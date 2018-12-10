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Трансляция
С конца
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'56
Исмаэл здорово освободился от защитника и головой пробил от угла вратарской — неточно!
'54
'53
Бакаев подобрал мяч у линии штрафной и зарядил в касание — мимо! «Арсенал» добавил в атаке.
'52
Никто не держал Беляева на линии вратарской после подачи Комбарова от угла поля, но Максим плохо пробил головой — мяч пролетел выше ворот.
'51
Анхель выбил мяч за лицевую линию после подачи Комбарова — угловой для гостей.
'51
Кангву успели остановить при контратаке туляков через правый фланг.
'50
Перешли грозненцы на позиционное нападение после корнера.
'49
У Раванелли не получился удар из-за штрафной, но это привело к угловому.
'48
Митришев сегодня чемпион по попаданию в положение вне игры — очередная отмашка флажка от бокового рефери.
'47
Бериша через левый край в чужую штрафную забежал, но далеко от себя отпустил мяч, что помешало создать момент у ворот.
'46
Вилков даёт свисток к старту второго тайма игры! Без замен в перерыве.
'45
Судейский свисток отправил команды на перерыв! «Ахмат» владел игровым преимуществом в первом тайме, что вылилось в один забитый мяч в исполнении Раванелли — 1:0 на табло «Ахмат-Арены».
'45
Беляев после подачи стандарта выпрыгнул выше всех, но мяч на его голову не упал.
'44
Мирзов в чужой штрафной проскочил мимо одного защитника, но уже прострел был блокирован — всего лишь корнер для туляков.
'43
Гости провели атаку, Бакаев не стал искать никого из партнёров передачей, пробил сам, но перестарался — мяч пошёл выше ворот.
'42
Угловой удар грозненцы с толком не разыграли.
'41
Мохаммади хитро от левого фланга закручивал мяч в дальний угол ворот — Левашов перевёл мяч через перекладину!
'40
«Ахмат» и после забитого мяча больше старается контролировать мяч.
'38
Альварес получил прилично так по ногам. Вилков тут почему-то поленился полезть в карман за карточкой.
'36
Бериша красивый момент для себя создал, но не хватило исполнения в завершении.
'34
'34
Опасно! Кангва в касание из-за штрафной пробил, рикошет по пути случился, но Городов в классном прыжке до мяча дотянулся всё-таки!
'33
Второй корнер гостей. Подача на ближнюю штангу была слишком простой — Иванов выбил мяч.
'31
'31
Беляев прервал обостряющий пас в центр штрафной! А Митришев уже был готов получить свой шанс на выход к воротам «Арсенала».
'30
Бериша полез в высокий прессинг, но сфолил в итоге.
'29
Попытались туляки длинным пасом начать атаку с расчётом на Джорджевича, но подвела точность передачи при исполнении.
'27
Первый угловой в матче. «Арсенал получил на него право. Городов кулаками сыграл по мячу после подачи со стандарта.
'26
Классный «черпачок» исполнил Иванов в штрафную соперника, Митришев чуть не выдержал линию — офсайд зафиксирован.
'24
Аккуратный заброс Иванова в штрафную гостей, но там Митришеву за мяч зацепиться не удалось.
'23
Бакаев взял игру на себя, протащив мяч в чужую штрафную, но уже передача была накрыта.
'21
Не вышло у «Ахмата» развить атаку через правый край — мяч после неточной передачи укатился за пределы поля.
'19
Быстрая атака «Арсенала» правым флангом с прострелом в центр штрафной была прервана грозненскими защитниками.
'17
Прострел Бериши с правого края в штрафную соперника ничего не дал — мяч выбит от ворот.
'16
Митришева остановил судейский свисток — офсайд для форварда «Ахмата».
'15
Исмаэл потерял мяч в центре поля, сразу же Бакаев отыграл на левый край, Мирзов в касание пробил уже из пределов штрафной, но получилось неточно.
'13
А вот сейчас туляки здорово вышли в контратаку, Мирзов низом во вратарскую пасовал, но там оборона грозненцев справилась.
'12
Не получилось у гостей выйти в атаку — Бакаев упустил мяч в аут.
'10
Бериша с лёта с подбора с линии штрафной пробивал — выше цели! «Ахмат» владеет игровым преимуществом.
'9
Митришев после прострела от левого края штрафной подставил ногу под мяч, но в створ тот не полетел.
'7
Ещё один дальний удар Исмаэля по воротам «Арсенала» — вновь большой промах.
'5
Исмаэл решил прямой удар нанести со штрафного, но мяч полетел далеко от створа ворот.
'4
'3
Митришев освободился от опеки и пробил по гостевым воротам — промах!
'2
Первая обостряющая передача последовала в штрафную «Арсенала», но вратарь оказался первым на мяче.
'1
Матч начался! Мяч с центра поля разыграли туляки.
'0
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'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура РПЛ: «Ахмат» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.