'45+2

Звучит свисток на перерыв. «Уфа» сумела повести в счёте, здорово воспользовавшись одной из своих контратак, но затем игра шла с подавляющим преимуществом «Краснодара». Хозяева вполне могли уже выигрывать к перерыву, однако пока счёт равный — 1:1. Что же, отдохнём немного и подождём второго тайма!