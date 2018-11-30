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Трансляция
С конца
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'15
Рыков получил повреждение. Похоже, что потребуется замена «Динамо».
'13
Могилевец попытался организовать контратаку своей команды по левому флангу, но в итоге сам же выпустил мяч за боковую линию поля.
'11
Длительное время контролируют мяч футболисты «Динамо» в эти минуты матча. Однако, затяжная позиционная атака сейчас завершилась передачей от Хольмена в руки Коновалову.
'9
Калинин попытался продвинуться вперед по левому флангу атаки своей команды, но был остановлен при помощи откровенного фола со стороны Черных.
'7
Федор Черных забрался во вне игры в чужой штрафной при развитии быстрой атаки «Динамо».
'5
Жоаозиньо исполнил подачу с левого фланга атаки в центр чужой штрафной в направлении Луценко, но против того на опережение сыграл один из защитников.
'3
С преимуществом «Рубина» развивается у нас игра в эти минуты матча. Однако, даже подобраться пока к чужой штрафной хозяевам не удается.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура РПЛ: «Рубин» — «Динамо». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.