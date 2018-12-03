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Но первый опасный момент создает «Зенит». Эрнани приложился с дальней дистанции - метров с 25, но в створ ворот не попал.
Первая атака за «Арсеналом». Поехали!
Футболисты вышли на поле. Скоро начнется матч.
Температуре в Туле минус 10 градусов по Цельсию.
«Зенит» с «Арсеналом» проведут заключительный матч в 16-м туре РПЛ. На данный момент петербургский клуб лидирует в чемпионате России с 34 очками с отрывом от ближайшее преследователя «Краснодара» - на 2 балла. При этом по потерянным очкам питерцы впереди «быков» на 5 очков. «Арсенал» идёт 11-м месте с 17 очками.
Состав «Зенита»
Состав тульского «Арсенала» на матч с «Зенитом».
Сама встреча начнется в 19:30 мск.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции матча 16-го тура чемпионата России «Арсенал» — «Зенит».