Курсы валют$ 66.97 (+0.838) 75.81 (+0.4)
Пенсионный советник
Москва: -13°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Лига Европы
18:50
Спартак М Рапид В
1:2
закончен
18:50
Астана Динамо К
0:1
закончен
20:55
Цюрих АЕК Ларнака
1:2
закончен
20:55
Байер Лудогорец
1:1
закончен
20:55
Ред Булл Зальцбург РБ Лейпциг
1:0
закончен
20:55
Русенборг Селтик
0:1
закончен
20:55
Зенит Копенгаген
1:0
закончен
20:55
Бордо Славия П
2:0
закончен
20:55
Андерлехт Спартак Тр
0:0
закончен
20:55
Фенербахче Динамо З
0:0
закончен
20:55
Карабах Спортинг
1:6
закончен
20:55
Ворскла Арсенал
0:3
закончен
20:55
Милан Дюделанж
5:2
закончен
20:55
Краснодар Акхисар Беледиеспор
2:1
закончен
20:55
БАТЭ Види
2:0
закончен
20:55
Бетис Олимпиакос
1:0
закончен
23:00
Рейнджерс Вильярреал
0:0
закончен
23:00
Стандард Севилья
1:0
закончен
23:00
Айнтрахт Ф Марсель
4:0
закончен
23:00
Аполлон Л Лацио
2:0
закончен
23:00
Яблонец Ренн
0:1
закончен
23:00
Сарпсборг 08 Бешикташ
2:3
закончен
23:00
Мальмё Генк
2:2
закончен
23:00
Челси ПАОК
4:0
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
12:00
АмурХК Сочи
2:3 (Б)
закончен
14:30
Куньлунь Ред СтарСибирь
4:2
закончен
17:00
Салават ЮлаевМеталлург Мг
0:4
закончен
17:00
ТракторАдмирал
2:1
закончен
19:30
АвангардАвтомобилист
3:0
закончен
19:30
СпартакСеверсталь
3:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Коламбус Блю ДжекетсМиннесота Уайлд
4:2
закончен
03:00
Бостон БрюинзНью-Йорк Айлендерс
2:1 (Б)
закончен
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингБаффало Сэйбрз
5:4
закончен
03:30
Оттава СенаторзНью-Йорк Рейнджерс
3:0
закончен
04:00
Виннипег ДжетсЧикаго Блэкхоукс
6:5
закончен
04:00
Нэшвилл ПредаторзАризона Койотс
0:3
закончен
05:00
Эдмонтон ОйлерзЛос-Анджелес Кингз
3:2
закончен
06:00
Ванкувер КэнаксВегас Голден Найтс
3:4
закончен
Евролига
20:15
Дарушшафака Гран Канария
71:75
закончен
21:00
Жальгирис Олимпия Милан
83:78
закончен
22:05
Маккаби Т-А Бавария
95:71
закончен
23:00
Реал Мадрид ЦСКА
88:93
закончен
НБА / регулярный чемпионат
04:00
Торонто РэпторсГолден Стэйт Уорриорз
131:128
закончен
06:30
Сакраменто КингзЛос-Анджелес Клипперс
121:133
закончен
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсИндиана Пэйсерс
104:96
закончен
Россия / Премьер-Лига
19:30
РубинДинамо М
0:0
1 тайм
Германия / Бундеслига
22:30
ФортунаМайнц
не начался
Франция / Лига 1
22:45
Сент-ЭтьенНант
не начался
Испания / Примера
23:00
Райо ВальеканоЭйбар
не начался
Англия / Премьер-лига
23:00
Кардифф СитиВулверхэмптон
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
19:00
Ак БарсЛокомотив
1:0
2 период
19:30
ВитязьСлован
0:1
1 период
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон КэпиталзНью-Джерси Дэвилз
не начался
03:00
Флорида ПантерзБаффало Сэйбрз
не начался
03:30
Каролина ХаррикейнзАнахайм Дакс
не начался
05:00
Калгари ФлэймзЛос-Анджелес Кингз
не начался
05:00
Колорадо ЭвеланшСент-Луис Блюз
не начался
Евролига
20:00
Химки Панатинаикос
не начался
20:30
Анадолу Эфес Баскония
не начался
22:30
Олимпиакос Будучность
не начался
23:00
Барселона Фенербахче
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Филадельфия СиксерсВашингтон Уизардс
не начался
03:00
Детройт ПистонсЧикаго Буллз
не начался
03:00
Шарлотт ХорнетсЮта Джаз
не начался
03:00
Бостон СелтиксКливленд Кавальерс
не начался
03:30
Бруклин НетсМемфис Гриззлиз
не начался
04:00
Сан-Антонио СпёрсХьюстон Рокетс
не начался
04:00
Оклахома-Сити ТандерАтланта Хоукс
не начался
04:00
Майами ХитНью-Орлеан Пеликанс
не начался
05:00
Финикс СанзОрландо Мэджик
не начался
06:30
Портленд Трэйл БлэйзерсДенвер Наггетс
не начался
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсДаллас Маверикс
не начался
Биатлон / Российских биатлонистов подозревают в допинге
18:25
Устюгов и Слепцова подозреваются в нарушении антидопинговых правил
online
Россия / Премьер-Лига
14:00
ЕнисейАхмат
не начался
16:30
ОренбургКрылья Советов
не начался
19:00
АнжиУфа
не начался
Украина / Премьер-лига
15:00
ДеснаЗаря
не начался
18:00
Арсенал ККарпаты
не начался
Испания / Примера
15:00
СельтаУэска
не начался
18:15
ВальядолидЛеганес
не начался
20:30
ХетафеЭспаньол
не начался
22:45
Реал МадридВаленсия
не начался
Италия / Серия А
17:00
СПАЛЭмполи
не начался
20:00
ФиорентинаЮвентус
не начался
22:30
СампдорияБолонья
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
Боруссия ДФрайбург
не начался
17:30
ШтутгартАугсбург
не начался
17:30
ВердерБавария
не начался
17:30
Ганновер-96Герта
не начался
20:30
ХоффенхаймШальке-04
не начался
Англия / Премьер-лига
18:00
Кристал ПэласБёрнли
не начался
18:00
Хаддерсфилд ТаунБрайтон энд Хоув Альбион
не начался
18:00
Лестер СитиУотфорд
не начался
18:00
Манчестер СитиБорнмут
не начался
18:00
Ньюкасл ЮнайтедВест Хэм Юнайтед
не начался
20:30
СаутгемптонМанчестер Юнайтед
не начался
Франция / Лига 1
19:00
ЛилльЛион
не начался
22:00
АнжеКан
не начался
22:00
ГенгамНицца
не начался
22:00
МонакоМонпелье
не начался
22:00
НимАмьен
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
14:00
БарысАвтомобилист
не начался
14:30
Салават ЮлаевАдмирал
не начался
15:00
ТракторДинамо Р
не начался
16:30
ТорпедоДинамо М
не начался
17:00
АвангардМеталлург Мг
не начался
17:00
НефтехимикСеверсталь
не начался
17:00
СпартакЦСКА
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Оттава СенаторзСан-Хосе Шаркс
не начался
00:00
Ванкувер КэнаксДаллас Старз
не начался
03:00
Питтсбург ПингвинзФиладельфия Флайерз
не начался
03:00
Нью-Йорк АйлендерсКоламбус Блю Джекетс
не начался
03:00
Нью-Джерси ДэвилзВиннипег Джетс
не начался
03:00
Флорида ПантерзТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
03:00
Монреаль КанадиенсНью-Йорк Рейнджерс
не начался
03:00
Бостон БрюинзДетройт Ред Уингз
не начался
03:00
Миннесота УайлдТоронто Мэйпл Лифс
не начался
04:00
Нэшвилл ПредаторзЧикаго Блэкхоукс
не начался
04:00
Аризона КойотсСент-Луис Блюз
не начался
06:00
Эдмонтон ОйлерзВегас Голден Найтс
не начался
НБА / регулярный чемпионат
01:00
Нью-Йорк НиксМилуоки Бакс
не начался
03:00
Вашингтон УизардсБруклин Нетс
не начался
03:00
Детройт ПистонсГолден Стэйт Уорриорз
не начался
04:00
Миннесота ТимбервулвзБостон Селтикс
не начался
04:00
Хьюстон РокетсЧикаго Буллз
не начался
04:00
Кливленд КавальерсТоронто Рэпторс
не начался
06:00
Сакраменто КингзИндиана Пэйсерс
не начался
Футбол
РПЛ Лига чемпионов Лига Европы Лига наций ФНЛ Украина Англия Испания Германия Италия Франция Мировой футбол
Рубин Динамо М

Битва середняков: «Динамо» гостит в Казани. LIVE

Онлайн матча «Рубин» — «Динамо» в чемпионате России по футболу

Московское «Динамо» на выезде встречается с казанским «Рубином» в матче 16-го тура чемпионата России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
16-й тур  |   30 ноября 19:30   |  1 тайм
Рубин
0:0
Динамо М
Стадион «Казань Арена», Казань | Главный судья: Евгений Турбин (Москва, Россия)
Подробная статистика матча
Основные составы
23 (в)   Иван Коновалов
91 (з)   Виталий Устинов
12 (з)   Игорь Калинин
80 (з)   Егор Сорокин
44 (з)   Сесар Навас
5 (з)   Филип Уремович
14 (з)   Владимир Гранат
19 (з)   Хорен Байрамян
18 (п)   Павел Могилевец
7 (п)   Вячеслав Подберёзкин
20 (н)   Сердар Азмун
1 (в)   Антон Шунин
25 (з)   Алексей Козлов
44 (з)   Тони Шуньич
3 (з)   Себастьян Хольмен
4 (з)   Владимир Рыков
22 (п)    Жоаозиньо
23 (п)   Антон Соснин
19 (п)   Владимир Москвичев
9 (п)   Мигел Кардозу
10 (п)   Фёдор Черных
48 (н)   Евгений Луценко
Запасной состав
16 (в)   Тимур Акмурзин
21 (в)   Егор Бабурин
35 (в)   Сослан Джанаев
50 (з)   Раиль Абдуллин
3 (з)   Ибрагим Цаллагов
77 (п)   Реза Шекари
97 (п)   Адиль Мухаметзянов
10 (н)   Дмитрий Полоз
65 (н)   Артур Сагитов
31 (в)   Игорь Лещук
11 (з)   Иван Темников
20 (п)   Вячеслав Грулёв
78 (п)   Данил Липовой
7 (н)   Евгений Марков
8 (н)   Кирилл Панченко
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'15
Рыков получил повреждение. Похоже, что потребуется замена «Динамо».
'13
Могилевец попытался организовать контратаку своей команды по левому флангу, но в итоге сам же выпустил мяч за боковую линию поля.
'11
Длительное время контролируют мяч футболисты «Динамо» в эти минуты матча. Однако, затяжная позиционная атака сейчас завершилась передачей от Хольмена в руки Коновалову.
'9
Калинин попытался продвинуться вперед по левому флангу атаки своей команды, но был остановлен при помощи откровенного фола со стороны Черных.
'7
Федор Черных забрался во вне игры в чужой штрафной при развитии быстрой атаки «Динамо».
'5
Жоаозиньо исполнил подачу с левого фланга атаки в центр чужой штрафной в направлении Луценко, но против того на опережение сыграл один из защитников.
'3
С преимуществом «Рубина» развивается у нас игра в эти минуты матча. Однако, даже подобраться пока к чужой штрафной хозяевам не удается.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура РПЛ: «Рубин» — «Динамо». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.