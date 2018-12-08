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133:120
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05:00
Финикс СанзМайами Хит
98:115
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05:30
Милуоки БаксГолден Стэйт Уорриорз
95:105
закончен
Фигурное катание / Финал Гран-при по фигурному катанию
06:11
Произвольная программа мужчин
1
Нэйтан Чен (США)
183.43
2
Сома Уно (Япония)
189.43
3
Чха Джун Хван (Южная Корея)
174.42
закончен
Биатлон / Этап Кубка мира по биатлону в Поклюке
16:15
Мужской спринт на 10 км
1
Йоханнес Бё (Норвегия)
23:46,3
2
Антонен Гигонна (Франция)
+16,1
3
Александр Логинов (Россия)
+16,4
закончен
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Крылья СоветовРостов
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ЦСКАЕнисей
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Локомотив МОренбург
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20:00
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Атлетико МАлавес
1:0
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ВаленсияСевилья
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ВильярреалСельта
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ЭспаньолБарселона
не начался
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БорнмутЛиверпуль
0:0
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18:00
АрсеналХаддерсфилд Таун
не начался
18:00
БёрнлиБрайтон энд Хоув Альбион
не начался
18:00
Кардифф СитиСаутгемптон
не начался
18:00
Манчестер ЮнайтедФулхэм
не начался
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Вест Хэм ЮнайтедКристал Пэлас
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СибирьТрактор
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ДженоаСПАЛ
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ЦСКАСалават Юлаев
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Виннипег ДжетсФиладельфия Флайерз
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Сент-Луис БлюзВанкувер Кэнакс
не начался
01:00
Оттава СенаторзБостон Брюинз
не начался
02:00
Чикаго БлэкхоуксМонреаль Канадиенс
не начался
04:00
Анахайм ДаксНью-Джерси Дэвилз
не начался
05:00
Эдмонтон ОйлерзКалгари Флэймз
не начался
05:00
Вегас Голден НайтсДаллас Старз
не начался
Единая лига ВТБ
16:00
Локомотив-Кубань Астана
не начался
20:00
Зелена Гура Химки
не начался
НБА / регулярный чемпионат
23:30
Детройт ПистонсНью-Орлеан Пеликанс
не начался
02:00
Торонто РэпторсМилуоки Бакс
не начался
03:00
Сан-Антонио СпёрсЮта Джаз
не начался
03:30
Нью-Йорк НиксШарлотт Хорнетс
не начался
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ЦСКА Енисей

Разминка перед «Реалом»: ЦСКА обыгрывает «Енисей». LIVE

Онлайн-трансляция матча РПЛ ЦСКА — «Енисей»

Московский ЦСКА на своем поле принимает красноярский «Енисей» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
17-й тур  |   08 декабря 15:00   |  1 тайм
ЦСКА
2:0
Енисей
Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва | Главный судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Щенников 4'
Влашич 15'
Подробная статистика матча
Основные составы
35 (в)   Игорь Акинфеев
2 (з)   Марио Фернандес
42 (з)   Георгий Щенников 4'
23 (з)   Хёрдур Магнуссон
50 (з)   Родриго Бекао
14 (з)   Кирилл Набабкин
25 (п)   Кристиян Бистрович
8 (п)   Никола Влашич 15'
17 (п)   Арнор Сигурдссон
9 (н)   Фёдор Чалов
75 (н)   Тимур 
55 (в)   Давид Юрченко
3 (з)   Дмитрий Ятченко
33 (з)   Петар Занев
63 (з)   Али Гаджибеков
2 (з)   Валерий Кичин
8 (п)   Фегор Огуде
6 (п)   Дмитрий Торбинский
7 (п)   Александр Зотов
10 (н)   Михаил Комков
11 (н)   Артур Саркисов
48 (н)   Александр Кутьин 32'
Запасной состав
1 (в)   Илья Помазун
3 (з)   Никита Чернов
20 (п)   Константин Кучаев
29 (п)   Яка Бийол
72 (п)   Астемир Гордюшенко
11 (н)   Абель Эрнандес
19 (н)   Такума Нисимура
1 (в)   Юрий Нестеренко
47 (в)   Михаил Филиппов
4 (з)   Шамиль Гасанов
27 (з)   Павел Рожков
5 (п)   Павел Комолов 32'
14 (п)   Максим Семакин
15 (п)   Азим Фатуллаев
70 (п)   Энис Гавазай
9 (н)   Дарко Бодул
91 (н)   Марко Обрадович
Самоечитаемое
Трансляция
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'39
Чалов и Влашич не добрались к опасному прострелу Фернандеса!
'37
Отличный отбор Бекао! Бразилец справился с убегавшим один на один Саркисовым!
'35
Зотов! Лучший шанс гостей! Зотову выкатили мяч у вратарской, а затем последовал топорный удар!
'34
Сигурдссон! Образцовая атака ЦСКА с проникающим пасом на исландца! Но попасть в створ не удалось!
'33
Неплохой удар головой нанёс Саркисов. Мог получится хороший гол, если бы не Акинфеев.
'31
Комолов вышел.
'31
Кутьина решили заменить. Похоже, чисто тактическое решение Аленичева.
'29
Чалов выскочил на проникающий пас и пробил не только мимо Юрченко, но и мимо ворот!
'29
Чалову не дали обработать мяч. Постоянно атакуют «армейцы».
'26
Красноярцы сами добавили себе проблем, потеряв мяч у штрафной. Опасность миновала после неточного удара Чалова.
'24
Чалов зацепился за мяч в штрафной и отыграл назад под удар, но он не получился.
'23
Бистрович опасно пробил низом, но Юрченко сыграл уверенно.
'22
Очередной офсайд у Кутьина. Хитро играет оборона ЦСКА в линию.
'20
Бистрович неудачно пробил с подбора. Попасть в девятку не удалось, но было довольно близко.
'19
Чалов классно обыграл соперника перед штрафной и пробил! Юрченко пришлось спасать команду!
'17
Кутьин оказался один в один с Бекао и быстро потерял мяч! Бразилец играет на совсем ином уровне.
'16
Всё уже ясно? Огуде нарушил правила рядом со своей штрафной. Тяжело «Енисею».
'15
ГОЛ! Мощный гол Влашича! Чалов слева подбежал к штрафной и сыграл на Влашича, который резко ушёл влево и пробил под перекладину!
'13
Влашич упал в штрафной «Енисея» под прессингом Огуде. За это пенальти в футболе не дают, борьба корпус в корпус была.
'13
Не получилось и в этот раз. Штрафной ни к чему серьёзному не привёл.
'12
Фернандеса снесли на фланге. ЦСКА не часто забивает со стандартов, но всё может быть.
'11
У Кутьина заметили положение вне игры. Хотя и тут Акинфеев удачно сыграл на выходе.
'9
Кутьин испортил контратаку три в два, решив протащить мяч самостоятельно. Лучше бы отдал пас.
'6
Акинфеев очень уверенно забрал подачу с корнера. Опыт просто невероятный у Игоря.
'6
Набабкин закрыл дальнюю штангу после хорошего навеса Саркисова. Будет угловой!
'4
ГОЛ! Щенников забил! Обычную борьбу перед чужой штрафной выиграл защитник ЦСКА, проскочил двоих и пробил аккуратно под дальнюю штангу!
'2
Первый удар в матче на счету Магнуссона. Издали попытался пробить исландец, но попал в защитника.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура РПЛ: ЦСКА — «Енисей». Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.