Ростовчане только что провели отличную атаку на скорости! Юсупов получил мяч в центре и мгновенно отдал пас на край чужой штрафной Зуеву, но тот несколько раз убрал мяч под себя, промедлил и упустил момент для удара. Пришлось просто навешивать во вратарскую, а там уже Акинфеев легко поймал мяч в руки.