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Трансляция
С конца
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'45+2
Звучит свисток на перерыв. «Уфа» сумела повести в счёте, здорово воспользовавшись одной из своих контратак, но затем игра шла с подавляющим преимуществом «Краснодара». Хозяева вполне могли уже выигрывать к перерыву, однако пока счёт равный — 1:1. Что же, отдохнём немного и подождём второго тайма!
'45+1
Вандерсон получил мяч в штрафной, пробил, попал в защитника, и после рикошета мяч улетел за лицевую, но арбитр зафиксировал офсайд.
'45
Одна минута добавлена к первому тайму.
'43
Снова бьёт Стоцкий по воротам своей бывшей команды, но его удар блокируют на этот раз.
'42
Стоцкий сорвал удар от линии штрафной, на трибуны полетел мяч.
'40
Какой момент! Классон сумел обработать мяч на линии вратарской, несмотря на сопротивление защитника, и пробил в дальний угол — Беленов в прыжке вытащил мяч из-под штанги!
'38
Ещё один удар из-за пределов штрафной выполнил Вандерсон — выше ворот.
'36
«Краснодар» полностью завладел инициативой после гола «Уфы». Контролируют хозяева мяч и часто атакуют.
'34
Вандерсон нанёс удар со средней дистанции — чуть неточно получилось.
'32
Опасно! Классону дали обработать мяч в штрафной «Уфы», и он сильно пробил в ближний угол — штанга спасла гостей!
'30
Снова Живоглядов прострелил в штрафную с правого фланга, но на этот раз, в отличие от голевого эпизода, передача получилась неудачной.
'28
Беленов уверенно ловит мяч после навеса Петрова в штрафную.
'26
'25
Игбун нарушил правила в борьбе в центре поля. Обошлось без карточки.
'23
У Классона опасный удар из-за пределов штрафной получился — чуть выше цели полетел мяч!
'21
Вернулся на поле Игбун.
'20
Игбун получил повреждение в столкновении с соперником. Пауза в матче, оказывают ему медицинскую помощь.
'18
После розыгрыша углового и передачи к центру Стоцкий неточно пробил со средней дистанции.
'16
Петров с правого фланга прострелил к центру штрафной, но мяч достался сопернику.
'14
'12
Вандерсон после удобной скидки нанёс удар от линии штрафной в касание — рядом со штангой!
'10
Куэва попытался прострелить с фланга в штрафную, но этот мяч был перехвачен.
'8
Кротов выскочил на ударную позицию в штрафной, но мяч совсем не лёг ему на ногу — получилась свечка над штрафной, с которой легко справился Крицюк.
'6
Беленов уверенно поймал мяч после навеса в штрафную с фланга.
'4
Быструю ответную атаку провёл «Краснодар», но удар Игнатьева тоже пришёлся в соперника.
'3
Игбун получил мяч в штрафной и нанёс удар, который был заблокирован защитником.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Футболисты выходят на поле.
'0
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'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура РПЛ: «Краснодар» — «Уфа». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.