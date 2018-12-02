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Шарлотт ХорнетсНью-Орлеан Пеликанс
не начался
02:00
Филадельфия СиксерсМемфис Гриззлиз
не начался
02:00
Майами ХитЮта Джаз
не начался
03:00
Сан-Антонио СпёрсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
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Ак БарсСеверсталь
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ЛокомотивКуньлунь Ред Стар
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Динамо МАмур
не начался
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Нью-Джерси ДэвилзТампа-Бэй Лайтнинг
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Нэшвилл ПредаторзБаффало Сэйбрз
не начался
04:30
Даллас СтарзЭдмонтон Ойлерз
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Детройт ПистонсОклахома-Сити Тандер
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03:30
Торонто РэпторсДенвер Наггетс
не начался
03:30
Нью-Йорк НиксВашингтон Уизардс
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03:30
Бруклин НетсКливленд Кавальерс
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Атланта ХоуксГолден Стэйт Уорриорз
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Нью-Орлеан ПеликансЛос-Анджелес Клипперс
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Ростов ЦСКА

Проверка Карпиным: ЦСКА бьется с «Ростовом». LIVE

Онлайн-трансляция матча 16-го тура чемпионата России «Ростов» — ЦСКА

В матче 16-го тура чемпионата России «Ростов» на своем поле принимает московский ЦСКА. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
16-й тур  |   02 декабря 16:30   |  2 тайм
Ростов
0:0
ЦСКА
Стадион «Ростов Арена», Ростов-на-Дону | Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Юсупов 50'
Зуев 56'
Влашич 4'
Обляков 49'
Влашич 55' (незабитый пенальти)
Щенников 64'
Подробная статистика матча
Основные составы
30 (в)   Сергей Песьяков
4 (з)   Сергей Паршивлюк
25 (з)   Арсений Логашов
3 (з)   Мацей Вилюш
6 (з)   Рагнар Сигурдссон
15 (з)   Сверрир Ингасон
7 (п)   Артур Юсупов 50'
11 (п)   Алексей Ионов
10 (п)   Александр Зуев 56'
84 (п)   Александр Гацкан
9 (н)   Бьорн Сигурдарсон
35 (в)   Игорь Акинфеев
2 (з)   Марио Фернандес
42 (з)   Георгий Щенников 64'
23 (з)   Хёрдур Магнуссон
50 (з)   Родриго Бекао
14 (з)   Кирилл Набабкин
98 (п)   Иван Обляков 49'
25 (п)   Кристиян Бистрович
17 (п)   Арнор Сигурдссон 67'
8 (п)   Никола Влашич 4' 55'
19 (н)   Такума Нисимура 57'
Запасной состав
31 (в)   Илья Абаев
5 (з)   Деннис Хаджикадунич
17 (п)   Антон Салетрос
20 (п)   Жан Маер
77 (п)   Дмитрий Скопинцев
92 (п)   Артём Щадин
14 (н)   Эльдор Шомуродов
23 (н)   Видар Кьяртанссон
1 (в)   Илья Помазун
22 (в)   Георгий Кырнац
3 (з)   Никита Чернов
20 (п)   Константин Кучаев 67'
15 (п)   Дмитрий Ефремов
29 (п)   Яка Бийол
72 (п)   Астемир Гордюшенко
80 (п)   Хетаг Хосонов
9 (н)   Фёдор Чалов 57'
75 (н)   Тимур 
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'69

Равный футбол мы видим. И по-прежнему очень много борьбы, не стоит удивляться, если дело закончится удалением — карточек уже на целый листопад.

'67

Константин Кучаев появляется на поле, меняя Арнора Сигурдссона.

'65

Набабкин ставит у лицевой в своей штрафной спину Сигурдарсону и едва не получает травму в борьбе. Оступился, подвернув голеностоп. Но все в порядке.

'64

Щенников рубит на чужой половине поля рвавшегося вперед Паршивлюка на желтую карточку. Причем армеец недоволен, хотя скосил соперника от души.

'63

«Ростов» забрал мяч и территорию и неспешно начинает давить на чужой половине поля.

'61

Сигурдарсон мог бы выскочить один на один, если бы оставшийся последним в центре поля Бекао зазевался, но бразильский защитник эффектно и хладнокровно развернулся с мячом на 360 градусов, оставив ростовского форварда не у дел.

'59

Ответ «Ростова»! Стреляет Зуев из-за штрафной. Рядом со штангой.

'57

Опаснейшая подача армейского Сигурдссона в штрафную, но сразу два игрока ЦСКА, включая Чалова, не попали по перспективно летевшему мячу!

'56

Тут же Федор Чалов вместо Такумы Нисимуры появился на поле.

'55

НЕ ЗАБИВАЕТ ПЕНАЛЬТИ ВЛАШИЧ! Не сумел переиграть Песьякова с точки!

'54

А вот теперь пенальти! Сигурдссон упал в штрафной «Ростова» в борьбе со своим однофамильцем, и Кирилл Левников мгновенно указал на точку, дав свисток!

'53

Бекао упал в штрафной «Ростова» после введенного из-за боковой Магнуссоном аута, вот только рядом никого не было.

'51

Локальные стычки продолжаются, осмысленной игры пока нет. Нисимура сбил с ног Ингасона. Судья пока решил не давать новых «горчичников».

'49

Потасовка на поле! Сигурдссона сбили с ног ударом сзади (постарался Ингасон), и армейцы начали требовать желтой карточки, а затем и вступили в перепалку с соперниками. В итоге желтую карточку получили Обляков и Юсупов. Ингасон пока не наказан, хотя на повторе видно, что он действительно совершил грубый фол.

'47

И сразу же «Ростов» начинает с опасной атаки! Ионов получил мяч в чужой штрафной после динного заброса и прострелил на дальнюю штангу, однако партнеру не хватило самой малости, чтобы замкнуть!

'46

Второй тайм стартовал!

'45

Судья не добавляет ни секунды к первому тайму и отправляет команды на перерыв — 0:0. Что ж, моменты у ЦСКА и «Ростова» были, однако реализовать их не удалось. Много борьбы, скорости и желания — игра определенно смотрится. Осталось только добавить голов, так что с нетерпением ждем второго тайма!

'43

Опасно! После навеса с углового на ближнюю штангу мяч достался Зуеву, и тот в касание пробил по воротам, но удар приняли на себя защитники ЦСКА! Паршивлюк попытался добить уже из-за пределов штрафной, но переборщил и отправил мяч на трибуны.

'42

А вот теперь аут в пользу «Ростова». Логашов ввел мяч прямо в штрафную ЦСКА, где под прессингом ростовчан Марио Фернандес был вынужден выбить снаряд на угловой.

'40

Армейцы контролируют мяч на чужой половине поля. Ростовчане периодически выбивают его в аут. Влашич призывает партнеров закидывать снаряд за спину защитникам, чтобы вскрыть, наконец, оборону «Ростова», но это не так-то просто.

'38

Марио Фернандес попытался развить быструю атаку по правому флангу, Зуев кинулся ему наперерез в подкате и добился желаемого — бразилец свалился с ног. Скамейка запасных ЦСКА возмущенно вскочила — казалось, что это желтая. Однако на повторе заметно, что ноги соперников не соприкоснулись — Фернандес упал самостоятельно. Судья не стал наказывать никого — ни за предполагаемую грубость, ни за симуляцию.

'37

Команды явно подустали к концу тайма. Уже нет изысканных атак со множеством быстрых передач — заброс, вынос, ошибка в пасе.

'35

Обляков у мяча — ЦСКА заработал «стандарт». Иван навесил в в штрафную на высоченного Бекао, однако тот забрался в небольшой офсайд, и последовавшая за этим скидка бразильца уже никого не волновала. Виктор Гончаренко негодует.

'33

Мяч мечется над полем — то одни защитники, то другие выбивают его на чужую половину, но никто не может окончательно им завладеть.

'31

«Ростов» тут же судорожно, скорее, на автомате соорудил контратаку, завершившуюся неопасным ударом в сторону ворот. Акинфеев даже не стал прыгать, лишь присел на колено, осознав, что в створ мяч не идет.

'29

ЦСКА должен был забивать! Влашич получил мяч высоко на правом фланге, убрал его под себя и отправил защитника «в буфет», а затем навесил в штрафную точно на форварда Арнора Сигурдссона! Молодой исландец пробил головой, и мяч с отскоком от газона полетел в створ, однако Сергей Песьяков с поразительным хладнокровием поймал мяч!

'27

Бекао стал настоящей стеной для игроков «Ростова» на левом фланге. Бразилец остановил сначала Ионова при попытке обыграть один в один, а затем и пришедшего ему на помощь Гацкана!

'26

Опаснейший момент! Ионов получил мяч в чужой штрафной, мягко скинул его под удар Зуеву и тот мощно зарядил в правый нижний угол из-под защитника, однако Акинфеев каким-то образом понял, куда пойдет снаряд и отбил его в сторону!

'24

«Ростов» пробует доставить мяч в чужую штрафную при помощи дальних забросов. ЦСКА пока справляется. Мяч у Акинфеева.

'22

Исландский защитник ЦСКА вбросил мяч прямо в самую штрафную! Однако никто из армейцев так и не смог нанести акцентированного удара — более того, желто-синие умчались в контратаку, и все могло закончиться плохо для гостей, если бы Бистрович не остановил Ионова с нарушением правил.

'21

Нисимуру сбили с ног на половине поля «Ростова». Влашич навесил со штрафного, но ростовчане выбили мяч в аут. Магнуссон готовится ввести снаряд в игру.

'19

Ростовчане только что провели отличную атаку на скорости! Юсупов получил мяч в центре и мгновенно отдал пас на край чужой штрафной Зуеву, но тот несколько раз убрал мяч под себя, промедлил и упустил момент для удара. Пришлось просто навешивать во вратарскую, а там уже Акинфеев легко поймал мяч в руки.

'18

Однако позиционное наступление не приносит успеха «Ростову». Все-таки это больше команда контратак. ЦСКА легко справляется с таким натиском (тем более что после бешеных стартовых минут желто-синим нужно отдохнуть) и забирает себе мяч.

'17

После вспышки активности ЦСКА «Ростов» забрал мяч себе и неспешно начинает атаку на чужие ворота.

'15

А теперь Ионову досталось в отместку на половине поля ЦСКА — Щенников схватил его руками и не дал набрать скорость.

'13

Бекао упал и какое-то время лежал на газоне после столкновения с Ионовым. Однако мяч остался у ЦСКА, и арбитр не стал останавливать игру, обойдясь также без желтой карточки для нападающего «Ростова».

'12

Первая по-настоящему опасная атака ЦСКА! Иван Обляков сумел на скорости прорваться в чужую штрафную с левого фланга и нанес удар с острейшего угла — прямо в кинувшегося ему в ноги Сергея Песьякова!

'11

ЦСКа начал атаку по правому флангу: Фернандес отдал пас на ход японскому нападающему Такуме Нисимуре, однако того затолкал Вилюш, которому удалось выбить мяч в аут.

'9

Желто-синие играют очень агрессивно, то и дело добираясь до чужой штрафной за счет быстрых передач. Оборона ЦСКА пока толком не разобралась, что с этим делать: почему-то почти все пасы вразрез у подопечных Карпина проходят.

'7

«Ростов» заработал аут на чужой половине поля. Защитник Арсений Логашов далеко вбросил мяч — так, что Сигурдарсон принял снаряд на грудь в штрафной, однако защитники ЦСКА не дали ему развернуться и нанести удар. В итоге ростовчанам пришлось пасовать назад, и атака заглохла.

'6

Ионов снова мог получить неплохой шанс для взятия ворот — нападающий Бьори Сигурдарсон скинул мяч ему под удар в чужой штрафной, однако Акинфеев успел вовремя выйти из ворот и забрать снаряд в руки.

'4

Пошли страсти на поле! Защитник ЦСКА Бекао сцепился с оборонцем «Ростова» Вилюшем. Тем временем быструю желтую карточку получает лидер атаки москвичей Никола Влашич — за грубый фол.

'3

Момент! Ионов получил отличную передачу с фланга, финтом ушел от защитника, разогнался по центру и нанес мощный удар в створ — Акинфеев не стал рисковать и просто отбил кулаками в сторону. Отличиться с добивания у ростовчан не получилось.

'2

ЦСКА высоко прессингует соперника на его половине поля. «Ростов» пытался выйти из обороны через пас, но точность передач пока подводит, и армейцы завладевают мячом.

'1

Матч начался! Желаем удачи командам и ждем искрометного футбола!

16:30

Капитан «Ростова» Александр Гацкан получает памятную футболку с цифрой «300» — столько матчей игрок провел в чемпионате России.

16:29

Команды выходят на поле! Около 30 тысяч болельщиков приобрели билеты на грядущее зрелище. Желто-синие флаги «Ростова» заполняют трибуны.

16:28

«Ростов» же в последнее время не очень радует своих болельщиков результатами: ничья с «Динамо» (0:0) и поражение от «Зенита» (0:2) — так закончились две последних игры желто-синих.

16:25

Предыдущий матч армейцы провели в рамках Лиги чемпионов — и проиграли в Москве чешской «Виктории» (1:2), поставив под угрозу даже свой выход в плей-офф Лиги Европы. Не самые лучшие воспоминания. Теперь подопечным Виктора Гончаренко необходимо вернуть уверенность в себе, и лучшим средством к достижению цели может стать победа на выезде над крепким «Ростовом».

16:20

ЦСКА в данный момент занимает третью строчку в таблице РПЛ с 26 очками, а «Ростов» — пятую с 23-мя.

16:15

Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Набабкин, Магнуссон, Щенников, Бистрович, Обляков, Влашич, Нисимура, Сигурдссон.

16:10

Стартовый состав «Ростова»: Песьяков, Вилюш, Сигурдссон, Ингасон, Паршивлюк, Логашов, Юсупов, Гацкан, Зуев, Ионов, Сигурдарсон.

16:05

Сам матч стартует в 16:30 мск.

16:00

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции матча 16-го тура чемпионата России «Ростов» — ЦСКА.