголаев — Долгов, Понсе.

19:35

Игра начнется в 20:00 по московскому времени.

19:30

Добрый вечер, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Представляем вам текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура РПЛ между «Анжи» и московским «Спартаком».