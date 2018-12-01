- 305227 просмотров «Керченского стрелка» кремировали и похоронили под чужой фамилией
- 238403 просмотра В Аргентине проходит саммит большой «двадцатки»
- 206976 просмотров Порошенко рассказал про «две плохие новости» для Путина
- 193146 просмотров Финский журналист обвинил россиян в «отоплении квартир без надобности»
- 133927 просмотров Страны G7 призвали Россию отпустить арестованных украинских моряков
- 132446 просмотров Новый президент Грузии отказалась сотрудничать с Россией
- 130204 просмотра СБУ заявила о перехвате разговоров российских летчиков над Черным морем
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'40
Карп вырезал подачу с правого края, Тилл рвался к мячу, но немного не успел.
'38
Ответ «Анжи»! Прошёл заброс в штрафную, мяч отскочил в центр к Долгову, но Никитин бросился под мяч и заблокировал опаснейший удар.
'36
Момент у «Уфы»! Тилл со входа в штрафную пробил низом — Дюпин сложился и отразил мяч, а добить Кротову не дали защитники.
'34
Игбун с левого края сделал проникающую передачу в штрафную, Удалый в подкате выбил мяч у Кротова.
'32
Тилл! С правого края сместился к центру и пробил с линии штрафной — Дюпин забрал мяч в нижнем углу.
'30
Махачкалинцы провели атаку правым флангом и заработали угловой, но уфимцы спокойно отбились.
'28
Махачкалинцы забрали мяч, есть подходы к штрафной, но не доходит дело до ударов.
'26
А теперь Игбун получил болезненный удар по ноге от Удалого. Вновь медики на поле.
'24
'24
'23
Сысуев держится за ногу в центре поля. Нужна помощь медиков.
'21
Ванек с углового навесил на ближнюю штангу, махачкалинцы выиграли борьбу и выбили мяч.
'19
Карп из глубины сделал заброс в штрафную, Дюпин выбежал из ворот и опередил Кротова.
'17
Кулик прострелил с левого края, мяч отскочил на линию штрафной, но удар Долгова был заблокирован.
'15
Игбун пробил головой после кросса с фланга — мяч ушёл в сторону.
'13
Кулик из глубины сделал передачу к штрафной, но Понсе оказался в офсайде.
'11
Без ворот идёт игра, команды не рискуют и действуют аккуратно.
'9
Карп получил передачу на ход, вошёл в штрафную, но его прострел был заблокирован.
'7
Махачкалинцы отодвинули игру от своих ворот. Борьба переместилась в центр поля.
'5
Гости активно проводят стартовые минуты. «Анжи» не удаётся зацепиться за мяч.
'3
Уфимцы сразу пошли вперёд и заработали два угловых подряд, но ничего опасного создать не удалось.
'1
Матч начался! Уфимцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура РПЛ: «Анжи» — «Уфа». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.