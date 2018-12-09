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Пока раскачка у нас на поле, стоит отметить, что «Зенит» еще ни разу в этом чемпионате не уступал дома. При этом «Рубин» — самая компромиссная команда РПЛ. Десять ничьих в 16-ти матчах. Но сегодня у казанцев большущие проблемы с составом. Абдуллин вообще дебютирует...
Недавно закончившая карьеру легенда «Зенита» Андрей Аршавин прямо перед началом матча вручил Себастьяну Дриусси приз лучшему игроку месяца в ноябре в РПЛ!
Это, кстати, первый матч после переименования домашнего стадиона «Зенита» в «Газпром-Арену». А обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным.
Не готов на полный матч Артем Дзюба — как без него справится сегодня команда? В первом круге «Зенит» выиграл в Казани со счетом 1:0 благодаря позднему голу Александра Ерохина.
«Зенит» в последнем туре уступил тульскому «Арсеналу» (2:4) и играет в последнее время так себе, но «Рубин»-то в чемпионате не знает побед уже в шести встречах кряду и к тому же проиграл первый матч четвертьфинала Кубка России «Локомотиву» (0:1). В общем, можно сказать, что матч определит, кто из команд находится в худшей форме.
А вот старт «Рубина», выставленный Курбаном Бердыевым:
Бабурин — Уремович, Навас, Сорокин — Абдуллин, Камболов, Гранат, Калинин — Могилевец — Байрамян, Сагитов.
Составы команд уже известны. Вот кому из футболистов «Зенита» доверил начинать встречу Сергей Семак:
Лунёв — Анюков, Иванович, Нету — Кузяев, Эрнани, Паредес, Ерохин, Мак — Дриусси, Шатов.
Для «Зенита» сегодняшний матч изначально должен был определить, закончит ли команда Сергея Семака осеннюю часть сезона на первом месте, однако после сенсационной домашней ничьей «Краснодара» с «Уфой» с первой строчки питерцев сейчас уже не сдвинет даже их поражение. Ну, команда Сергея Семака, конечно, теперь думает о том, чтобы вновь создать себе небольшой задел.
В матче 17-го тура Российской премьер-лиги санкт-петербургский «Зенит» на «Газпром-Арене» принимает казанский «Рубин» и в случае победы сохранит лидерство в турнирной таблице до весны. Вместе с вами за развитием событий следит Александр Седов.