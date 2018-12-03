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Арсенал Зенит

Бывшая команда Кононова бьется с «Зенитом». LIVE

Онлайн-трансляция матча 16-го тура РПЛ «Арсенал» — «Зенит»

Тульский «Арсенал», недавно покинутый Олегом Кононовым ради работы в московском «Спартаке», принимает на своем поле лидера чемпионата России — петербургский «Зенит». Встреча проходит в рамках 16-го тура Премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
16-й тур  |   03 декабря 19:30   |  Идет 1-й тайм
Арсенал
0 : 0
Зенит
Стадион «Арсенал», Тула | Главный судья: Алексей Еськов (Москва, Россия)
Подробная статистика матча
Основные составы
36 (в)   Михаил Левашов
21 (з)   Виктор Альварес
5 (з)   Кадри Мохаммед
6 (з)   Максим Беляев
8 (з)   Гиа Григалава
9 (п)   Кирилл Комбаров
78 (п)   Зелимхан Бакаев
70 (п)   Георги Костадинов
11 (п)   Сергей Ткачёв
19 (п)   Резиуан Мирзов
10 (н)   Эванс Кангва
99 (в)   Андрей Лунёв
23 (з)   Миха Мевля
6 (з)   Бранислав Иванович
2 (з)   Александр Анюков
14 (п)   Далер Кузяев
20 (п)   Роберт Мак
21 (п)   Александр Ерохин
33 (п)    Эрнани
5 (п)   Леандро Паредес
22 (н)   Артём Дзюба
11 (н)   Себастьян Дриусси
Запасной состав
1 (в)   Артур Нигматуллин
50 (в)   Егор Шамов
14 (з)   Анри Хагуш
33 (з)   Артём Сокол
71 (з)   Александр Денисов
90 (з)   Александр Крикуненко
7 (п)   Кантемир Берхамов
23 (п)   Игорь Горбатенко
22 (п)   Даниил Лесовой
17 (н)   Гурам Аджоев
45 (н)   Огнен Ожегович
80 (н)   Ярослав Ивакин
86 (в)   Николай Рыбиков
41 (в)   Михаил Кержаков
3 (з)   Денис Терентьев
13 (з)   Луиш Нету
15 (з)   Эльмир Набиуллин
19 (з)   Игорь Смольников
28 (з)   Евгений Чернов
30 (з)   Эмануэль Маммана
8 (п)   Матиас Краневиттер
10 (п)   Клаудио Маркизио
27 (п)   Магомед Оздоев
29 (н)   Антон Заболотный
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3'

Но первый опасный момент создает «Зенит». Эрнани приложился с дальней дистанции - метров с 25, но в створ ворот не попал.

1'

Первая атака за «Арсеналом». Поехали!

19:30

Футболисты вышли на поле. Скоро начнется матч.

19:29

Температуре в Туле минус 10 градусов по Цельсию.

19:11

«Зенит» с «Арсеналом» проведут заключительный матч в 16-м туре РПЛ. На данный момент петербургский клуб лидирует в чемпионате России с 34 очками с отрывом от ближайшее преследователя «Краснодара» - на 2 балла. При этом по потерянным очкам питерцы впереди «быков» на 5 очков. «Арсенал» идёт 11-м месте с 17 очками.

19:09

Состав «Зенита»

19:07

Состав тульского «Арсенала» на матч с «Зенитом».

19:05

Сама встреча начнется в 19:30 мск.

19:00

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции матча 16-го тура чемпионата России «Арсенал» — «Зенит».