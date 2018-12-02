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«Спартак» организовал в ответ быструю контратаку, а Луис Адриано даже вогнал мяч в сетку под радостный рев трибун, однако до этого оказался в километровом офсайде. Что ж, все равно неплохой способ сбить спесь соперника.
Подопечные Семина предприняли еще несколько попыток забить, но все завершилось дальним ударом Денисова — Ребров уверенно забрал мяч.
«Железнодорожники» заработали «стандарт» на чужой половине поля. Снова опасный навес в штрафную «гладиаторов», но никто из красно-зеленых не может внести мяч в ворота!
Джикию увели с поля. «Спартак» пока играет в меньшинстве. Глушаков — на позиции центрального защитника.
По ударам в створ 4-1 в пользу «Спартака». Красноречивая статистика.
Мельгарехо отобрал мяч в центре поля, сам пошел вперед и нанес удар из-за пределов штрафной! Но получилось не так сильно, как хотел парагваец, и Гилерме без проблем поймал мяч.
«Локо» никак не может нанести опасного удара после навеса с углового. Не получилось и на этот раз.
Денисов, совсем недавно получивший «горчичник», атаковал сзади Ханни и свалил его с ног. Однако на вторую желтую это не тянуло.
Красно-зеленые очень высоко прессингуют соперника в надежде отобрать мяч. В итоге Игнатьев выбивает снаряд в аут, однако он по-прежнему у красно-белых.
«Локо» принялся красиво играть в касание на чужой половине поля, однако долго эти изысканные пасы не продлились — «Спартак» перехватил мяч.
Теперь похожую атаку соорудили «железнодорожники». Антон Миранчук влетел в штрафную с левого фланга и прострелил вдоль ворот, однако его брат Алексей чуть-чуть не успел, чтобы замкнуть.
Адриано с Зе Луишем вышли два в два против защитников «Локо», однако в последний момент бразилец выдал неточную передачу, и Чорлуке удалось перехватить мяч, прервав опаснейшую контратаку.
Пока у «Локо» не получается соорудить внятную комбинационную атаку, Крыховяк решил попробовать свой дальний удар, однако после мощного выстрела поляка Ребров уверенно забрал мяч в руки.
Игнатьев откровенно схватил за корпус Дмитрия Комбарова, чтобы остановить атаку красно-белых. Арбитр пока обходится без желтой карточки.
Подопечные Олега Кононова не смогли извлечь пользы из углового.
Луису Адриано досталось сзади по ноге! Нападающий какое-то время похромал, однако все обошлось. Судья назначил штрафной в пользу красно-белых, и Фернандо мощно пробил под перекладину — Гилерме выбил мяч на угловой.
Часть фанатов освистала Глушакова, когда диктор объявил его в качестве автора гола, а часть — проскандировала его фамилию.
«Спартак» отвечает своей атакой! Ханни забросил мяч в штрафную, ворвавшийся с правого фланга Мельгерахо вытянул ногу что есть сил и пробил с острейшего угла, но сильным и сколько-нибудь опасным этот удар не вышел.
После навеса с углового юный защитник «гладиаторов» Рассказав выиграл борьбу за мяч и вынес его подальше в поле.
«Локо» быстро заработал аут неподалеку от штрафной «Спартака». Игнатьев ввел мяч в игру, и защитник красно-белых под давлением одного из Миранчуков выбил его на угловой.
Команды появляются на поле! На футболках у красно-белых — фото Зобнина и Жиго, травмированных игроков «Спартака».
«Локомотив», напротив, в последнем матче одержал победу — в рамках Лиги чемпионов был повержен турецкий «Галатасарай» (2:0). Это первая виктория красно-зеленых в самом престижном турнире Старого Света за много лет, так что сейчас «железнодорожники» явно испытывают эмоциональный подъем.
«Спартак» подходит к этому матчу в не очень хорошем настроении. Прошлый матч красно-белые провели в рамках Лиги Европы против венского «Рапида» и проиграли 1:2, существенно сократив свои шансы на попадание в плей-офф. Кроме того, защитник «гладиаторов» Андрей Ещенко в преддверии дерби дал весьма странное интервью пресс-службе клуба, в котором, в частности, подверг критике бывшего главного тренера команды Массимо Карреру — а ведь многие фанаты «Спартака» до сих пор протестуют против его увольнения. Как повлияли такие резонансные заявления на дух команды и настроение болельщиков, станет известно совсем скоро.
«Локомотив» располагается сейчас на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ с 25 очками. «Спартак» же — седьмой с 22-мя. Если красно-белые сегодня победят, то смогут догнать «железнодорожников».
Стартовый состав «Локомотива»: Гилерме, Чорлука, Кверквелия, Рыбусь, Игнатьев, И. Денисов, Крыховяк, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фарфан, Смолов.
Стартовый состав «Спартака»: Ребров, Комбаров, Кутепов, Джикия, Рассказов, Глушаков, Мельгарехо, Фернандо, Ханни, Зе Луиш, Адриано.
Сама встреча начнется в 19:00 мск.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции матча 16-го тура чемпионата России «Спартак» — «Локомотив». Это первое дерби для Олега Кононова у руля красно-белых.