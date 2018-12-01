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03:00
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Лос-Анджелес ЛейкерсФиникс Санз
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01:00
Шарлотт ХорнетсНью-Орлеан Пеликанс
не начался
02:00
Филадельфия СиксерсМемфис Гриззлиз
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02:00
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03:00
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не начался
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Енисей Ахмат

Футбол в лютый мороз. «Енисей» принимает «Ахмат». LIVE

Онлайн-трансляция матча РПЛ «Енисей» — «Ахмат»

«Енисей» принимает грозненский «Ахмат» в морозном Красноярске в матче 16-го тура РПЛ. Перед началом матча инспектор измерил температуру воздуха, которая составила ниже -13 градусов по Цельсию. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
16-й тур  |   01 декабря 14:00   |  1 тайм
Енисей
0:0
Ахмат
Стадион «Центральный», Красноярск | Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
Семёнов 31'
Подробная статистика матча
Основные составы
55 (в)   Давид Юрченко
3 (з)   Дмитрий Ятченко
2 (з)   Валерий Кичин
63 (з)   Али Гаджибеков
33 (з)   Петар Занев
8 (п)   Фегор Огуде
15 (п)   Азим Фатуллаев
7 (п)   Александр Зотов
10 (н)   Михаил Комков
11 (н)   Артур Саркисов
48 (н)   Александр Кутьин
16 (в)   Евгений Городов
40 (з)   Ризван Уциев
13 (з)   Милад Мохаммади
3 (з)   Заурбек Плиев
4 (з)   Уилкер Анхель
15 (з)   Андрей Семёнов 31'
14 (п)    Раванелли
8 (п)   Идрисса Думбия
6 (п)   Михаил Гащенков
17 (н)   Аблайе Мбенге
95 (н)   Магомед Митришев
Запасной состав
1 (в)   Юрий Нестеренко
47 (в)   Михаил Филиппов
4 (з)   Шамиль Гасанов
27 (з)   Павел Рожков
5 (п)   Павел Комолов
6 (п)   Дмитрий Торбинский
14 (п)   Максим Семакин
70 (п)   Энис Гавазай
9 (н)   Дарко Бодул
91 (н)   Марко Обрадович
33 (в)   Виталий Гудиев
2 (з)    Родолфо
59 (п)   Евгений Харин
70 (п)   Аюб Бацуев
77 (п)   Бернард Бериша
9 (н)   Заур Садаев
18 (н)   Беким Балай
Удары
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По воротам:
В створ:
Владение мячом
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'30
Семенов получил желтую карточку за грубый фол в районе центра поля.
'29
Али Гаджибеков исполнил неудачную передачу вперед по правому флангу атаки своей команды. В результате мяч ушел за боковую линию поля.
'27
Несколько успокоилась у нас игра. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'25
Мохаммади подключился к атаке своей команды по левому флангу, навесил в центр чужой штрафной, где не удалось в борьбе зацепиться за мяч Мбенге.
'23
Петар Занев подключился к атаке своей команды по левому флангу, но исполнил затем неудачную подачу в чужую штрафную. Мяч ушел за лицевую линию поля.
'21
Мбенге забрался во вне игры поблизости от чужой штрафной во время развития перспективной атаки «Ахмата».
'19
Раванелли решился на удар по воротам с дальней дистанции, но мяч стал легкой добычей для Юрченко.
'17
Мохаммади вбросил мяч из аут к чужой штрафной на Митришева, а тот попытался нанести удар по воротам, но угодил в ближайшего соперника.
'15
Раванелли попробовал исполнить заброс от центра поля к чужой штрафной на Мбенге, но того уверенно опередил защитник «Енисея».
'13
На первых минутах матча продолжают постоянно атаковать футболисты «Енисея». Непросто приходится «Ахмату» сейчас.
'11
Мяч вроде как попал в руку футболисту «Ахмата» во владениях Городова, но пенальти арбитр поставить не решился.
'9
Саркисов оказался первым на подборе на линии чужой штрафной, в касание нанес удар, но отправил мяч чуть выше створа ворот Городова.
'7
Мохаммади подключился к атаке своей команды по левому флангу, исполнил опасную подачу в центр чужой штрафной, где Али Гаджибеков в решающий момент сыграл на перехвате.
'5
Комков нанес удар на исполнение по чужим воротам метров с 25-ти, но мяч по замысловатой дуге пролетел над перекладиной ворот Городова.
'3
Момент у «Енисея»! Саркисов оставил мяч под удар Кутьину на правом краю чужой штрафной, а тот в касание нанес удар, но выручил свою команду Городов!
'2
Длинная передача была исполнена из глубины поля в штрафную «Ахмата», где во вне игры забрался Кутьин.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура РПЛ: «Енисей» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.