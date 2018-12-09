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Мемфис ГриззлизЛос-Анджелес Лейкерс
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04:00
Чикаго БуллзБостон Селтикс
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Портленд Трэйл БлэйзерсМиннесота Тимбервулвз
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+42.1
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04:00
Анахайм ДаксНью-Джерси Дэвилз
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Динамо МнВитязь
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Тампа-Бэй ЛайтнингНью-Йорк Рейнджерс
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Индиана ПэйсерсВашингтон Уизардс
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03:30
Бостон СелтиксНью-Орлеан Пеликанс
не начался
04:00
Оклахома-Сити ТандерЮта Джаз
не начался
04:00
Милуоки БаксКливленд Кавальерс
не начался
04:00
Чикаго БуллзСакраменто Кингз
не начался
04:30
Даллас МавериксОрландо Мэджик
не начался
05:00
Финикс СанзЛос-Анджелес Клипперс
не начался
05:00
Денвер НаггетсМемфис Гриззлиз
не начался
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсМайами Хит
не начался
06:30
Голден Стэйт УорриорзМиннесота Тимбервулвз
не начался
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Зенит Рубин

Уйти в отрыв: «Зенит» дома сражается с «Рубином». LIVE

Онлайн-трансляция матча 17 тура РПЛ «Зенит» — «Рубин»

В матче 17-го тура РПЛ «Зенит» принимает казанский «Рубин» на своей «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге и рассчитывает после осечки «Краснодара» увеличить отрыв в чемпионате. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
17-й тур  |   09 декабря 19:00   |  1 тайм
Зенит
0:0
Рубин
Стадион «Газпром Арена (Санкт-Петербург)», Санкт-Петербург | Главный судья: Алексей Матюнин (Москва, Россия)
Подробная статистика матча
Основные составы
99 (в)   Андрей Лунёв
2 (з)   Александр Анюков
13 (з)   Луиш Нету
6 (з)   Бранислав Иванович
20 (п)   Роберт Мак
21 (п)   Александр Ерохин
14 (п)   Далер Кузяев
5 (п)   Леандро Паредес
17 (п)   Олег Шатов
33 (п)    Эрнани
11 (н)   Себастьян Дриусси
21 (в)   Егор Бабурин
5 (з)   Филип Уремович
12 (з)   Игорь Калинин
80 (з)   Егор Сорокин
44 (з)   Сесар Навас
50 (з)   Раиль Абдуллин
14 (з)   Владимир Гранат
19 (з)   Хорен Байрамян
88 (п)   Руслан Камболов
18 (п)   Павел Могилевец
65 (н)   Артур Сагитов
Запасной состав
41 (в)   Михаил Кержаков
70 (в)   Никита Гойло
15 (з)   Эльмир Набиуллин
3 (з)   Денис Терентьев
19 (з)   Игорь Смольников
28 (з)   Евгений Чернов
23 (з)   Миха Мевля
30 (з)   Эмануэль Маммана
8 (п)   Матиас Краневиттер
10 (п)   Клаудио Маркизио
29 (н)   Антон Заболотный
35 (в)   Сослан Джанаев
16 (в)   Тимур Акмурзин
23 (в)   Иван Коновалов
69 (з)   Данил Степанов
77 (п)   Реза Шекари
97 (п)   Адиль Мухаметзянов
11 (п)   Александр Бухаров
63 (н)   Никита Сапрунов
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'3

У «Рубина» был штрафной на левом фланге. Подача ничего не дала, однако подбор был за подопечными Бердыева, но повторный корнер привел к офсайду.

'2

Пока раскачка у нас на поле, стоит отметить, что «Зенит» еще ни разу в этом чемпионате не уступал дома. При этом «Рубин» — самая компромиссная команда РПЛ. Десять ничьих в 16-ти матчах. Но сегодня у казанцев большущие проблемы с составом. Абдуллин вообще дебютирует...

'1

Поеееехали! Матч начался.

19:01

Недавно закончившая карьеру легенда «Зенита» Андрей Аршавин прямо перед началом матча вручил Себастьяну Дриусси приз лучшему игроку месяца в ноябре в РПЛ!

19:00

Это, кстати, первый матч после переименования домашнего стадиона «Зенита» в «Газпром-Арену». А обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным.

18:55

Не готов на полный матч Артем Дзюба — как без него справится сегодня команда? В первом круге «Зенит» выиграл в Казани со счетом 1:0 благодаря позднему голу Александра Ерохина.

18:50

«Зенит» в последнем туре уступил тульскому «Арсеналу» (2:4) и играет в последнее время так себе, но «Рубин»-то в чемпионате не знает побед уже в шести встречах кряду и к тому же проиграл первый матч четвертьфинала Кубка России «Локомотиву» (0:1). В общем, можно сказать, что матч определит, кто из команд находится в худшей форме.

18:45

А вот старт «Рубина», выставленный Курбаном Бердыевым:

Бабурин — Уремович, Навас, Сорокин — Абдуллин, Камболов, Гранат, Калинин — Могилевец — Байрамян, Сагитов.

18:40

Составы команд уже известны. Вот кому из футболистов «Зенита» доверил начинать встречу Сергей Семак:

Лунёв — Анюков, Иванович, Нету — Кузяев, Эрнани, Паредес, Ерохин, Мак — Дриусси, Шатов.

18:35

Для «Зенита» сегодняшний матч изначально должен был определить, закончит ли команда Сергея Семака осеннюю часть сезона на первом месте, однако после сенсационной домашней ничьей «Краснодара» с «Уфой» с первой строчки питерцев сейчас уже не сдвинет даже их поражение. Ну, команда Сергея Семака, конечно, теперь думает о том, чтобы вновь создать себе небольшой задел.

18:30

В матче 17-го тура Российской премьер-лиги санкт-петербургский «Зенит» на «Газпром-Арене» принимает казанский «Рубин» и в случае победы сохранит лидерство в турнирной таблице до весны. Вместе с вами за развитием событий следит Александр Седов.