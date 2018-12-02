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Эдмонтон ОйлерзВегас Голден Найтс
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Нью-Йорк НиксМилуоки Бакс
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Вашингтон УизардсБруклин Нетс
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закончен
03:00
Детройт ПистонсГолден Стэйт Уорриорз
111:102
закончен
04:00
Миннесота ТимбервулвзБостон Селтикс
109:118
закончен
04:00
Хьюстон РокетсЧикаго Буллз
121:105
закончен
04:00
Кливленд КавальерсТоронто Рэпторс
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Монреаль КанадиенсСан-Хосе Шаркс
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03:00
Чикаго БлэкхоуксКалгари Флэймз
не начался
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Лос-Анджелес ЛейкерсФиникс Санз
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Шарлотт ХорнетсНью-Орлеан Пеликанс
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Филадельфия СиксерсМемфис Гриззлиз
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02:00
Майами ХитЮта Джаз
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Динамо МАмур
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Нэшвилл ПредаторзБаффало Сэйбрз
не начался
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Детройт ПистонсОклахома-Сити Тандер
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Торонто РэпторсДенвер Наггетс
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Бруклин НетсКливленд Кавальерс
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Атланта ХоуксГолден Стэйт Уорриорз
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Нью-Орлеан ПеликансЛос-Анджелес Клипперс
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Спартак Локомотив

Глушаков быстро забил: «Спартак» обыгрывает «Локо». LIVE

Онлайн-трансляция матча 16-го тура РПЛ «Спартак» — «Локомотив»

В матче 16-го тура чемпионата России проходит московское дерби — «Спартак» на своем поле принимает «Локомотив». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
16-й тур  |   02 декабря 19:00   |  1 тайм
Спартак
1:0
Локомотив
Стадион «Открытие Арена», Москва | Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия)
Глушаков 6'
Денисов 14'
Подробная статистика матча
Основные составы
32 (в)   Артём Ребров
92 (з)   Николай Рассказов
14 (з)   Георгий Джикия
29 (з)   Илья Кутепов
23 (з)   Дмитрий Комбаров
11 (п)   Лукас Фернандо
8 (п)   Денис Глушаков 6'
25 (п)   Лоренсо Мельгарехо
94 (п)   Софьян Ханни
9 (н)    Зе
12 (н)   Луис Адриано
1 (в)   Маринато Гилерме
14 (з)   Ведран Чорлука
33 (з)   Соломон Кверквелия
20 (п)   Владислав Игнатьев
31 (п)   Мацей Рыбусь
8 (п)   Джефферсон Фарфан
27 (п)   Игорь Денисов 14'
7 (п)   Гжегож Крыховяк
59 (п)   Алексей Миранчук
11 (п)   Антон Миранчук
9 (н)   Фёдор Смолов
Запасной состав
57 (в)   Александр Селихов
98 (в)   Александр Максименко
3 (з)   Марко Петкович
88 (п)   Александр Ташаев
22 (п)   Михаил Игнатов
7 (п)   Джано Ананидзе
27 (п)   Александр Ломовицкий
40 (п)   Артём Тимофеев
19 (п)   Александр Самедов
71 (п)   Ивелин Попов
99 (н)   Педро Роша
37 (н)   Георгий Мелкадзе
77 (в)   Антон Коченков
3 (з)   Брайан Идову
28 (з)   Борис Ротенберг
34 (з)   Тимофей Маргасов
84 (з)   Михаил Лысов
5 (з)   Бенедикт Хёведес
23 (п)   Дмитрий Тарасов
6 (п)   Дмитрий Баринов
4 (п)   Мануэл Фернандеш
96 (п)   Рифат Жемалетдинов
67 (н)   Роман Тугарев
24 (н)   Антонио Эдер
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'36

«Спартак» организовал в ответ быструю контратаку, а Луис Адриано даже вогнал мяч в сетку под радостный рев трибун, однако до этого оказался в километровом офсайде. Что ж, все равно неплохой способ сбить спесь соперника.

'35

Подопечные Семина предприняли еще несколько попыток забить, но все завершилось дальним ударом Денисова — Ребров уверенно забрал мяч.

'34

«Железнодорожники» заработали «стандарт» на чужой половине поля. Снова опасный навес в штрафную «гладиаторов», но никто из красно-зеленых не может внести мяч в ворота!

'32

Моментище! Как «Локо» не забил?Алексей Миранчук открылся на грани офсайда, получил мяч на левом фланге и забросил его в штрафную «Спартака», где Федор Смолов не попал с пары метров по воротам, где уже не было Реброва! Нападающий направил мяч выше ворот!

'31

Джикию увели с поля. «Спартак» пока играет в меньшинстве. Глушаков — на позиции центрального защитника.

'30

Что-то не так с Джикией... защитник машет рукой, прося остановить игру. Медики выходят на поле. Непонятно, что произошло с защитником, — он спокойно стоял, но почему-то вдруг присел на газон.

'29

По ударам в створ 4-1 в пользу «Спартака». Красноречивая статистика.

'28

Мельгарехо отобрал мяч в центре поля, сам пошел вперед и нанес удар из-за пределов штрафной! Но получилось не так сильно, как хотел парагваец, и Гилерме без проблем поймал мяч.

'27

«Локо» никак не может нанести опасного удара после навеса с углового. Не получилось и на этот раз.

'25

Опасно! Рассказов потерял мяч, «Локомотив» мгновенно раскрутил контратаку, Фарфан влетел в штрафную и прострелил, однако тот же Рассказов успел вернуться в оборону и выбить мяч на угловой.

'24

Денисов, совсем недавно получивший «горчичник», атаковал сзади Ханни и свалил его с ног. Однако на вторую желтую это не тянуло.

'23

Красно-зеленые очень высоко прессингуют соперника в надежде отобрать мяч. В итоге Игнатьев выбивает снаряд в аут, однако он по-прежнему у красно-белых.

'22

«Локо» принялся красиво играть в касание на чужой половине поля, однако долго эти изысканные пасы не продлились — «Спартак» перехватил мяч.

'20

Теперь похожую атаку соорудили «железнодорожники». Антон Миранчук влетел в штрафную с левого фланга и прострелил вдоль ворот, однако его брат Алексей чуть-чуть не успел, чтобы замкнуть.

'19

Ух, как опасно было! Адриано получил мяч в штрафной «Локомотива» и мог делать голевую передачу на Мельгарехо, который караулил на дальней штанге, но отдал пас прямо в ногу защитнику!

'18

Адриано с Зе Луишем вышли два в два против защитников «Локо», однако в последний момент бразилец выдал неточную передачу, и Чорлуке удалось перехватить мяч, прервав опаснейшую контратаку.

'16

Пока у «Локо» не получается соорудить внятную комбинационную атаку, Крыховяк решил попробовать свой дальний удар, однако после мощного выстрела поляка Ребров уверенно забрал мяч в руки.

'14

Денисов получает желтую карточку за то, что он схватил сзади Зе Луиша и свалил его на газон.

'12

«Спартак» вышел в еще одну разящую контратаку! Ханни пронесся по правому флангу и навесил в штрафную, и Комбаров пробил с лета в ближний угол, — Гилерме спас!

'11

Могло быть опасно! Крыховяк едва не пробил головой из пределов штрафной «Спартака», но защитник в последний момент успел выбить мяч на угловой.

'10

Игнатьев откровенно схватил за корпус Дмитрия Комбарова, чтобы остановить атаку красно-белых. Арбитр пока обходится без желтой карточки.

'8

Подопечные Олега Кононова не смогли извлечь пользы из углового.

'7

Луису Адриано досталось сзади по ноге! Нападающий какое-то время похромал, однако все обошлось. Судья назначил штрафной в пользу красно-белых, и Фернандо мощно пробил под перекладину — Гилерме выбил мяч на угловой.

'6

Часть фанатов освистала Глушакова, когда диктор объявил его в качестве автора гола, а часть — проскандировала его фамилию.

'5

ГООООЛ!!! Денис Глушаков открывает счет! Все началось с ошибки Кверквелии, который отправил мяч в ногу Ханни и позволил красно-белым перехватить снаряд. Быстрая контратака завершилась навесом в штрафную «Локо», Глушаков присел и пробил головой мимо Гилерме! 1:0!

'4

«Спартак» отвечает своей атакой! Ханни забросил мяч в штрафную, ворвавшийся с правого фланга Мельгерахо вытянул ногу что есть сил и пробил с острейшего угла, но сильным и сколько-нибудь опасным этот удар не вышел.

'3

После навеса с углового юный защитник «гладиаторов» Рассказав выиграл борьбу за мяч и вынес его подальше в поле.

'2

«Локо» быстро заработал аут неподалеку от штрафной «Спартака». Игнатьев ввел мяч в игру, и защитник красно-белых под давлением одного из Миранчуков выбил его на угловой.

'1

Матч начался! Желаем удачи командам и ждем яркой игры!

18:59

Команды появляются на поле! На футболках у красно-белых — фото Зобнина и Жиго, травмированных игроков «Спартака».

18:58

«Локомотив», напротив, в последнем матче одержал победу — в рамках Лиги чемпионов был повержен турецкий «Галатасарай» (2:0). Это первая виктория красно-зеленых в самом престижном турнире Старого Света за много лет, так что сейчас «железнодорожники» явно испытывают эмоциональный подъем.

18:55

«Спартак» подходит к этому матчу в не очень хорошем настроении. Прошлый матч красно-белые провели в рамках Лиги Европы против венского «Рапида» и проиграли 1:2, существенно сократив свои шансы на попадание в плей-офф. Кроме того, защитник «гладиаторов» Андрей Ещенко в преддверии дерби дал весьма странное интервью пресс-службе клуба, в котором, в частности, подверг критике бывшего главного тренера команды Массимо Карреру — а ведь многие фанаты «Спартака» до сих пор протестуют против его увольнения. Как повлияли такие резонансные заявления на дух команды и настроение болельщиков, станет известно совсем скоро.

18:50

«Локомотив» располагается сейчас на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ с 25 очками. «Спартак» же — седьмой с 22-мя. Если красно-белые сегодня победят, то смогут догнать «железнодорожников».

18:45

Стартовый состав «Локомотива»: Гилерме, Чорлука, Кверквелия, Рыбусь, Игнатьев, И. Денисов, Крыховяк, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фарфан, Смолов.

18:40

Стартовый состав «Спартака»: Ребров, Комбаров, Кутепов, Джикия, Рассказов, Глушаков, Мельгарехо, Фернандо, Ханни, Зе Луиш, Адриано.

18:35

Сама встреча начнется в 19:00 мск.

18:30

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции матча 16-го тура чемпионата России «Спартак» — «Локомотив». Это первое дерби для Олега Кононова у руля красно-белых.