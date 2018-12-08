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Трансляция
С конца
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'39
Чалов и Влашич не добрались к опасному прострелу Фернандеса!
'37
Отличный отбор Бекао! Бразилец справился с убегавшим один на один Саркисовым!
'35
Зотов! Лучший шанс гостей! Зотову выкатили мяч у вратарской, а затем последовал топорный удар!
'34
Сигурдссон! Образцовая атака ЦСКА с проникающим пасом на исландца! Но попасть в створ не удалось!
'33
Неплохой удар головой нанёс Саркисов. Мог получится хороший гол, если бы не Акинфеев.
'31
'31
'29
Чалов выскочил на проникающий пас и пробил не только мимо Юрченко, но и мимо ворот!
'29
Чалову не дали обработать мяч. Постоянно атакуют «армейцы».
'26
Красноярцы сами добавили себе проблем, потеряв мяч у штрафной. Опасность миновала после неточного удара Чалова.
'24
Чалов зацепился за мяч в штрафной и отыграл назад под удар, но он не получился.
'23
Бистрович опасно пробил низом, но Юрченко сыграл уверенно.
'22
Очередной офсайд у Кутьина. Хитро играет оборона ЦСКА в линию.
'20
Бистрович неудачно пробил с подбора. Попасть в девятку не удалось, но было довольно близко.
'19
Чалов классно обыграл соперника перед штрафной и пробил! Юрченко пришлось спасать команду!
'17
Кутьин оказался один в один с Бекао и быстро потерял мяч! Бразилец играет на совсем ином уровне.
'16
Всё уже ясно? Огуде нарушил правила рядом со своей штрафной. Тяжело «Енисею».
'15
'13
Влашич упал в штрафной «Енисея» под прессингом Огуде. За это пенальти в футболе не дают, борьба корпус в корпус была.
'13
Не получилось и в этот раз. Штрафной ни к чему серьёзному не привёл.
'12
Фернандеса снесли на фланге. ЦСКА не часто забивает со стандартов, но всё может быть.
'11
У Кутьина заметили положение вне игры. Хотя и тут Акинфеев удачно сыграл на выходе.
'9
Кутьин испортил контратаку три в два, решив протащить мяч самостоятельно. Лучше бы отдал пас.
'6
Акинфеев очень уверенно забрал подачу с корнера. Опыт просто невероятный у Игоря.
'6
Набабкин закрыл дальнюю штангу после хорошего навеса Саркисова. Будет угловой!
'4
'2
Первый удар в матче на счету Магнуссона. Издали попытался пробить исландец, но попал в защитника.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура РПЛ: ЦСКА — «Енисей». Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.