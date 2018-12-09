«Зенит» в последнем туре уступил тульскому «Арсеналу» (2:4) и играет в последнее время так себе, но «Рубин»-то в чемпионате не знает побед уже в шести встречах кряду и к тому же проиграл первый матч четвертьфинала Кубка России «Локомотиву» (0:1). В общем, можно сказать, что матч определит, кто из команд находится в худшей форме.