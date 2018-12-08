Крылья Советов

- 429273 просмотра Зачем Сбербанк ограничил перевод денег по номеру телефона
- 419444 просмотра Супруг Лаймы Вайкуле опроверг эмиграцию певицы
- 255212 просмотров Появились новые подробности изнасилования дознавательницы из Уфы
- 118778 просмотров 5 декабря свой пост в Совете Федерации покинула Валентина Петренко. Сенатор занимала свой пост почти...
- 82782 просмотра Жена Мамаева обвинила футболиста в измене с Викторией Боней
- 81456 просмотров Тараканова впервые рассказала об уходе от Тутберидзе и занятиях с Плющенко
- 65105 просмотров Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'74
'73
С угловым ростовчане легко справились, а контратака у них толком не получилась.
'72
Опасно! «Крылья» убежали в контратаку левым флангом, Антон Паул пробил из-за пределов штрафной, и мяч после рикошета от ноги защитника нырял под перекладину, но Песьяков сумел перевести мяч на угловой!
'70
'70
'68
'68
'67
Сигурдарсон нанёс удар по воротам из штрафной, несмотря на сопротивление двух защитников — Рыжиков справился.
'66
Антон Паул блокирует удар Юсупова от линии штрафной.
'65
'65
'63
Рыжиков поймал мяч в руки после навеса с левого фланга.
'61
Продолжает давить «Ростов». Ещё один навес в штрафную самарцев следует, защита справляется.
'59
Рыжиков! Тащит тяжелейший удар Сигурдарсона, который мощно пробил низом в касание метров с девяти, направив мяч в сторону от голкипера! И тут же Денисов не дал Шомуродову сыграть на добивании.
'57
Зуев мощно бьёт из-за пределов штрафной, но мяч после его удара летит рядом со штангой!
'55
Ингасон пробил головой после навеса со штрафного — чуть выше перекладины получилось!
'53
Два угловых подряд зарабатывает «Ростов», «Крылья» не без труда отбиваются.
'51
Зуев опасно бил из левой части штрафной в касание — рядом со штангой пролетел мяч!
'50
С угловым хозяева справились. Денисов тем временем вернулся в игру, не понадобилась ему замена.
'49
Оказывают Виталию помощь за пределами поля.
'48
Зуев навесил от левого угла штрафной к её центру, последовала скидка к дальней штанге, где Денисов головой выбил мяч за лицевую, но Рыжиков тоже пошёл на этот мяч и нечаянно заехал своему партнёру кулаком по лицу! В нокдауне оказался Виталий, лежит он на газоне.
'46
'46
'46
Футболисты возвращаются на поле.
'45+1
Не стал ничего добавлять к первому тайму арбитр. Немало событий произошло в первой половине игры, хотя ближе к перерыву темп матча упал. Самарцы реализовали пенальти, было ещё несколько неплохих моментов у обеих команд, а в концовке был удалён Корниленко. Посмотрим, как пойдёт игра во втором тайме, а пока отдохнём.
'44
'43
Ещё один угловой зарабатывают ростовчане, и снова хозяева легко отбиваются.
'41
С этого углового «Ростов» ничего опасного не создал.
'40
Справляются самарцы с прострелом в штрафную с фланга. Угловой будет.
'38
Достался мяч Шомуродову на линии вратарской после навеса с углового, он успел подставить ногу, но замаха для сильного удара не было. В результате Рыжиков смог поймать мяч.
'36
Не получилась атака левым флангом у «Ростова».
'34
Скопинцев пытался пробить по воротам со средней дистанции, но мяч сорвался у него с ноги и полетел левее цели.
'32
Зуев прострелил справа на дальнюю штангу, где Скопинцеву немного не хватило, чтобы в подкате достать до мяча!
'30
В центре поля держится мяч в последние минуты.
'28
Гацкан какие-то претензии к Карасёву высказывает. Арбитр ограничился устным предупреждением.
'26
'25
Слабовато пробил по воротам Шомуродов, Рыжиков спокойно поймал мяч.
'23
Шомуродов красивую передачу пяткой в штрафной выполнил после навеса Зуева справа, однако Юсупов не стал бить в касание, а обработать мяч ему не дали.
'21
Антон Паул получил мяч справа от штрафной и пробил с ходу, но задел соперника, и мяч прилетел к Песьякову.
'19
Карпин что-то обсуждает с резервным судьёй. Вероятно, эпизодом с назначением пенальти всё ещё недоволен.
'17
Упал темп матча в последние минуты. Хозяевам это на руку, конечно.
'15
Скопинцев прошёл вперёд по левому флангу, но в штрафную навесил неудачно — прямо в руки голкиперу.
'13
Шомуродов здорово выпрыгнул в штрафной и пробил головой после навеса со стандарта — немного выше ворот получилось!
'11
'10
'10
Угловой зарабатывают хозяева поля.
'9
Рыжиков неудачно сыграл, выбивая мяч из штрафной — точно на ногу Шомуродову получилось. Эльдор пробил с ходу, но после рикошета от ноги защитника Рыжиков накрыл мяч!
'8
Шомуродов на правом фланге получил мяч, но боковой арбитр тут же поднял флажок — офсайд.
'7
Яковлев в подкате замкнул прострел Ткачука слева на углу вратарской — рядом со штангой!
'5
Ответная атака ростовчан правым флангом завершилась слишком сильным кроссом с правого фланга — мяч перелетел всех находившихся в штрафной игроков.
'4
Завис мяч над штрафной «Ростова» после навеса с фланга, но в итоге пробить по воротам никому не удалось — Гацкан выбил мяч головой.
'2
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Футболисты выходят на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура РПЛ: «Крылья Советов» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 12:30 по московскому времени.