«Зенит» с «Арсеналом» проведут заключительный матч в 16-м туре РПЛ. На данный момент петербургский клуб лидирует в чемпионате России с 34 очками с отрывом от ближайшее преследователя «Краснодара» - на 2 балла. При этом по потерянным очкам питерцы впереди «быков» на 5 очков. «Арсенал» идёт 11-м месте с 17 очками.