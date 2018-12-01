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Трансляция
С конца
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'30
'29
Али Гаджибеков исполнил неудачную передачу вперед по правому флангу атаки своей команды. В результате мяч ушел за боковую линию поля.
'27
Несколько успокоилась у нас игра. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'25
Мохаммади подключился к атаке своей команды по левому флангу, навесил в центр чужой штрафной, где не удалось в борьбе зацепиться за мяч Мбенге.
'23
Петар Занев подключился к атаке своей команды по левому флангу, но исполнил затем неудачную подачу в чужую штрафную. Мяч ушел за лицевую линию поля.
'21
Мбенге забрался во вне игры поблизости от чужой штрафной во время развития перспективной атаки «Ахмата».
'19
Раванелли решился на удар по воротам с дальней дистанции, но мяч стал легкой добычей для Юрченко.
'17
Мохаммади вбросил мяч из аут к чужой штрафной на Митришева, а тот попытался нанести удар по воротам, но угодил в ближайшего соперника.
'15
Раванелли попробовал исполнить заброс от центра поля к чужой штрафной на Мбенге, но того уверенно опередил защитник «Енисея».
'13
На первых минутах матча продолжают постоянно атаковать футболисты «Енисея». Непросто приходится «Ахмату» сейчас.
'11
Мяч вроде как попал в руку футболисту «Ахмата» во владениях Городова, но пенальти арбитр поставить не решился.
'9
Саркисов оказался первым на подборе на линии чужой штрафной, в касание нанес удар, но отправил мяч чуть выше створа ворот Городова.
'7
Мохаммади подключился к атаке своей команды по левому флангу, исполнил опасную подачу в центр чужой штрафной, где Али Гаджибеков в решающий момент сыграл на перехвате.
'5
Комков нанес удар на исполнение по чужим воротам метров с 25-ти, но мяч по замысловатой дуге пролетел над перекладиной ворот Городова.
'3
Момент у «Енисея»! Саркисов оставил мяч под удар Кутьину на правом краю чужой штрафной, а тот в касание нанес удар, но выручил свою команду Городов!
'2
Длинная передача была исполнена из глубины поля в штрафную «Ахмата», где во вне игры забрался Кутьин.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура РПЛ: «Енисей» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.