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Ахмат Арсенал
РИА Новости

Финальный аккорд: «Ахмат» обыгрывает «Арсенал». LIVE

Онлайн-трансляция матча 17 тура РПЛ «Ахмат» — «Арсенал»

В последнем матче летне-осенне-зимней части чемпионата России пофутболу «Ахмат» в Грозном принимает тульский «Арсенал». «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
17-й тур  |   10 декабря 19:30   |  2 тайм
Ахмат
1:0
Арсенал
Стадион «Ахмат-Арена», Грозный | Главный судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Семёнов 31'
Раванелли 34'
О. Иванов 55'
Костадинов 4'
Бакаев 55'
Подробная статистика матча
Основные составы
16 (в)   Евгений Городов
40 (з)   Ризван Уциев
4 (з)   Уилкер Анхель
15 (з)   Андрей Семёнов 31'
13 (з)   Милад Мохаммади
8 (п)   Идрисса Думбия
77 (п)   Бернард Бериша
14 (п)    Раванелли 34'
11 (п)    Исмаэл
19 (п)   Олег Иванов 55'
95 (н)   Магомед Митришев
36 (в)   Михаил Левашов
6 (з)   Максим Беляев
5 (з)   Абдул Мохаммед
8 (з)   Гиа Григалава
21 (з)   Виктор Альварес
9 (п)   Кирилл Комбаров
78 (п)   Зелимхан Бакаев 55'
19 (п)   Резиуан Мирзов
70 (п)   Георги Костадинов 4'
10 (н)   Эванс Кангва
18 (н)   Лука Джорджевич
Запасной состав
33 (в)   Виталий Гудиев
5 (з)   Магомед Мусалов
3 (з)   Заурбек Плиев
2 (з)    Родолфо
59 (п)   Евгений Харин
87 (п)   Lechii Sadulaev
10 (п)   Халид Кадыров
17 (н)   Аблайе Мбенге
18 (н)   Беким Балай
1 (в)   Артур Нигматуллин
50 (в)   Егор Шамов
33 (з)   Артём Сокол
90 (з)   Александр Крикуненко
14 (з)   Анри Хагуш
71 (з)   Александр Денисов
23 (п)   Игорь Горбатенко
7 (п)   Кантемир Берхамов
11 (п)   Сергей Ткачёв
45 (н)   Огнен Ожегович
17 (н)   Гурам Аджоев
80 (н)   Ярослав Ивакин
Удары
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По воротам:
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'56
Исмаэл здорово освободился от защитника и головой пробил от угла вратарской — неточно!
'54
Иванов и Бакаев повздорили. Судья угомонил парней, показав каждому по «горчичнику».
'53
Бакаев подобрал мяч у линии штрафной и зарядил в касание — мимо! «Арсенал» добавил в атаке.
'52
Никто не держал Беляева на линии вратарской после подачи Комбарова от угла поля, но Максим плохо пробил головой — мяч пролетел выше ворот.
'51
Анхель выбил мяч за лицевую линию после подачи Комбарова — угловой для гостей.
'51
Кангву успели остановить при контратаке туляков через правый фланг.
'50
Перешли грозненцы на позиционное нападение после корнера.
'49
У Раванелли не получился удар из-за штрафной, но это привело к угловому.
'48
Митришев сегодня чемпион по попаданию в положение вне игры — очередная отмашка флажка от бокового рефери.
'47
Бериша через левый край в чужую штрафную забежал, но далеко от себя отпустил мяч, что помешало создать момент у ворот.
'46
Вилков даёт свисток к старту второго тайма игры! Без замен в перерыве.
'45
Судейский свисток отправил команды на перерыв! «Ахмат» владел игровым преимуществом в первом тайме, что вылилось в один забитый мяч в исполнении Раванелли — 1:0 на табло «Ахмат-Арены».
'45
Беляев после подачи стандарта выпрыгнул выше всех, но мяч на его голову не упал.
'44
Мирзов в чужой штрафной проскочил мимо одного защитника, но уже прострел был блокирован — всего лишь корнер для туляков.
'43
Гости провели атаку, Бакаев не стал искать никого из партнёров передачей, пробил сам, но перестарался — мяч пошёл выше ворот.
'42
Угловой удар грозненцы с толком не разыграли.
'41
Мохаммади хитро от левого фланга закручивал мяч в дальний угол ворот — Левашов перевёл мяч через перекладину!
'40
«Ахмат» и после забитого мяча больше старается контролировать мяч.
'38
Альварес получил прилично так по ногам. Вилков тут почему-то поленился полезть в карман за карточкой.
'36
Бериша красивый момент для себя создал, но не хватило исполнения в завершении.
'34
ГОЛ! Исмаэл получил пас на правом краю штрафной, после удара бразильца вратарь зацепил руками мяч, но отскок к дальней штанге получился в пользу Раванелли, который уже без проблем добавил в цель!
'34
Опасно! Кангва в касание из-за штрафной пробил, рикошет по пути случился, но Городов в классном прыжке до мяча дотянулся всё-таки!
'33
Второй корнер гостей. Подача на ближнюю штангу была слишком простой — Иванов выбил мяч.
'31
Семёнов проиграл позицию на бровке и нарушил правила на Кангве — жёлтая карточка в руках рефери.
'31
Беляев прервал обостряющий пас в центр штрафной! А Митришев уже был готов получить свой шанс на выход к воротам «Арсенала».
'30
Бериша полез в высокий прессинг, но сфолил в итоге.
'29
Попытались туляки длинным пасом начать атаку с расчётом на Джорджевича, но подвела точность передачи при исполнении.
'27
Первый угловой в матче. «Арсенал получил на него право. Городов кулаками сыграл по мячу после подачи со стандарта.
'26
Классный «черпачок» исполнил Иванов в штрафную соперника, Митришев чуть не выдержал линию — офсайд зафиксирован.
'24
Аккуратный заброс Иванова в штрафную гостей, но там Митришеву за мяч зацепиться не удалось.
'23
Бакаев взял игру на себя, протащив мяч в чужую штрафную, но уже передача была накрыта.
'21
Не вышло у «Ахмата» развить атаку через правый край — мяч после неточной передачи укатился за пределы поля.
'19
Быстрая атака «Арсенала» правым флангом с прострелом в центр штрафной была прервана грозненскими защитниками.
'17
Прострел Бериши с правого края в штрафную соперника ничего не дал — мяч выбит от ворот.
'16
Митришева остановил судейский свисток — офсайд для форварда «Ахмата».
'15
Исмаэл потерял мяч в центре поля, сразу же Бакаев отыграл на левый край, Мирзов в касание пробил уже из пределов штрафной, но получилось неточно.
'13
А вот сейчас туляки здорово вышли в контратаку, Мирзов низом во вратарскую пасовал, но там оборона грозненцев справилась.
'12
Не получилось у гостей выйти в атаку — Бакаев упустил мяч в аут.
'10
Бериша с лёта с подбора с линии штрафной пробивал — выше цели! «Ахмат» владеет игровым преимуществом.
'9
Митришев после прострела от левого края штрафной подставил ногу под мяч, но в створ тот не полетел.
'7
Ещё один дальний удар Исмаэля по воротам «Арсенала» — вновь большой промах.
'5
Исмаэл решил прямой удар нанести со штрафного, но мяч полетел далеко от створа ворот.
'4
Костадинов на углу штрафной площади нарушил правила на Мохаммади — жёлтая карточка показана.
'3
Митришев освободился от опеки и пробил по гостевым воротам — промах!
'2
Первая обостряющая передача последовала в штрафную «Арсенала», но вратарь оказался первым на мяче.
'1
Матч начался! Мяч с центра поля разыграли туляки.
'0
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'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура РПЛ: «Ахмат» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.