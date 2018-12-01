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Вашингтон КэпиталзАнахайм Дакс
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02:00
Нью-Йорк РейнджерсВиннипег Джетс
не начался
03:00
Детройт Ред УингзКолорадо Эвеланш
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03:00
Монреаль КанадиенсСан-Хосе Шаркс
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03:00
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Лос-Анджелес ЛейкерсФиникс Санз
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01:00
Шарлотт ХорнетсНью-Орлеан Пеликанс
не начался
02:00
Филадельфия СиксерсМемфис Гриззлиз
не начался
02:00
Майами ХитЮта Джаз
не начался
03:00
Сан-Антонио СпёрсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
03:00
Даллас МавериксЛос-Анджелес Клипперс
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Анжи Уфа

Встреча аутсайдеров: «Анжи» принимает «Уфу». LIVE

Онлайн-трансляция матча 16-го тура РПЛ «Анжи» — «Уфа»

Махачкалинский «Анжи» принимает «Уфу» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
16-й тур  |   01 декабря 19:00   |  1 тайм
Анжи
0:0
Уфа
Стадион «Анжи-Арена», Каспийск | Главный судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Подробная статистика матча
Основные составы
22 (в)   Юрий Дюпин
30 (з)   Евгений Гапон
25 (з)   Иван Новосельцев
3 (з)   Игорь Удалый
24 (п)   Константин Савичев
13 (п)   Роланд Гиголаев
29 (п)   Гаэль Ондуа
17 (п)   Игорь Чайковский
5 (п)   Владислав Кулик
19 (н)   Павел Долгов
9 (н)   Андрес Понсе
31 (в)   Александр Беленов
33 (з)   Александр Сухов
55 (з)   Джемал Табидзе
27 (з)   Йонуц Неделчяру
15 (з)   Александр Пуцко
8 (з)   Кэтэлин Карп
29 (п)   Оливье Тилл
9 (п)   Ондржей Ванек
7 (п)   Дмитрий Сысуев 24'
57 (н)   Вячеслав Кротов
44 (н)   Сильвестр Игбун
Запасной состав
1 (в)   Александр Будаков
16 (в)   Владимир Сугробов
21 (з)   Дмитрий Белоруков
7 (п)   Достонбек Хамдамов
10 (п)   Адлан Кацаев
15 (п)   Данил Глебов
14 (н)   Гамид Агаларов
18 (н)   Апти Ахъядов
88 (в)   Гиорги Шелия
4 (з)   Алексей Никитин 24'
20 (з)   Денис Тумасян
56 (з)   Данил Круговой
78 (з)   Игорь Дивеев
17 (з)   Дмитрий Живоглядов
6 (п)   Веролюб Салатич
11 (п)   Ловро Бизяк
13 (п)   Азамат Засеев
19 (п)   Иван Пауревич
Самоечитаемое
Трансляция
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'40
Карп вырезал подачу с правого края, Тилл рвался к мячу, но немного не успел.
'38
Ответ «Анжи»! Прошёл заброс в штрафную, мяч отскочил в центр к Долгову, но Никитин бросился под мяч и заблокировал опаснейший удар.
'36
Момент у «Уфы»! Тилл со входа в штрафную пробил низом — Дюпин сложился и отразил мяч, а добить Кротову не дали защитники.
'34
Игбун с левого края сделал проникающую передачу в штрафную, Удалый в подкате выбил мяч у Кротова.
'32
Тилл! С правого края сместился к центру и пробил с линии штрафной — Дюпин забрал мяч в нижнем углу.
'30
Махачкалинцы провели атаку правым флангом и заработали угловой, но уфимцы спокойно отбились.
'28
Махачкалинцы забрали мяч, есть подходы к штрафной, но не доходит дело до ударов.
'26
А теперь Игбун получил болезненный удар по ноге от Удалого. Вновь медики на поле.
'24
Никитин вошёл в игру.
'24
Сысуев из-за повреждения не смог продолжить игру.
'23
Сысуев держится за ногу в центре поля. Нужна помощь медиков.
'21
Ванек с углового навесил на ближнюю штангу, махачкалинцы выиграли борьбу и выбили мяч.
'19
Карп из глубины сделал заброс в штрафную, Дюпин выбежал из ворот и опередил Кротова.
'17
Кулик прострелил с левого края, мяч отскочил на линию штрафной, но удар Долгова был заблокирован.
'15
Игбун пробил головой после кросса с фланга — мяч ушёл в сторону.
'13
Кулик из глубины сделал передачу к штрафной, но Понсе оказался в офсайде.
'11
Без ворот идёт игра, команды не рискуют и действуют аккуратно.
'9
Карп получил передачу на ход, вошёл в штрафную, но его прострел был заблокирован.
'7
Махачкалинцы отодвинули игру от своих ворот. Борьба переместилась в центр поля.
'5
Гости активно проводят стартовые минуты. «Анжи» не удаётся зацепиться за мяч.
'3
Уфимцы сразу пошли вперёд и заработали два угловых подряд, но ничего опасного создать не удалось.
'1
Матч начался! Уфимцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура РПЛ: «Анжи» — «Уфа». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.