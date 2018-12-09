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Трансляция
С конца
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'79
Козлов прошел вперед по правому флангу атаки и исполнил подачу в центр чужой штрафной, откуда пробил слета МАрков, но отправил мяч рядом со штангой!
'77
'77
'76
'76
'74
Красивую игру сегодня показывает «Динамо» еще и вместе с хорошей реализацией моментов. Давно такой футбол подопечные Хохлова не показывали.
'72
'71
Евгеньев исполнил длинную передачу из глубины поля к чужой штрафной на Маркова, но против того на опережение сыграл соперник.
'70
'70
'69
Момент у «Урала»! Вышедший на замену Панюков расстреливал ворота с угла вратарской, но отправил мяч прямо в Шунина!
'68
'68
'67
'67
'65
'65
'63
Заброс был исполнен в направлении Козлова к штрафной «Урала», но вовремя вышел из ворот Годзюр, опасность ликвидировав.
'61
'60
Эль-Кабир навесил с левого фланга атаки на дальнюю штангу, где Димитров немного не дотянулся до мяча.
'58
Эль-Кабир получил пас на левом фланге атаки и попытался исполнить передачу низом в центр, но на опережение против Ильина сыграл соперник.
'56
Луценко забрался во вне игры поблизости от чужой штрафной после передачи низом от Черных.
'54
Эль-Кабир прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки, попытался исполнить подачу в центр, но вышло на одного из соперников.
'52
Длительное время контролируют мяч футболисты «Урала» в эти минуты матча. Преимущество на стороне гостей.
'50
Эль-Кабир прошел вперед по левому флангу атаки, попробовал навесить в центр чужой штрафной, но там первым на мяче был соперник.
'48
Эль-Кабир ошибся с передачей низом вперед по левому флангу атаки на партнера по команде. В результате мяч ушел за лицевую линию поля.
'46
Начался второй тайм!
'45+2
Перерыв! 2:0 по итогам первого тайма нашего матча. Два красивых гола провели динамовцы, что обеспечило им комфортное преимущество в счете. После перерыва от «Урала» требуется существенное усиление игры.
'44
'43
После розыгрыша углового получил повреждение в столкновении у чужой штрафной Хольмен. Небольшая пауза была у нас в игре.
'42
Рауш устремился в прорыв по левому флангу атаки своей команды и в борьбе с Кулаковым сумел заработать угловой.
'40
Рауш выполнил слишком низкую подачу со штрафного с левого фланга атаки на ближнюю штангу, где первым на мяче был соперник.
'39
'38
Жоаозиньо попытался убежать в контратаку от центра поля, но здорово сыграл против него в отборе в этом эпизоде Меркулов.
'36
Жоаозиньо выиграл борьбу у Бумаля поблизости от своей штрафной, но не без нарушения правил. Разыграли этот стандарт без видимого результата гости.
'34
Эль-Кабир вошел в чужую штрафную с левого фланга атаки и исполнил подачу во вратарскую, где уверенно забрал мяч в руки Шунин.
'32
Денис Кулаков оказался первым на подборе на правом краю чужой штрафной и тут же в касание попытался пробить, но отправил мяч выше створа ворот.
'30
Рауш исполнил подачу со штрафного с левого фланга атаки в центр владений Годзюра, где в прыжке первым на мяче был Бумаль.
'28
Алексей Козлов подключился к атаке своей команды по правому флангу, исполнил подачу в центр, но мяч перелетел через всех партнеров по команде.
'26
Бумаль получил пас поблизости от чужой штрафной и тут же в касание попробовал исполнить заброс вперед, но вышло за лицевую линию поля.
'24
Балажиц исполнил слишком сильную и неточную передачу вперед по левому флангу атаки. В результате Димитров лишь проводил мяч за боковую линию поля.
'22
Сергей Брызгалов надежно сыграл сейчас в единоборстве с Федором Черных на левом фланге атаки «Динамо», не пустив того к мячу.
'20
Шанс на быструю контратаку был сейчас у «Динамо», но Рауш исполнил неудачную передачу вперед по левому флангу атаки прямо в аут.
'18
Прошла передача на Ильина в штрафную «Динамо» и тот в касание нанес удар, но Евгеньев принял этот выстрел на себя.
'16
Футболисты «Урала» длительное время контролируют мяч на чужой половине поля сейчас. Однако, до ударов по воротам пока не доходит.
'14
Момент у «Динамо»! Жоаозиньо отпасовал низом на левый край чужой штрафной, где Рауш в касание низом пробил, но выручил свою команду Годзюр.
'12
'12
После заброса в штрафную «Урала» мячом завладел Черных и в касание низом пробил в ближний угол ворот, но вышло в руки голкиперу.
'11
После подачи с правого фланга атаки «Динамо» Луценко головой попытался сбросить мяч на Рауша во вратарскую, но вышло немного неточно.
'9
Фидлер исполнил длинную передачу к чужой штрафной на Ильина, но против форварда надежно на опережение сыграл Шуньич, сбросив головой мяч назад в руки Шунину.
'7
Жоаозиньо приблизился к чужой штрафной по центру, попытался исполнить передачу к чужой штрафной на Соснина, но надежно на опережение сыграл защитник «Урала».
'5
Спокойно развивается у нас сейчас игра. Обе команды стараются лишний раз не рисковать.
'3
Больше контролируют мяч футболисты «Динамо» в эти минуты матча. Пока в основном обороняется «Урал».
'1
Матч начался!
'0
Посмотреть видеотрансляцию матча вы можете у нас на сайте по ссылке, цена — 75 рублей.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура РПЛ: «Динамо» — «Урал». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.