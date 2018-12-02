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Равный футбол мы видим. И по-прежнему очень много борьбы, не стоит удивляться, если дело закончится удалением — карточек уже на целый листопад.
Набабкин ставит у лицевой в своей штрафной спину Сигурдарсону и едва не получает травму в борьбе. Оступился, подвернув голеностоп. Но все в порядке.
«Ростов» забрал мяч и территорию и неспешно начинает давить на чужой половине поля.
Сигурдарсон мог бы выскочить один на один, если бы оставшийся последним в центре поля Бекао зазевался, но бразильский защитник эффектно и хладнокровно развернулся с мячом на 360 градусов, оставив ростовского форварда не у дел.
А вот теперь пенальти! Сигурдссон упал в штрафной «Ростова» в борьбе со своим однофамильцем, и Кирилл Левников мгновенно указал на точку, дав свисток!
Бекао упал в штрафной «Ростова» после введенного из-за боковой Магнуссоном аута, вот только рядом никого не было.
Локальные стычки продолжаются, осмысленной игры пока нет. Нисимура сбил с ног Ингасона. Судья пока решил не давать новых «горчичников».
А вот теперь аут в пользу «Ростова». Логашов ввел мяч прямо в штрафную ЦСКА, где под прессингом ростовчан Марио Фернандес был вынужден выбить снаряд на угловой.
Армейцы контролируют мяч на чужой половине поля. Ростовчане периодически выбивают его в аут. Влашич призывает партнеров закидывать снаряд за спину защитникам, чтобы вскрыть, наконец, оборону «Ростова», но это не так-то просто.
Марио Фернандес попытался развить быструю атаку по правому флангу, Зуев кинулся ему наперерез в подкате и добился желаемого — бразилец свалился с ног. Скамейка запасных ЦСКА возмущенно вскочила — казалось, что это желтая. Однако на повторе заметно, что ноги соперников не соприкоснулись — Фернандес упал самостоятельно. Судья не стал наказывать никого — ни за предполагаемую грубость, ни за симуляцию.
Команды явно подустали к концу тайма. Уже нет изысканных атак со множеством быстрых передач — заброс, вынос, ошибка в пасе.
Мяч мечется над полем — то одни защитники, то другие выбивают его на чужую половину, но никто не может окончательно им завладеть.
«Ростов» тут же судорожно, скорее, на автомате соорудил контратаку, завершившуюся неопасным ударом в сторону ворот. Акинфеев даже не стал прыгать, лишь присел на колено, осознав, что в створ мяч не идет.
Бекао стал настоящей стеной для игроков «Ростова» на левом фланге. Бразилец остановил сначала Ионова при попытке обыграть один в один, а затем и пришедшего ему на помощь Гацкана!
«Ростов» пробует доставить мяч в чужую штрафную при помощи дальних забросов. ЦСКА пока справляется. Мяч у Акинфеева.
Исландский защитник ЦСКА вбросил мяч прямо в самую штрафную! Однако никто из армейцев так и не смог нанести акцентированного удара — более того, желто-синие умчались в контратаку, и все могло закончиться плохо для гостей, если бы Бистрович не остановил Ионова с нарушением правил.
Нисимуру сбили с ног на половине поля «Ростова». Влашич навесил со штрафного, но ростовчане выбили мяч в аут. Магнуссон готовится ввести снаряд в игру.
Ростовчане только что провели отличную атаку на скорости! Юсупов получил мяч в центре и мгновенно отдал пас на край чужой штрафной Зуеву, но тот несколько раз убрал мяч под себя, промедлил и упустил момент для удара. Пришлось просто навешивать во вратарскую, а там уже Акинфеев легко поймал мяч в руки.
Однако позиционное наступление не приносит успеха «Ростову». Все-таки это больше команда контратак. ЦСКА легко справляется с таким натиском (тем более что после бешеных стартовых минут желто-синим нужно отдохнуть) и забирает себе мяч.
После вспышки активности ЦСКА «Ростов» забрал мяч себе и неспешно начинает атаку на чужие ворота.
А теперь Ионову досталось в отместку на половине поля ЦСКА — Щенников схватил его руками и не дал набрать скорость.
Бекао упал и какое-то время лежал на газоне после столкновения с Ионовым. Однако мяч остался у ЦСКА, и арбитр не стал останавливать игру, обойдясь также без желтой карточки для нападающего «Ростова».
ЦСКа начал атаку по правому флангу: Фернандес отдал пас на ход японскому нападающему Такуме Нисимуре, однако того затолкал Вилюш, которому удалось выбить мяч в аут.
Желто-синие играют очень агрессивно, то и дело добираясь до чужой штрафной за счет быстрых передач. Оборона ЦСКА пока толком не разобралась, что с этим делать: почему-то почти все пасы вразрез у подопечных Карпина проходят.
«Ростов» заработал аут на чужой половине поля. Защитник Арсений Логашов далеко вбросил мяч — так, что Сигурдарсон принял снаряд на грудь в штрафной, однако защитники ЦСКА не дали ему развернуться и нанести удар. В итоге ростовчанам пришлось пасовать назад, и атака заглохла.
Ионов снова мог получить неплохой шанс для взятия ворот — нападающий Бьори Сигурдарсон скинул мяч ему под удар в чужой штрафной, однако Акинфеев успел вовремя выйти из ворот и забрать снаряд в руки.
Момент! Ионов получил отличную передачу с фланга, финтом ушел от защитника, разогнался по центру и нанес мощный удар в створ — Акинфеев не стал рисковать и просто отбил кулаками в сторону. Отличиться с добивания у ростовчан не получилось.
ЦСКА высоко прессингует соперника на его половине поля. «Ростов» пытался выйти из обороны через пас, но точность передач пока подводит, и армейцы завладевают мячом.
Капитан «Ростова» Александр Гацкан получает памятную футболку с цифрой «300» — столько матчей игрок провел в чемпионате России.
Команды выходят на поле! Около 30 тысяч болельщиков приобрели билеты на грядущее зрелище. Желто-синие флаги «Ростова» заполняют трибуны.
«Ростов» же в последнее время не очень радует своих болельщиков результатами: ничья с «Динамо» (0:0) и поражение от «Зенита» (0:2) — так закончились две последних игры желто-синих.
Предыдущий матч армейцы провели в рамках Лиги чемпионов — и проиграли в Москве чешской «Виктории» (1:2), поставив под угрозу даже свой выход в плей-офф Лиги Европы. Не самые лучшие воспоминания. Теперь подопечным Виктора Гончаренко необходимо вернуть уверенность в себе, и лучшим средством к достижению цели может стать победа на выезде над крепким «Ростовом».
ЦСКА в данный момент занимает третью строчку в таблице РПЛ с 26 очками, а «Ростов» — пятую с 23-мя.
Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Набабкин, Магнуссон, Щенников, Бистрович, Обляков, Влашич, Нисимура, Сигурдссон.
Стартовый состав «Ростова»: Песьяков, Вилюш, Сигурдссон, Ингасон, Паршивлюк, Логашов, Юсупов, Гацкан, Зуев, Ионов, Сигурдарсон.
Сам матч стартует в 16:30 мск.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции матча 16-го тура чемпионата России «Ростов» — ЦСКА.