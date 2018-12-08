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Продолжает атаковать «Анжи». Тоже без остроты, но сам факт.
Все в порядке с Ондуа, «Анжи» подал корнер — очень неудачно.
Долгая позиционная атака «Спартака» заканчивается навесом Рассказова из глубины на Зе Луиша, который бьет намного выше ворот.
Неплохо комбинируют в одно-два касания спартаковцы перед штрафной «Анжи», но все же фальшивят в последний момент.
Падает Понсе перед штрафной «Спартака» — фола нет, указывает Безбородов.
Поддавливает «Спартак», конечно, но ничего критичного для махачкалинцев пока что не происходит.
Дюпин очень неудачно и совсем недалеко выбил мяч прямо на соперника, но Глушаков не ожидал такого подарка, и сразу у него выбили из-под ноги защитники.
Понсе разыграл недалеко от спартаковской штрафной небольшую перепасовку с Ондуа, и последний нанес удар, вот только он вышел совсем неточным.
Проникающий пас на Зе Луиша в штрафную, но сама передача была выполнена плохо — без шансов догнать мяч для форварда из Кабо-Верде.
К слову, Рассказову оказывали в итоге помощь врачи (все в порядке), а Гиголаев был недоволен решением арбитра о вынесении предупреждения.
В контратаке «Анжи» Гиголаев сместился с левого фланга в центр и пробил почти от линии штрафной. Рикошет, а затем Мельгарехо от греха отправил мяч на угловой.
Происходящее на поле в эти минуты — не разведка, а скорее раскачка. Раскачивается «Спартак», полностью контролирующий территорию.
Вылазка махачкалинцев к воротам Максименко. Ищут своего наконечника Понсе, но красно-белые внимательны в обороне.
С первых минут давят красно-белые. Зе Луиш был на левом краю в чужой штрафной, но не смог обыграть визави.
«Спартак» сразу же заработал угловой у ворот «Анжи», но ничего выжать из стандартного положения не сумел.
Первый, символический удар в матче наносит в центральном круге Абдулманап Нурмагомедов — отец и тренер Хабиба Нурмагомедова.
Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.
Олег Кононов пока делит исходы на разные турниры: в Лиге Европы было поражение, в Кубке России — ничья, а вот в Премьер-лиге — исключительно победы. Сегодня спартаковцы, безусловно, хотят продлить свою серию, хоть и лишились из-за травм Артема Реброва, Дмитрия Комбарова, Андрея Ещенко и Фернандо... Зато отменили красную карточку защитнику Николаю Рассказову, несправедливо удаленному в игре с «Локомотивом».
Судьба «Анжи» до сих пор непонятна. Не станет ли этот матч вообще последним для команды? Впрочем, сейчас футболисты в хорошем настроении — клуб получил выплату от РПЛ и закрыл часть долгов по зарплате. Это, безусловно, мотивирует игроков. «Спартаку» не будет легко. Магомед Адиев об этом уже предупредил за день до матча.
Наставник «Спартака» Олег Кононов, видимо, остался верен схеме 4-4-2, несмотря на потери:
Максименко — Рассказов, Кутепов, Джикия, Мельгарехо — Ломовицкий, Попов, Глушаков, Ханни — Зе Луиш, Луис Адриано.
Составы команд уже известны, вот кого выставил на последний матч первой части сезона наставник «Анжи» Магомед Адиев:
Дюпин — Удалый, Новосельцев, Гапон — Ондуа — Кулик, Глебов, Савичев, Гиголаев — Долгов, Понсе.
Игра начнется в 20:00 по московскому времени.
Добрый вечер, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Представляем вам текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура РПЛ между «Анжи» и московским «Спартаком».