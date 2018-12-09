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ЦСКАЕнисей
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Локомотив МОренбург
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закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Баффало СэйбрзФиладельфия Флайерз
2:6
закончен
00:00
Лос-Анджелес КингзВегас Голден Найтс
5:1
закончен
03:00
Коламбус Блю ДжекетсВашингтон Кэпиталз
0:4
закончен
03:00
Флорида ПантерзНью-Йорк Рейнджерс
4:5 (Б)
закончен
03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингКолорадо Эвеланш
7:1
закончен
03:00
Детройт Ред УингзНью-Йорк Айлендерс
2:3
закончен
03:00
Оттава СенаторзПиттсбург Пингвинз
2:1 (ОТ)
закончен
03:00
Бостон БрюинзТоронто Мэйпл Лифс
6:3
закончен
04:00
Аризона КойотсСан-Хосе Шаркс
3:5
закончен
06:00
Калгари ФлэймзНэшвилл Предаторз
5:2
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Зенит УНИКС
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Цмоки-Минск ВЭФ
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закончен
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02:00
Даллас МавериксХьюстон Рокетс
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закончен
03:00
Индиана ПэйсерсСакраменто Кингз
107:97
закончен
03:30
Нью-Йорк НиксБруклин Нетс
104:112
закончен
03:30
Кливленд КавальерсВашингтон Уизардс
116:101
закончен
03:30
Атланта ХоуксДенвер Наггетс
106:98
закончен
04:00
Мемфис ГриззлизЛос-Анджелес Лейкерс
88:111
закончен
04:00
Чикаго БуллзБостон Селтикс
77:133
закончен
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсМиннесота Тимбервулвз
113:105
закончен
06:30
Лос-Анджелес КлипперсМайами Хит
98:121
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Кайса Мякяряйнен (Финляндия)
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2
Доротея Вирер (Италия)
+14.8
3
Жюстин Бреза (Франция)
+42.1
закончен
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Женщины, произвольная программа
1
Рика Кихира (Япония)
233,12
закончен
06:00
Пары, произвольная программа
1
Джеймс / Сипре (Франция)
219,88
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06:00
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закончен
Фигурное катание / Финал юниорского Гран-при
02:00
Девушки, произвольная программа
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Алена Косторная (Россия)
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2
Александра Трусова (Россия)
215,20
3
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198,14
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ЭмполиБолонья
1:0
1 тайм
17:00
ПармаКьево
0:0
1 тайм
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УдинезеАталанта
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Сент-Луис БлюзВанкувер Кэнакс
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Чикаго БлэкхоуксМонреаль Канадиенс
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Анахайм ДаксНью-Джерси Дэвилз
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Эдмонтон ОйлерзКалгари Флэймз
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05:00
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Торонто РэпторсМилуоки Бакс
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Сан-Антонио СпёрсЮта Джаз
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Динамо МСКА
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Динамо МнВитязь
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Динамо РАк Барс
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Нью-Йорк АйлендерсПиттсбург Пингвинз
не начался
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингНью-Йорк Рейнджерс
не начался
03:30
Детройт Ред УингзЛос-Анджелес Кингз
не начался
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Сан-Хосе ШарксНью-Джерси Дэвилз
не начался
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ЦСКА Енисей
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Филадельфия СиксерсДетройт Пистонс
не начался
03:00
Индиана ПэйсерсВашингтон Уизардс
не начался
03:30
Бостон СелтиксНью-Орлеан Пеликанс
не начался
04:00
Оклахома-Сити ТандерЮта Джаз
не начался
04:00
Милуоки БаксКливленд Кавальерс
не начался
04:00
Чикаго БуллзСакраменто Кингз
не начался
04:30
Даллас МавериксОрландо Мэджик
не начался
05:00
Финикс СанзЛос-Анджелес Клипперс
не начался
05:00
Денвер НаггетсМемфис Гриззлиз
не начался
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсМайами Хит
не начался
06:30
Голден Стэйт УорриорзМиннесота Тимбервулвз
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Краснодар Уфа

В погоне за «Зенитом»: «Краснодар» сравнял счет. LIVE

Онлайн-трансляция матча 17 тура РПЛ «Краснодар» — «Уфа»

В матче 17-го тура РПЛ «Краснодар» принимает «Уфу» и в случае победы выйдет на первое место в чемпионате России как минимум до игры «Зенита». «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
17-й тур  |   09 декабря 16:30   |  перерыв
Краснодар
1:1
Уфа
Стадион «ФК Краснодар», Краснодар | Главный судья: Алексей Еськов (Москва, Россия)
Игнатьев 26'
Тилл 14'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Станислав Крицюк
4 (з)   Александр Мартынович
5 (з)   Урош 
98 (з)   Сергей Петров
89 (п)   Дмитрий Стоцкий
8 (п)   Юрий Газинский
33 (п)   Маурисио Перейра
20 (п)   Кристиан Куэва
16 (п)   Виктор Классон
7 (н)    Вандерсон
85 (н)   Иван Игнатьев 26'
31 (в)   Александр Беленов
3 (з)   Павел Аликин
56 (з)   Данил Круговой
15 (з)   Александр Пуцко
27 (з)   Йонуц Неделчяру
8 (з)   Кэтэлин Карп
17 (з)   Дмитрий Живоглядов
6 (п)   Веролюб Салатич
29 (п)   Оливье Тилл 14'
44 (н)   Сильвестр Игбун
57 (н)   Вячеслав Кротов
Запасной состав
39 (в)   Матвей Сафонов
88 (в)   Андрей Синицын
3 (з)   Йон Гудни
6 (з)   Кристиан Рамирес
15 (з)   Николай Марков
50 (п)   Артём Голубев
47 (п)   Даниил Уткин
62 (п)   Алекс Мацукатов
77 (п)   Шарль Каборе
93 (н)   Магомед-Шапи Сулейманов
88 (в)   Гиорги Шелия
4 (з)   Алексей Никитин
5 (з)   Боян Йокич
20 (з)   Денис Тумасян
33 (з)   Александр Сухов
78 (з)   Игорь Дивеев
9 (п)   Ондржей Ванек
11 (п)   Ловро Бизяк
13 (п)   Азамат Засеев
19 (п)   Иван Пауревич
87 (п)   Игорь Безденежных
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Трансляция
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'45+2
Звучит свисток на перерыв. «Уфа» сумела повести в счёте, здорово воспользовавшись одной из своих контратак, но затем игра шла с подавляющим преимуществом «Краснодара». Хозяева вполне могли уже выигрывать к перерыву, однако пока счёт равный — 1:1. Что же, отдохнём немного и подождём второго тайма!
'45+1
Вандерсон получил мяч в штрафной, пробил, попал в защитника, и после рикошета мяч улетел за лицевую, но арбитр зафиксировал офсайд.
'45
Одна минута добавлена к первому тайму.
'43
Снова бьёт Стоцкий по воротам своей бывшей команды, но его удар блокируют на этот раз.
'42
Стоцкий сорвал удар от линии штрафной, на трибуны полетел мяч.
'40
Какой момент! Классон сумел обработать мяч на линии вратарской, несмотря на сопротивление защитника, и пробил в дальний угол — Беленов в прыжке вытащил мяч из-под штанги!
'38
Ещё один удар из-за пределов штрафной выполнил Вандерсон — выше ворот.
'36
«Краснодар» полностью завладел инициативой после гола «Уфы». Контролируют хозяева мяч и часто атакуют.
'34
Вандерсон нанёс удар со средней дистанции — чуть неточно получилось.
'32
Опасно! Классону дали обработать мяч в штрафной «Уфы», и он сильно пробил в ближний угол — штанга спасла гостей!
'30
Снова Живоглядов прострелил в штрафную с правого фланга, но на этот раз, в отличие от голевого эпизода, передача получилась неудачной.
'28
Беленов уверенно ловит мяч после навеса Петрова в штрафную.
'26
ГОЛ! Перейра роскошный навес из глубины поля выполнил, с левого фланга, запустив в прорыв Игнатьева. Иван убежал от двух защитников и технично перебросил вышедшего из ворот Беленова, направив мяч в сетку!
'25
Игбун нарушил правила в борьбе в центре поля. Обошлось без карточки.
'23
У Классона опасный удар из-за пределов штрафной получился — чуть выше цели полетел мяч!
'21
Вернулся на поле Игбун.
'20
Игбун получил повреждение в столкновении с соперником. Пауза в матче, оказывают ему медицинскую помощь.
'18
После розыгрыша углового и передачи к центру Стоцкий неточно пробил со средней дистанции.
'16
Петров с правого фланга прострелил к центру штрафной, но мяч достался сопернику.
'14
ГОЛ! Живоглядов прорвался вперёд по правому флангу и выполнил точный прострел в штрафную, где Тилл точно пробил низом под левую штангу!
'12
Вандерсон после удобной скидки нанёс удар от линии штрафной в касание — рядом со штангой!
'10
Куэва попытался прострелить с фланга в штрафную, но этот мяч был перехвачен.
'8
Кротов выскочил на ударную позицию в штрафной, но мяч совсем не лёг ему на ногу — получилась свечка над штрафной, с которой легко справился Крицюк.
'6
Беленов уверенно поймал мяч после навеса в штрафную с фланга.
'4
Быструю ответную атаку провёл «Краснодар», но удар Игнатьева тоже пришёлся в соперника.
'3
Игбун получил мяч в штрафной и нанёс удар, который был заблокирован защитником.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Футболисты выходят на поле.
'0
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'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура РПЛ: «Краснодар» — «Уфа». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.