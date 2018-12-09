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Локомотив МОренбург
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АнжиСпартак М
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Атлетико МАлавес
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Баффало СэйбрзФиладельфия Флайерз
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00:00
Лос-Анджелес КингзВегас Голден Найтс
5:1
закончен
03:00
Коламбус Блю ДжекетсВашингтон Кэпиталз
0:4
закончен
03:00
Флорида ПантерзНью-Йорк Рейнджерс
4:5 (Б)
закончен
03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингКолорадо Эвеланш
7:1
закончен
03:00
Детройт Ред УингзНью-Йорк Айлендерс
2:3
закончен
03:00
Оттава СенаторзПиттсбург Пингвинз
2:1 (ОТ)
закончен
03:00
Бостон БрюинзТоронто Мэйпл Лифс
6:3
закончен
04:00
Аризона КойотсСан-Хосе Шаркс
3:5
закончен
06:00
Калгари ФлэймзНэшвилл Предаторз
5:2
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17:00
Зенит УНИКС
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17:30
Цмоки-Минск ВЭФ
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закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Даллас МавериксХьюстон Рокетс
107:104
закончен
03:00
Индиана ПэйсерсСакраменто Кингз
107:97
закончен
03:30
Нью-Йорк НиксБруклин Нетс
104:112
закончен
03:30
Кливленд КавальерсВашингтон Уизардс
116:101
закончен
03:30
Атланта ХоуксДенвер Наггетс
106:98
закончен
04:00
Мемфис ГриззлизЛос-Анджелес Лейкерс
88:111
закончен
04:00
Чикаго БуллзБостон Селтикс
77:133
закончен
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсМиннесота Тимбервулвз
113:105
закончен
06:30
Лос-Анджелес КлипперсМайами Хит
98:121
закончен
Биатлон / Кубок мира по биатлону
16:15
Женский спринт 7,5 км
1
Кайса Мякяряйнен (Финляндия)
20:08.1
2
Доротея Вирер (Италия)
+14.8
3
Жюстин Бреза (Франция)
+42.1
закончен
Фигурное катание / Финал Гран-при
00:34
Женщины, произвольная программа
1
Рика Кихира (Япония)
233,12
закончен
06:00
Пары, произвольная программа
1
Джеймс / Сипре (Франция)
219,88
закончен
Бокс/ММА / Бой за титулы WBA и WBO
06:00
Василий Ломаченко (Украина) — Хосе Педраса (Пуэрто-Рико)
закончен
Фигурное катание / Финал юниорского Гран-при
02:00
Девушки, произвольная программа
1
Алена Косторная (Россия)
217,98
2
Александра Трусова (Россия)
215,20
3
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198,14
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14:00
Динамо МУрал
4:0
2 тайм
16:30
КраснодарУфа
не начался
19:00
ЗенитРубин
не начался
Италия / Серия А
14:30
СассуолоФиорентина
0:0
2 тайм
17:00
ЭмполиБолонья
не начался
17:00
ПармаКьево
не начался
17:00
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ЭйбарЛеванте
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УэскаРеал Мадрид
не начался
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Реал СосьедадВальядолид
не начался
22:45
БетисРайо Вальекано
не начался
Украина / Премьер-лига
15:00
Олимпик ДДесна
0:0
1 тайм
18:00
АлександрияЛьвов
не начался
Франция / Лига 1
17:00
СтрасбургКан
не начался
19:00
ЛилльРеймс
не начался
23:00
Сент-ЭтьенМарсель
перенесен
Германия / Бундеслига
17:30
МайнцГанновер-96
не начался
20:00
Боруссия МШтутгарт
не начался
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19:00
Ньюкасл ЮнайтедВулверхэмптон
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
15:00
АвтомобилистКуньлунь Ред Стар
0:2
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СеверстальЙокерит
не начался
17:30
ЦСКАСалават Юлаев
не начался
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Виннипег ДжетсФиладельфия Флайерз
не начался
23:00
Сент-Луис БлюзВанкувер Кэнакс
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01:00
Оттава СенаторзБостон Брюинз
не начался
02:00
Чикаго БлэкхоуксМонреаль Канадиенс
не начался
04:00
Анахайм ДаксНью-Джерси Дэвилз
не начался
05:00
Эдмонтон ОйлерзКалгари Флэймз
не начался
05:00
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02:00
Торонто РэпторсМилуоки Бакс
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03:00
Сан-Антонио СпёрсЮта Джаз
не начался
03:30
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Атлетик БЖирона
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КХЛ / регулярный чемпионат
12:30
АмурБарыс
не начался
17:00
АвтомобилистСпартак
не начался
17:00
Металлург МгАвангард
не начался
19:30
ТорпедоЛокомотив
не начался
19:30
Динамо МСКА
не начался
19:30
ХК СочиНефтехимик
не начался
19:30
Динамо МнВитязь
не начался
20:30
Динамо РАк Барс
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Нью-Йорк АйлендерсПиттсбург Пингвинз
не начался
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингНью-Йорк Рейнджерс
не начался
03:30
Детройт Ред УингзЛос-Анджелес Кингз
не начался
06:30
Сан-Хосе ШарксНью-Джерси Дэвилз
не начался
Единая лига ВТБ
19:30
ЦСКА Енисей
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Филадельфия СиксерсДетройт Пистонс
не начался
03:00
Индиана ПэйсерсВашингтон Уизардс
не начался
03:30
Бостон СелтиксНью-Орлеан Пеликанс
не начался
04:00
Оклахома-Сити ТандерЮта Джаз
не начался
04:00
Милуоки БаксКливленд Кавальерс
не начался
04:00
Чикаго БуллзСакраменто Кингз
не начался
04:30
Даллас МавериксОрландо Мэджик
не начался
05:00
Финикс СанзЛос-Анджелес Клипперс
не начался
05:00
Денвер НаггетсМемфис Гриззлиз
не начался
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсМайами Хит
не начался
06:30
Голден Стэйт УорриорзМиннесота Тимбервулвз
не начался
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Рывок перед отпуском: «Динамо» громит «Урал». LIVE

Онлайн-трансляция матча РПЛ «Динамо» — «Урал»

В матче 17-го тура РПЛ московское «Динамо» на своем поле принимает «Урал» из Екатеринбурга. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию встречи.
17-й тур  |   09 декабря 14:00   |  2 тайм
Динамо М
4:0
Урал
Стадион «Арена Химки», Химки | Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия)
Жоаозиньо 12'
Луценко 44'
Теттех 61'
Козлов 72'
Брызгалов 39'
Ильин 41'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Антон Шунин
25 (з)   Алексей Козлов 72'
34 (з)   Константин Рауш 76'
44 (з)   Тони Шуньич
24 (з)   Роман Евгеньев
3 (з)   Себастьян Хольмен
23 (п)   Антон Соснин
5 (п)   Абдул Теттех 61'
10 (п)   Фёдор Черных 70'
22 (п)    Жоаозиньо 12'
48 (н)   Евгений Луценко 68' 44'
31 (в)   Ярослав Годзюр
27 (з)   Михаил Меркулов
6 (з)   Грегор Балажиц
4 (з)   Сергей Брызгалов 39'
15 (п)   Денис Кулаков
57 (п)   Артём Фидлер
17 (п)   Николай Димитров
13 (п)   Петрюс Бумаль 68'
58 (п)   Отман Эль-Кабир 77'
10 (н)   Эрик Бикфалви
11 (н)   Владимир Ильин 41'
Запасной состав
31 (в)   Игорь Лещук
2 (з)   Григорий Морозов 76'
20 (п)   Вячеслав Грулёв 70'
9 (п)   Мигел Кардозу
19 (п)   Владимир Москвичев
7 (н)   Евгений Марков 68'
8 (н)   Кирилл Панченко
60 (в)   Владислав Полетаев
3 (з)   Вараздат Ароян
5 (з)   Доминик Динга
7 (з)   Александр Данцев
18 (з)   Джамалдин Ходжаниязов
44 (п)   Андрей Егорычев 68'
21 (п)   Марко Араторе 77'
14 (п)   Юрий Бавин
70 (п)   Илья Жигулёв
20 (н)   Андрей Панюков
79 (н)   Артём Юсупов
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Трансляция
С начала С конца
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'79
Козлов прошел вперед по правому флангу атаки и исполнил подачу в центр чужой штрафной, откуда пробил слета МАрков, но отправил мяч рядом со штангой!
'77
Вышел на поле Араторе.
'77
Замена у «Урала». Ушел с поля Эль-Кабир.
'76
Вышел на поле Морозов.
'76
Замена у «Динамо». Ушел с поля Рауш.
'74
Красивую игру сегодня показывает «Динамо» еще и вместе с хорошей реализацией моментов. Давно такой футбол подопечные Хохлова не показывали.
'72
Гол! 4:0! Жоаозиньо классной передачей низом нашел свободного Козлова на правом краю чужой штрафной, а тот ударом в касание уверенно пробил над Годзюром в сетку ворот!
'71
Евгеньев исполнил длинную передачу из глубины поля к чужой штрафной на Маркова, но против того на опережение сыграл соперник.
'70
Вышел на поле Грулев.
'70
Замена у «Динамо». Ушел с поля Черных.
'69
Момент у «Урала»! Вышедший на замену Панюков расстреливал ворота с угла вратарской, но отправил мяч прямо в Шунина!
'68
Вышел на поле Егорычев.
'68
Замена у «Урала». Ушел с поля Бумаль.
'67
Вышел на поле Марков.
'67
Замена у «Динамо». Ушел с поля Луценко.
'65
Вышел на поле Панюков.
'65
Замена у «Урала». Ушел с поля Ильин.
'63
Заброс был исполнен в направлении Козлова к штрафной «Урала», но вовремя вышел из ворот Годзюр, опасность ликвидировав.
'61
Гол! 3:0! Луценко прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки, убрал с пути защитника и отпасовал низом в центр, где Теттех ударом в касание с 10-ти метров отправил мяч точно в цель.
'60
Эль-Кабир навесил с левого фланга атаки на дальнюю штангу, где Димитров немного не дотянулся до мяча.
'58
Эль-Кабир получил пас на левом фланге атаки и попытался исполнить передачу низом в центр, но на опережение против Ильина сыграл соперник.
'56
Луценко забрался во вне игры поблизости от чужой штрафной после передачи низом от Черных.
'54
Эль-Кабир прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки, попытался исполнить подачу в центр, но вышло на одного из соперников.
'52
Длительное время контролируют мяч футболисты «Урала» в эти минуты матча. Преимущество на стороне гостей.
'50
Эль-Кабир прошел вперед по левому флангу атаки, попробовал навесить в центр чужой штрафной, но там первым на мяче был соперник.
'48
Эль-Кабир ошибся с передачей низом вперед по левому флангу атаки на партнера по команде. В результате мяч ушел за лицевую линию поля.
'46
Начался второй тайм!
'45+2
Перерыв! 2:0 по итогам первого тайма нашего матча. Два красивых гола провели динамовцы, что обеспечило им комфортное преимущество в счете. После перерыва от «Урала» требуется существенное усиление игры.
'44
Гол! 2:0! Алексей Козлов подключился к атаке своей команды по правому флангу и исполнил подачу в центр чужой штрафной, где Луценко классным ударом слета отправил мяч в ближний угол ворот Годзюра!
'43
После розыгрыша углового получил повреждение в столкновении у чужой штрафной Хольмен. Небольшая пауза была у нас в игре.
'42
Рауш устремился в прорыв по левому флангу атаки своей команды и в борьбе с Кулаковым сумел заработать угловой.
'40
Рауш выполнил слишком низкую подачу со штрафного с левого фланга атаки на ближнюю штангу, где первым на мяче был соперник.
'39
Брызгалов в грубом подкате снес Черных на левом фланге атаки «Динамо».
'38
Жоаозиньо попытался убежать в контратаку от центра поля, но здорово сыграл против него в отборе в этом эпизоде Меркулов.
'36
Жоаозиньо выиграл борьбу у Бумаля поблизости от своей штрафной, но не без нарушения правил. Разыграли этот стандарт без видимого результата гости.
'34
Эль-Кабир вошел в чужую штрафную с левого фланга атаки и исполнил подачу во вратарскую, где уверенно забрал мяч в руки Шунин.
'32
Денис Кулаков оказался первым на подборе на правом краю чужой штрафной и тут же в касание попытался пробить, но отправил мяч выше створа ворот.
'30
Рауш исполнил подачу со штрафного с левого фланга атаки в центр владений Годзюра, где в прыжке первым на мяче был Бумаль.
'28
Алексей Козлов подключился к атаке своей команды по правому флангу, исполнил подачу в центр, но мяч перелетел через всех партнеров по команде.
'26
Бумаль получил пас поблизости от чужой штрафной и тут же в касание попробовал исполнить заброс вперед, но вышло за лицевую линию поля.
'24
Балажиц исполнил слишком сильную и неточную передачу вперед по левому флангу атаки. В результате Димитров лишь проводил мяч за боковую линию поля.
'22
Сергей Брызгалов надежно сыграл сейчас в единоборстве с Федором Черных на левом фланге атаки «Динамо», не пустив того к мячу.
'20
Шанс на быструю контратаку был сейчас у «Динамо», но Рауш исполнил неудачную передачу вперед по левому флангу атаки прямо в аут.
'18
Прошла передача на Ильина в штрафную «Динамо» и тот в касание нанес удар, но Евгеньев принял этот выстрел на себя.
'16
Футболисты «Урала» длительное время контролируют мяч на чужой половине поля сейчас. Однако, до ударов по воротам пока не доходит.
'14
Момент у «Динамо»! Жоаозиньо отпасовал низом на левый край чужой штрафной, где Рауш в касание низом пробил, но выручил свою команду Годзюр.
'12
Гол! 1:0! Жоаозиньо вошел в чужую штрафную с правого фланга атаки, ушел от поскользнувшегося соперника и пробил точно в дальний верхний угол ворот!
'12
После заброса в штрафную «Урала» мячом завладел Черных и в касание низом пробил в ближний угол ворот, но вышло в руки голкиперу.
'11
После подачи с правого фланга атаки «Динамо» Луценко головой попытался сбросить мяч на Рауша во вратарскую, но вышло немного неточно.
'9
Фидлер исполнил длинную передачу к чужой штрафной на Ильина, но против форварда надежно на опережение сыграл Шуньич, сбросив головой мяч назад в руки Шунину.
'7
Жоаозиньо приблизился к чужой штрафной по центру, попытался исполнить передачу к чужой штрафной на Соснина, но надежно на опережение сыграл защитник «Урала».
'5
Спокойно развивается у нас сейчас игра. Обе команды стараются лишний раз не рисковать.
'3
Больше контролируют мяч футболисты «Динамо» в эти минуты матча. Пока в основном обороняется «Урал».
'1
Матч начался!
'0
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'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура РПЛ: «Динамо» — «Урал». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.