Крылья Советов

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98:115
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05:30
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Нэйтан Чен (США)
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Сома Уно (Япония)
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3
Чха Джун Хван (Южная Корея)
174.42
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Биатлон / Этап Кубка мира по биатлону в Поклюке
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Мужской спринт на 10 км
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Йоханнес Бё (Норвегия)
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БёрнлиБрайтон энд Хоув Альбион
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18:00
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не начался
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Манчестер ЮнайтедФулхэм
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Вест Хэм ЮнайтедКристал Пэлас
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17:00
УдинезеАталанта
не начался
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ДженоаСПАЛ
не начался
22:30
МиланТорино
не начался
Украина / Премьер-лига
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Олимпик ДДесна
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АлександрияЛьвов
не начался
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17:00
СтрасбургКан
не начался
19:00
ЛилльРеймс
не начался
23:00
Сент-ЭтьенМарсель
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МайнцГанновер-96
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Виннипег ДжетсФиладельфия Флайерз
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23:00
Сент-Луис БлюзВанкувер Кэнакс
не начался
01:00
Оттава СенаторзБостон Брюинз
не начался
02:00
Чикаго БлэкхоуксМонреаль Канадиенс
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04:00
Анахайм ДаксНью-Джерси Дэвилз
не начался
05:00
Эдмонтон ОйлерзКалгари Флэймз
не начался
05:00
Вегас Голден НайтсДаллас Старз
не начался
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Локомотив-Кубань Астана
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20:00
Зелена Гура Химки
не начался
НБА / регулярный чемпионат
23:30
Детройт ПистонсНью-Орлеан Пеликанс
не начался
02:00
Торонто РэпторсМилуоки Бакс
не начался
03:00
Сан-Антонио СпёрсЮта Джаз
не начался
03:30
Нью-Йорк НиксШарлотт Хорнетс
не начался
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Крылья Советов Ростов

Взять реванш: «Ростов» гостит у «Крыльев». LIVE

Онлайн-трансляция матча РПЛ «Крылья Советов» — «Ростов»

«Крылья Советов» на своем поле принимают «Ростов» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
17-й тур  |   08 декабря 12:30   |  2 тайм
Крылья Советов
1:0
Ростов
Стадион «Самара Арена», Самара | Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия)
Башкиров 2'
Антон 11' (пен)
Корниленко 26'
Корниленко 44'
Хаджикадунич 10'
Гацкан 74'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Сергей Рыжиков
39 (з)   Виталий Денисов 68'
44 (з)   Никита Чичерин
5 (з)   Мирал Самарджич
18 (з)   Агустин Рохель
28 (п)   Паул Антон 11'
20 (п)   Срджан Мияйлович
4 (п)   Евгений Башкиров 46' 2'
31 (п)   Денис Ткачук
8 (н)   Сергей Корниленко 26' 44'
91 (н)   Павел Яковлев
30 (в)   Сергей Песьяков
25 (з)   Арсений Логашов
6 (з)   Рагнар Сигурдссон
5 (з)   Деннис Хаджикадунич 65' 10'
15 (з)   Сверрир Ингасон
77 (п)   Дмитрий Скопинцев
7 (п)   Артур Юсупов 70'
10 (п)   Александр Зуев
84 (п)   Александр Гацкан 74'
9 (н)   Бьорн Сигурдарсон
14 (н)   Эльдор Шомуродов
Запасной состав
14 (в)   Евгений Конюхов
90 (з)   Тарас Бурлак 46'
15 (з)   Георгий Зотов 68'
3 (з)   Георгий Тигиев
6 (з)   Жозе Надсон
17 (з)   Михаил Тихонов
9 (п)   Алан Чочиев
64 (п)   Олег Ланин
89 (п)   Йоан Молло
7 (н)   Александр Соболев
11 (н)   Рамиль Шейдаев
31 (в)   Илья Абаев
4 (з)   Сергей Паршивлюк 70'
21 (з)   Матия Бобен
17 (п)   Антон Салетрос
20 (п)   Жан Маер
92 (п)   Артём Щадин
23 (н)   Видар Кьяртанссон 65'
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'74
Гацкан коленом заехал Яковлеву по голове на фланге.
'73
С угловым ростовчане легко справились, а контратака у них толком не получилась.
'72
Опасно! «Крылья» убежали в контратаку левым флангом, Антон Паул пробил из-за пределов штрафной, и мяч после рикошета от ноги защитника нырял под перекладину, но Песьяков сумел перевести мяч на угловой!
'70
Паршивлюк на поле.
'70
Юсупов отправляется отдыхать.
'68
Зотов в игре.
'68
Денисов заменён.
'67
Сигурдарсон нанёс удар по воротам из штрафной, несмотря на сопротивление двух защитников — Рыжиков справился.
'66
Антон Паул блокирует удар Юсупова от линии штрафной.
'65
Кьяртанссон вместо Хаджикадунича. Нападающий заменил защитника.
'65
Усиливает атаку Валерий Карпин.
'63
Рыжиков поймал мяч в руки после навеса с левого фланга.
'61
Продолжает давить «Ростов». Ещё один навес в штрафную самарцев следует, защита справляется.
'59
Рыжиков! Тащит тяжелейший удар Сигурдарсона, который мощно пробил низом в касание метров с девяти, направив мяч в сторону от голкипера! И тут же Денисов не дал Шомуродову сыграть на добивании.
'57
Зуев мощно бьёт из-за пределов штрафной, но мяч после его удара летит рядом со штангой!
'55
Ингасон пробил головой после навеса со штрафного — чуть выше перекладины получилось!
'53
Два угловых подряд зарабатывает «Ростов», «Крылья» не без труда отбиваются.
'51
Зуев опасно бил из левой части штрафной в касание — рядом со штангой пролетел мяч!
'50
С угловым хозяева справились. Денисов тем временем вернулся в игру, не понадобилась ему замена.
'49
Оказывают Виталию помощь за пределами поля.
'48
Зуев навесил от левого угла штрафной к её центру, последовала скидка к дальней штанге, где Денисов головой выбил мяч за лицевую, но Рыжиков тоже пошёл на этот мяч и нечаянно заехал своему партнёру кулаком по лицу! В нокдауне оказался Виталий, лежит он на газоне.
'46
Бурлак вместо него.
'46
Башкиров, «висевший» на жёлтой карточке, заменён.
'46
Футболисты возвращаются на поле.
'45+1
Не стал ничего добавлять к первому тайму арбитр. Немало событий произошло в первой половине игры, хотя ближе к перерыву темп матча упал. Самарцы реализовали пенальти, было ещё несколько неплохих моментов у обеих команд, а в концовке был удалён Корниленко. Посмотрим, как пойдёт игра во втором тайме, а пока отдохнём.
'44
В меньшинстве остаются «Крылья»! Убежали самарцы в контратаку правым флангом, Корниленко рухнул в борьбе с Логашовым и получил от Сергея Карасёва вторую жёлтую карточку за симуляцию.
'43
Ещё один угловой зарабатывают ростовчане, и снова хозяева легко отбиваются.
'41
С этого углового «Ростов» ничего опасного не создал.
'40
Справляются самарцы с прострелом в штрафную с фланга. Угловой будет.
'38
Достался мяч Шомуродову на линии вратарской после навеса с углового, он успел подставить ногу, но замаха для сильного удара не было. В результате Рыжиков смог поймать мяч.
'36
Не получилась атака левым флангом у «Ростова».
'34
Скопинцев пытался пробить по воротам со средней дистанции, но мяч сорвался у него с ноги и полетел левее цели.
'32
Зуев прострелил справа на дальнюю штангу, где Скопинцеву немного не хватило, чтобы в подкате достать до мяча!
'30
В центре поля держится мяч в последние минуты.
'28
Гацкан какие-то претензии к Карасёву высказывает. Арбитр ограничился устным предупреждением.
'26
Корниленко достаточно жёстко встретил соперника в подкате.
'25
Слабовато пробил по воротам Шомуродов, Рыжиков спокойно поймал мяч.
'23
Шомуродов красивую передачу пяткой в штрафной выполнил после навеса Зуева справа, однако Юсупов не стал бить в касание, а обработать мяч ему не дали.
'21
Антон Паул получил мяч справа от штрафной и пробил с ходу, но задел соперника, и мяч прилетел к Песьякову.
'19
Карпин что-то обсуждает с резервным судьёй. Вероятно, эпизодом с назначением пенальти всё ещё недоволен.
'17
Упал темп матча в последние минуты. Хозяевам это на руку, конечно.
'15
Скопинцев прошёл вперёд по левому флангу, но в штрафную навесил неудачно — прямо в руки голкиперу.
'13
Шомуродов здорово выпрыгнул в штрафной и пробил головой после навеса со стандарта — немного выше ворот получилось!
'11
ГОЛ! Антон Паул сильно пробил низом под левую штангу, а Песьяков прыгнул в другую сторону.
'10
Пенальти в ворота «Ростова»! Хаджикадунич обеими руками прихватил Самарджича и завалил его на газон в центре штрафной.
'10
Угловой зарабатывают хозяева поля.
'9
Рыжиков неудачно сыграл, выбивая мяч из штрафной — точно на ногу Шомуродову получилось. Эльдор пробил с ходу, но после рикошета от ноги защитника Рыжиков накрыл мяч!
'8
Шомуродов на правом фланге получил мяч, но боковой арбитр тут же поднял флажок — офсайд.
'7
Яковлев в подкате замкнул прострел Ткачука слева на углу вратарской — рядом со штангой!
'5
Ответная атака ростовчан правым флангом завершилась слишком сильным кроссом с правого фланга — мяч перелетел всех находившихся в штрафной игроков.
'4
Завис мяч над штрафной «Ростова» после навеса с фланга, но в итоге пробить по воротам никому не удалось — Гацкан выбил мяч головой.
'2
Башкиров сразу жёстко сыграл, в подкате врезав сопернику по ногам, и получил жёлтую карточку.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Футболисты выходят на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура РПЛ: «Крылья Советов» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 12:30 по московскому времени.